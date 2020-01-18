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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

GÜNDEM 18.01.2020, 09:06
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
BAYRAMPAŞA'da elindeki pala ile restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bahchevanov (33) bağırarak restorandaki malzemeleri kırıp, etrafa saldırdı. Şüpheli ikna edilemeyince polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan, hayatını kaybetti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bahchevanov (33) henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki pala ile restorana girdi. Restoranın üst katında bulunan birini rehin almaya çalışan saldırgan başarılı olamayınca sağa sola saldırarak restoran malzemelerini kırmaya başladı. Üst kata çıkan merdivenlere masa ve sandalyelerle barikat kuran şüpheli, kendisine müdahale etmek isteyenlerin yukarı çıkmasına engel oldu. Paniğe kapılan müşteriler ise kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye önce su sıkarak saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sonrasında polisler içeri girerek Bahchevanov ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri de başarılı olamayınca, ekipler şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. 

BEKÇİ KOLUNDAN YARALANDI
Yaşanan arbede sırasında bir bekçi de kolundan yaralandı. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Bahchevanov, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan bekçi ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası polis ekipleri restorandaki müşterilerden bilgi alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bahchevanov'un sağlık sorunları olduğu iddia edilirken olayı neden işlediği araştırılıyor.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
Görgü tanıklarından Murat Kaan Soy, olayla ilgili, "Ben tamamını göremedim fakat pala ile geldi. İçeriye girdi. Birini rehin almaya çalışmış, alamamış. Ondan sonra itfaiye geldi, su sıktılar. Zapt edemeyince, polisler içeriye silahla girdi. Polislerin de üzerine yürüyünce 19-20 el ateş ettiler. Etkisiz hale getirdiler" dedi. 

"İKNA OLMADI, HERKESİ TEHDİT ETTİ"
Mahalle sakinlerinden Ramazan Aksoy ise, "30 senedir bu mahalledeyiz böyle bir şey görmedik. Oraya girmiş, arkadaşını rehin almaya kalkmış. Arkadaşları da aşağı kaçmışlar. Sonra da polisler içeri girip, bunu ikna etmeye çalışmışlar. İkna olmadı, herkesi tehdit etti. İçeride sandalyeleri koydu, yukarı çıkamadık. Hiç kimse çıkamadı. Bekçi arkadaşı yaralayınca da polis arkadaşlar gerekeni yaptılar. Sonra polis arkadaşlar müdahale etti" dedi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Palalı saldırganın etkisiz hale getirilme anları ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin balkondan merdiven aracı ile içeri girmeye çalıştığı ve bu sırada içeriye giren polis ekiplerine saldıran Bahchevanov'un polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği görülüyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
(Cep telefonu kamerası)
-Panik ve arbede anları
-Saldırganın yerdeki görüntüsü
-Polis ve bekçilerden görüntü
-Polisin bahchevanov'u etkisiz hale getirme anları
+++
(Aktüel)
-Sağlık ekiplerinden görüntüler
-Olay yeri incelemeri
-Genel ve detaylar
+++
(Ek)
-Olay yerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Görgü tanıkları ile röportajlar
-Genel ve detay görüntüler

18.01.2020 - 02.29 Haber Kodu : 200118013
18.01.2020 -02.56  Haber Kodu : 200118015_

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2- KARTAL'DA OTOMOBİLLE KAMYON ÇARPIŞTI: 5 YARALI 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - KARTAL'da otomobille kamyonunun çarpıştığı kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Dragos Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gülcan Kebez yönetimdeki 34 CSZ 78 plakalı kamyonla Sahil Yolu'na bağlanarak Kartal istikametine ilerlemek istediği sırada, sahil yolundan ilerleyen Cem Oktamış yönetimdeki 34 BNE 984 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kasası yerinden çıkarken, otomobilde bulunan 5 kişi aracın içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücü Cem Oktamış, Erol Oktamış ve diğer 3 kişiyi otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 5 kişinin de yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Gülcan Kebez, ise kazayla ilgili ifadesinin alınması için karakola götürüldü.  Kaza nedeniyle sahil yolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralılardan detaylar
-Sağlık ekiplerin müdahalesi 
-Kaza yerinden detaylar
-Kamyonun kasasından detaylar
-Kaza nedeniyle oluşan trafikten detaylar
-Işıklardan detaylar 
-İtfaiye ve polis ekiplerin çalışması 
-Genel ve detaylar

18.01.2020 - 02.59 Haber Kodu : 200118016

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3- BAĞCILAR'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA BORU PATLADI, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL,BAĞCILAR'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Patlamanın meydana geldiği Gülbahar Caddesi göçük riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.
15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada kanalizasyon borusu patladı. Patlama nedeniyle göçük riskine karşı, Gülbahar Caddesi trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yapacağı inceleme sonucu, gerekli önlemlerin alınması sonrası caddenin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Bağcılar Kaymakamlığı da, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi, Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481 Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır" denildi.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Trafiğe kapatılan Gülbahar Caddesi
-Altyapı çalışmalarının yapılığı sokak
-Genel ve detay görüntüler

18.01.2020 - 05.56 Haber Kodu : 200118019

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4- İSTANBUL GENELİNDE "YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ" YAPILDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL
İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/2" gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli bulunan araçlar durdurulup içleri aranırken, araçtaki kişiler ile bazı yayaların üstleri arandı, kimlik kontrolünden geçirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. Oluşturulan noktalardaki denetimler sırasında özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağladı. 
Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, şüpheli araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde ve içinde aramalar yaptı.

Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin araçları durdurması
-Polis ekiplerinin araçları araması
-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması
-Polislerin kişilerin üst aramaları yapması
-Denetime katılan özel harekat polisleri
-Denetime katılan polis köpeğinin arama yapması
-genel ve detay  

17.01.2020 - 21.45 Haber Kodu : 200117310
17.01.2020 - 21.49 Haber Kodu : 200117311_

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5- GALATA KÖPRÜSÜ'NDE ASAYİŞ DENETİMİ 

Anıl UÇAN/İSTANBUL()
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimi yapıldı.
Galata Köprüsü ve altında bulunan restoranlarda dün saat 22.00'de başlayan ve 00.00'da sona eren denetimlere katılan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, kimlik kontrolünden geçirip, üst aramasında bulundu. 

Görüntü Dökümü:
------------
-Galata Köprüsü'nden polis detayları
-Galata Köprüsü girişinde kimlik kontrolü üst araması
-Helikopter detayları
-Genel detaylar

17.01.2020 -23.47  Haber Kodu : 200117323

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