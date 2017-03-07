DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

- ÇAVUŞOĞLU: BUGÜN HÜKÜMETİ DENETLEME VAZİFESİNİ BİZ YAPAMIYORUZ. AMA YENİ SİSTEMDE ÇOK DAHA İYİ YAPACAĞIZ...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'daki Diplomatik Misyon temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Çavuşoğlu, 16 Nisan'da Halk oyuna sunulacak düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Mevcut sistemde güçler ayrılığı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şimdiki sistemde güçler ayrılığı yok bizde. Yani yürütme ile yasama arasında hiçbir ayrılık yok. İktidar partisinin milletvekilleri çoğunlukta, biz çoğunluktayız. Bugün hükümeti, yürütmeyi denetleme vazifesini biz yapamıyoruz. Ama yeni sistemde çok daha iyi yapacağız." dedi.

"YA GERİ ALACAĞIZ YA DA ÇELİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ"

Türkiye'nin önemli bir karar aşamasında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İki seçenekten birini mutlaka gerçekleştirmesi lazım. Ya cumhurbaşkanı seçme yetkisini halktan geri alacağız, yani halk geri verecek yeni bir referandumla ve cumhurbaşkanının şu anki Anayasa'daki yetkilerinin hepsi alıncak, cumhurbaşkanını meclis seçecek ve sembolik ama sadece sembolik bir cumhurbaşkanı olacak ya da bu Anayasa'daki çelişkileri düzeltmemiz gerekiyor ve cumhurbaşkanlığı sistemini getirerek, iki başlılığı önlememiz lazım." diye konuştu.

"ÇİFTE STANDART"

Yeni düzenlemeyle ilgili en yaygın eleştirilerden birinin Cumhurbaşkanının HSYK üyelerinin 4 tanesini atama yetkisinin olduğunu hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu rakamın Avrupa ülkelerinde daha çok olduğunu örnekleriyle anlattı. Çavuşoğlu, "Şimdi bizde cumhurbaşkanı 4 tanesini atıyor, bizim Avrupalı dostlarımız 'Bu demokratik değil, yargının bağımsızlığını ihlal ediyor.' diyor. İsveç'te de hakimler savcılar kurulu üyelerinin tamamını hükümet atar. Orada hükümet tamamını atadığı zaman yargı bağımsızlığı oluyor da 'Türkiye'de cumhurbaşkanı 4'ünü atadığı zaman yargı bağımsızlığı olmaz' anlayışı olsa olsa çifte standart olur." dedi.

"SİSTEMİ SAĞLAMLAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Türkiye'de eski dönemlerde cumhurbaşkanı ile başbakanlar arasında ciddi krizler yaşandığını koalisyonların da hep sıkıntılı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "7 Haziran'da yüzde 42 oy almamıza rağmen tek başına iktidarı kuramadığımız için Türkiye bir panik, endişe yaşadı. Bu, o partiden, bu partiden değil sistemden kaynaklanan bir şey. Bizim, sistemi sağlamlaştırmamız lazım. Türkiye'nin geleceğini, istikrarını korumak için istikrarı sağlamlaştırmamız lazım." dedi.

ÖRNEKLERLE ANLATTI

Çavuşoğlu, yeni sistemde yargı bağımsızlığı bulunmadığı yönünde eleştirilere de yanıt verdi. Çavuşoğlu,"Yargının bağımsız olması yetmez, tarafsız olması da lazım. Aksi takdirde hiçkimse adaletin tecelli edeceğinden emin olamaz. 'Efendim Cumhurbaşkanı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin tamamını atıyormuş.' Bu doğru değil. Bugünkü sistemde sadece 4 tanesini atıyor cumhurbaşkanı, yeni sistemde de sadece 4 tanesini atıyor. Adalet bakanı ve müsteşar sabit, bugün de var, yeni sistemde de olacak. Yeni sistemde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 7 üyesini de meclis seçecek. 'Efendim siyasiler seçer mi?' Seçer. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 47 yargıcı var ve bu yargıçların hepsini de benim de başkanlığını yaptığım Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi seçiyor. 47 ülkenin milletvekili Türkiye'nin de Almanya'nın da Rusya'nın da yargıcını seçiyor. Hollanda'da hakimler savcılar kurulunun tüm üyeleri, yüzde 100'ü, adalet bakanının önerisi üzerine kral ya da kraliçe tarafından atıyor. Şimdi bizde cumhurbaşkanı 4 tanesini atıyor, bizim Avrupalı dostlarımız 'Bu demokratik değil, yargının bağımsızlığını ihlal ediyor.' diyor. İspanya'da da aynı kurumun üyelerinin tümü parlamento tarafından önerilir, yine kral tarafından atanır. İsveç'te de hakimler savcılar kurulu üyelerinin tamamını hükümet atar. Orada hükümet tamamını atadığı zaman yargı bağımsızlığı oluyor da 'Türkiye'de cumhurbaşkanı 4'ünü atadığı zaman yargı bağımsızlığı olmaz' anlayışı olsa olsa çifte standart olur." diye konuştu.

"YASAMA SADECE MECLİSTE"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni sistemde cumhurbaşkanı ve meclisin uzlaşacağını söyleyerek "Şimdiki sistemde güçler ayrılığı yok bizde. Yani yürütme ile yasama arasında hiçbir ayrılık yok. İktidar partisinin milletvekilleri çoğunlukta, biz çoğunluktayız; bugün hükümeti, yürütmeyi denetleme vazifesini biz yapamıyoruz. Ama yeni sistemde çok daha iyi yapacağız." dedi.

"ERDOĞAN OLSAM BUGÜNKÜ SİSTEMİ TERCİH EDERİM"

Şimdiki sistemde cumhurbaşkanının daha çok yetkisi olduğunu söyleyen Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendimi Cumhurbaşkanının yerine koyuyorum, ülkemin geleceğini düşünmesem, Recep Tayyip Erdoğan olarak, bugünkü sistemi tercih ederim çünkü her türlü yetki var, güçlü bir lider ama hiçbir cezai sorumluluk, yükümlülük yok." dedi.

"YASAMAYI MECLİS YAPACAK"

Getirdikleri düzenlemeyle Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk yüklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Yeni anayasada Yüce Divan'a da gidebilir, hakkında dava da açılabilir, aynı şekilde meclis gerektiği zaman erken seçime de götürebilir. Bugünkü sistemde yok bu güçler ayrılığı. Şu anda çıkardığımız yasaların yüzde 99'u bakanlıklarımızdaki bürokratlar tarafından hazırlanıyor. Yeni sistemde yasamayı sadece Meclis yapacak, yasa tasarılarını sadece milletvekilleri hazırlayacak." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Detaylar

- Çavuşoğlu'nun açıklamaları

FEED

07.03.2017 - 16.51 Haber Kodu : 170307193

===============================

- POLİSLERİN "BYLOCK" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80'i tutuklu 12'si firari olmak üzere 92 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 2 Mayıs'ta Silivri'de yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programını kullandığı belirlenen 92 polis hakkında hazırlanan ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin incelenmesi tamamlandı.

İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu 80 sanığın bu halinin devamına ve duruşmaların sırasıyla 2, 3, 4 ve 5 Mayıs'ta Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda yapılmasını karalaştırdı.

Örgütün emniyet yapılanması ve "ByLock" programıyla ilgili tespit ve değerlendirmelere yer verilen İddianamede, "ByLock" programının örgüt üyeleri arasındaki haberleşmede kullanılmasına ilişkin detaylar anlatılarak, "ByLock" programının örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla kullanılmaya başlandığı ve örgüt mensupları dışında hiç kimsenin temin edip kullanmadığı belirtildi.

Örgütün emniyette yapılanarak, gerçekleştirmeye çalıştığı eylemlerin anlatıldığı iddianamede, toplumun devlete olan inancını sarsan ve adalet duygusunu tahrip eden son yıllardaki şantaj amaçlı kaset komploları, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Selam Tevhid, Tahşiye, yasadışı dinlemeler, MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, 17-25 Aralık, MİT TIR'larının durdurulması, emniyet teşkilatının üst düzey personeline yönelik gerçekleştirilen tasfiye operasyonları, himmet vermeyen işadamlarının geçirdiği soruşturmaların tamamen örgütün emniyet teşkilatına sızdırdığı militanları ve KOM, terör, istihbarat gibi hakimiyet sağladığı birimler aracılığıyla planlayıp icra ettiği operasyonlar olduğu kaydedildi.

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

235 POLİSE DAVA AÇILMIŞTI

Bu arada daha önce yine "ByLock" kullandığı gerekçesiyle FETÖ şüphelisi 61'i tutuklu 86 polis hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahekemsinde, 114'ü tutuklu 149 polise de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davalar açılmıştı. Toplam 235 şüpheli polis hakkında açılan davalar Mart ve Nisan ayında görülmeye başlanacak. Söz konusu 235 sanık hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

============================

- ASKERLERİN 'BYLOCK' DAVASININ İLK DURUŞMASI SONA ERDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

'ByLock' kullandıkları iddiasıyla tutuklanan 19 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması sona erdi. Mahkeme ikametgahı başka illerde görünen 17 sanık yönünden yetkisizlik kararı vererek, bu sanıkların dosyalarının yetkili mahkemelere gönderilmesini karar verdi. Kalan iki sanığın tahliye taleplerini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklanan 19 asker bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan'daki İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcı yargılama yapma mercinin, sanıkların son görev yaptıkları ve ikamet ettikleri adres itibariyle kabulünün gerektiğini söyledi. 17 sanık bakımından dosyanın ayrı ayrı tespit edilerek ilgili yetkili mahkemelere yetkisizlik kararıyla gönderilmesini talep eden savcı, diğer 2 sanık yönünden ise dosyanın bu mahkemede görülmesine devam edilmesine karar verilmesini istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı da, tensip aşamasında yetki durumunun gözden kaçtığını belirterek, bu konuda bir karar vereceklerini söyledi.

17 SANIK HAKKINDA YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Mahkeme, 17 sanık hakkında yetkisizlik kararı vererek 7 sanığın dosyasının Ankara'ya, 7'sinin İzmir'e, 2'sinin Muğla'ya, 1'inin de İzmit'teki yetkili mahkemelere gönderilmesine karar verdi. Haklarında yetkisizlik kararı verilen 17 sanık duruşma salonundan çıkarıldı. İkametgahı İstanbul'da olan tutuklu sanıklar Alp Çırak ve Bünyamin Soysal'ın ise savunmalarının alınmasına geçilerek devam etti. Üniversite okuduktan sonra sözleşmeli subay sınavlarına girerek kazandıklarını anlatan sanıklar, 'ByLock' kullanmadıklarını, FETÖ ile irtibatlı herhangi bir okula, dershaneye gitmediklerini, 'himmet' adı altında bağış vermediklerini belirterek tahliyelerini talep ettiler.

Ara kararını veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerine karar vererek duruşmayı 27 Nisan'a erteledi.

===============================

- SUÇ ÖRGÜTÜNE 6 TUTUKLAMA

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Cinayet, yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme gibi suçları işlediği iddiasıyla bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

3 ÖRGÜT LİDERİ, ÇOK SAYIDA SUÇ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Anadolu Yakasında muhtelif bölgelerde örgütlü bir şekilde 2015 yılından itibaren nitelikli yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarını işledikleri iddia edilen suç örgütü liderleri E.K., A.K., M.U. ve diğer örgüt üyeleri hakkında Başsavcılığımızın Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştırö denildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Örgütün Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Eray Gürçay'ın öldürülmesi olayıyla da ilişkili olduğu belirtilen açıklamada, "2015 yılından 2017 yılına kadar farklı tarihlerde yazılı suçları işledikleri iddiasına ilişkin olarak yeterli şüphe ve delil elde edilen örgüt liderleri dahil olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında soruşturma Savcısının talimatı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Şubat 2017 tarihinde operasyon düzenlenmiş, 24 şüpheli gözaltına alınmıştırö cümleleri kullanıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, SERBEST KALANLARA YAKALAMA KARARI

24 şüphelinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, "Soruşturma Savcısı tarafından savunmaları alınan ve tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine 06 Mart 2017 tarihinde sevk edilen şüphelilerden suç örgütü lideri E.K. ve A.K.'nın yanı sıra diğer T.Ü., A.G., V.A. ve F.G. olmak üzere 6 şüpheli yukarıda yazılı suçlardan tutuklanmış diğer 18 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verilmiştir. Adli Kontrol kararı ile serbest bırakılan şüphelilerin tutuklanması ve haklarında yakalama emri düzenlenmesi talebi ile Sulh Ceza Hakimliği kararına itiraz edilmiş olup soruşturma devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Polis kamerasından;

-Evlerde yapılan aramalar

-Ele geçirilen tabancalar

-Ele geçirilen malzemeler

06.03.2017 - 19.23 Haber Kodu : 170306152

===============================

- ESENYURT'TA İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARINA POLİS UYGULAMASI...

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Esenyur'ta, internet kafe ve oyun salonlarına yönelik polis uygulamasında, aranması olan ile üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Oyun salonlarındaki çocuklar ailelerine teslim edildi.

Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Yunus Polis ekipleri, Esenyurt ilçesinde bulunan internet kafe ve oyun salonlarına 50 polisle uygulama yaptı. Uygulamada, yaklaşık 300 kişinin üzeri aranarak kimlik kontrolünden geçirildi. Aranması olan ile üzerilerinde uyuşturucu bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaşları tutmadığı halde internet kafe ve oyun salonlarında görülen çocuklar, çocuk polisince ailelerine teslim edildi. Yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belerlenen bazı internet kafe ve oyun salonlarına yasal işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Polislerin operasyon için harekete geçmesi

-İnternet kafe ve oyun salonlarına polislerin girişi

-Oyun salonundaki çocuklar

-Polislerin kimlik kontrolü

Detaylar

07.03.2017 - 17.58 Haber Kodu : 170307209