DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ERDOĞAN TARIM SATIŞ OFİSİNDEN ALIŞVERİŞ YAPTI

İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın alışveriş yapması

-Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti

-Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

29.09.2019 - 19.03 Haber Kodu : 190929130

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2- CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY, AFAD'TA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliği İl Afet ve Afet Acil Durum Müdürlüğü Hasdal yerleşkesinde açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

"320 DAİRE AĞIR HASARLI BİN 985 DAİRE AZ HASARLI"

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binalar ve AFAD'la yapılan çalışmalar hakkında konuşan Oktay, "Son yaşadığımız depremle ilgili çalışmaları görmek üzere AFAD'ı bu çerçevede ziyaret ettik. Sayın Bakanımız, Sayın Valimizle incelemelerde bulunduk. 35 yaralımız vardı bunlardan 13'ü şu an hastanelerde. İhbar hattına gelen 3 bin civarında ihbarımız vardı. Bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hasar tespit grubunca tamamı gözden geçirilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar incelenenlerde 320 daire ağır hasarlı, bin 985 daire de az hasarlı gözüküyor. Ağır hasarlı olanlarda tahliyeler yapıldı. Tahliyeler edilenler de yakınlarının yanında kalıyor. 96 kişi de ilgili kurumlarımızca misafir ediliyor. Şu ana kadar önemli bir sıkıntımız yok hamdolsun. Okullarımızla ilgili Sayın Valimiz gerekli açıklamalarını yaptı. Şu an 29 okulumuz yarın tatil olacak. Bunlarla ilgili çalışmalarımız yapılacak. Bunlar da Salı günü açılmayacak ağır hasarlı olan okul varsa bunlar da yenilenecek. Bu okuldaki öğrencilerin de eğitime nerede devam edeceği de en geç Salı günü belirlenecek" dedi.

"ÜÇ OPERATÖR BİRARAYA GELEREK AFET ANINA ÖZEL HAT KURULACAK"

Depremin ardından GSM operatörlerinin yaşadığı sıkıntılara değinen Oktay, yapılan toplantı sonrası alınan kararları açıkladı. Oktay, "GSM operatörleriyle yaptığımız toplantıda bazı kararlar aldık. Türk Telekom'dan aldığımız verilere göre normal zamanda 20 milyon kişi birbirini arıyor. Deprem olduğu anda yaklaşık 160 milyona yakın kişi arıyor. Teknik sebeplerle çok detaylı olarak bize izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler. Dolayısıyla biz tekrar bunu yaşamamak adına ne tür tedbirler alabiliriz diye baktığımızda şu kararları aldık. Birincisi mevcut 3 operatörümüzün ses iletişim kapasitesinin 118 milyon aboneden, 175 milyon aboneye çıkarılması. Bunun ilgili operatörler arasında da paylaşımını yaptık. Yaklaşık 6 ay içerisinde bunlar bu kapasiteye ulaşacak. Vodafone da bize süreyle ilgili bir haftaya kadar döneceklerini ifade ettiler. İkincisi ise teknoloji gelişiyor, asıl ses iletişimi normal hatlardan ziyade data hatları, yani internet üzerinden yapılıyor. Bizim buraya kaymamız gerekiyor. Üç operatörümüz bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları. Bu hat belki AFAD bünyesinde açılacak. Ücretsiz olacak. Herhangi bir afet anında vatandaşlarımıza duyuracak olacağız. Sadece bu hattı kullanacak, burada bir sınır da olmayacak. Yani herkesin herkesle ücretsiz olarak haberleşebileceği bir hat oluşturuyoruz. Kısmet olursa bu da 3 ay içerisinde ortak olarak hayata geçirilecek" diye konuştu.

DEPREMİ YÖNETECEK KİŞİLER İÇİN KESİNTİSİZ İLETİŞİM İMKANI

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telsiz sistemi İçişleri bakanımızın ve bakanlığımızın bünyesinde de devam eden farklı çalışmalar var, DMR diye tabir ettiğimiz çalışma. Yine jandarmanın JEMUS sistemi var, kırsal bölgeleri de içerisine alan. Sayısal diye ifade ettiğimiz özellikle karar vericililerin ve depremi yönetecek kişilerin kendi içerisinde haberleşmesini garanti altına alacak bu sistemin çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması ve tamamlanması çalışması olacak. Dördüncü kararımız ise, yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları hızlı bir şekilde tespit edilip, daha sağlıklı binalara kavuşturuluyor olacak. Dolayısıyla haberleşme alanındaki kararlar bunlar. 5G geçildiğinde orta ve uzun vadede çözüm bu. O zaman hiçbir sorunumuz kalmıyor. Ama GSM şirketlerimiz doğal olarak bu alana yatırım yapmak istiyorlar. İletişim en sağlıklı bir şekilde kurulabileceği bir alt yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. 3 ve 6 aylık süreler içerisinde bunu tamamlıyor olacağız"

KILIÇDAROĞLU'NA "VERGİ" CEVABI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem vergilerinin akıbeti açıklamasına ilişkin soruya ise Oktay, "Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu bu tür durumlarda televizyon karşısına geçip gündemi değiştirmekle ilgili konularda çok mahir. Herhalde televizyon karşısında otururken herhalde gündemi nasıl değiştirebiliriz dedi o anda aklına geldi. Biz tüm bakanlıklarımızla vatandaşımızın hayatını nasıl kurtarabiliriz, geleceğe dair nasıl kararlar alabiliriz diye uğraşıyoruz. Bütün basında da çarşaf çarşaf görüyorsunuz ne kadar verginin toplandığını. Bizim 2002'den itibaren geçici olarak konulan Özel İletişim Vergisi oradan toplanan bizim iktidarımızda sadece 675 milyon TL'dir. Daha sonra bu kalıcı vergiye dönüştürülüyor. Orada da o vergi artık bütçeye giden bir şey. Bunun karşılığında Marmara depreminde harcanan ilgili illerimizde Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, Bursa, İstanbul'da 103 milyarlık harcama var" ifadelerini kullandı.

"AFET DAVET BEKLEMEZ"

Oktay, Ekrem İmamoğlu'nun davet açıklaması ile ilgili sorulan soruya da hiç kimsenin davetle gelmediğini belirterek, "Biz iş yapmaktan pek bu tür konulara fırsat bulamadık. Bulmak da istemedik. Biz iş yapıyoruz. Biz afeti yönetiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hepimiz buradaydık. Birisinin davetini beklemeyiz biz. Hele de afet beklemez. Burada bir koordinasyon konumuna herkes gelmek zorundadır. 28 çalışma grubu vardır. Hepsi gelmek zorundadır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Fuat Oktay'ın açıklamaları



29.09.2019 - 19.15 Haber Kodu : 190929133

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3- AVCILAR'DA OKULLARI TATİL EDİLDİ; BİTİŞİKTEKİ OKULA GEÇECEKLER

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()

İstanbul Valiliğince yarın eğitime ara verildiğini açıkladığı Avcılar'daki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun, güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, bu okuldaki öğrencilerin 1 ay süreyle bitişikteki ilkokulda eğitim-öğretimlerini sürdüreceklerini açıklandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Avcılar'da yapılan tespitlerde minaresinin bir bölümü çöken Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun arka cephede güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, kendisine telefonla ulaşan muhabirine yaptığı açıklamada, okulun bu nedenle 1 ay süreyle onarım göreceğini söyledi. Yıldız, "Bu okuldaki öğrencilerimizin hemen bitişikteki tam gün eğitim yapan Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitim ve öğretim görmeye devam etmesi kararlaştırıldı. Bu kararın alınmasında öğrencilerin yürüme mesafesinde, ayrı servis kullanmama yaş grubu denklik uygunluğu, derslik sayısı ve öğrenci sayıları uygunluğu göz önünde bulundurulmuştur. Abdülkadir Uztürk İlkokulu, 1 aylık süre için tam gün eğitimden ikili eğitime geçecek, bina çalışmaların bitimine kadar iki okul tarafından sabahçı ve öğlenci olarak eğitim verecek" dedi. Yarın için tatil edilen ve 1 ay süreyle Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitime devam edilecek ortaokulda 49 öğretmen ve 960 öğrenci bulunuyor. İlkokulda ise, 36 öğretmen ve 987 öğrenci eğitim görüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Avcılar'daki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun görüntüleri

-Okulun arkasındaki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin biri kırık iki minaresi

29.09.2019 - 21.48 Haber Kodu : 190929152

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4- SİLİVRİ'DE HASARLI 2 CAMİ MÜHÜRLENDİ (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

-MÜHÜRLENEN CAMİLER DETAYLI İNCELENECEK

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Alparslan ERMİŞ - Mertcan ÖZTÜRK - Serdal ALTINTEPE /İSTANBUL,()

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Semizkumlar Nevşehirliler Camisi ve Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi ibadete kapatılarak mühürlendi. Mühürlenen camilerde önümüzdeki günlerde detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en çok hasar tespiti yapılan ilçelerin başında depremin merkez üssü Silivri geliyor. Deprem esnasında iki cami hasar gördü. Camilerden biri Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi. Bir diğer cami ise Büyükçavuşlu Mahallesi'nde bulunan Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi. İki cami de deprem sonrasında yapılan ilk incelemelerle birlikte mühürlendi.

Sekizkumlar Mahallesi Camisi'nin kapısına, "Silivri ilçemizde yaşanan depremden ötürü camimizin bazı bölümlerinde hasar oluştuğundan dolayı camimiz ikinci bir incelemeye kadar ibadete yetkililer tarafından tedbir amaçlı kapatılmıştır. Tüm halkımıza duyurulur" yazısının asıldığı görüldü.

Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi'nin girişinde yer alan tahtaya "Camimiz detaylı inceleme neticesine kadar hizmete kapalıdır" yazıldı.

Silivri'de mühürlenen iki camide de önümüzdeki günlerde detaylı tetkikler yapılacak. Camilerle ilgili karar ekiplerin detaylı incelemesi sonucu netlik kazanacak. Edinilen bilgilere göre Silivri'de deprem sonrası şu ana kadar 59 camiden 45'inde inceleme yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Semizkumlar Nevşehirliler Camisi'nden görüntüler

-Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi'nden görüntüler

-Camilerde oluşan çatlaklardan görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

29.09.2019 - 19.05 Haber Kodu : 190929131

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5- SİLİVRİ'DE DEPREMDE HASAR GÖREN 4 BİNA MÜHÜRLENDİ

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçe de zarar gören binalar boşaltılarak, mühürlendi. Evlerinden çıkan vatandaşlar, otellere yerleştirildi. Bugün Silivri merkezinde 3 apartman, Selimpaşa Mahallesi'nde ise 1 apartman mühürlenerek boşaltıldı.

Silivri'de 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Okul ve camilerin ardından ilçede zarar gören binalar da tamamen boşaltıldı. Vatandaşlar, mühürlenen evlerinden eşyalarını alarak ayrıldı. Vatandaşlar ilçe Kaymakamlığı tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirildi.

Edinilen bilgilere göre; Silivri merkezinde 3 apartman, Selimpaşa Mahallesi'nde ise 1 apartman mühürlenerek boşaltıldı.

Görüntü Dökümü

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- Apartmanlar

- Eşyalarını taşıyan vatandaşlar

- Genel ve detaylar

29.09.2019 - 19.39 Haber Kodu : 190929141

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6- TRAMVAYIN ARKASINA ASILAN KADININ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

İSTANBUL

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan kadının tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk Fındıkzade'de bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin görüntüler, Bağcılar-Kabataş tramvayında dün saat 16.45 sıralarında Fındıkzade'de kaydedildi. Hareket halinde olan otomobildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının tramvayın arkasına asılarak yolculuk yaptığı görülüyor. Yürekleri ağza getiren görüntüler, tramvayın uzaklaşıp kadının gözden kaybolmasıyla son buluyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Tramvayın arkasına asılı yolculuk yapan kadın

-Tramvayın uzaklaşması kadının gözden kaybolması

29.09.2019 - 22.10 Haber Kodu : 190929153

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7- GÜNGÖREN'DE OKULUN YANINDAKİ ARAZİDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Güngören'de bir okulun yanındaki arazide 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait cesedi bulundu. Cesedin yanında silah bulan polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Ensar Caddesi üzerinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin yanında bulunan arazide meydana geldi. Araziden silah sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, başından silahla vurulmuş 35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin yanında silah da bulan ekipler, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekipleri

-Genel ve Detaylar

9.09.2019 - 19.37 Haber Kodu : 190929140

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8- OTOYOLDA OTOMOBİL CAMINDAN SİLAH DOĞRULTUP İNSANLARI KORKUTTU

İstanbul

Bağcılar'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi paniğe neden oldu. O anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak Twitter'da paylaşıldı. Olaya sosyal medyada tepki yağdı.

Olay, Bağcılar, 0-3 Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametinde dün saat 16.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte ilerleyen 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından bir kişi silah çıkartıp havaya doğrultup insanları korkuttu. O sırada yolda ilerleyen bir sürücü tarafından olay fotoğraflandı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafa birçok vatandaştan tepki yağdı.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilden silah doğrultan kişinin fotoğrafı

30.09.2019 - 04.25 Haber Kodu : 190930007