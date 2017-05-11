DHA İSTANBUL  BÜLTEN - 5

1 - SÜLEYMAN YEŞİLYURT VE HASAN AKAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI…

*Mahkeme, Akar ve Yeşilyurt hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

ŞÜPHELİLER ADRESLERİNDE BULUNAMADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'ın, Hasan Akar (54) ve Süleyman Yeşilyurt (68) hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebi karara bağlandı. Bakırköy Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi .

OLAYIN GEÇMİŞİ

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, önceki gün Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı.

Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamadı.

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2 - KAAN FÜZESİ BAŞARIYLA ATEŞLENDİ

Ersan SAN / İSTANBUL

Roketsan tarafından geliştirilen KAAN Füzesi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine tesliminden önceki son test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Atış, IDEF 2017 Savunma Sanayii Fuarı'ndaki Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından canlı bağlantıyla takip edildi.

KAAN Füzesi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine tesliminden önceki son test atışı, Sinop'taki test merkezinde yapıldı.

Sinop'tan Karadeniz açıklarına 280 kilometre mesafeye yapılan atış, 2017 Savunma Sanayii Fuarı'ndaki Milli Savunma Bakanı Işık ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir tarafından canlı bağlantıyla takip edildi.

Başarıyla gerçekleşen atışın ardından Bakan Işık, füze sisteminin geliştirilmesinde katkısı olanları tebrik etti.

KAAN Projesi kapsamında uzun menzilli karadan karaya güdümlü füzeler, fırlatma araçları, komuta kontrol araçları ve bakım araçları milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlandı ve üretildi. Kazanılan tüm bu imkan ve kabiliyetlerle hassas şekilde hedefine ulaşabilen, yüksek vuruş gücüne sahip, güvenilir, lojistik desteklenebilirliği yüksek bir uzun menzilli füze ve silah sistemi elde edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırıldı.

KAAN Silah Sistemi ve KAAN Füzesi ilk kez IDEF 2017 fuarında sergilendi.

Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi 610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Işık'ın canlı izlediği atış atı

-Roketin atılması

Detaylar

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3 - FETÖ DAVASINDA ESKİ FUTBOLCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

-Eski futbolcu Evren Nuri Turhan, "Fetullah Gülen ile tanıştım. Futbolculardan, Hakan Şükür, Ertuğrul Sağlam, Okan Buruk, Hakan Ünsal, Mutlu Topçu, Cihat Arslan da FETÖ liderinin yanındaydı. Sanık İsmail Demiriz'de oradaydı."

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

FETÖ üyeliği suçlamasıyla eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılandığı davada, tanık olarak dinlenen eski futbolcu Mustafa Kocabey; "FETÖ üyeleri tarafından futbolculardan para toplandığını gördüm" Mahkeme, firari sanık Arif Erdem'in avukatı aracılığıyla tutuklanmama güvencesi talebini reddetti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutukusuz sanık İsmail Demiriz, hazır bulundu. Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem'i ise avukatları temsil etti.

"FUTBOLCU ZEKİ İNSANDIR, BU YAPININ BÖYLE BİR AMACININ OLDUĞUNU FARK ETSE..."

Duruşmada ilk olarak 1992-94 sezonunda Galatasaray'da top oynayan Mustafa Kocabey tanık olarak dinlendi. Sanıklar ile Galatasaray'da futbol oynadığı 1992 senesinde tanıştığını belirten Kocabey, FETÖ'nün sohbetlerine 5-6 kez gittiğini söyledi. Sohbetleri Fatih'te ve Florya'da yaptıklarını belirten Kocabey, Florya'daki sohbetlerin genellikle Arif Erdem'in evinde yapıldığını söyledi. Toplu gittikleri sohbetlere daveti İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in yaptığını belirten Kocabey, "Hatırladığım kadarıyla bu sohbetlere, Cihat Arslan, Okan Buruk, Emre Belezoğlu ve Bekir Gür gibi oyuncularda katılıyordu" dedi. Sohbetlerin tamamen dini içerikli olduğunu, herhangi bir örgütsel amaç taşımadığını dile getiren Kocabey, "Benim gözlemlediğim kadarıyla sanıkların bu örgütün gerçek amacına yönelik bir kanaatleri yoktu. Zira futbolcu zeki insandır. Bu yapının böyle bir amacının olduğunu fark etmeleri halinde bu sohbetlere katılmayacaklarını düşünüyorum" dedi.

"FETÖ ÜYELERİ TARAFINDAN FUTBOLCULARDAN PARA TOPLANDIĞINI GÖRDÜM"

Galatasaray'da oynadığı süre içinde sanıkların örgüt adına para toplamasına şahit olmadığını anlatan Kocabey, devamla şunları söyledi; "Yapılan futbolcu ve hoca transferlerinde FETÖ'nün etkin olduğunu futbol camiasında bir çok kişi tarafından bilinmekteydi. Ben sadece dile getirdiğim için adım gündeme geldi. Daha sonra başka kulüplere transfer olduğumda da o klüplerde FETÖ yapılanmasını gördüm. Bazı futbolcuların abi diye hitap ettiği FETÖ üyeleri tarafından futbolculardan para toplandığını gördüm"

"ESKİ FUTBOLCU EVREN NURİ TURHAN: BENİ FETULLAH GÜLEN İLE TANIŞTIRDILAR"

Daha sonra eski futbolcu Evren Nuri Turhan tanık olarak dinlendi. 1996-97 sezonunda bir yıl Galatasaray'da top oynadığını ve Uğur Tütüneker ile tanışıklığının bu döneme denk geldiğini söyleyen Turhan, İsmail Demiriz ile ise gittiği Fettullah Gülen'in sohbetinde tanıştığını söyledi. Turhan, "Galatasaray'dan Kocaeli Spor'a transfer olduğum 97 senesinin sonlarında aynı takımda oynadığım Mert Korkmaz beni aradı, 'Yarın seni bir yere götüreceğim, orada birileriyle tanışır, konuşuruz' dedi. Beni Altunizade'de bulunan FEM Dersanesi'ne götürdü. Burada Fetullah Gülen ile tanıştım. Futbolculardan, Hakan Şükür, Ertuğrul Sağlam, Okan Buruk, Hakan Ünsal, Mutlu Topçu, Cihat Arslan da FETÖ liderinin yanındaydı. Sanık İsmail Demiriz'de oradaydı. Tanışma amaçlı bir toplantıydı. Ancak ben daha sonra hiçbir toplantılarına katılmadım" diye konuştu.

ARİF ERDEM'İN AVUKATI, TUTUKLANMAMASI İÇİN GÜVENCE İSTEDİ, MAHKEME REDDETTİ

Daha sonra Arif Erdem'in avukatı, müvekiliyle iletişime geçtiğini, tutuklanmama güvencesi verilmesi durumunda Arif Erdem'in Türkiye'ye gelip mahkemede ifade vereceğini söyledi. Mahkeme heyeti, Arif Erdem'in yurtdışına kaçmış olması gerekçesiyle avukatının bu talebini reddederek, hakkındaki yakalama kararının beklenmesine hükmetti. İsmail Demiriz hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, Uğur Tütüneker'in banka hesapları üzerindeki kaldırılan tedbirin Merkez Bankası'na bildirilmesine karar vererek duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

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4 - ÖZLEM HANİFE UZAN'A ZİMMET DAVASINDA BERAAT...

-Beraat kararının geçtiğimiz Aralık ayında verildiği ortaya çıktı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Firari işadamı Murat Hakan Uzan'ın eşi Özlem Hanife Uzan, Adabank'ı zarara uğrattığı gerekçesi ile "zimmet" suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme, Özlem Hanife Uzan hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını ve tedbir kararını kaldırdı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19 Aralık 2016 tarihli kararında, sanık Özlem Hanife Uzan'ın Atasu Emlak A.Ş'nin yetkilisi ve hissedarı olduğu, şirketin ise Adabank A.Ş'nin müşterisi olduğu belirtildi. Kararda, banka tarafından 21 Nisan 2003 tarihinde Atasu Emlak lehine kredi tahsis kararı verildiği ve geri ödeme gücü bulunmayan Atasu Emlak A.Ş.'ye hiç teminat alınmaksızın kullandırılan 5 adet teminat mektubundan 650 bin euro tutarlı 3 adedinin nakde tazmini sağlanarak Adabank'ın zarara uğratıldığı iddiasıyla sanık Özlem Hanife Uzan hakkında dava açıldığını kaydedildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Kararda, isnat edilen zimmet suçunun sanık Özlem Hanife Uzan tarafından işlendiğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller ile ispat edilemediğinden sanığın beraatine karar verildiği anlatıldı. Mahkeme heyeti, sanık Özlem Hanife Uzan hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ve tedbir kararının da kaldırılmasına hükmetti.