DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4  

1 - "ATATÜRK'ÜN HATIRASINA HAKARET" SORUŞTURMASI: ARMAĞAN VE BAHADIROĞLU "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERDİ

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

ÖĞLEDEN SONRA ADLİYEYE GELDİLER

Mustafa Armağan ile Yavuzbahadıroğlu öğlenden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na ayrı bir şekilde avukatlarıyla birlikte geldi. Armağan ve Yavuzbahadıroğlu Basın Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'a ayrı ayrı şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

"CANLI YAYINDI MÜDAHALE EDEMEDİK"

Armağan savcılık ifadesinde, programa katılan ve tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'un üslubunu tasvip etmediğini söylediği öğrenildi. Armağan'ın ifadesinde şunları söylediği belirtildi: "Bir mektubu konuşmak için Süleyman Yeşilyurt'u çağırdık. Tarih programıydı. Süleyman Yeşilyurt konunun dışına çıktı. Afet İnan'dan bahsetti. Canlı yayındı, müdahale edemedik. Konuşmaları destekleyen ifadeler kullanmadım."

"ATATÜRK İLE İLGİLİ SÖZLERİNE KATILMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Bahadıroğlu'nun ise ifadesinde, "45 yıldır yazarlık yapıyorum. İlk defa savcılığın karşına geldim. Programın moderatörlüğünü yapıyordum. Süleyman Yeşilyurt'u birkaç kez gördüm daha önce ama tanımam. Atatürk ile ilgili sözlere katılmam mümkün değil. Canlı yayın olduğu için müdahale edemedim" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından Armağan otoparktan adliyeden ayrıldı. Bahadıroğlu ise adliyenin ön kapısından çıktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, geçen hafta Salı günü Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı. Teslim olan Yeşilyurt tutuklanmıştı.

3 KİŞİ SUÇ DUYURUSUNA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak Yeşilyurt'un katıldığı programın modaratörlüğünü yapan Armağan ve Yavuzbahadıroğlu hakkında da 3 kişinin suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Suç duyurusu kapsamında da Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Bahadıroğlu'nun adliyeden çıkışı

Adliyeden genel ve detaylar

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2 - GAZETECİ OĞUZ GÜVEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüne ilişkin yayınlanan haber nedeniyle 4 gündür gözaltında bulunan Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yayınlanan haber nedeniyle 12 Mayıs sabahı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güven hakkında 7 gün gözaltı süresi verilmişti. Ancak Oğuz Güven, bugün saat 16.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Güven, avukatı Tora Pekin ile birlikte soruşturmayı yürüten savcının odasına alındı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Oğuz Güven'in mahkemeye sevk edilirken adliye koridorlarında

-Yakınları ve arkadaşlarının Oğuz Güven'e sarılmaları

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3 - BEYKOZ'DA HAFRİYAT KAMYONU DEHŞETİ: 1 ÖLÜ, 6'SI ÖĞRENCİ 8 YARALI (3)

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Beykoz'da hafriyat kamyonu, bir öğrenci servisi ile minibüse çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Beykoz Reşadiye yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adının belirlenemdiği 34 KRZ 53 plakalı yüklü hafriyat kamyonu, virajda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Resul Soydemir yönetimindeki 34 RJH 94 plakalı öğrenci servisi ve Nihat Zamanis yönetimindeki 34 BD 1792 plakalı minibüse çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisiyle Nihat Zamanis'in kullandığı minibüs hafriyat kamyonunun altında kaldı.

6 ÖĞRENCİ YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Servisin içerisinde bulunan ilkokul öğrencilerinden 6'sının yaralandığı belirlendi. Hafif yaralı 6 öğrenci ve diğer minibüste bulunan 2 kişi ambulanslar ile hastanelere götürüldü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Minibüsün içerisinde sıkışan Nihat Zamanis ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Ancak ambulansa konulan Zamanis'in yolda hayatını kaybettiği belirlendi.

HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜ KAYIP

1 kişinin ölümüne 8 kişinin yaralanmasına sebep olan hafriyat kamyonunun sürücüsü, olaydan hemen sonra kayıplara karıştı. Sürücünün adının belirlenemediği kamyonun içerisinden Gökhan Atabey adına ruhsat çıktığı öğrenildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Ambulanslar

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Çevredekiler

-Nihat Zamanis'in yakınlarının olayın ardından yaşadıkları

-Polis, itfaiye

-Ambulansların gidişi

-Servis minibüsü

-Hafriyat kamyonu

Genel ve detay

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4 - FETÖ'NÜN İSTANBUL'DAKİ ADLİYE YAPILANMASI DAVASINDA 5 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hayati KILIÇ / İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik 82'si tutuklu 129 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, tanık olarak çağrılan başka bir FETÖ soruşturmasından tutuklu Ömer Kemer, tanıklık yapmaması üzerine mahkeme heyetince 3 ay süreyle disiplin cezasına çarptırıldı. 5 sanığın ise tahliyesine karar verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, taleplerin alınmasının ardından heyet ara kararını açıkladı. Tutuklu 5 sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar veren mahkeme, diğer 77 sanığın mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, örgütün şifreli mesajlaşma programı kullandığı belirlenen sanıklarla ilgili BTK'ya yazı yazılarak, söz konusu programın, ne zaman indirildiği ve ne kadar kullanıldığına dair soruların sorulmasına karar verdi.

Bir önceki celsede mahkemece tanık olarak dinlenilmesine karar verilen başka bir FETÖ soruşturmasından tutuklu Ömer Kemer'in duruşmada konuşmak istememesi üzerine heyet, tanığa 3 ay süreyle disiplin cezası verdi. Tanık şayet ifade vermezse ise 3 ay süreyle tutukluluk halinin durdurulacağı, bu sürenin tutukluluk halinden sayılmayacağı belirtildi. Mahkeme heyeti, hasta olduğunu iddia eden 7 tutuklu sanığın hastaneye sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerin arasında bu davanın sanıklarından olan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan adliye zabıt katibi Yunus Emre Günaydın hakkında mahkeme heyetince yakalama kararı çıkarıldı. Aynı zamanda meslekten ihraç edilen sanık Günaydın, yakalama kararının ardından mahkemeye çıkarılarak, tutuklanmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 82'si tutuklu, 42'si adli kontrollü olmak üzere 129 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, 103 zabıt katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 icra müdürü, 2 teknisyen, 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör çalışanı ve 1 ev hanımı sanık sıfatıyla yer alıyor. İddianamede ayrıca, 122 sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock-Eagle" kullandığı, bunlardan 117'sinin adliye personeli olduğu belirtiliyor.