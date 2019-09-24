DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ

- Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor.

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ-Kubilay ÖZEV / İSTANBUL()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yaptı. Denetim sonucunda çakar kullanan araçlara idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 Temmuz Şehitler köprüsü bağlantı yolu üzerinde yapmış olduğu denetimde, yetkisi bulunmadığı halde çakar kullanan araçlara idari para cezası uyguladı. Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor.

Denetim sırasında yetkisi olmayan araçlara para cezası uygulandı. Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan bir araç durduruldu. Devlet memuru olduğunu belirten aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL para cezası uygulandı. Sürücü, " Resmi görevli bir aracım. Ben de devletin görevli bir memuruyum. Kendi şahsi işimi yapmıyorum. Yetişmemiz gereken önemli bir toplantı var. Ona yetişiyoruz. Görev kağıdım araçta" ifadelerini kullandı.

ÇAKAR DENETİMİNE SÜRÜCÜLERDEN OLUMLU YANIT

Çakarlı araçlara yapılan düzenlemeyi sürücüler olumlu değerlendirdi.

Mert İbişler, "Bence olumlu çünkü polis gibi gezen çok insan var. Trafiği işgal eden" şeklinde konuşurken, Ömer Özdemir, "İstanbul'da araç kullanan herkes gibi ben de bu konudan aşırı rahatsızdım. Çünkü kimin olduğunu bilmediğimiz gerçekten görevli mi değil mi? Sanki İstanbul'un yarısı devlet görevlisi. İnanılmaz sayıda çakarlı araba vardı. Bu bütün şoförleri olduğu gibi beni de çok rahatsız ediyordu. Alınan kararı bu sabah büyük bir keyifle gördüm. Sonuna kadar destekliyorum. Kanunlara, kurallara uygun olmayan hiç kimsenin gereksiz üstünlük kullanmasının ve trafikte başka sürücüleri taciz etmesinin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur diye düşünüyorum" dedi.

1 KASIM'DA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlarla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesi (f) bendi kapsamında hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli bir geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak. Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Kolluk araçları dahil geçiş üstünlüğünden yararlanma sürekli bir hak değildir. Bu araçlar ancak tehdit/görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde ve en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla, kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek. Kolluk birimlerine ait sivil araçlar sökülüp takılır tepe lambası bulunduracak, zorunlu hallerde kullanabilecekler" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik ekiplerinin denetim yapması

-Ekiplerin evrak kontrolü

-Muhabir Anonsu (İlkay DİKİCİ)

-Kolluk kuvvetlerine ait araçların geçişi

-Çakarlı araç sürücüsünden detaylar

-Ekiplerin çakarlı araç kontrollerinden detaylar

-Trafik polisinin çakarlı aracın geçişinde problem olmamasını açıklaması

-Nijerya fahri konsolosunun aracından detaylar

(CEP TELEFONU)

-İzmir Seferihisar Belediye başkanı aracından detay

23.09.2019 - 21.38 Haber Kodu : 190923243

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2- PENDİK'TE ORMAN YANGINI ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Yakup Akman "Orman yakmak" ve "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklandı.

Şüpheli Yakup Akman bugün çıkarıldığı İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgusu yapıldıktan sonra "Orman yakmak" ve "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklandı.

Şüpheli Yakup Akman'a ilişkin savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, "Şüphelinin PKK/KCK Terör Örgütüne üye olduğu ve terör örgütünün almış olduğu karar icrası kapsamında İstanbul Pendik İlçesinde Aydos Ormanlarında orman yangını çıkarttığı" kaydedildi. PKK / KCK örgütü güdümünde paylaşımlar yapan bir Twitter hesabından "Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alana birimlerimizce ateşten eylem gerçekleştirilmiştir" şeklinde paylaşım yapıldığı ifade edilen sevk yazısında, şüphelinin suçlamayı kabul etmediği belirtildi. Yazıda, "Her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmediğini, yangını olay yerinde bulunan meçhul iki kişinin çıkarttığını, kendisinin yangını söndürmeye çalıştığını ifade etse de ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu" da belirtildi. Yazıda, iki görgü tanığının şüpheli Yakup Akman'ı ilk yangın yerinde gördükleri, şüpheliyi takip ettikleri, ikinci yangın yerinde ise zanlı Yakup Akman'ın ateşi çıkardıklarına bizzat şahit olduklarına ve zanlıyı teşhis ettiklerine ilişkin ifadeler yer aldı. Ayrıca şüphelinin olay yerine motosikletiyle geldiğine ilişkin güvenlik kamera kayıtları ve ikinci yangın yerinde ormanı yaktığına ilişkin görüntü kayıtlarının da bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliye sevk edilmesi

23.09.2019 - 18.50 Haber Kodu : 190923223

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3- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon yaptı. Saat 06.00 sıralarında başlayana operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.



Baskın yapılan adreslerden biri de Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi Talim Sokak'ta bulunan 5 katlı binanı 4. katı oldu. Kapının açılmaması üzerine ekipler koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler içeride arama ve gözaltı işlemleri yaptı. Özel Harekat Polisleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.



Görüntü dökümü:

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-Özel harekat ekipleri

-Polislerin eve girmesi

-Polislerin bina içinde 'Kapıyı açın polis' diye bağırması

-Özel Harekat polislerinin çevre güvenliği alması

-Genel ve detay görüntüler



24.09.2019 - 06.49 Haber Kodu : 190924017

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4- OTOMOBİL ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI: 3 YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,()

TEM Otoyolu'nda önünde seyreden özel halk otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1'i kadın 3 kişi yaralanırken otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa geçişinde bir otomobilin önünde seyreden özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa geçişi Ankara istikametinde 23:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Emre Köksal idaresindeki 34 TS 7632 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde iken önünde seyreden Abdülkerim Okta idaresindeki içinde yolcu olmayan 34 YN 1943 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Çarpanın etkisiyle otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi yaralanırken sürücü Emre Köksal, bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. otomobilde sıkışan Emre Köksal, itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Sıkışan sürücünün otomobil içindeki görüntüsü

-Sürücünün otomobilden çıkarılması

-Yaralının ambulansa sevk edilmesi

-otomobilden ve halk otobüsünden detaylar

-itfaiye ve polisin otomobildeki incelemeleri

-genel ve detaylar

24.09.2019 - 01.54 Haber Kodu : 190924009

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5- BAĞCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU

Çağatay KENARLI-Ümit UZUN-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, ()

Bağcılar'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Deponun hemen karşısında okul bulunuyor.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar'da metil alkol temin eden şüphelilerin kullandığı bir depoyu bilgisini alan ekipler depoya giriş çıkış yapan şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, Mahmutbey Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan bir depoya bugün baskın düzenledi. Ekipler depoda bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli tank ve bidonlarda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, deponun bulunduğu yerin hemen karşısında okul da bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın yapılan depo

-Depoda bidonlardaki metil alkol

-Ekiplerin aramaları

-Muhabir Anonsu(Ümit Uzun)

-Operasyondan detaylar

23.09.2019 - 18.46 Haber Kodu : 190923222

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6- KIŞLIK KONSERVE TELAŞIYLA GELEN KAVANOZ KAPAĞI SIKINTISI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, () Bu yıl kışlık konserve yapımına ilgi arttı ama kavanoz kapakları bulunamaz oldu, olanların fiyatları ise 2-3 katı arttı. Esnaf 1 kilo domates fiyatına bile kapak satıldığını belirtirken, Türkiye'nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) bugün kapak kalmadı. Kavanoz kapağı üreten firmaların talebe hazırlıksız yakalandığı bildiriliyor.

"BİR KİLO DOMATES PARASINA BİLE KAPAK SATAN VAR"

Merter'de zücaciyeciden kapak alan bir kadın ise fiyatları yüksek olduğunu belirtti. Züccaciyeci Erdal Karakaş, "Var ama yeterince değil tabii. Bu sene tüketim haddinden fazla oldu. Normalde sene de 20-25 bin kapak satışımız oluyordu. Bu sene bunu 5'e katladı desem gayet doğal. Biz elimizdeki kapağı 35-45 kuruştan bitirdik. Ama şu an kapak fiyatı gerçekten çok yüksek. Neredeyse bir kilo domates parasına bile kapak satan var" dedi. Karakaş, sadece bir koli kapağı kaldığını belirtti.

"KAPAK AZ AMA ÇOK KONSERVE YAPAN VAR"

Kavanoz almaya gelen Saliha Kabataş, kapak olmadığını belirterek, "Kapak az ama çok konserve yapan varö dedi. Kavanoz alan bir başka kadın ise domates ucuz olduğu için herkesin konserve yaptığı ve kapak bulunmadığını söyledi.

"İSTOÇ'TA ŞU ANDA KAVANOZ KAPAĞI YOK"

Toptancı Hasan Arpaçı ise "İSTOÇ'ta şu anda kavanoz kapağı yok. Normalde İSTOÇ'ta 4 dükkan kavanoz kapağı satıyor. Ama bu sene en çok satan biz olduk. Kamyon kamyon, TIR TIR siparişler aldık, sipariş verdik. Ama şu anda tükenmiş durumda. Gelen TIR'lar yarım saat bir saat içerisinde burada bitiyor. Sebzenin ucuz olmasıyla kavanoz ve konserve talebi arttı. Kavanoz kapağı firmaları fabrikalar, hazırlıksız yakalandı. Sezon başında kapağın kolisi 105 lira ile 110 lira arasında satılırken, şu anda 240 ile 250 lira arasında satılıyor. Buna rağmen Türkiye'nin dört bir yanından Van'dan, Iğdır'a, Trabzon'dan Mersin'e kadar siparişler sürüyor. Bizim satışlarda yüzde 80 artış var" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kavanoz görüntüsü

- Erginoğlu ile röportaj

- Muhabir anonsu

- Kapak görüntüsü

- Kavanoz görüntüsü

- Karakaş ile röportaj

- Müşterilerle röportaj

- Arpacı ile röportaj

- Muhabir anonsu

- Detaylar

23.09.2019 - 18.12 Haber Kodu : 190923211

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7- BEZM-İ ALEM CAMİİ'NDE ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL

İstanbul Valiliği tarafından trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier ve Zabıta Memuru Eren Bursa için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.

Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde İkindi namazı öncesi trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, Zabıta Memuru Eren Bursa ve tüm şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve mevlit okutuldu.

Mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit yakınları, polisler ve jandarma ekipleri katıldı. Okunan mevlidin ardından cami çıkışında şehitlerin ruhları için mevlit şekeri, lokma, etli pilav ve ayran ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlide katılanlardan görüntü

-Cami önünde mevlit şekeri ikram edilmesi

-Lokma, etli pilav ve ayran dağıtımı;

-Genel ve detaylar

23.09.2019 - 18.34 Haber Kodu : 190923218

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