DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

SİLİVRİ açıklarında geçen hafta meydana gelen depremin ardından Avcılar'da bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde kolonların zarar gördüğü iddiaları üzerine binada inceleme yapıldı. İnceleme sonunda binanın 3 gün içerisinde boşaltılması istendi.Öğrencilerin kolonların zarar gördüğünü belirterek acil olarak boşaltılmasını istediği binaya Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden iki mühendis ve bir zabıta görevlisi giderek inceleme yaptı. İncelemede, binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon ve burulma tespit edildi. Oldukça eski olan binanın bu durumda kullanılamayacağı belirtilerek üç gün içerisinde tahliye edilmesi için tutanak tutuldu. Binanın cuma akşamına kadar tahliye edilmesi istendi.



Görüntü Dökümü

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- Fakültenin havadan ve yerden çekilen arşiv görüntüleri

02.10.2019 - 22.25 Haber Kodu : 191002309

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3- KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE "SU SAMURU" HEYECANI DEVAM EDİYOR

-Dünya'da ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Küçükçekmece Göl'ünde zaman zaman görülüyor. Su samurunu gören vatandaşlar, meraklı gözlerle baktıklarını söyledi.

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL()

Küçükçekmece Göl'ünde, su samuru görenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de ve dünyada nesli tükenmekte olan bu tür, çevre sakinlerinin iddiasına göre Küçükçekmece Göl'ünde birden fazla. Kimi vatandaşlar Su Samurunu görmediğini iddia etse de, görenlerin sayısında artış yaşanıyor. Suyun üzerinde çok kısa süre durduğunu ifade eden çevre sakinleri su samurlarını meraklı gözlerle izlediklerini ifade etti.

"YAKLAŞIK YARIM SAAT ONU TAKİP ETTİK"

Akrabalarıyla birlikte piknikte su samuru gördüklerini anlatan Fesih Aksoy, "İki buçuk ay önce akrabalarla pikniğe gelmiştik. Orada su samuruna rast geldik. Tam sahil kıyısındaydı. Oralarda geziniyordu. Yaklaşık yarım saat onu takip ettik. Bizim de ilgimizi çekti" dedi. Orhan Demir ise, "Ben rastlamadım şu ana kadar ama rastlayanlar olmuştur" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIM SÖYLEMİŞTİ ANCAK BEN İLK BAŞLARDA İNANMIYORDUM"

Muammer Demir, "Arkadaşlar gördüklerini söylüyorlar ancak ben kendim görmedim. Arkadaşlar burada gezerken görmüşler. İlk defa gördükleri için şaşırmışlar. Değişik bir hayvan "şeklinde konuşurken, arkadaşlarıyla birlikte su samuru gören Hasan Güleş, "Arkadaşlarım söylemişti ama ben ilk başlarda inanmıyordum. Arkadaşlarımla buluştuğumda, biz hep göl kenarında oturuyoruz, bankta otururken bir baktım sudan bir şey çıktı. Su samurunu çok kez gördüğünü söyleyen arkadaşım da yanımdaydı. Ben de görünce inanmadım başta. Karanlıktı videoya çekemedik. Gölün üstüne çıkıyor ardından bir anda yok oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mimar Sinan Köprüsünden detaylar

-Vatandaş röportajı

-Muhabir Anonsu(İlkay DİKİCİ)

03.10.2019 - 01.38 Haber Kodu : 191003004

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4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI IRAKLI BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Küçükçekmece'de Irak uyruklu bisikletli bir kişiye aynı yönde seyir halinde giden hafif ticari bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletteki kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, sürücü aracıyla olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına alındı.

Kaza Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NE 3591 plakalı hafif ticari araç İkitelli Caddesi'nden Halkalı istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde bisiklet kullanan Irak uyruklu Khalid Abdulkhaleq Rafeed'e(35) arkadan çarptı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan Rafeed ağır yaralanırken, sürücü ise olay yerinde durmayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda Rafeed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran polis ekipleri aldıkları bilgileri ile kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Kaza sonrası ölen kişinin parçalanan bisikleti olay yerinden kaldırılarak emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Rafeed'in cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma soruyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin önlemi

- Parçalanan bisiklet

- Yerdeki ceset

- Polisin olay yeri çalışması

- Cenazenin kaldırılması

- Genel ve detaylar

03.10.2019 - 03.11 Haber Kodu : 191003007

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5-ÇEKMEKÖY'DE ARACIN İÇERİSİNDE BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Çekmeköy'de 3 gün önce kayıp ihbarı verilen bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu. Ölen kişinin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Olay, Çamlık Mahallesi Çamlık Sokakta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce evden ayrılan Ömür Kuru (44) için akrabaları tarafından kayıp ihbarı verildi. Kuru mahallede aranmaya başlandı. Akrabalarından biri akşam saatlerinde Kuru'nun otomobilini fark etti. Kuru'nun akrabası durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek olay yerine sağlık ekibi ve çilingir çağırdı. Kapı çilingir tarafından açılırken, sağlık ekipleri Ömür Kuru'un hayatını kaybettiği belirledi. Kuru'nun akrabaları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Çekmeköy, Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün bağlı ekipleri çevrede ve araçta uzun bir süre incelemelerde bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin herhangi gibi bir kesici aletle veya vücudun da darp izlerine rastlanmazken nasıl öldüğünün raporu Adli Tıp Kurumunda belli olacağı belirtildi. Savcı'nın olay yerinde incelemelerin ardından cenaze İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurum'un morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Otomobilin içerisinden detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Polisin güvenlik önlemi alması

-Toplanan vatandaşlardan detaylar

-Sağlık ekiplerinden detaylar

-Akrabaların sinir krizi geçirmesi

-Genel ve detaylar

03.10.2019 - 00.31 Haber Kodu : 191003002

03.10.2019 - 01.55 Haber Kodu : 191003006

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6-BAĞCILAR'DA YAN YATAN MİNÜBÜSTEKİ SÜRÜCÜYÜ BAŞKA SÜRÜCÜ KURTARDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Bağcılar Batışehir yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada minibüs içinde sıkışan sürücüyü kazayı gören bir başka sürücü camı kırarak dışarıya çıkarırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Bağcılar Batışehir Yanyol İkitelli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cevat Şenlik yönetimindeki 34 CBZ 523 plakalı minibüse arkasından gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kaldırımda bulunan trafik levhasına çarparak devrildi. Kazaya karışan otomobil ise olay yerinden kaçtı. O sırada yoldan geçen bir başka sürücü otobüsün içinde sıkışan Cevat Şenlik'i otobüsün ön camını kırarak dışarı çıkardı.

Kazadan yara almadan kurtulan Cevat Şenlik "Arkadan gelen araç bana vurdu. Bende bir araca vurdum. Bende aracı sağa yanaştırdım kurtarmak için. Bende kenara kaçtım. Araba yan yattım. Arabada kimse yoktu bir ben vardım. Camı kırdım arkadaş beni çıkardı" dedi.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-kazadan görüntü

-sürücü röp

-polis ekipleri

-Genel ve Detaylar

02.10.2019 - 18.56 Haber Kodu : 191002284

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7- BEŞİKTAŞ'TA SOKAKTA YÜRÜYEN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Beşiktaş'ta, bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta dün saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay yerini emniyet şeridine alarak incelemelerde bulunan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-(özel )Ambulanstan detay görüntü

-(özel)Silahla vurulanın eşinden görüntü

-(özel )Vurulanın yakınlarının ambulansın başından beklemesi

-(özel)Ambulansı gidişi

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Polisin şerit çekmesi

-Boş kovanlardan detay görüntü

-Kaldırımdaki terliklerden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

02.10.2019 - 21.59 Haber Kodu : 191002308

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8- (ÖZEL) ÇEKMEKÖY'DE İŞ MAKİNASI YÜKLÜ TIR ALT GEÇİTTE KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul

Çekmeköy Şile yolunda alt geçitte iş makinası yüklü TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. TIR'ın içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken alt geçit trafiğe kapatıldı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Çekmeköy Şile yolu Madenler alt geçidinde meydana geldi. 34 ZM 9277 plakalı iş makinası yüklü TIR, Ümraniye istikametine doğru giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, alt geçitteki bariyerlere çarptı. TIR'ın içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. TIR'ın kaza yaptığı sırada bir hafriyat kamyonu ise alt geçitten geçmek isterken kaza yapan TIR ile bariyerler arasında sıkıştı. Sürücüsü manevra yaparak kamyonu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Şile Yolu trafiğe kapatıldı. Araçların yan yoldan geçişi sağlandı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazanın yaşandığı alt geçit

-Kaza yapan tır

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kapatılan Şile yolu

-Tırın vinç ile kaldırılma çalışması

-Genel ve detay

02.10.2019 - 19.43 Haber Kodu : 191002295

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9- KAĞITHANE'DE, KAMYONET UÇURUMA YUVARLANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Kağıthane'de, park halindeyken freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, içinde bir kişinin bulunduğu park halindeki bir başka kamyonete çarptı. Freni boşalan kamyonet bir başka araca çarpıp, dururken diğer kamyonet, sürücüsüyle birlikte 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kamyonetteki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Çağlayan Mahallesi Birol Sokak'ta dün saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 UY 3447 plakalı kamyonet, birden hareketlenerek yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, bir süre ilerledikten sonra içinde bir kişinin bulunduğu park halindeki 34 FZ 2253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Freni patlayan kamyonet daha sonra bir başka kamyonete çarparak durabildi.

Uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan Yunus Kazdal, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kazdal'ın kamyonetin sahibi arkadaşını ziyarete geldiği öğrenildi.

Kazayı gören sokak sakinlerinden Çağlar Çalık, "Arabanın içinde kimse yokmuş, park halindeymiş. Frenleri boşalmış. Park halindeki arabaya vuruyor. Vurduğu araba aşağıya uçuyor. Aşağıya uçan aracın şoförü çay almaya gidiyor. Araçla birlikte aşağı uçan kişi şoförü ziyarete gelen bir arkadaş. Kazayı hafif yaralarla atlattı. Tedbir amacıyla hastaneye götürüldü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulanstan detay görüntü

-Kamyonetin uçurumdan genel ve yakın detaylar

-İtfaiye ekipelrinden detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Diğer kamyonetten görüntü

-Polis ekipelrinden detay görüntü

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Çağlar Çalık ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

02.10.2019 - 21.07 Haber Kodu : 191002307

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10- MAHMUTBEY GİŞELERDE OTOMOBİL BAGAJINDA 45 PAPAĞAN ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI, İSTANBUL

Mahmutbey gişelerde durdurulan Bulgaristan plakalı bir otomobilin bagajında Sultan ve Sevda türlerinde 45 papağan ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, otomobile ise el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan'dan papağanların getirildiği ve dağıtımının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler Mahmutbey Gişelerde Bulgaristan plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramalarda Sevda ve Sultan türlerinde olan toplam 45 papağan ele geçirildi. Polis ekipleri otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin papağanları getirdiği otomobile de ekipler tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaçakçılık polisleri tarafından ele geçirilen 45 papağan Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Papağanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



02.10.2019 - 18.54 Haber Kodu : 191002283

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11- OYUNCU BERRAK TÜZÜNATAÇ AB TÜRKİYE DELEGASYONU'YLA KİLYOS'TA SAHİL TEMİZLİĞİ YAPTI

Elif YAVUZ- Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, () "AVRUPA Birliği İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında AB Türkiye Delegasyonu ve Sarıyer Belediyesi iş birliğinde Kilyos sahili temizlendi. Etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve 2019 iyi niyet elçisi oyuncu Berrak Tüzünataç ve çok sayıda öğrenci katıldı.

2-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "Sahil Temizlemeö etkinliklerinin İstanbul ayağı Kilyos sahilinde gerçekleşti. Sarıyer Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte iklim aktivistleri, öğrenciler ve oyuncu Berrak Tüzünataç sahildeki çöpleri topladı.

Çöp toplama etkinliğine katılan Sarıye Belediye Başkanı Şükrü genç, "Bulunduğumuz bölge çok değerli ve önemli bir bölge ama denizden gelen atıkların dalgalardan dolayı en fazla biriktiği nokta. Biz belediye olarak haftada üç gün temizliyoruz. Ancak bu etkinliğin özellikle gençlerimizle yapılmasının amacı bir farkındalık oluşturmak. Burada temizlikten önemli olan kirletmemeyi öğrenmek. Gemiler boğazdan geçiş sırası beklerken atıklarını bırakıyorlar ve bir müddet sonra burası doluyor. Çevrenin korunması ve bakımı için bir birliktelik oluşturmak paydaş olmak çok önemli. Bu tür etkinliklerin insanların yoğun olduğu günlerde yapılması gerekiyor, insanlar görüp eşlik ediyor" diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise iklim krizinin asıl sebebinin plastik ve fosil yakıt kullanımı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Akdeniz havzasında bulunan bir ülke. Bilim adamlarının söylediklerine göre Akdeniz havzası iklim değişikliğine, krizine çok açık bir havza. Dolayısıyla Türkiye burada yalnız da değil, Akdeniz'deki bütün ülkelerle beraber bunun sonuçlarını yaşamaya başladı. Bunu orman yangınları, seller, toprak kaymaları şeklinde yaşıyoruz. Şu anda dünyada ısı bir derece arttı. Bir derece fazla değilmiş gibi geliyor kulağa ama iklim değişikliğini başlatmış bile. Buradaki sorunun ısı artışı olduğunu biliyoruz. Isı artışına da karbon ve fosil yakıtlar. Yapmamız gereken Dünyamızı ve ekonomimizi karbondan ayırmak, ama sadece sorunlar bunlar değil. Çevre sorunları var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de plastik. Burada bulunmamızın asıl sebebi de plastiği hem sahillerimizden hem denizlerimizden uzak tutmamız gerektiği ve çöplerimizi buralara atmamamız gerektiğini hatırlatmak."

2019 iyi niyet elçisi oyuncu Berrak Tüzünataç'da İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i ve eylemlerini hatırlatarak, "Greta Thunberg konuşma yaptu, bütün gazetelerde yazıldı, bütün haberlerde çıktı, hepimiz farkındayız. Büyük çoğunluğun duyduğu bir olay bu. Fakat hala biz plastik kullanıyoruz, insanlar bunu doğaya atma hakkını kendinde görüyor. Bu benim için çok üzücü. İnsanların hem kendi nesline, hem gelecek nesillere, kendi içinde yaşadığı gezegene vicdanının olmadığını düşündürüyor. Bunun sorumluluğunu taşımamız gerekiyor artık. Mümkünse bu vicdanı oluşturmak adına buradayım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şükrü Genç, Berrak Tüzünataç ve Christian Berger çöp toplama detayları

-Öğrencilerin çöp toplaması

-Genel ve detay

02.10.2019 - 17.44 Haber Kodu : 191002262

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