DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BASIN EKSPRES YOLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ: 2 YARALI

*Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Basın Ekspres Yolu Yeşilköy istikametinde giden bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sebze yüklü kamyonet bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza sonrası iki kamyonet sürücüsü de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken devrilen kamyonet yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Kaza Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde sabah saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdulhamit Çekiç, kullandığı 34 FE 8776 plakalı kamyonet ile Yeşilköy istikametinde seyir halindeyken Güneşli Sapağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet aynı yönde önünde seyreden Fedli Öğür'ün kullandığı 34 RR 7773 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Kaza sonrası savrulan sebze yüklü kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada her iki kamyonetin sürücüsü de yaralanırken, devrilen kamyonetteki sebzeler de yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı her iki sürücüye de müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı.

KAZA SONRASI TRAFİK OLUŞTU

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. İkinci bir kaza yaşanmaması için yolu daraltan polis ekipleri araçların geçişini tek şeritten sağladı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu Yeşilköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonetteki sebzeler önce başka bir kamyonete yüklendi. Ardından da kamyoneti kaldırma çalışmaları başladı. Olay yerine gelen İBB'ye ait vinç ile devrilen kamyonet yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı. Her iki kamyonetinde olay yerinden çekilmesiyle yol temizlenip tamamen araç trafiğine açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın meydana geldiği yer

-Kazaya karışan kamyonetlerin görüntüsü

-Devrilen kamyonetten görüntü

-Yola savrulan sebzelerden görüntü

-Polisin çalışması

-Tek şeritten verilen trafikten görüntü

-Devrilen kamyoneti kaldırılması

-Yolun açılması

-Genel ve detaylar

24.10.2019 - 06.22 Haber Kodu : 191024008

24.10.2019 - 07.36 Haber Kodu : 191024010

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2- D-100 KARAYOLU'NDA KAZA YAPAN SÜRÜCÜNÜN AYAK PARMAKLARI KOPTU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Avcılar, D-100 Karayolu, Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde iki araca çarptıktan sonra önce takla attı sonra da bariyerlere çarptı. Kaza sonrası bariyerin kapıdan girmesi nedeniyle sürücünün ayak parmakları koptu. Araç içinde kopan parmaklar bulunarak hastaneye götürüldü.

Kaza D-100 Karayolu, Ankara istikametinde gece saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DS 0566 plakalı aracı makas atarak kullandığı iddia edilen Serdar Ünal'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil aynı yönde önünde seyreden iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan diğer iki kişi yara almazken, aracın ön kapısından giren demir bariyer sürücü Serdar Ünal'ın ayak parmaklarını keserek koparttı.

ARAÇLAR YAN YOLA YÖNLENDİRİLDİ

Yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazaya neden olan aracın çarptığı iki aracın sürücüleri de yara almazken hemen otomobillerini durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Serdar Ünal'ı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada polis ekipleri de kazanın meydana geldiği olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak gelen araçların yan yoldan gitmelerini sağladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serdar Ünal ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de araç yaptıkları inceleme sonucunda sürücünün kopan parmaklarını otomobil içinde ve çevrede aradı.

KOPAN PARMAKLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kopan parmaklar araç içinde bulunarak hastaneye gönderildi. Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri önlem amaçlı kapattığı yolu tekrar araçların geçişine açtı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda kazada parmakları kopan sürücünün aranması olduğu ve yapılan alkol kontrolünde 1.50 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- Polisin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Kopan parmakların araçtan çıkarılıp götürülmesi(4. dakika34.saniye)

- Araçların çekilmesi

- Trafikten görüntü

- Görgü tanığı ile röp

24.10.2019 - 02.46 Haber Kodu : 191024005

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3- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAMYON TIRA ÇARPTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyon önünde seyreden iş makinesi taşıyan tıra arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Edirne yönünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kurtça Çoban yönetimindeki 34 JJ 8742 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle iş makinesi taşıyan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve otoyolda görevli ekipler başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Tır sürücüsü Ali Enginoğlu, "Arkadan bana vurdu iş makinesi taşıyordum. Uyudu herhalde. İtfaiye geldi sıkıştığı yerden kurtardı" diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-İş makinesi taşıyan tırın görüntüsü

-Kamyonun görüntüsü

-Tır sürücüsü ile röp

-Kamyon kabinine giren iş makinesinin çıkarılması

-Ekiplerin çalışması

-Araçların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

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4- KAĞITHANE'DE, TALATPAŞA KÖPRÜSÜ'NDEN D-100 KARAYOLU'NA ATLAYAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İstanbul

Kağıthane'de Talatpaşa Köprüsü'ne gelen bir kadın, köprüden aşağı atladı. Bir otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 00:00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi, Talatpaşa Köprüsü'ne gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, köprünün korkuluklarına çıkarak D-100 karayoluna atladı. Bu sırada Mecidiyeköy istikametinden gelen ve Edirne istikametine doğru seyir halindeki 34 ZS 7972 plakalı otomobil kadına çarptı.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 34 ZS 7972 plakalı otomobilde bulunan iki kadın ise ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.



D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK KİLİTLENDİ

Kazanın ardından D-100 karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.



GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Kadının köprüye çıkarak aşağı atladığını söyleyen görgü tanıkları, "Kadın köprüye gelerek intihar etti. Kadın aşağı atladığı gibi ileride duran araç kadına çarptı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Oluşan trafikten görüntü

-Kazayı seyreden vatandaşlar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kadına çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki kadın

-Röportaj

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Kazaya karışan araçta yapılan inceleme

-Genel ve detay görüntüler

24.10.2019 - 03.14 Haber Kodu : 191024006

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5- SANCAKTEPE'DE BIÇAKLA DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

- 2 saldırıları da güvenlik kamerasına yansımıştı

Ramazan EĞRİ - İstanbul - SANCAKTEPE'de geçtiğimiz aylarda iki bıçaklı saldırıda 3 kişiyi bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

Sancaktepe Merve Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda iki saldırıda 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Mustafa I. (40) yakalandı.

Kağıthane'de yakalanan Mustafa I.'nın "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak"tan 2 kez, "Kasten Yaralama" suçundan ise 5 kaydının bulunduğu öğrenildi. Yapılan inceleme sonucu, 9 Nisan'da meydana gelen olayda Mustafa I.'nın Oğulcan U. ve kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Erdoğan G.'yi bıçakla yaraladığı, 28 Eylül'de ise oğlu Oğulcan U. ile yürüyen Serhat U.'ya bıçakla saldırarak yaraladığı tespit edildi. Yakalanan Mustafa I., sevk edildiği adliyede verilen karar doğrultusunda Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi. Bu arada Mustafa I.'nın iki saldırısı da güvenlik kameralarına yansımıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından saldırı anları

-Zanlının fotoğraflı

23.10.2019 - 18.00 Haber Kodu : 191023215

23.10.2019 - 17.47 Haber Kodu : 191023212

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6- OTOGARDA YIKIM TARTIŞMASI

Ali ABLAY - Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, () İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katındaki yapıların yıkımı sürüyor. Bazı dükkan sahipleri kendilerine tebligat gelmeden ve yer gösterilmeden iş yerlerinin yıkıldığını öne sürdü.

"DÜKKANIMI SORGUSUZ SUALSİZ YIKTILAR "

İBB'nin bir süre önce devraldığı otogarda 1 Ekim'de yıkım ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekrem İmamoğlu çalışmalarla ilgili, "İstanbul Otogarı'nda dönüşümü başlattık. İBB ekiplerimizin metruk alanlardaki yıkım işlemlerini tamamlamasının ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştirerek bu alanları güvenli hale getireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Otogarın alt katında ekiplerin iş makineleriyle yıkım çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımda zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Bazı dükkan sahipleri kendilerine tebligat gönderilmediğini iddia ediyor.

Otogarın alt katında reklam ve tabela dükkanı olan Yavuz Battal, "Belediye başkanı buraya geldiğinde hiçbir esnafa dokunulmayacağını söylemişti ama her yeri yıkmaya başladılar, insanlar eşyalarını bile doğru düzgün çıkartamadan yıkım başladı. Bizlere de diyorlar ki 'Yerleriniz işaretli ama kiralarını alacağız. Ondan sonra sizin dükkanlarınızı da yıkacağız'. Bize ne yer gösteriyorlar, ne tebligat gönderiyorlar, ne kadar kira alacaklarını söylemiyorlar. İnsanları burada mağdur ediyorlar. Bize yer göstermiyorlar. Dükkanımı yıktılar, sorgusuz sualsiz “ dedi.

"BİZİMLE MUHATAP OLSUNLAR "

Otogarda bulunan dükkanını depo olarak kullanan Ercan Büyük ise iş yerinin kapısının yıkıldığını arkadaşlarından öğrenerek geldiğini söyledi. “Hiç habersiz dükkanıma geldiler yıktılar, şu anda mağdurum" diyen Büyük, "Dükkanımı nereye taşıyacağımı da bilmiyorum. Malımın değeri çok yüksek olduğundan başında bekliyorum. Ben burada yokken habersizce yıktılar. Arkadaşlarımız haber verdi öyle geldik. Malımın başında duruyorum. Dükkana sığdırabildiğim kadarını sığdıracağım gerisini ne yapacağımı bilmiyorum. Anlaşmamız daha devam ediyordu, birden gelip dükkanımı yıktılar. Şu an bir muhatap da bulamıyoruz. Yetkililerden ricamız gelip 'Bizimle bir muhatap olsunlar, onlarla bir sözleşme yapabilelim' " ifadelerini kullandı.

Ercan Büyük'ün yanında çalışan Halit Demiray ise, “Hiç kimseye haber vermeden depomuzu yıktılar. Bize bir haber vermeleri lazımdı. Toplayıp konuşmaları gerekirdi. Bizi mağdur ettiler. Eşyalarımız ziyan oldu. Muhatap da bulamıyoruz karşımızda. Duvar yıkılırken biz yoktuk, geldiğimizde bütün malzemelerimizin ezildiğini gördük. Bize verilen süre dolmadan yıktılar “ şeklinde konuştu.

"HİÇ BİR AÇIKLAMA YOK "

Reklam ve tabela işi yapan, otogarın kuruluşundan beri burada esnaf olduğunu belirten Zeki İstanbullu ise “Arkada kullanılmayan dükkanlardan başladılar, esnaf kısmen mağdur olsa da iyi olacağına da inanıyoruz. Esnafı da mağdur edeceklerini sanmıyorum, Ekrem İmamoğlu tarafından söz verildi. Planı bilmiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz bilsek ona göre davranırız. Bu bir zaman süreci alacak ama ne kadar zaman süreci alacak bilmiyoruz. Bütün esnaf ne olacağını bilmeden bekliyor. Esnafı yeni yapacakları yere mi alacaklar, başka bir şey mi yapılacak belediye çalışanları dahil kimse bilmiyor. Hiç bir açıklama yok. Bekleyip göreceğiz “ ifade etti.

Oto parça deposu olan İsmail Akkoç ise, “ Burası yeni belediyeye geçti, geçtiğini kimseye tebliğ etmediler. Yıkılacağını bize kimse tebliğ etmedi. Kimse haber vermedi. Birçok esnafın oto yedek parçasının içinde olduğu dükkan yıkıldı. Malzemelerin üzerine dükkanları yıktılar. Kimse bize haber vermedi, esnaf yıkıldığını görünce bizi çağırdılar. Biz de gittik yalvar yakar 3 günde zor bela bir bodrum bulup malzemelerimizi taşıdık, koyduk eşyamızı. Kesinlikle bir tebligat gelmedi. Yeni bir yer mi yapılacak. Yeni yerde bize hak verilecek mi, burası devam edecek mi, ne kadar devam edecek, tamamen bir belirsizlik var. Kimse bizim akıbetimiz hakkında konuşmuyor. Herkes diken üstünde. Kesinlikle hiç bir açıklama yok. " dedi.

Görüntü Dökümü:

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Muhabir Anonsu

Esnaf röp

Yıkım çalışmaları detay

Yıkılan yerler detay

Ercan Büyük'ün dükkan detay

Genel ve detay

Röp yapılan esnaf ve enkaz fotoğrafı

23.10.2019 - 16.28 - Haber Kodu : 191023190

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7- SANCAKTEPE'DE HURDALIK YANGINI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL

Sancaktepe'de hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sancaktepe Sevenler Caddesi Avşar Sokak'ta bulunan bir hurdalıkta saat 02.00 sıralarında henüz nedeni bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede hurdalığın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangının bulunduğu sokak içerisinde ve cadde üzerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, hurdalıkta çalışan 9 Afgan işçi yangından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken hurdalıkta hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

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-itfaiye ekiplerinin çalışması

-afgan calışanların görüntüsü

-polisin güvenlik önlemi

-genel ve detay

24.10.2019 - 03.33 Haber Kodu : 191024007

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8-BAKAN VARANK: KRİTİK TEKNOLOJİLERDE ATILIM SAĞLAYIP, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL()

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Pendik'te, yaklaşık 100 dönüm alana kurduğu 'Teknopol İstanbul'un temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, katılımıyla gerçekleşti. Törene Varank'ın yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı.

"SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Törende konuşan bakan Varank, "Teknoparkımız biyoteknoloji ve sağlık alanında çalışan firmalar için bölgesel bir üs olmayı amaçlıyor. Burası sağlık yazılımından yerli ilaç üretimine, geleneksel tıptan medikal tasarıma varıncaya dek farklı alanlarda Ar-Ge yapmak isteyen girişimcilere ev sahipliği yapacak. Biliyorsunuz sağlık sektörüne yönelik, şehir hastaneleri de dahil olmak üzere, önemli adımlar attık. Bu sayede Türkiye, büyük bir cazibe merkezi haline geldi. Son dönemde gerek dünyada, gerekse ülkemizde yaşanan hadiseler yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bildiğiniz gibi bakanlık olarak teknoparklar ve Ar-Ge merkezleri eliyle inovatif faaliyetleri teşvik ediyoruz. Bakınız sadece ilaç ve sağlık alanında 56 Ar-Ge merkezini ve teknoparklarımızda faaliyet gösteren 350'den fazla firmayı destekliyoruz. TÜBİTAK aracılığıyla da sağlıkta dijital teknolojiler, ilaç, biyomedikal ekipman, nanoteknoloji, aşı ve klinik araştırmalar alanlarında çağrılara çıkıyoruz. İşte temelini attığımız bu teknokent hem az önce saydığım hedefleri hayata geçirmede hem de sunduğumuz desteklerden faydalanmada önemli bir avantaja sahip olacak. Burada aynı zamanda üniversite sanayi işbirliğinin de güzel bir örneği hayata geçirilecek." dedi.

"GÜÇLÜ BİR AR-GE EKOSİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR"

Varank şöyle devam etti:

"İhracatın, teknoloji yoğunluğunun artmasına da özel önem veriyoruz. Bu kapsamda imalat sanayi ihracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkarmayı arzuluyoruz. 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde bizi bu hedeflere ulaştıracak detaylı politikaları belirledik. Temelini attığımız bu kuluçka merkezi, stratejimizde de yer bulan kritik teknolojilerde rekabet edebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirme önceliğimizi bire bir karşılıyor. Burada yapılacak inovatif çalışmalar sağlık alanında yetkinliklerimizi arttırmanın yanı sıra, geleceğin teknolojilerini de inşa edecek. Biliyorsunuz küresel rekabette üst sıralara çıkmanın temel koşulu, teknolojiyi üretmekten geçiyor. Sadece teknolojilerin pazarı olursanız bunu başaramazsınız. Teknoloji üretmek içinse nitelikli insan kaynağı, girişimcilik ruhu ve güçlü bir Ar-Ge ekosistemine ihtiyaç var. İşte biz milli teknoloji hamlesiyle kritik teknolojilerde atılım sağlayıp, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz."

VİZYON OLARAK SAĞLIK TEMALI TÜRKİYE'NİN İLK TEKNOKENTİ"

Teknopol İstanbul Genel Müdürü Orhan Çömlek ise, "Genel amaçlı bir teknokent olmasına rağmen kendisine vizyon olarak sağlık temalı Türkiye'nin ilk teknokenti olma hedefi koymuş bir teknokenttir. Yaklaşık 300 adet firmaya burada yer vermeyi hedeflemekteyiz. Bir biyoteknoloji hab'ı kurmayı arzu ediyoruz. Dolayısıyla şuan temelini atmaya çalıştığımız 7500 metrekarelik binamızda yaklaşık 50'ye yakın firmamız ar-ge yapmak üzere göreve başlayacaktır. Kuluçka binalarımız olarak ilk etapta 1150 metrekare açılışını yaptığımız binalarımızdır. Şu anda orada 6 adet firmamız ar-ge yapmaktadırlar." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış törenine gelenlere internet hediye etti. Buradakilerle hatıra fotoğrafı çektiren bakan Varank ardından daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şantiyeden detaylar

-Genel Müdür konuşması

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Konuşması

-Protokolün açılışı gerçekleştirmesi

-Bakan'ın gençlere hediye internet dağıtması

-Genel ve detaylar

23.10.2019 - 20.39 Haber Kodu : 191023244

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9- AVCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Ersan SAN/İSTANBUL,() AVCILAR'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi 58. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında dün saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Polis ekipleri yangının olduğu alanda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar oluştu.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-ekiplerin müdahalesi

-Sokakta toplananlar

-Genel ve detaylar

23.10.2019 - 18.39 Haber Kodu : 191023222



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