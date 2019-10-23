DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- SARIYER'DE HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU

*Yangın sırasında arka arkaya patlama sesleri duyuldu

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

Sarıyer'de hurdalıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Atık malzemelerin toplandığı alanda çıkan yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangın saat 03:00 sıralarında İstinye Mahallesi Gümüş Damla Sokak'ta bulunan bir atık toplama merkezinde çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, Şişli, Seyrantepe, Sarıyer, İstinye İtfaiye Grup Amirlikleri müdahale etti.



İÇERİDE BULUNANLAR PANİKLE DIŞARI KAÇTI

Atık malzeme toplayan Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı öğrenilen iş yerinde bulunanlar, çıkan yangınla birlikte dışarı çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.



YANGIN BİR SAAT SONRA SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın sırasında arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Yangın, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.



İÇERİDE KALANLAR BUZDOLABININ PATLADIĞINI SÖYLEDİ

Yangın sırasında içeride bulunan Pakistan uyruklu vatandaş, buzdolabının patladığını belirterek, "Buzdolabı patladı. İçeride 7 kişi vardık hepimiz dışarı kaçtık" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Alevli görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-İçeriden gelen patlama sesleri

-Olay yerine gelen itfaiye araçları

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

23.10.2019 - 04.43 Haber Kodu : 191023013

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2- BEYOĞLU'NDA ARKADAŞININ İTTİĞİ ÇOCUK YÜKSEKTEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda, arkadaşlarıyla sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuk, bir arkadaşının itmesiyle 2 metrelik yükseklikten düştü. Beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Akçay Sokak'da dün saat 16.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Emir H. D., arkadaşlarıyla birlikte sokakta futbol maçı yaparken, bir arkadaşı tarafından itildi. Dengesini kaybeden Emir H., 2 metre yükseklikten, sokak ile bir binanın bodrum katı arasındaki boşluğa düştü. Beton zemine kafa üstü düşen çocuk, ağır şekilde yaralandı.

Emir H. D.'nin ilk yardımına sokak sakinleri koştu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine yardıma gelen bazı sokak sakinleri, ambulans gelene kadar, kafası kanayan çocuğa tampon uyguladılar. Emir H. D., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emir H. D.'nin birlikte oynadığı arkadaşlarından birinin annesi Sonay Saraçoğlu "Çocuğumla oynuyorlardı. Çocuğun ayağında top varmış. Onunla mücadele ederken herhalde boşluğun üzerine çıkmışlar. Oradan onu itmiş. İten çocuk' O beni çok itiyor, ben de onu ittim' demiş. Durumu biraz kötüydü" diye konuştu.

İTME ANI KAMERADA

Emir H. D.'nin bir arkadaşı tarafından itilerek boşluğa düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Sokaktaki bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntüde, Emir arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken, bir arkadaşı iterek boşluğa düşmesine neden oluyor.

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Çocukların top oynaması

-Bir çocuğun başka çocuğu itmesi

-Çocuğun 2 metreden düşmesi

-Diğer çocukların başına toplanması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Çocuğun boşluktaki halinden detay görüntü

-Bir kişinin yaralı çocuğun başında oluşan kanamaya pansuman yapması

-112 Ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralı çocuğa müdahalesi

-Çocuğun annesinden genel ve yakın detaylar

-Çocuğun sedye ile ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Toplanan kalabalıktan detay görüntü

-Çocuğun düştüğü yerden genel ve yakın detaylar

-Sokak sakini kadın ile röportaj

22.10.2019 - 18.37 Haber Kodu : 191022245

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3- TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARIM SAATTE KURTARILDI

Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL ()

Zeytinburnu'nda, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, trafik levhası, ağaç ve viyadüğe çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilinin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiyenin yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, Adnan Menderes Vatan Bulvarı Aksaray istikameti, Topkapı mevkiinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Vatan Bulvarı'ndan 10. Yıl Caddesi'ne bağlanan sapağa yönelen 34 BCA 875 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Gülen, sapak girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybederek, yoldan çıktı. Yol kenarındaki levhaya ve ağaca çarpan otomobil metrelerce sürüklenirken, Topkapı varyantının beton ayaklarına çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada sürücü Gülen, otomobilinin içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, Asayiş ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yarım saati aşan zorlu çalışma sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sıkışan sürücü

-Ekiplerin çalışmaları

-Sürücünün kurtarılması

-Genel ve detaylar

22.10.2019 - 22.21 Haber Kodu : 191022263

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4- MALTEPE'DE YAŞLI KADINI ÖLDÜRÜP GASP EDEN ŞÜPHELİ DAMAT YAKALANDI

Ali AKSOYER - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Maltepe'de Fatima K. adlı kadını öldürüp 5 bilezik ve 1 yüzüğünü gasp ettiği ileri sürülen, yaşlı kadının torununun eşi Mustafa K. gözaltına alındı. Altınları kuyumcuda bozdurduğu belirlenen şüpheli cinayeti itiraf etti.

Aydınevler Mahallesi'ndeki evinde Fatima K., dün saat 10.00'da ölü bulundu. İhbar üzerine sözkonusu adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve gittiklerinde Fatima K.'nın yüzüstü yatar vaziyette olduğunu, cüzdanının boşaltıldığı, kollarında olduğu belirtilen bileziklerin yerinde olmadığını tespit etti. Bunun üzerine kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirildi. Ceset üzerinde yapılan detaylı incelemede Fatima K.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yakınlarının ifadesine başvururken kadının torununun eşi olan Mustafa K.'nin ifadelerini çelişkili bularak, onu gözaltına aldı.

Sorguya alınan Mustafa K. cinayeti işlediğini itiraf ederken, gasp ettiği bilezikleri bir kuyumcuya sattığını söyledi. Polis, satıldıkları yerden 5 bilezik ve 1 yüzüğü buldu. Şüphelinin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının vesikalık resmi



22.10.2019 - 22.17 Haber Kodu : 191022261

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5- SOSYAL MEDYADA TİMSAH, PİTON YILANI VE JAKO PAPAĞAN SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI



Çağatay KENARLI / İstanbul

Sosyal medya üzerinden alıcı gibi davranan polislere timsah, piton yılanı ve jako papağanı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan Bulgaristan'dan yurda sokulan timsah, piton yılanı ve jako papağanının sosyal medya üzerinden satıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli ile bir internet sitesinde bulunan ilandan anlaşarak buluşma ayarladı. Alıcı gibi davranan ekipler, şüphelinin Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Polis ekipleri evde ball piton, timsah ve jako papağan ele geçirdi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan Hasan K. yakalanarak gözaltına alındı.



JAKO PAPAĞAN 3 BİN, BALL PİTON 7 BİN, TİMSAH 11 BİN LİRA

Şüpheli Hasan K.'nın, kendilerini alıcı olarak tanıtan polis ekiplerine, jako papağanını 3 bin, ball piton yılanını 7 bin, timsahı ise 11 bin liraya satmaya çalıştığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan K. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' işlem başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Timsah ve ball piton yılanından görüntüler

22.10.2019 - 19.43 Haber Kodu : 191022252

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6- AVCILAR'DA MÜFTÜLÜK LOJMANI VE 45 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da yapılan kontroller sonucu riskli görülen müftülüğe ait 8 daireli lojman ile 45 yıllık 3 daireli bina mühürlendi.

Silivri depreminin ardından Gümüşpala Mahallesi'ndeki Ocak Sokak'ta bulunan Nakipoğlu Camii'nin karşısındaki Diyanet İşleri'ne ait 4 katlı 8 daireli lojmanın bodrum kat ve zeminindeki kolonlarda çatlaklıklar tespit edildi. Avcılar Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemede Diyanet görevlileri tarafından kullanılan lojmanlarda barınmanın riskli olduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın tahliye edilmesi için süre tanındı. Sürenin dolması ardından ekipler bugün binayı mühürledi.

Yine Gümüşpala Mahallesi'ndeki Nalan Sokak'ta bulunan 45 yıllık olduğu belirtilen 3 katlı binada oturan 3 aile belediyeye başvurarak binalarının kontrol edilmesini istedi. Görevliler tarafından yapılan incelemede beton ve demirlerinin çürüdüğü tespit edilen binada oturulmasının riskli olduğu belirlendi. Bina sakinleri bunun üzerine binayı boşalttı. Bugün bu bina da mühürlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Lojman olarak kullanılan 4 katlı bina ve mühür

-45 yıllık bina ve çevresinden, mühürden görüntüler

22.10.2019 - 19.24 Haber Kodu : 191022250

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7- TARİHİ KAPALIÇARŞI'NIN HER KÖŞESİNDE TAHRİBAT İZLERİ

- Kapalıçarşı'daki tahribat Fesçiler Kapısı'nda bulunan kitabenin matkapla delinmesiyle sınırlı değil.

- Tarihi çarşının birçok noktasında benzer görüntüler var. Çarşının tavanı her yerinden çıkan kablolar, alarm sistemleri, tabelalar mevcut. Ayrıca çarşıda su boruları, gider boruları tarihi duvarlar delinerek yapılmış durumda.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul - FESÇİLER Kapısı'nda bulunan kitabenin matkapla delinip güvenlik kamerası katılmasıyla gündeme gelen Kapalıçarşı'da birçok noktada güvenlik kamerası takılırken hasar verildiği ortaya çıktı.

Zarar gören kitabeyi anlatan sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Osmanlı döneminin sonlarından hoş bir hatıra. Bunların iyi korunması ve ziyaretçilere de gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Kapalıçarşı'nın Fesçiler kapısında bulunan kitabe matkapla delinip güvenlik kamerası takıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Fesçiler Kapısı'ndaki kitabeye güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili, "Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz. Fesçiler Kapısı ve üzerindeki kitabenin restorasyon çalışması ivedilikle başlatılıp gerekli çalışmalar bitirildiğinde tekrar bilgi verilecektir" dedi.



KİTABEDE İZLER DURUYOR

Olayın gündeme gelmesinin ardından güvenlik kamerası kitabeden söküldü. Ancak kitabe üzerinde yapılan çalışmanın izleri halen duruyor. 1896 yılında 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan kitabede o yıllarda ticarethanelerde moda olan "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazıyor.

Demirören Haber Ajansı'na () kitabe ve Kapalıçarşı'nın tarihi önemini anlatan sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Aslında bu Kapalıçarşı'nın son devirde yerleştirilmiş levhalarından biri. Ticaret yapanı Allah'ın takdir ettiğini anlatan Arapça bir terim. Ticaretin yapıldığı böyle bir çarşının girişine böyle bir levha yerleştiriliyor, aslında hem tüccarlara bir mesaj, hem çarşıya gelenleri bilgilendirme amaçlı bir mesaj bu. Onun üzerine böyle bir şey yapılması üzücü. Ama maalesef İstanbul'da kitabelerimize pek dikkat etmiyoruz. Bunlara aslında çok emek veriliyordu. Bir şair şiiri belirliyordu ya da güzel bir söz seçiliyordu, bunu bir hattat yazıyordu, bir nakkaş etrafına desenler hazırlıyordu, üzerine de bir taşçı ustası bu eseri yaratıp kapının üzerine yerleştiriyordu. Birçok sanatçımız çalıştığı bir levha. Biz öyle bakıyoruz ama arkasında çok büyük bir emek var. Ciddi bir tasarım ve gelenek var. İkinci Abdülhamit'in son yıllarında yapılmış. Yani 19. yüzyılın sonları. Bu zaten o dönemde moda oldu ve birçok ticarethanenin kapısına yerleştirildi bu levha. Aslında Osmanlı döneminin sonlarından hoş bir hatıra. Bunların iyi korunması ve ziyaretçilere de gösterilmesi gerekiyor" dedi.

"İŞLETENLERİN BİRAZ DAHA ÇARŞIYA SAHİP ÇIKMASINI BEKLEMEK GEREKİYOR"

Kapalıçarşı'da tarihi tahribat sadece Fesçiler Kapısı ile sınırlı kalmıyor. Çarşının içinde tavanında sarkan kablolar, alarm sistemleri, tabelalar mevcut. Ayrıca çarşıda su boruları, gider boruları tarihi duvarlar delinerek yapılmış durumda.

Hayri Fehmi Yılmaz bu konuda ise, "Kapalıçarşı bu tür zenginliklerini gösterme konusunda pek başarılı değil. Çünkü çarşı sadece eski gelenekle ticaretin devam ettiği bir yer. Ama onu işletenlerin biraz daha çarşıya sahip çıkmasını beklemek gerekiyor. Sakin tasarımcıların, birçok uzmanın, kent tarihini, Kapalıçarşı'yı çalışan uzmanların desteğiyle bu zenginliklerini ziyaretçilerine anlatabilmeli. Başka yerlerinin de kameraya benzer uygulamalar var. Hatalar düzeltiliyor, ikaz edilince kaldırılıyor ama böyle şeylerin yapılmaması icap eder. Belki Kapalıçarşı için bir bilim kurulu, üst seviye bir anlayış gerekli" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Fesciler Kapısı'nın görüntüsü

- kamera takılan kitabe

- Kitabeden görüntüler

- Kitabedeki izlerin görüntüsü

- Muhabir anonsu

- Kapılardan görüntüler

- Kapalıçarşı'dan görüntüler

- Su borularının görüntüsü

- Kabloların görüntüsü

- Muhabir anonsu

- Nuruosmaniye Cami'nin girişinden görüntüler

- Detaylar

22.10.2019 - 18.18 Haber Kodu : 191022239

22.10.2019 - 18.17 Haber Kodu : 191022238

