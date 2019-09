DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BÜYÜKÇEKMECE'DE SİS ETKİLİ OLDU

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde etkili olan sis trafikte görüş mesafesini düşürürken, ilçenin büyük kısmı sis altında kaldı.

Büyükçekmece güne sisli hava ile başladı. Özellikle Büyükçekmece ve çevresinde etkisini gösteren sisli hava trafikte görüş mesafesini de düşürdü. Sis ilçenin büyük bir kısmını tamamen kapladı. Güneş doğuşunun ardından ısınan hava nedeniyle ilerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti.

2- GAZİOSMANPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Gaziosmanpaşa'da, bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan caddeye çıkan Tahsin Usta'nın kullandığı 34 AF 6663 otomobil, caddede seyir halindeki Osman Durmuş'un kullandığı 34 JDJ 353 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç kazanın etkisiyle devrildi. Otomobil sürücüsü Tahsin Usta, yanındaki Duğukan Keleş ile hafif ticari araçtaki adı öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Sürücü Osman Durmuş ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler yaralılara yardım ederken, bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polisin kazaya ilişkin soruşması sürüyor.

==============================

3- ESENYURT'TA 'SKUNK' OPERASYONU

Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 41 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Esenyurt'ta denetim yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 2 kilo 330 gram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 38 kilo 725 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4- KILIÇDAROĞLU GAZETECİ NECATİ KARAKAYA'NIN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Gazeteci Necati Karakaya, Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün 19 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Karakaya için Ataköy'de bulunan 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi, Necati Karakaya'nın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze Töreninde taziyeleri Necati Karakaya'nın eşi İffet Karakaya, kızı Şeyma Karakaya Arslan, torunları Mehmet Can ile Tuna Can Arslan kabul etti. Tören sırasında Necati Karakaya'nın torunu Tuna Can Karakaya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Beşiktaşlı' isimli dedesinin kitabını hediye etti. İkindi namazından sonra Karakaya için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Karakaya'nın cenazesi defnedilmek üzere Topkapı'da bulunan Eski Kozlu Mezarlığına götürüldü.

5- İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, KÜÇÜKÇEKMECE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'un ardından Küçükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından karşılanan İmamoğlu, "Küçükçekmece'de, en doğru kararları müşterek olarak nasıl alırız, nasıl yaparız, iş birliğini nasıl kuvvetlendiririz, bunları konuşacağız. Teknik arkadaşlarımızla beraber bu konular üzerine yoğunlaşacağız" dedi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi de İmamoğlu'na, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Çebi daha sonra İmamoğlu ve ekibine ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum yaptı.

"10 DÖNÜMLÜK OTOPARK PROJESİ BASİT KALIR"

Sunumun ardından İmamoğlu, Çebi ve İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Demir, Murat Kalkanlı, Mehmet Çakılcıoğlu ile Şengül Altan Arslan, Küçükçekmece'de inşaatı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Marmaray hattının Halkalı'daki son istasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, yardımcılarına, Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Projesi'nin de başlangıç noktası olacak bölge için, var olan otopark projesi dışında bütüncül çalışmalar yapılması talimatını verdi. İmamoğlu, "Böyle bir merkez için, sadece 10 dönümlük otopark projesi basit kalır" dedi.

SPORCULARA TAVSİYELERDE BULUNDU

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Cennet Mahallesi'ndeki Zeminaltı Otopark, Kapalı Pazar ve Meydan Düzenlemesi Projesi'ni inceledi. Pazar yerinin ardından Fatih Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Stadı'na geçen İmamoğlu, idman yapan İstanbulspor U-15 takımı ile toplu fotoğraf çektirdi. Küçük futbolcuların isteğini kırmayan İmamoğlu, bir de penaltı atışı kullandı. İmamoğlu, küçük sporculara uyarılarda bulundu. Stadın karşısında bulunan İBB Mezarlıklar Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Yardımcılığı'nda da incelemelerde bulunan İmamoğlu, söz konusu yerin konumumun yanlış bulduğunu söyledi. İmamoğlu'nun Küçükçekmece'deki son durağı, Menekşe Sahili'ndeki İç Kumsal oldu. İmamoğlu, yardımcılarına bakımsız haldeki alanın yenilenerek bir an önce vatandaşın kullanımına açılması yönünde çalışma başlatmaları talimatını verdi.

6- BU DURAKLARA GELENLER MATEMATİĞİ SEVECEK

Toplu ulaşım araçlarını beklerken boşa harcanan zamanda eğlenceli çizimlerle dolu afişlerle her yaştakilere matematiği sevdirmek, karikatürlerle insanların gülümsemesini sağlamayı amaçlayan 'Durakta Matematik' projesi Bakırköy'de ilgi gördü.

Osmaniye'deki Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip ve Fadıl Bulut İlkokulu Öğretmeni Mehmet Karip öğrencilerin matematik korkularını yenmeleri, ön yargıları yıkmak ve bu dersi sevdirmek için 'Durakta Matematik' projesi hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da onaylanan proje kapsamında otobüs duraklarına herkesin kolayca ve eğlenerek öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.

BAKIRKÖY'DE 3 DURAKTA

İstanbul'da bu proje Bakırköy'deki 3 durakta uygulanmaya başlandı. Bakırköy Pilot Cengiz Topel İlkokulu öğretmenlerinden Tünay Türkyener ile Ebru Börekoğlu 'kardeş okul' Kartaltepe İlkokulu'ndan Emine Tan'ın girişimi ile yurdun çeşitli kentlerinde başlatılan bu projede Bakırköy'de 3 durak matematiği sevdirmeye yönelik hazırlanan karikatürlü afişlerle donatıldı. Okullara yakın minibüs ve otobüs duraklarında toplu ulaşım araçlarını bekleyen 7'den 70'e her kesimden kişiye eğlenceli çizimlerle matematik sevdirilirken, karikatürlerle gülümsemesini sağlamayı amaçlayan projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, bu örnek projenin daha kapsamlı uygulanmasını arzu ettiklerini söyledi. Aydın, projenin diğer konuları da kapsayarak tramvay, metro gibi daha büyük toplu ulaşım istasyonlarındaki elektronik bilboardlarda da uygulanması halinde büyük yararı görülebileceğini ifade etti. Projeyi sürdüren öğretmenlerden Ebru Börekoğlu da, "Öğrencilerin yanı sıra velilerden ve duraklara gelenlerden çok olumlu tepkiler aldık" dedi.

7- ECRİN BEBEK İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER AMELİYAT OLACAK

Gaziantep'te prematüre olarak dünyaya geldikten sonra bağırsak sorunu yaşayan ve ameliyatı için 20 bin lira gerekli olduğu belirtilen Ecrin bebek için sevindirici haber geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Profesörü Dr. Ali İhsan Dokucu, 6 aylık Ecrin bebeği tüm masraflarını karşılayarak ameliyat edeceğini duyurdu.

Gaziantep'te Güllü ve Hacı İlksöz çiftinin 6 ay önce ikiz bebekleri oldu. Prematüre olarak dünyaya gelen ikizlerden Ecrin bebek doğumdan hemen sonra solunum ve bağırsak sorunu yaşadı. Maddi durumu yerinde olmayan aile tedavi ettiremeden hasteneden ayrılmak zorunda kaldı. Mahkeme kararı ile sağlık tedbiri konularak ameliyat olan Ecrin bebek, 1 ay sonra tekrar rahatsızlandı. Ameliyatı için 20 bin lira veya tekrar mahkeme kararı istenen Ecrin bebeğe, Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Bölümü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu yardım edeceğini duyurdu.

Ailenin yaşadığı sıkıntıdan dolayı üzüldüğünü ve kendi alanıyla ilgili olduğu için yardım etmek istediğini dile getiren Prof. Dr. Dokucu, "İnsanların çaresizlikle bir ilde çocuğundaki bir sorunu çözememenin getirdiği ıstırapla gazeteler aracılığıyla bir çağrıda bulunması ilgimi çekti. Baktığımda direkt bizim bölümümüzle alakalı bir şey neden olmasın diye sizlerle irtibata geçtim. Aileyle görüştüm. Bizim altından kalkabileceğimiz ve bizimle alakalı bir konu olduğunu anladık. Aileye bir yol açmaya çalıştık. Maddi durumunun ne olduğunu bilmediğim muhtemelen zor durumda olan bir aileye bir şekilde devlet adına elimizdeki var olan imkanları kullanmak istedik" diye konuştu.



"SAĞLIKLI BİR HAYAT YAŞAMASI İÇİN İNİSİYATIF ALDIK"

Anne ile konuşan Dokucu, gerekli tetkiklerin yapılması ve ameliyat edilmesi için ailenin İstanbul'a geleceğini belirtti. Dokucu, "Anneyle konuştum. Kendisi tıbbi bilgileri aktardı, hem küçük videolar attı. Hastanın durumu hakkında da bilgiler aldım. Hastamız prematüre ikiz eşi olarak doğuyor. Kardeşi uzun süre yoğun bakımda kalıyor büyük bir sorun yaşamıyor ancak, hasta olan Leyla Ecrin bebeğimiz hem yoğun bakımda kalıyor hem de sağlık sorunları yaşıyor. Gaziantep'te özel bir hastanede yatıyor. Burada masrafları da oluyor. Ecrin bebek kakasını karnından yapıyor. Özel mamalarla beslenmek durumunda olan bebek söz konusu. Bu bebeği daha sağlıklı bir hayat yaşayabileceği hale getirmek için inisiyatif aldık" dedi.

8- ZEHİR SAÇAN MİDYELERİ BÖYLE TOPLUYORLAR

- İstanbul'da metallerden toplanan midyeler zehir saçıyor.

- Kaçak avlanan kişiler özellikle Galata köprüsü civarından metallere yapışan midyeleri topluyor.

- kamerası gece saatlerinde 'zehirli midye'leri toplayan kişileri görüntüledi.

- "Midyeler denetimli ortamda üretilmeli" diyen uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu.

İSTANBUL'da iskele demirleri, köprü kolonları ve teknelerin altları gibi denizin içerisinde bulunan metallerin üzerine yapışmış haldeyken toplanan midyeler, sağlığı tehdit ediyor.

İstanbul'da midye avcılığı yasak. Bakanlığın belirlediği yerlerde ruhsatlı tekne ve kişiler tarafından midyelerin toplanması gerekiyor.

Kaçak avlananlara 1635 liradan başlayan cezalar kesiliyor. Ancak Galata köprüsü civarında gece saatlerine tekneleriyle yaklaşan kişiler özellikle metallere yapışmış tonlarca midyeyi toplayarak satışını yapıyor. Bu gece de Galata köprüsü ayakları çevresine tekneyle yaklaşan kişiler kilolarca midye topladı. Yasak olduğunu bile bile midye topladığını belirten dalgıç kıyafetli kişi, "Tehlikeli ama ne yapalım, başka bir şey yapamıyoruz ancak işimiz midye. Bir dalışta yüz kilo falan çıkarıyoruz. Sonuçta ekmek paramızı çıkarıyoruz" diye konuştu.

ESNAF DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Galata köprüsünde esnaf olan bir kişi, “Sık sık görüyoruz. Gece geç saatlerinde gelip burada demirlerden topluyorlar. Genelde 3-4 kişi şeklinde geliyorlar. Dalgıç kıyafetleri giyiyorlar, dibe dalıyorlar. Şamandıraya bağlı bir sepet düzenekleri var, havada asılı kalıyor. Dalıp onun içine doldurup doldurup çıkarıyorlar. Bu pis yerlerden, özellikle iskele kenarlarından, köprünün demir ayaklarından. Bu vatandaşların sağlığını kötü etkiliyor. Onu bilen genelde satmıyor da artık merdiven altı imal edip sokaklarda satıyorlar muhtemelen" dedi.

UZMANINDAN 'DENETİMSİZ MİDYE' UYARISI

Midyenin metal ve bakteri testinden geçtikten tüketilmesi gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek de önemli uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Şimşek, "Midyeyle birlikte yaşayan bakterilerin neden olduğu toksinler pişirme yöntemleriyle yok olmuyor. O nedenle merdiven altı yani denetimsiz yerlerden midye tüketmeyin" dedi. Şimşek, midye nedeniyle yaşanan paralitik besin zehirlenmesinin destek tedavi uygulanmadığı takdirde yaşlılar ve çocuklarda ölüme dahi neden olabileceğini belirtti.

Midyenin iyi bir protein ve iyot kaynağı olduğunu belirten Başarı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek, sağlığı tehdit eden yönleri konusunda da uyardı. Denetimsiz avlanmaya ve üretime dikkat çeken Uzm. Dr. Şekip Şimşek, "Bu ürünler, yurt dışında ticari amaçlı olarak özel çiftliklerde üretiliyor. Eğer midye ticari amaçlı üretiliyorsa, sağlık açısından denetimi yapılıyorsa yetiştiği yerdeki deniz suyundaki metal ve bakteri oranlarına bakılıyorsa, bakterilerden arındırılmışsa sağlık açısından bir risk içermez. Denetim ve kontrolsüz şekilde nereden toplandığı belli olmayan midyeler tüketilecekse o sağlık adına kumar oynamaktan farksız diyebiliriz" diye konuştu.

BU BELİRTİLER GÖRÜLÜYORSA DİKKAT

Kabuklu deniz ürünleri ya da midyeye bağlı zehirlenmelerin temel nedeni nörotoksinler olduğunu vurgulayan Uzmanı Dr. Şimşek, "Bunlar midyeyle birlikte yaşayan bakterilerin ürettiği toksinler. Bu toksinler pişirme yöntemleriyle yok olmuyor. Midyenin ısı işlemine maruz kalması, marine edilmesi toksin düzeylerini azaltmıyor. Yani midyeler denetimli ortamda üretilmeli. Midye nedeniyle paralitik besin zehirlenmesi olabilir. Midye ile birlikte ortak yaşayan bakterinin ürettiği toksin tarafından kirletilmiş midye pişirilerek tüketildiğinde kesinlikle etkisiz hale gelmiyor. Bunu tüketecek kişinin bozuk veya zehirli olduğunu anlaması da mümkün değil. Yedikten sonra ağızda başlayan uyuşukluk, dilde uyuşmalar, kas seyirmeleri, bilinç bulanıkları, ishal karın ağırları eşlik edebiliyor. Bu şikayetlerle doktora başvuran hastalarda destek tedavisi uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

ZEHİRLENME SONRASI DESTEK TEDAVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'de en önemli zehirlenme belirtisinin ishal olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek şu uyarılara dikkat çekti: "Midye tüketildikten 3 ila 6 saat sonra hastalarda ishal ve karın ağrısı şikayeti görülür. Burada hastaya destek tedavisi vererek toksinin etkisinin geçmesini beklemeliyiz. 48-72 saat içerisinde destek tedavisi ile ishal geriliyor. Daha çok çocuk ve ileri yaş hastalarına dikkat etmek gerekiyor. Destek tedavisi verilmezse eğer, küçük çocuklar ve ileri yaş hastalarında yani sıvı kaybına hassas olan kişilerde akut böbrek yetmezliği ve elektrolit dengesizliğine bağlı ölümler görülebilir. O nedenle vatandaş denetlenmeyen yerlerden midye tüketmemeli sağlığını riske atmamalıdır."

9- (ÖZEL) - "YARIM ÇİZGİLİ YAYA GEÇİDİ"NDE YAYALARIN ZOR ANLARI (TEKRAR)

- Başakşehir'de bir yönü çizilen bir yönü ise çizilmeyen yaya geçidinde yayalar zor anlar yaşıyor

- Yaya geçidinde en son geçtiğimiz cuma günü bir kişiye otomobil çarptı.

- Çevre sakinleri yaya geçidiyle ilgili önlem alınmasını istiyor

BAŞAKŞEHİR'de okul yakınında bulunan yaya geçidinin kazalara davetiye çıkardığını belirten çevre sakinleri önlem alınmasını istedi.

Kayaşehir Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde sık sık trafik kazalarının yaşanmasının ardından çocukları okula giden veliler tedirgin. Çevredekiler, yoldaki yaya geçidinin tek yönde çizili olması diğer yönde ise yola yama yapılması nedeniyle çizgi olmamasının kazalara davetiye çıkardığını öne sürüyor. Yaya geçidinde sık sık kaza olduğu belirtilirken son olarak geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada 36 yaşındaki Ranıa Badran isimli kadın yaralandı.

"YAVAŞLATICI BİR ÖNLEM OLABİLİR"

Çocuğunu her gün kazanın yaşandığı yolda okula götürüp getirdiğini belirten Çiğdem Bakla, "Burada araçların yavaşlaması adına herhangi bir önlem alınabilir. Çünkü okul bölgesi burada ilkokul ve ortaokul var. Çocuklar bu yolu devamlı kullanıyorlar. Ve karşıya geçmeleri gerekiyor. Yukarıdan gelen araçlar bayağı hızlı geliyor ve hiçbir yaya geçidi kurallarına uymadan. Işık olabilir, üst geçit olabilir ya da yavaşlatıcı bir önlem olabilir. Bir önlem alınması gerekiyor buraya yoksa biz bile yetişkin olduğumuz halde geçerken endişe duyuyorum burada. Bir de burada otobüs durağı var. Otobüs burada durup, çocuk önünden geçerken arkadan gelen araç onu görmüyor. Zaten Cuma günkü kaza da o şeklide oldu" şeklinde konuştu.

"BURADAN TAŞINMAYI BİLE DÜŞÜNÜYORUM"

Çiğdem Işık ise, “Burada 3. kazamız. Aynı sıkıntıyı ben de, çocuklarım da yaşıyoruz. Çocuklarım da çok gergin bu yolda gidip gelirken. Ve gerçekten bu yolun ışıksızlığı yüzünden, üst geçit olmayışından dolayı ben buradan taşınmayı bile düşünüyorum. Benim yaşadığım bu korkuyu burada oturan tüm anneler yaşıyor. Gereken yerlere, gereken şikayetlerde bulunduk ama hiçbir düzeltme olmadı" dedi.

YARIM YAYA GEÇİDİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada yolun bir şeridi çizilen diğer yönü ise yola yama yapılması nedeniyle çizilmeyen yaya geçidi havadan da görüntülendi. Yolun yaya geçidi olduğuna dair tabelalar bulunuyor, ancak bir çok sürücü yoldan geçenlere yol vermiyor. Çocuklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışanlar yaya geçidinde zor anlar yaşıyor.

