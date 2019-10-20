DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BOŞANDIĞI EŞİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRIP İNTİHAR ETTİ: 3 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir kişi bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü keserek otomobile kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası araç içinde bulunan biri kadın 2 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı silahla olay yerinde intihar etti. Hastaneye kaldırılan biri kadın 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isminin Sezgin Er olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı 01 YU 330 plakalı otomobil ile Topçu Sokağa gelerek bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in de içinde bulunduğu, İbrahim Şilfeler'e ait 34 AGL 137 plakalı aracın önünü kesti. Bu sırada İbrahim Şilfeler geri geri kaçmak isterken park halinde duran başka bir araca çarparak durdu. Bu sırada araçtan inen eski koca Sezgin Er ise eski eşi Özlem Er'e ve yanında bulunan ve doktor olduğu öğrenilen Şilfeler'e silahla ateş açtı. Saldırı sonrası araç içinde bulunan eski eş Özlem Er ile Şilfeler ağır yaralanırken, saldırıyı düzenleyen Sezgin Er de aynı silahla intihar etti. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan Özlem Er ile İbrahim Şilfeler'e ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Sağlık ekipleri saldırıyı düzenleyen Sezgin Er'in de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Saldırı sonrası hastanelere kaldırılan Özlem Er ile Şilfeler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak sokak başlarına emniyet şeridi çeken polis ekipleri her iki araçta ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken, etrafta da güvenlik kamera çalışması yaptı. Olay yerinde bulunan her iki otomobil de çekici ile otoparka çekildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından düzenlediği saldırı sonrası intihar ederek hayatına son veren Sezgin Er'in cansız bedeni ise cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polisin çalışması

- Olay yerindeki araçların görüntüsü

- Yerdeki cesedin görüntüsü (saldırıyı düzenleyen Sezgin Er)

- Polisin önlemi

- Genel ve detaylar

20.10.2019 - 04.11 Haber Kodu : 191020007

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2- 22 YAŞINDAKİ GENÇ YATAK ODASINDA ÖLÜ BULUNDU: 5 GÖZALTI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Üsküdar'da 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde yatak odasında ölü bulundu.

Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Olay, Küçükçamlıca Mahallesi Deva Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Buğra Deniz Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş eğlenmek için gruptaki başka bir arkadaşlarının evinde toplandı. İddiaya göre alkol de aldıkları da belirtilen gençler bir süre sonra ortadan kaybolan

Buğra Deniz Yılmaz'a seslendi. Yılmaz'ın cevap vermemesi üzerine odaları gezen gençler evinin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatan Buğra Deniz Yılmaz'ı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Buğra Deniz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde bulunan beş kişiyi gözaltına alarak Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezine götürdü. Olay Yeri İnceleme ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler evin içerisinde yaklaşık bir saat detaylı araştırma yaptı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Buğra Deniz Yılmaz'ın cesedi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'n morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu öğrenilecek. Polis ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerin içeriye girmesi

-Kapıdaki vatandaşlar

-Cesedin çıkısı ve ambulansa konulması

-Gözaltına alınan beş kişi

-Genel ve detaylar

20.10.2019 - 07.47 Haber Kodu : 191020008

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3- BEŞİKTAŞ'TA GENÇ KADINA TACİZ SANİYE SANİYE KAMERADA

* Beşiktaş Abbasağa'da evine giderken tacize uğrayan genç kadın yaşadıklarını anlattı. Büyük korku yaşadığını belirten genç kadın, tacizin yaşandığı alanın aydınlatılmasını istedi. Öte yandan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ-Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta evine giderken içinden geçtiği parktaki merdivenlerde bir kişinin tacizine uğrayan Dillek Sarıgül(24), yaşadıklarını anlattı. Olay Abbasağa Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta Cuma akşamı 23:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş Çarşı'da arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine dönmek için yola çıkan Dilek Sarıgül, Cami Çıkmaz Sokak'ın bulunduğu parktaki merdivenlere geldiği esnada arkasından yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Bir anda şaşkına dönen Dilek Sarıgül, arkasını döndüğünde tacizci ile yüz yüze geldi. Sarıgül'ün çığlık atması üzerine tacizci kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Gelen sesleri üzerine mahalle sakinleri genç kadının yardımına koştu. Mahalle sakinleri tarafından sakinleştirilen Dilek Sarıgül, polise giderek şikayetçi oldu.

"BEN BAĞIRINCA TACİZCİ KAÇTI"

Olay günü yaşadıklarını anlatan Dilek Sarıgül, "Beşiktaş'ta 22:50'de arkadaşlarımdan ayrıldım. Her zaman kullandığım yol olan Ihlamur Dere Caddesi ve Dünya Barış Parkı'ndan geçip buradaki Cami Çıkmazı'na girdim. Buradan geçtikten sonra merdivenlere geldim. Gecekondunun olduğu boşlukta birinin olduğunu fark ettim. Adımlarımı hızlandırdım ve şahsın arkamdan geldiğini hissettim. O sırada tacizi gerçekleştirdi. Ben bağırmaya başladım. Benim seslerime insanlar gelmeye başladı. Onlar gelirken şahıs kaçtı. Yüzünü gördüm ancak karanlık olduğu için net görmedim. Kamera görüntüleri var ama orada da net görülmüyor" dedi.

"KORKTUĞUM ŞEY BAŞIMA GELDİ"

Parkın hep karanlık olduğunu ifade eden Sarıgül, "Park hep karanlık. Burası 2016 yazında şahsa ait olduğu iddia edilerek kapatıldı ve buraya bir inşaat yapılacağı söylendi. Biz ayaklanınca inşaat olayı askıya alındı. O tarihten sonra hiçbir bakım hiçbir güvenlik, ışıklandırma, bekçi kamera hiçbir şey yok. Bir şey de yapılmıyor. Ben her gün buradan korkarak geçiyorum ve en son korktuğum şey başıma geldi. Dün gece emniyete giderek şikayetçi oldum" açıklamasında bulundu.

"PARKIN AYDINLATILMASI GEREKİYOR"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Neşe Alver, "Gündüz, gece, tek başımıza veya arkadaşlarımızla gezmek için kendimizi rahat hissettiğimiz bir alan burası. Sürekli kullandığımız bir yol burası. Akşam saatlerinde ışıklar az olduğunda burayı kullanmamaya çalışıyorum. Endişe yaşıyorum. Karanlık çünkü. Buranın karanlık olması işin sebebi. Buraya Beşiktaş Belediyesi mi büyükşehir belediyesi mi kim bakıyor bilemiyorum. Bu park alanının en az bir kat daha aydınlatılmaya ihtiyacı var. Aydınlatılırsa mümkünse bir kamera sistemi takılırsa çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ TACİZCİNİN YAKALANMASI"

Mahalle sakini Nurbanu Elbir de olayla ilgili olarak, "Bu yolu kullanan o kadar kadın, çocuk, erkek var ki buradan karanlıkla geçmek zorundayız. Karanlığın da öncesinde, önceliğimiz tacizcinin yakalanmasıdır. Bu devirde kimsenin kimseye böyle bir taciz yapmaya hakkı yok. Geçerken elimde fenerle geçiyorum ve çocukları yanımdan ayırmıyorum. Buradan hızlı geçmeye çalışıyorum" dedi.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan Dilek Sarıgül'ü tacize uğraması bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Genç kadından bir süre önce bölgeye gelen tacizci, bir süre bekledikten sonra Dilek Sarıgül'ün merdivenlerde görünmesiyle harekete geçiyor. Arkasından gelerek genç kadını taciz eden, şüpheli sonrasında kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin gelişi

-Dilek Sarıgül'ün gelişi

-Tacizin yaşanması

Şüphelinin kaçması

-Yaşanan karmaşa

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Dilek Sarıgül ile röp.

-Olayın gerçekleştiği yerden detaylar

-Mahalle sakinleri Neşe Alver ve Nurbanu Elbir ile röp.

-İlkay Dikici anonsu

-Genel ve detaylar



20.10.2019 - 02.01 Haber Kodu : 191020004