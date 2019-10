DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 

()Ümraniye'de bir kişinin evine ve iş yerine 4 gün arayla silahla ateş açıldı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, silahlı saldırılar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.İlk olay geçen pazar günü Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.T. isimli bir kişi kız kaçıran arkadaşına yardım etti. Kızları kaçırılan aile üyeleri ile H.T. arasında arasında gerginlik yaşandı. H.T.'nin babası İsmail T. ile yaşadığı eve, pazar akşamı kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İkinci olay ise bugün İsmail T.'nin Ümraniye'deki iş yerinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında iş yerine gelen şüpheli etrafa ateş etti. İsmail T.'nin oğlu H.T, ve şüpheli olay yerinden kaçarken saldırgana silahla ateş ederek karşılık verdi. Silahla ateş açan şüpheli olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde her iki olayı gerçekleştiren saldırganların aynı kişiler oldukları belirledi. Polis H.T'yi kullandığı silahla birlikte gözaltına alırken saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Yaşanan her iki saldırıda yaralı ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi. İş yeri sahibi İsmail T. "Biz düşman değiliz, düşmanlığı kendileri açtı. Benim oğlum kız kaçıranın yanında olduğu için çocuğu tehdit ettiler, evimi taradılar, iş yerimi taradılar. Biz kanuna bıraktık. Kanun uygulasın gerekeni. Evimizde 11 tane mermi izi var. Her gün maske takıp geziyorlar 5,6 kişi. Ayrıca 3 kişi de kendi ailesi kardeşi, amcası, yeğeni." dedi.

EVE VE İŞ YERİNE SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk görüntülerde pazar günü İsmail. T.'nin evinin önüne gelen kapüşonlu iki kişi İsmail T.'nin evinin önünde dolaşıyor. Şüpheliler daha sonra ellerindeki silahlarla ateş ediyor. Bugünkü olayda ise iş yerine ateş açan şüpheli kaçarken, iş yeri sahibinin oğlu H.T'nin silahla ateş ederek peşinden koşuyor.

- (Havadan görüntülerle)

3- ESENYURTTA 9 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ERSAN SAN/İSTANBUL,() ESENYURT'ta 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Esenyurt, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 9 katlı binanın çatısında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler, yanan çatıya müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

- (ÖZEL)

4- DURUŞMADA ORTAYA ÇIKTI... TARKAN'IN KUZENİ AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,ESENYURT'ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz'ın sanıkları arasında yer alan ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 2017 yılında Ercan Gönülkırmaz bir şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, burada bir şarküteri görmek istemedikleri gerekçesiyle Ercan Gönülkırmaz'ı tehdit edip, iş yerini kapatmasını istedi. Gönülkırmaz'ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017'de 2 araç ile dükkanın önüne gelen şüpheliler dükkana kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz olayda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar dükkanı yaktı. Olayda Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti.

FİRAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Servet Tevetoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi hakkında, "Kan gütme saikiyle öldürme", "Mala zarar verme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı.

25 Temmuz 2019 tarihinde Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada dava dosyasının tek tutuklu sanığı Servet Tevetoğlu da tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefaletle ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak başka bir suç dosyası olduğu öğrenilen Tevetoğlu, bu suç dosyasından dolayı Silivri Açık Cezaevi'ne girdi.

Gönülkırmaz, cinayeti ile ilgili süren davanın dün 7. celsesi görüldü. Bir başka suçundan dolayı Silivri Açık Cezaevine gönderilen Servet Tevetoğlu'nun dün yapılan mahkemede firar ettiği ortaya çıktı. Duruşma tutanağında, "UYAP'tan yapılan kontrolde Servet Tevetoğlu'nun Silivri Açık Cik'de hükümlü iken firar ettiği görüldü" denildi. Duruşmada, "Sanık Servet Tevetoğlu hakkındaki CMK'nun 109/3.f maddesi uyarınca verilen adli kontrolün yerine getirilip getirilmediği hususunda denetimli serbestlik şube müdürlüğüne yazı yazılması" kararı verildi. Duruşma 20 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

"ADALET İSTİYORUM"

Mahkeme salonunda şüpheli Tevetoğlu'nun firar ettiğini öğrenen aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Esenyurt'taki olayda hayatını kaybeden Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Havva Gönülkırmaz, gözyaşları içinde firar eden Servet Tevetoğlu'nun yakalanmasını istedi. Yetkililere seslenen Havva Gönülkırmaz, "Dün mahkemeye gelmesi gerekiyordu gelmedi. Firar etti. Çok kötü oldum, Ercanım'ın kanı yerde kalmasın. Bir an önce tutuklansınlar bunlar. Kendileri serbest geziyorlar, adalet istiyorum." dedi. Ercan Gönülkırmaz'ın teyzesinin oğlu Yüksel Çelik, firar eden Servet Tevetoğlu için daha önceden kaçma ihtimali bulunduğu yönünde uyarıların yapıldığını söyledi. Mahkeme hakimlerinin de firar haberine şaşırdığını ifade eden Çelik , "2017 tarihinde biz Esenyurt'ta bir market açtık. Bu iş yerinde daha önce cinayet olmuş, bizim de haberimiz yok. Biz marketi açtıktan 15 gün sonra geliyorlar, teyzemin oğluna ateş edip öldürüyorlar ve benzin döküp içeriyi yakıp gidiyorlar. Polis 6 ay takip sonrası bunları yakalıyor. Biri Servet Tevetoğlu. Cezaevine giriyorlar sonra içeride bir kişi kalıyor o da Servet Tevetoğlu. Onu da geçen duruşmada 250 bin TL kefaretle tahliye ettiler. Başka suçtan açık cezaevine aldılar oradan da firar ettirip yurtdışına kaçırdılar. Buradan Cumhurbaşkanına, adalet bakanına sesleniyorum. Hakim ve savcılar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum para gücüyle bir insan cezaevinden çıkarılmaz. Dünkü mahkemede firar ettiği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

5-İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN EYLEMİ 60. GÜNÜNDE

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İstanbul ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin Saraçhane'deki belediye binası önünde başlattığı eylem 60'ıncı gününe girdi.

İşten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki oturma eylemi devam ediyor. 60'ıncı gününe giren eylemde işçiler evlerinden getirdikleri yorgan ve battaniyelerle geceleyip, kurdukları ocakta çaylarını demliyorlar.

"HAKLI BİR MÜCADELE SÜRDÜYORUZ"

İşçilerden Umut Aydoğan, "Gece gündüz nöbetleşe kalıyoruz arkadaşlarla. 7/24 buradayız. Haklı bir mücadele sürdürüyoruz. Haklı bir şekilde işe girip haksız bir şekilde işten çıkarılmak ve buna boyun eğmek bizlere yakışan bir hareket olmadığı için bu haklı mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz inşallah. Sabahları kalktığımızda ve yorganları sıktığımızda düşen çiyin suyunu görürsünüz." dedi. Nazmi Olgu ise, "Ekmeğimiz için buradayız. Haksız yere işimizden olduk. Ekmeğimizin peşinde gidiyoruz. Direniyoruz. Eylem yapmıyoruz burada. Hiç kimseye zararımız olmadı. Taşkınlık yapmadık. Ekmeğimizi istiyoruz. Bu gece 60'ıncı gecemiz oluyor. Soğukta betonun üstünde yatıyoruz. Battaniyelerimiz var." diye konuştu.

"BİZE HUKUKSUZLUK YAPILDI"

Eyleme katılan Rıdvan Aydoğdu, "Bu gece 60'ıncı gecemiz. Bize hukuksuzluk yapıldı. An geliyor yemeksiz de kalıyoruz. Kalmıyoruz desek yalan olur. Mesela evvelsi gün kaldık. Sendikamız var yardımcı oluyor. Hak-İş sendikamız var yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun gerekli destekleri veriyorlar. Geçen gün Laleli esnafı, bundan 10-15 gün önce Almanya'dan gelen bir ailemiz arkadaşlarımızla beraber güzel bir yemek sundular. Hakkımızı almak için çabalıyoruz inşallah da alacağız." derken, Kezban Kaya ise, "29 Ağustos'ta SMS bize de geldi. 3 çocuk annesiyim. Ümraniye'de oturuyorum. 60 gündür buradayız. Bu akşam 60'ıncı günümüz. Arada biz de kadın arkadaşlarla burada kalıyoruz. Arkadaşlara destek vermek için." ifadelerini kullandı.



6-ŞİŞLİ'DE MÜHÜRLÜ BİNADAKİ DAİRESİNE GİREN KADIN CAMA ÇIKARAK, EYLEM YAPTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hakkında yıkım kararı verilen ve boşaltılan 9 katlı binanın 8'nci katında oturan kadın kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia ederek cama çıkıp, eylem yaptı. Yaklaşık 4 saat camda kalan kadın ikna edilerek, indirildi.

26 Eylül de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Şişli, İzzetpaşa Mahallesi Pırlanta Sokakta bulunan 9 katlı binada hasar oluştu. Mühürlenerek boşaltılan binaya yıkım kararı çıktı. 8'inci katta oturan bina sakinlerinden Nimet O. mühürlü binaya girerek kendilerine kalacak yer gösterilmediği ve yardım yapılmadığını iddia edip, cama çakarak eylem yaptı. Polis olay yerinde şerit çekerken, itfaiye ekipleri de şişme branda açarak önlem aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yetkililerin olay yerine gelmesini isteyen kadının eylemi yaklaşık 4 saat sürdü. Nimet O. ikna edilerek, aşağıya indirildi.

7- KİPTAŞ'IN GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİNDE 31 MİLYONLUK SATIŞ YAPILDI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, gayrimenkullerini müzayedeye çıkardı. Açık artırma usulü ile 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç bugün satışa sunuldu. Müzayedede 3 lüks araç ile 8 arsa ve 6 adet dükkan satıldı. Müzayede sonucunda ise 31 milyon 254 bin 366 liralık satış yapıldı.

İlk kez halka açık olarak düzenlenen müzayedede alıcılar, satışa çıkarılan gayrimenkuller için kıyasıya mücadele etti. Üst üste tekliflerin verildiği müzayedenin en dikkat çeken satışları ise 200 bin liralık muhammen bedelle satışa çıkan ve 512 bin liraya Mehmet Lütfi Özkaya tarafından koleksiyon için satın alınan lüks araç ile Başakşehir İkitelli'de yer alan ve 10 milyona satılan arsa oldu.

Müzayedeye katılan ve arsa satın alan İsmail Sönmez, "Farklı yerlerde üç tane dükkan aldık. Bizim istediğimiz yerler güzeldi biraz pahalıydı ama yapacak bir şey yok. Müzayede gayet güzeldi talep yüksekti. Hep bu şekilde olsun" dedi.

Müzayedeye katılan Ali Bozbeşparmak ise "Başakşehir'deki arazileri yeşil alan ilan ettiler ona rağmen geldik bayrağımızı kaldırdık. Ama nasip olmadı ikinci sırada kaldık" diye konuştu.

