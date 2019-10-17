DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL

Ümraniye Yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, çok sayıda ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yukarı Dudullu Mahallesi İnceyay Sokak üzerinde bulunan tek katlı mobilya cila atölyesinde dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Çavuşbaşı, Kayışdağı, Kartal ve Kadıköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki binalara sirayet etmemesi için büyük çaba harcadı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Serdal Varal, "Biz dernekte oturuyorduk. Haber geldi, arabalarınızı alın oradan diye. Araçları almaya geldik. Ufak bir ateş vardı. Ondan sonra birden alevlendi. Hızlı bir şekilde yanmaya başladı. Birden parladı. İtfaiyeyi çağırdık, bekledik. Allaha şükür yaralı ve can kaybı yok" dedi.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan atölye(cep telefonu görüntüsü)

-Yangının çıktığı bina

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Müdahaleleri izleyen vatandaşlar

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay

16.10.2019 - 21.30 Haber Kodu : 191016271

16.10.2019 - 20.32 Haber Kodu : 191016267

16.10.2019 - 20.26 Haber Kodu : 191016266

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2- BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, HAMBURG HAVALİMANI UÇUŞLARA TEKRAR AÇILDI

Haber: ENVER ALAS/İSTANBUL,()

2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatılan Almanya'nın Hamburg Havalimanı, bombanın etkisiz hale getirilmesiyle yeniden uçuşlara açıldı.

Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda 450 kilogram ağırlığında 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bir bomba bulunmuş ve bunun üzerine havalimanı, güvenlik nedeniyle akşam saatlerinde tüm uçuşlara kapatılmıştı. Bu gelişme üzerine havada bulunan birçok uçak, Hamburg Havalimanı yerine çevre şehirlerdeki meydanlara yönlendirildi. Kalkış yapması planlanan seferler iptal edilirken, uçaklarda bulunan yolcular da terminale alınmıştı.

Hamburg Havalimanı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan son açıklama ile bombanın etkisiz hale getirildiği, havalimanının 00.30 sıralarında yeniden uçuşlara açıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşından kalma bulunan bomba başarıyla etkisiz hale getirildi. Havalimanı yeniden iniş ve kalkışlara açılmıştır. Lütfen uçuşlarınızla ilgili olarak havayolu şirketleriyle bağlantıda kalın." denildi

THY'NİN HAMBURG SEFERİNİ YAPAN UÇAĞI BREMEN'E İNDİ

Öte yandan THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul- Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmişti. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenilirken, dönüş seferi olarak planlanan Hamburg-İstanbul seferi de iptal edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Fotoğraflar

-Hamburg havalimanı hesabının attığı tweet

-Hava trafiği

-THY uçağı rotası

17.10.2019 - 00.01 Haber Kodu : 191017001

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3- ŞENTOP'TAN FRANSA'NIN KINAMA ÖNERGESİNE DESTEK VEREN HDP'Lİ VEKİLE TEPKİ

Anıl UÇAN/İSTANBUL()

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Fransa'nın Türkiye'yi kınamaya yönelik önergesine HDP'li bir milletvekili arkadaşımız destek verdi. Türkiye'nin önerisinin karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu belirteyim" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141'inci Genel Kurul temaslarının ardından yurda döndü. TBMM Başkanı Şentop, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Belgrad temasları ve görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sırbistan Belgrad'da yapılan 141'inci Parlamentolar Arası Birlik toplantısından dönüyoruz. Yarın toplantının yine bir gündemi var. Genel kurul toplantıları yaklaşık 6 ayda bir yapılıyor. Başlangıç itibari ile bu toplantının da normal toplantılardan bir farkı yok. Fakat Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü Suriye PKK'sı, PYD, YPG'ye yönelik operasyonu dolayısıyla orada bazı gelişmeler oldu. Genel kurul toplantısı öncesinde, bölgesel ülke grupları var. Asya Parlamenter Asamblesi gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi gibi. Bir de Avrupa ülkelerinin bulunduğu bir grup var. Genel kurul toplantısının yapılacağı ilk gün, Avrupa ülkelerinin bulunduğu grubu Fransa'nın öncülüğünde Türkiye'nin Suriye'de ki operasyonunu kınayan bir acil bir gündem maddesi hazırladı." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZİ KINAYAN ACİL GÜNDEM MADDESİNİN GEÇMESİNİ ENGELLEDİK"

TBMM Başkanı Şentop, "Sabah bu haberi alınca biz de Türkiye olarak Fransa başta olmak üzere batı ülkelerinin terör örgütleri konusunda çifte standardını ve terör örgütleri kısmını desteklemelerine yönelik kısmına bunun acil gündem maddesi yapılmasına dâhil bir önerge hazırladık. Tüm arkadaşlarımız ile beraber. Farklı partilerden arkadaşlarımız ile birlikte çok yoğun bir çalışma ile bu önergeyi hazırladık. Tabi bu önerilerin parlamentolar arasında kabul edilmesi uzun bir süreç. Kulis çalışmaları gerekiyor. Çok az ve dar bir vakitte çalışmalarımızı tamamladık. Bizim esas amacımız Fransa öncülüğünde hazırlanan, Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre ve daha sonra genel kurulda Mısır'ın katıldığı bu acil gündem maddesinin genel kuruldan geçmesini engellemekti. Orada arkadaşlarımız ile beraber kısa bir zaman içerisinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Sonuçta 4 acil gündem maddesi önerisi oldu. Birisi Hindistan'ın iklim değişikliği ile ilgili, ikincisi Türkiye'nin başta Fransa olmak üzere batılı ülkelerin terör örgütlerine karşı çifte standardı üzerine olan acil durum önerisi, üçüncüsü Fransa öncülüğünde İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır'ın Türkiye'yi kınamaya yönelik önerisi, dördüncüsü Peru'nun kendi iç işleyişi ile ilgili önerisiydi. Yapılan oylamada Hindistan'ın iklim değişikliği önerisi en çok oyu aldı. Acil gündem maddesi olarak o kabul edildi. Biz Türkiye'den giden parlamenterler olarak Fransa öncülüğünde hazırlanan terör örgütleri ile mücadelemizi kınayan acil gündem maddesinin geçmesini engelledik. Bütün arkadaşlarımızın ortak bir başarısıdır. Burada Ak Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'nden İyi Parti'den arkadaşlarımız vardı. Hepsinin ortak gayreti oldu" diye konuştu.



"HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ FRANSA'NIN ÖNERİSİNE DESTEK VERDİ"

Acil durum önerilerinin oylandığı sırada HDP'li milletvekilinin Fransa'nın önergesini desteklediğini belirten TBMM Başkanı Şentop, "Maalesef bir üzüntü sebebidir. HDP'li bir milletvekili arkadaşımız Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu belirteyim. Türkiye içerisinde siyasi tartışmalar yapabiliriz. Türkiye'nin dışında bu ülkenin milletvekili, milleti temsil eden milletvekili bu ülkenin ortak menfaati için ve milletin ortak kararı için mücadele etmesi gerekir. Malumunuz Anayasaya göre bütün milletvekilleri kendisini seçenleri değil milletin tamamını temsil ederler. Bu anlayışla hareket etmeleri gerekir. Ben arkadaşımızı kınıyorum. Son olarak bir şey ifade edeceğim. Yine terör örgütüne yakın bazı ajansalar Fransa önerisinin daha çok oy aldığını ve onun kabul edildiğini söylemişler. Bu tamamen yalan haberde ibarettir. Tabi ki Fransa'nın önerisi bizim önerimizden daha fazla oy aldı. Ama bizim amacımız daha fazla oy almak değil, Fransa'nın önerisinin orada kabul edilmemesini sağlamak. Bunda da başarılı olduk. Hindistan'ın önerisi kabul edildi. Bu öneri bugün genel kurulun gündemindeydi. Üzerinde görüşmeler tartışmalar yapıldı. Fransa'nın önerisi kabul edilmediği için bir daha söz konusu edilmedi ve üzerinde görüşmeler yapılmadı. Bunu bütün parlamenter arkadaşlarımızın başarısı olarak görüyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin sınır ötesinde terör örgütüne karşı yürütmüş olduğu operasyonda da özellikle Mehmetçiklerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyorum. En kısa zamanda İnşallah Türkiye orada belirlemiş olduğu hedeflere ulaşacak. Terör koridorunu yok edecek. Barış Pınarı Harekâtı başarılı olacak" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamaları

16.10.2019 - 21.39 Haber Kodu : 191016273

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4- SAHİLDE MANGAL YASAĞI TARTIŞMASI

- İmamoğlu açıkladı, sahildeki vatandaşlar değerlendirdi

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, - İSTANBUL sahilleri özellikle hafta sonu mangal yapanlarla dolup taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor" dedi.

Vatandaşlar ise mangal yasağına yönelik çalışmayı değerlendirdi.

Bakırköy sahilde mangal yapmaya gelen Sümbül Mahmutoğlu, yasaklamaya karşı çıkarken belirli bölgelerin mangal için ayrılabileceğini ifade etti. Mahmutoğlu, "Tamamen yasaklanmasın. Mangal için özel yerler olsun. Mesela Atatürk Ormanı var. Orada yasak. Yasak olduğu için insanlar gitmiyor oraya artık. Orman ama mangal yok diye gitmiyorlar. Bu sefer de yol kenarlarında mangal yapıyorlar. Aileler de keyif alıyor, mangal pikniğin bir parçası sonuçta" dedi.

Bayram Alp ise mangalın yasaklanması gerektiğini belirterek, "Biz buraya temiz hava almaya geliyoruz. Çevremizde başka da böyle bir yer yok. Sahiller halka açık yer. Fatih'ten geliyorum temiz hava almaya. Onlar burada bizi niye rahatsız etsinler" diye konuştu.

Şükriye Balkanlı da, "Dumanı rahatsız ediyor. Alan var alamayan var özeniyorlar, onlara günah. Sonra çöplerini, küllerini bırakıp gidiyorlar. Ben yasaklanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Vatandaş röportajı

-Mangal ve sahil detayı

-İmamoğlu'nun açıklaması

-Sahillerin havadan görüntüleri (ARŞİV)

16.10.2019 - 17.14 Haber Kodu : 191016223

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(ÖZEL)

5- SEKİZİNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL

Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda bulunan lüks bir site içerisindeki 12 katlı binanın sekizinci katında oturan beyin cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen, dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Dilber Ayçiçek Çeçen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çeçen'in cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ardından buradaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'ne getirildi. Eşi Gültekin Çeçen, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Dua ve helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Meslektaşları gözyaşı dökerken, beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen, Çengelköy Mezarlığı'nda torağa verildi.

Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in, eşi Gültekin Çeçen'in de doktor olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Eşi Gültekin Çeçen'in taziyeleri kabul etmesi

-Oğlunun görüntüsü

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler

16.10.2019 - 17.16 Haber Kodu : 191016224

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6- BAYRAMPAŞA'DA SAHTE DETERJAN OPERASYONU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Bayrampaşa'da iki farklı adrese düzenlenen operasyonda kaçak imal edilen 10 ton çamaşır ve bulaşık deterjanı ile 2 bin adet şampuan ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa Orta Mahalle İbrahimağa Caddesi ve Yenidoğan Mahallesi Uluyol Caddesi'nde bulunan iki farklı iş merkezinde kaçak deterjan üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak imal edilen 10 ton çamaşır ve bulaşık deterjanı ile bilinen markaların taklidi olan 2 bin şişe şampuan ve çok sayıda temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntüler

-Sahte deterjanlardan görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve Detaylar