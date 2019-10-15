DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- AVCILAR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI, 6 GÖZALTI

Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN - İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul ()

Avcılar'da, iki grup silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Olayla ilgili kişilerin saklandıkları adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyürken, silahlar çekildi, çok sayıda silah sesi duyuldu. Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilmek üzere ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürüldü. Polis, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, kavgaya karışanların saklandıkları bir adres belirlendi. Özel harekat polisleri eşliğinde yapılan operasyonda evde bulunan 6 kişi olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Gözaltılar

-Genel ve detaylar

14.10.2019 - 22.48 Haber Kodu : 191014209

14.10.2019 - 21.37 Haber Kodu : 191014207

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2 - İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 35 GÖZALTI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL()

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Sarıyer, Kağıthane, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde bir araya gelen polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Daha önceden belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yüzlerce polisin katıldığı operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerde biri de Kağıthane Yavuz Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartman oldu. Apartman kapısı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koçbaşı ile kırılarak açıldı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Sarıyer merkezli Kağıthane, Ümraniye, Ataşehir, ve Başakşehir'de yapılan operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Koçbaşı ile kapı kırma

-Polislerden detaylar

-Apartmandan ve çevreden detaylar

-Genel ve detaylar



15.10.2019 - 07.01 Haber Kodu : 191015011

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3- SARIYER'DE DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Özgür EREN/İSTANBUL,()

Sarıyer'de yolun karşısına geçmek için demir parmaklıklardan atlamaya çalışan bir kişinin ayağı parmaklığa sıkıştı. Çığlık atarak yardım isteyen Serkan Fil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Büyükdere Caddesi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü önünde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Fil, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan varyant altından yolun karşısına geçmek istedi. Yolu ayıran demir parmaklığa tırmanan Fil'in ayağı sıkıştı. Ayağını demir parmaklıktan çıkarmaya çalışan Fil, başarılı olamayınca çığlık atarak yardım istedi. Serkan Fil'in yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Serkan Fil, vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Fil, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Görüntü Dökümü

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-Ambulanstan detay görüntü

-Ayağı demir parmaklıklara sıkışan kişinin ambulans içinden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Demir parmaklıklarda detay görüntü

-Ambulansın gidişi

-İtfaiye araçlarının gidişi

-Genel ve yakın detaylar



15.10.2019 - 01.27 Haber Kodu : 191015005

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4- BEŞİKTAŞ'TA TOPLANIP YASADIŞI SLOGAN ATAN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Barış Pınarı Harekatı'na karşı Beşiktaş Meydanı'nda yasadışı olarak toplanan ve polisin ihtarına rağmen dağılmayarak slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

Beşiktaş Meydanı'nda dün Barış Pınarı Harekatı'na karşı eylem yapmak için toplanan ve polis tarafından gözaltına alınan 9 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan 9 şüpheli, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, 9 şüphelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'nca alınmış eylem yasağına rağmen HDP'nin 13 Ekim'de sosyal medya üzerinden eylem çağrısında bulunması ile aynı gün Beşiktaş Meydanı'nda toplandıkları belirtildi. Polisin toplantının yasak olduğunu bildirmesine rağmen grubun dağılmamakta ısrar edip, yasadışı sloganlar atarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ettikleri kaydedildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliklerindeki sorgularının ardından tutuklandılar.

Görüntü Dökümü:

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-Eylemden görüntüler

-Gözaltılar

14.10.2019 - 19.07 Haber Kodu : 191014195