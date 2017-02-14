DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

- 2. ABDÜLHAMİD'İN TORUNU BÜLENT OSMAN'IN CENAZESİ İSTANBULDA...(1)

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA - İstanbul

Fransa'nın Başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamid'in kızı Fatma Naime Sultan'ın torunu Bülent Osman'ın cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılıyor. Bülent Osman'ın Türk Bayrağına saralı tabutu camiye getirildi.

TENTE UÇTU

Bu sırada Fatih Belediyesinin kadınlar için kurduğu taziye çadırı rüzgarın azizliğine uğradı. Tenteler kalktı, görevliler tatsız bir olay yaşanmadan müdahale etti.

HUKÜMETE TEŞEKKÜR

Cenazeye Sultan 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu cenazeye babası Orhan Osmanoğlu ile birlikte katıldı. Ailelerinden bu yıl ikinci kaybı yaşadıklarını söyleyen Orhan Osmanoğlu, "Osmanpaşa ve Naime Sultan'ın torununu kaybettik. Bizler şuanda üzgünüz. Paris'ten buraya gelmesi bizim için çok iyi bir şey. Fatih Sultan Mehmet'in yanına defnedilmesi iyi bir şey. Hepimize nasip olmaz. Allah razı olsun bakanlarımızdan, hükümetimizden" diye konuştu.

NİLHAN OSMANOĞLU: ALLAH BİZE DE NASİP ETSİN

Nilhan Osmanoğlu da, " Fatih Sultan Mehmet Han'a komşu olacak Allah hepimize nasip etsin İnşallah" dedi.

ÖZEL İZİNLE FATİH SULTAN MEHMET'İN YANINA GÖMÜLECEK

2. Abdulhamid'in kızı Fatma Naime Sultan'ın torunu Bülent Osman bakanlar kurulunun özel kararıyla Fatih Cami avlusunda bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin yanına defnedilecek. 1919 yılında vefat eden Cemile Sultan'ın oğlu Celalettin Bey ve 1953 yılında ölen Cemile Sultan'ın kızı Mehvibe hanımın mezarlarının yanına defnedilecek.

POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK

Bu arada cenaze sebebiyle polis Fatih Camii içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis cenaze için görevlendirildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- Uçan tentelerden detay

- Polisin tedbirlerinden detay

- Orhan Osmanoğlu ve Nilhan Osmanoğlu ile röportaj

- Cenazeden detay

14.02.2017 - 16.29 Haber Kodu : 170214176

=============================

(geniş haber) - ERDAL TOSUN'UN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE

* Maslak'ta ünlü tiyatrocu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü Nihat Şaki'nin yaklaşık 2.5 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliyesine karar verildi.

* Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda Şaki'nin tam kusurlu olduğu belirtildi.

Haber: Hayati KILIÇ - İSTANBUL

Maslak'ta 29 Kasım 2016 tarihinde ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki'nin 2.5 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliyesine karar verildi.

İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Nihat Şaki hazır bulundu. Davada müşteki olan Erdal Tosun'un kızı Zeynep Kiraz Tosun duruşmaya katılmadı, onu avukatı Çetin Yüksel temsil etti.

Olay yerinde geçtiğimiz hafta yapılan keşfin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı bildirildi. Gelen bilirkişi raporunda sanığın tam kusurlu olduğu, kazada ölen Erdal Tosun ve yolda bir kusur olmadığı belirtildi.

TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Rapor hakkında diyeceği sorulan sanık Nihat Şaki, "Şiddetli yağıştan dolayı oluşan bir durumdur. Hava da karanlıktı. Ailem zor durumda namusun ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Çok üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Nihat Şaki'nin avukatı Ercüment Esel ise "Bizim bir şahidimiz var. Dinlenmesini talep ediyoruz. Ayrıca biz yolun kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Keşfin yapıldı an ile kazanın meydana geldiği anki koşulları farklıdır. Keşif gündüz yapılmıştır. Olay sabah erken saatlerde meydana gelmiştir. Ayrıca olay günü şiddetli yağmur yağması sonucu su birikintisi vardır. Yolda su akışı mevcuttur. Bunun da trafiğe etkisi söz konusudur" dedi.

"ORADA HIZ SINIRI 70 KM'

Zeynep Kiraz Tosun'un avukatı Çetin Yüksel ise "Müvekkilim öğrencidir. Bugünde sınavları vardı bu yüzden getiremedik. Kendisinin görgüye davalı bir bilgisi yoktur. Kendisi ben vekil olarak temsil ettiğim için getirmeyebilirim. Orada hız sınırı 70 Kilometredir. Bu sınırda giden bir araç bu şekilde kaza yapmaz. Ayrıca kendisi tecrübeli bir şofördür. Bilirkişi raporu yargıtay içtihatlarının aradığı unsurları içermektedir. Yolda herhangi bir su birikintisi ve yolun kusuruna ilişkin bir olgu oluşmadığı yazılmıştır. Rapora bir diyeceğimiz yoktur" dedi.

TANIK KAZA GÜNÜNÜ ANLATTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen İbrahim Halil Bartu, "Ben haberlerde olayı görünce karakola gidip başvurdum. Beni adliyeye yönlendirdiler. Olayı birebir gören kişiyim. Sanığın kullandığı araba tam benim önümdeydi. Ben de servis şoförüyüm. Yolcularımı almaya gidiyordum. Çok aşırı derecede yağmur vardı. Hatta silecek yetişmiyordu. Orta şeritte ilerliyorduk. Sanığın kullandığı araç benim önümde ilerliyordu. Çok fazla su akıntısı vardı. Akıntı karşıdan geliyordu. Hatta benim aracımda biraz savruldu. Sanığın kullandığı araç bir anda yalpaladı. Kontrolden çıkıp orta refüje çarptı. Kaza meydana geldi. Benim hızım 90 km civarındaydı. Sanığın kullandığı araç tahminimce 80-85 km hız civarındaydı" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Duruşma sonunda, sanığın yargılama aşamasındaki hal ve tavırları ile kaçma şüphesi olduğuna dair somut olgunun oluşmaması, tutukluluğun bir tedbir olması dolayısı göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek sanığın kusuru konusunda rapor istenmesi karara bağlanarak duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

14.02.2017 - 15.20 Haber Kodu : 170214143

===============================

- ESKİ FUTBOLCULAR FETÖ ÜYELİĞİNDEN HAKİM KARŞISINDA

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul /

FETÖ/PDY üyeliği suçundan eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılanmasına başlandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu yargılanan İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte katıldı. Davanın firari sanığı Arif Erdem'i ise avukatı temsil etti. Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla devam ediyor.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

=====================================

- (geniş haber)- MİNİBÜSTE DARP İDDİASINA TUTUKLAMA

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Maltepe'de lise öğrencisi genç kızı minibüste darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.A.K.K. "Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından 35 yaşındaki kadın grafiker, ressam şüpheli A.A.K.K. "Tehdit", "Hakaret", "Basit yaralama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK EYLEMİM OLMADI"

Mahkemede ifade veren A.A.K.K. olayın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Benim başörtülü arkadaşlarım var. Kesinlikle başörtüsüne yönelik bir eylemim olmadı. Kavga esnasında başörtüsü elimde kaldı. Ben Bostancı'dan minibüse bindim. Mağdure ön koltukta oturuyordu. Yanındaki bayanla başörtüsünü sayısaldan bölüm kazanmak için torpil nedeniyle taktığını söyledi. Ben zaten ağır depresyondayım. Aslında onların muhabbetine hiç müdahil olmamam gerekirdi. Ancak hastalığımın etkisiyle ona 'İnanıyorsan tak, inanmıyorsan torpil için takma' dedim. O da bana küfretti. Ben de sinir hastası olduğum için ona bağırdım. O ve arkadaşı bana bağırıp, beni biraz tartakladılar. Kendimi savunma amaçlı elimi salladım, başörtüsü elimde kaldı. Olaydan dolayı çok pişmanım. Karşı tarafla da barışıp uzlaşmak isterim. Özür dilerim" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI...

Sulh Ceza Hakimliği, mağdur Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve tanıkların ifadesi, olay ve CD izleme görüntü tutanağını ve tüm dosya kapsamına göre şüpheli aleyhinde kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunduğunu belirtti. Suçun işleniş şekli ve yeri, şüphelinin kasta dayalı kusurunu dikkate alan hakimlik, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını kaydetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre de tutuklama kararı verilirken toplumsal hassasiyetlerin göz önüne alınması gerektiğini kaydeden hakimlik, işin öneminin şüphelinin tutuklanmasını gerektirecek ağırlıkta bir olay olduğu, soruşturma konusu suçların mağdurun 15 yaşındaki bir çocuk olmasının da tutuklamayı gerekli kıldığı kanaatine varıldığını ifade etti. Mahkeme A.A.K.K. 'nın "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

=============================

- SÖZDE "PARA YAPAN MAKİNE" ŞÜPHELİLERİ KAMERADA



Ali AKSOYER / İSTANBUL

İstanbul'da siyah kağıtları solisyon sürerek özel bir makina ile dolara dönüştürdüklerini söyleyen ve bir işadamına bu sözde dönüştürcü solisyonun alımı için para isteyen Afrika uyruklu 3 dolandırıcı polisin operasyonu ile yakalandı.

Sıyah renkli kağıtların paraya döndüğünü söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerin, dolandırma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, işadamı Salih L.'nin şüphelilerle buluştuğu, sözde makinenin içinde paraya dönen dolar banknotlarını aldığı, paraların sahte olmadığını anladığında ise, şüphelilere para verdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İşadamının şüphelilerle buluşması

-Banknotları alarak kontrol etmesi

-Şüpehliere para vermesi

14.02.2017 - 17.44 Haber Kodu : 170214212

===============================

- BEYOĞLU'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

*Beyoğlu'nda, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yolllar araç trafiğine kapatılırken güvenlik önlemleri arttırıldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL -Özgür EREN / İSTANBUL

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar Saat 16.00'dan itibariyle raç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerinin birçok noktada güvenlik önlemlerini arttırdığı görüldü. Tarlabaşı Bulvarı'nda şüpheli görülerek durdurulan otomobiller tek tek aranırken içerisindekiler kimlik kontrolünden geçiriliyor.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden dün akşam yapılan açıklamada "Yarın saat 16.00'dan 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak. Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak" denilmişti.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-İstiklal Caddesi

-İstiklal Caddesine çıkan yollarda polisi önlemi

-Taralabaşı Bulvarı üzerinde durdurulan otomobiller

-Otomobilden indirilen kişilere üst araması yapılması

-Otomobillerin aranması

-Taksim Meydanı polis önlemleri

-Trafik çekici araçları ile kapatılan yollar

-Sürücülerin alternatif yollara yönlendirilmeleri

-Genel ve detay görüntüler



14.02.2017 - 17.12 Haber Kodu : 170214197