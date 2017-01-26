DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

- BAKAN AVCI: ÇATLAKLARIN NEDENLERİ ÜZERİNDE CİDDİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI

* Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı,

"Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte önce Hazine Dairesi'ndeki çatlakların nedenleri üzerinde ciddi bir çalışma başlatıldı."

"Topkapı Sarayı'nın bütününe ilişkin böyle tehdit söz konusu değil. Hele hele Topkapı Sarayı'nın denize doğru kaymakta olduğuna dair haberler doğru değil."

"Sektör temsilcilerimizle birlikte, pazarımızın genişlemesi için bugüne kadar yeterince faaliyet göstermediğimiz pazarlarda da tanıtım faaliyetlerine ağırlık vererek Japonya'yı, Çin'i, Hindistan'ı Arap ülkelerini, kuzey Afrika'yı, Güney Amerika'yı da işin içine katacak genişlikte bir tanıtım kampanyası birlikte planlama yapıyoruz ve yürütüyoruz."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Birleşmiş Millerler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai Ayasofya'da basın toplantısı düzenledi.

TOPKAPI SARAYI HAZİNE DAİRESİ

Bakan Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde oluşan çatlakların restorasyon çalışmaları hakkında planlama olup olmadığının sorulması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onunla ilgili güzel bir planlama yapıldı. Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte önce Hazine Dairesi'ndeki çatlakların nedenleri üzerinde ciddi bir çalışma başlatıldı. Bir yıl önce bunlar sıvaların alınmasından sonra fark edilmişti. Zemin etüdleri yapılıyor. Ayrıca çevrede üniversitenin ve bilim adamlarımızın uygun gördüğü noktalarda 26 tane sismik tespit kuyusu açıldı. Buralardan gelen göstergeler doğrultusunda bu restorasyon çalışmasının hem tekniği hem de kapsamı konusunda bir karar verilmiş olunacak. Çalışmalar gayet güzel yürüyor. Topkapı Sarayı'nın bütününe ilişkin böyle tehdit söz konusu değil. Hele hele Topkapı Sarayı'nın denize doğru kaymakta olduğuna dair haberler doğru değil. Bu konuyla ilgili olarak zaten bilim adamlarımızın da hazırladıkları raporlarda yani Topkapı Sarayı'nın zemin hareketleri üzerine hazırlanmış hiçbir raporda böyle bir kaymaya ilişkin bilimsel gösterge söz konusu değil. Ayrıca bir obruktan da söz ediliyor bazı yerlerde. Obruk falan değil, orada çöküntü zaten 45 santim derinliğinde bir su künkünün yol açtığı çökme. Çağı derinlik gibi gösteriliyor, çapı 3 metre civarında ama derinlik 45 santim. Yani her hangi bir geniş alanda oluşabilecek bir çöküntü. Obruk falan değil."

"DÜNYANIN HİÇBİR ŞEHRİ 'BEN YÜZDE 100 GÜVENLİYİM' DİYEMEZ"

Bakan Avcı, terör olaylarının turizme etkisinin sorulması üzerinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabiki yaşananlardan 2016 boyunca etkilendik. Ama hem bizim söylediğimiz hem başka gözlemcilerin söylediği terör global bir olgu. Dolayısıyla terörle mücadelenin de aynı ölçekte küresel olarak yapılması gerekiyor. Sayın Rifai'nin programımıza katılması, bakanlarımızın katılması bu global iş birliğinin, dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturdu. Dünyanın hiçbir şehri 'ben yüzde 100 güvenliyim' diyemez. Terör küresel bir olgudur, dünyanın her yerinde etkili olabilmektedir. Bununla mücadelede küresel ölçeklerde olmalıdır. Türkiye bu konuda çok tecrübe kazanmış bir ülkedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunun etkilerinin gittikçe daha azaldığını göreceğiz. Sektörümüz bu konuda gerçekten 2016'da çok ciddi bir sınav verdi. Bütün olumsuz şartlara rağmen hizmet kalitesini düşürmemek için olağan üstü bir gayret gösterdiler. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2017, 2016'dan, 2018, 2017'den daha güzel olacak."

TURİZMDE YENİ PAZARLAR

Avcı, "Bu konuda çalışmalar da var. Sektörümüzle birlikte planladığımız başka kampanyalarda olacak. Onları da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ama en azından şimdiden şunu söyleyebilir; Rusya pazarında ciddi bir toparlanma söz konusu. Her şeye rağmen Rusya pazarında ciddi bir iyileşme görüyoruz. İnşallah aynı şekilde Avrupa pazarında da, Almanya'da da, İngiltere'de de… Sektör temsilcilerimizle birlikte, pazarımızın genişlemesi için bugüne kadar yeterince faaliyet göstermediğimiz pazarlarda da tanıtım faaliyetlerine ağırlık vererek Japonya'yı, Çin'i, Hindistan'ı Arap ülkelerini, kuzey Afrika'yı, Güney Amerika'yı da işin içine katacak genişlikte bir tanıtım kampanyası birlikte planlama yapıyoruz ve yürütüyoruz. Sayın Rifai'nin bugün buraya teşrifleri bu konuda verilmiş küresel bir mesajdır" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE KARŞISINA ÇIKAN ZORLUKLARI AŞABİLECEK KUDRETTE VE DAYANIKLILIKTA BİR ÜLKE"

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai de kısa bir açıklama yaparak, "Türkiye karşısına çıkan zorlukları aşabilecek kudrette ve dayanıklılıkta bir ülke. Sabahki konuşmamda da çok basit bir mesaj verdim: 'Türkiye'ye seyahat etmeye devam edin.' Pek çok neden var. Bunlardan birisi, Türkiye, mükemmel bir destinasyon, herkesin mutlaka görmesi gerekiyor. Ancak daha önemli ikinci neden şu: Türkiye'ye seyahat etmek, terörizme verilecek en iyi yanıttır. Kimin ajandasına, kimin hayatına etki ettiğimizi görmek için Türkiye'ye seyahat etmeye devam etmeliyiz ki teröre ancak böyle yanıt verebiliriz" dedi.

Rifai, Türkiye'deki özel sektöre dikkat çekerek, "Sahada gösterdikleri dayanıklılık, krizlere verilecek en iyi yanıt oluyor. Sizi öldürmeyen şey, güçlendirir. Tarih Türkiye'nin yeniden daha da güçlenerek geri geleceğini gösterecektir. Tarihte böyle çok sayıda örnek var ve Türkiye de bunlardan biri olacak" diye konuştu.

Bakan Avcı, basın toplantısının ardından Topkapı Sarayı'nda, Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Rula Maayah Albandak ve Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Elizabeta Kançeska ile görüştü. Her iki görüşme de basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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- Rifai'nin konuşması

- Bakan Avcı'nın konuşması

- Makedon Bakan ile görüşme

- Detaylar

26.01.2017 - 18.00 Haber Kodu : 170126105

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- YUNANİSTAN'A KAÇAN 8 DARBECİ ASKER HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ (1)

-8 darbeci askerin yeniden iadesi istendi.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz Darbe Girşimi'nin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tutuklama kararının ardından 8 darbeci asker, yeniden Yunanistan'dan iadeleri istendi. Ayrıca, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpole yazı yazılmasına da karar verildi.

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- İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEN RÜZGAR ÇETİN KARARININ GEREKÇELERİ

* Gerekçeli karardan,

"Sanık neticeyi ön gördüğü halde sırf şansına ve başka etkenlere kendi beceri ve bilgisine güvenerek hareket etmiş ve böylelikle gerçekleşmemesi için gerekeni yapmamak suretiyle bilinçli taksirle hareket etmiştir"

"Kazadan sonra olay mahallini terk etmemesi, olaydan sonra ve duruşma sırasındaki iyi hali, pişman olduğunu dile getirmesi, mağdurların şikayetten vazgeçmeleri ve cezanın sanık üzerindeki olası etkilerinin lehine takdiri hafilletici sebep sayılarak cezasından indirim yapılmıştır"

Haber: Arzu KAYA / İstanbul

İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çıkarmasının gerekçesini açıkladı.

OLAY ANLATILDI...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi gerekçeli kararında, olay anlatıldı. Olay anında Rüzgar Çetin'in 107 promil alkollü olduğu, aracını güvenli bir şekilde sevk ve idare edebilecek durumda olmadığı vurgulanan kararda, Çetin'in yola gereken dikkati vermeden sevk ve idaresindeki aracı ile seyir halindeyken öndeki aracı sollamaya çalıştığı, 3 şeritli yolun sağ şeridinden orta şeride geçtiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden Çetin'in sol şeride geçtiği, bu sırada karşı yönden gelen polis aracına çarptığı anlatıldı. Kararda, olay nedeniyle görevi başında olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün vefat ettiği ve aynı aracı kullanan diğer polis memuru Emre Tetik'in ise yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı belirtildi.

NETİCEYİ ÖN GÖRDÜĞÜ HALDE ŞANSINA GÜVENEREK..."

Olayın "Bilinçli taksirle" gerçekleştiği ifade edilen gerekçeli kararda, "Bu hareketlerinin sonucu gerçekleşmesi muhtemel neticeyi ön gördüğü halde kendi tecrübesine, şoförlük yeteneklerine, şeridin boş olduğu ihtimaline güvenerek hareketlerine devam ettiği ancak istemediği neticenin meydana gelmesine neden olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu olayda sanık neticeyi ön gördüğü halde sırf şansına ve başka etkenlere kendi beceri ve bilgisine güvenerek hareket etmiş ve böylelikle gerçekleşmemesi için gerekeni yapmamak suretiyle bilinçli taksirle hareket etmiştir" cümleleri kullanıldı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇSE DE...

Yargılama aşamasında yaralanan mağdur Emre Tetik'in şikayetten vazgeçtiği ancak bilinçli taksirle işlenen suçlardan şikayet koşulunun aranmayacağı belirtilen kararda, bu nedenle Tetik yönünden açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmediği, Çetin'in "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması yoluna gidildiği aktarıldı.

"ÖLEN VE YARALANANIN VAZİFE BAŞINDAKİ POLİS MEMURLARI OLMASI..."

Çetin hakkında hüküm kurulurken dikkate alınan hususları anlatan Ceza Dairesi gerekçeli kararında, "Sanığın olayda tam ve asli kusurlu olması, karşı tarafın kazada bir kusurunun bulunmaması, polis hizmet aracının nizami bir şekilde kendi şeridinde ve rahatlıkla fark edilebilecek tepe lambaları yanar vaziyetteyken seyir halinde bulunması, ölen ve yaralananın vazife başındaki polis memurları olması, kazanın meydana geliş şekli gibi sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak, temel ceza alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle takdiren 6 yıl olarak belirlenmiştir" cümlelerine yer verdi.

CEZADAKİ İNDİRİM GEREKÇELERİ

Eylemin bilinçli taksir altında işlendiği gerekçesiyle cezada yarı oranında artırım yapılarak hapis cezasının 9 yıla çıkarıldığı belirtilen gerekçeli kararda, Çetin'in cezasındaki indirim gerekçeleri de açıklandı. Gerekçeli kararda, "Sanığın kazadan sonra olay mahallini terk etmemesi, olaydan sonra ve duruşma sırasındaki iyi hali, pişman olduğunu dile getirmesi, mağdurların şikayetten vazgeçmeleri ve cezanın sanık üzerindeki olası etkilerinin lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak cezasından indirim yapılmıştır" denildi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI...

Çetin'in sonuç olarak 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildiği anlatılan gerekçeli kararda, hakkında konulan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulmasına karar verildiği belirtildi.



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- MAHKEMEDEN HAKAN ŞÜKÜR'E ZORLA GETİRME KARARI

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür'ün, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

"BANA ÖZEL OLARAK MESAJ GÖNDERDİ, ŞİKAYETÇİYİM"

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya Hakan Şükür katılmazken, psikolojik danışmanlık görevi yapan müşteki İsmail Loyan ile avukatı geldi. Duruşmada ifade veren Loyan, Şükür'ün twitter hesabından yaptığı bir paylaşımına yorum yazdığını belirterek, "Bunun üzerine kendisi bana özel olarak mesaj göndermiştir. Bu mesajında bana hakaret etmiştir. Beni önce listesine ekleyip bu mesajı göndermiş, daha sonra beni engellemiştir. Şikayetçiyim" dedi.

ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme hakimi, sanık Hakan Şükür'e gönderilen çağrı kağıdının tebliğ edildiğini ancak usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen Şükür'ün duruşmaya katılmadığını belirtti. Mahkeme, duruşmaya katılmamak için geçerli bir mazeret de bildirmeyen sanık Hakan Şükür hakkında, zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İsmail Loyan'ın kendisine yönelik 24 Kasım 2915 tarihinde Twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Hakan Şükür hakkında yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Twitter'da Hakan Şükür adlı kullanıcının Atatürk'le ilgili bir paylaşımını görüp Loyan'ın yorum yaptığı belirtilen iddianamede, bunun üzerine şüpheli Şükür'ün müştekiye yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde ileti göndererek hakaret suçunu işlediği kaydedildi. Şükür hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



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- MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERDEN PROTESTO



Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL

Maltepe'de bir esnafın sokak köpeğini sopa ile dövmesine tepki gösteren hayvan severler, işyerinin önüne üzerinde, 'canlıya düşman işletme, burada alışveriş etme' yazılı siyah çelenk bırakarak köpeğin dövülmesini protesto etti. Grup ayrıca, dükkanın önündeki asfalta, 'bu dükkan hayvan düşmanıdır' diye yazdı.

Olay geçtiğimiz Salı günü Başıbüyük Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan mobilya mağazasının önünde meydana geldi. İddialara göre, işyeri sahibi Cemil Demirbaş, birisi dükkanının önünde duran, diğeri de dükkanın içerisine girmeye çalışan iki sokak köpeğine elinde bulunan fırçanın sopası ile vurmaya başladı. Bunu gören komşusu hayvan sever Arzu Akça, bu görüntüleri cep telefonu ile çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvan severler büyük tepki gösterdi.



SİYAH ÇELENK BIRAKILDI

Karabaş Doğal Yaşam Derneği (KARDO), Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve CHP'lilerin de aralarında bulunduğu bir grup hayvan sever, işyerinin önüne siyah çelenk bıraktı. Hayvan severler adına açıklama yapan CHP Pendik Belediyesi Meclisi Üyesi Nurettin Yılmaz, "Dükkanın önünde yatan, burada barınan sokak köpeklerini, elindeki fırçanın sopası ile döven, saldıran vatandaşa tepki göstermek için burada toplandık. Biz, o esnafın burada ne kadar ticaret yapma hakkı olduğunu düşünsek de, bu hayvanın da yaşam hakkı olduğunu düşünmek zorundayız. Birlikte yaşamak zorundayız. Bugün bu savunmasız hayvana bu eziyeti yapan, zor kullanarak ve sırtına vurarak yattığı yerden kovalayan, yarın insanlara da aynısını yapar... Biz bugün bu tür olayların önlenmesi için de buraya destek vermeye geldik." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Bu arada Maltepe'de belediyesi yaptığı açıklamada esnafa, "Hayvanlara Eziyet"ten ceza kesildiğini açıkladı



Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Siyah çelenk bırakma

-Açılan dövizler

-Basın açıklaması

-Köpekleri sevmeleri ve beslemeleri

-Yere yazılan yazı

-Genel ve detay görüntüler

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kişinin köpeklere sopa ile vurması

-Köpekleirn kaçması

-Kişinin ayrılması

26.01.2017 - 16.09 Haber Kodu : 170126129

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- "CİNDY" İSİMLİ KÖPEĞİN DÖVÜLMESİYLE İLGİLİ DAVA AÇILDI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki "Cindy" adlı köpeğin geçtiğimiz yıl dövülerek kafatasının kırılmasına ilişkin, rehabilitasyon merkezinde görevli 2 kamu görevlisi hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cindy'i döven Adem İnce hakkında da idari para cezası verilmiş, iş akdi sona erdirilmişti.



İSTANBUL BAROSU HAYVAN HAKLARI BÜROSU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

"Cindy" isimli Golden Retriever cinsi bir köpek Sarıyer Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2016 yılı Nisan ayında feci şekilde dövüldü ve kafatası kırıldı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Bürosu Avukatları Zeynep Güver ve Özen Erdoğan Baydoğan olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Soruşturma sonunda Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ayhan Akbulut'un Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili olduğu, şüpheli Cihan Yaşar'ın da Sarıyer Belediyesi Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi'nde çalışan işçi ve veteriner hekimlerin denetlenmesi ile çalışma koşullarının kontrol edilmesinden sorumlu olduğu ifade edildi.



GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANDIKLARI İDDİA EDİLEDİ

Her iki şüphelinin de kamu görevlisi olduğu ifade edilen iddianamede, taşaron firma personeli Adem İnce'nin 5 Nisan 2016 tarihinde "Cindy" isimli Golden Retriever cinsi bir köpeği döverek kafatasını kırdığı iddia edildi. Aynı gün bu kişi hakkında gerekli idari para cezası uygulanmasının temin için kolluğa haber vermeleri gerekirken görevlilerin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdikleri ifade edilen iddianamede, görevlerini kötüye kıllandıkları, Adem İnce hakkındaki idari para cezasının da 22 Nisan 2016 tarihinde uygulanabildiği ifade edildi.



ŞÜPHELİLER SUÇLAMAYI REDDETTİ

Ayhan Akbulut ve Cihan Yaşar'ın ifadelerinde gerekli tutanakları tuttuklarını, Adem İnce hakkındaki işlemlerin tamamlanması için bu kişinin izne çıkarıldığı ve tutulan tutanakları Belediye Destek Hizmetleri bölümüne gönderildiğini, Adem İnce'nin de iş akdinin fesh edildiği ve sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirttikleri kaydedildi.



İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede şüphelilerin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü dökümü:

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Cindy isimli köpeğin fotosu

26.01.2017 - 17.10 Haber Kodu : 170126159

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- CUMA GÜNÜ UÇAK SEFERLERİNDE YÜZDE 15 AZALMA



Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi aldığı bir kararla olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumu günü yapılacak uçak seferlerinde yüzde 15 oranında azaltılmaya gidildiğini duyurdu.

Acil Durum Komitesinin duyurusu şöyle:

"Atatürk Hava Limanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi ( MADKOM) bugün saat 12:00'de toplanmış olup, Kuruluşumuz yanı sıra Komite üyesi kurum ve kuruluşların ( Meteoroloji Müdürlüğü, THY, Onur Havayolları, Atlas Global,AOC,TGS,Havaş,Çelebi, TAV) birlikte almış olduğu kararla 27 Ocak 2017 Cuma günü seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle ( kar, don ve buzlanma) yüzde 15 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolundan bilgi almaları tavsiye edilir."

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- MUHABİRE 12 BİN 600 TL PARA CEZASI...

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Canan Coşkun, "Hakim ve savcılara indirimli konut" haberinde, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan 12 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan Coşkun ile avukatları katıldı. Haberin yapıldığı dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan şikayetçiler Orhan Kapıcı ile Emlak Konut GYO'yu da avukatları temsil etti. Şikayetçi avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın talep edilen yönde cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

"YAPILAN HABERDE KAMU YARARI VARDIR"

Esasa ilişkin savunmasını yapan Coşkun da, "Ben yaptığım haberde kimseye hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Bu nedenle de mahkemeden beraat talep etmiyorum. Benim talebim bu hukuksuzluğun giderilmesidir" dedi.

Coşkun'un avukatlarından Tora Pekin de, yapılan haberde kimseye hakaret edilmediğini savunarak, "AHİM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın benzer konularda verdiği kararlarda ortaya konulan ilkeler bellidir. Bu nedenle hukuksal perspektiften bakıldığında yapılan haberde hukuka uygunluk nedenleri vardır. Öte yandan bu haberde kamu yararı da vardır. Çünkü gazeteciliğin ana amaçlarından biri belki de en önemlisi 4. kuvvet olarak toplumsal denetim erkini oluşturmaktır. Bu haberle de sağlanmak istenen amaç gerçekleşmiştir" diye konuştu.

ADLİ PARA CEZASI

Kararını veren mahkeme, suçun basın görevi çerçevesinde işlenmesini dikkate alarak, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan "490 gün adli para cezasına çarptırdı. Suçun tek bir fiil ile birden fazla mağdura yönelik işlendiği gerekçesiyle de cezada artırıma giden mahkeme, Coşkun'un günlüğü 20 TL'den 630 gün olmak üzere 12 bin 600 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme para cezasının 20 eşit taksitle ödenmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU

Coşkun'un 19 Şubat tarihli yargı mensuplarına indirimli emlak satışıyla ilgili yaptığı haberde adı geçen savcı ve hakimler, kendilerine indirimli konut satılmadığını belirterek haberi yapan muhabir hakkında şikayetçi olmuşlardı. Hazırlanan İddianamede 2 savcı müşteki, aralarında dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Başsavcıvekilleri ve hakimlerin bulunduğu 8 kişi ise mağdur olarak yer almıştı.

Coşkun'un "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçu kapsamında 23 yıl 4 ay hapsi istenmişti.