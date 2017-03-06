DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

- (ÖZEL)ÇOCUKLAR, YANGINDAN KURTARILAN HAMİLE ANNELERİNİN ELLERİNİ BIRAKMADILAR

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN- Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Çekmeköy'de bir evde çıkan yangından kurtarılan hamile kadın sandalye üzerinde ambulans bekledi. Kadının çocukları ise ambulans gelene kadar annelerinin ellerini biran olsun bırakmadılar.

Yangın, Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Sümbül sokakta saat 15.00 sıralarında 2 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

AİLEYİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Daha sonra içeride 2 çocuklu bir ailenin mahsur kaldığı fark edildi. Bunun üzerine içeriye giren vatandaşlar duman altındaki daireden Yıldız ailesini ve iki çocuğunu çıkarttı. Ardından polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra İtfaiye ekipleri geldi ve yangını kısa sürede söndürdü.

BABANIN DURUMU AĞIR

Yangından kurtarılan baba Mesut Yıldız, kaldırıma yatırıldı, anne Sema Yıldız ise sandalyeye oturtuldu. Olay yerine gelen ilk 112 sağlık ekibi Mesut Yıldız'ın durumunun ağır olduğunu belirledi. Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAMİLE KADIN SANDALYEDE OTURARAK AMBULANS BEKLEDİ

Dumandan etkilenen anne Sema Yıldız ise, sandalye üzerinde ambulans bekledi. Komşuları, hamile kadının yüzüne su serperek müdahale ettiler.

ÇOCUKLAR YÜREK BURKTU

Hamile kadının Poyraz ve Polat ismindeki çocukları ise annelerinin elini biran olsun bırakmadılar. Çocuklardan biri gözyaşı dökerken diğeri de annesine sarıldı. Bir süre sandalye üzerinde bekletilen anneyi gelen 112 sağlık ekipleri ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.

Çevredekiler, geç geldiklerini iddia ettikleri sağlık ekiplerine tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan ev

-Bina

-İtfaiyenin gelişi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çevredekiler

-Yanan daireden çıkartılan adamın yerdeki görüntüsü

-Adamın ambulansa koyulması

-Hamile kadının sandalye üzerindeki bekleyişi

-Komşuların kadına müdahale etmesi

-Çocukların annelerinin elini bırakmaması

-Vatandaşların tepkisi

-Görgü tanığı ile röportaj

-Polisin çevre güvenliği alması

-Kadının ambulans ile götürülmesi

-Genel ve detay

06.03.2017 - 16.37 Haber Kodu : 170306106

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- EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM YAPMAK İSTEYEN GRUP GÖZALTINA ALINDI

İbrahim Aktürk - Süleyman KAYA / İSTANBUL

Hızb-ut Tahrir Türkiye Medya Ofisi Başkanı Mahmut Kar ve Osman Yıldız'ın polis tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, gözaltına alındı.

Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde Hızb-ut Tahrir üyesi bir grubun Saat 16.00 sıralarında eylem yapacağı yolunda alınan bir ihbar üzerine polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Grupların emniyet müdürlüğü önünde toplanmasına izin verilmedi. Gruplar yolun karşısına götürüldü. Yaklaşık 200 kişi polisin tüm uyarılarına rağmen eylem yapmak istedi. Trafiği kapatarak emniyet müdürlüğü önüne gelen grubun önü polis tarafından kesildi. Çevik Kuvvet polisleri grubun etrafını sararak koridor oluşturdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, üst aramaları yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, polis araçlarına bindirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun emniyet karşısında bekleyişinden görüntü

-Polisin grupla konuşması

-Grubun polise emniyet önüne geçmek istediklerini söylemesi

-Cadde üzerinden grubun karşıya geçmesi

-Polisin grupla beraber yürümesi

-Emniyetin önündeki kalabalıktan görüntü

-Arama işleminden sonra grubun tek tek kapıdan içeri alınması

-Kucağında çocuk olan kadınlar

-Kadınların içeri alınması

-Emniyet önündeki çevik kuvvet arabaları

-Grubun çevik kuvvet araçlarına alınmaları

-Detay görüntüler



06.03.2017 - 17.56 Haber Kodu : 170306126

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- DİLEK DOĞAN DAVASINDA SİLİNEN GÖRÜNTÜLER KURTARILDI

Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul,

Sarıyer'de 18 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör operasyonu sırasında polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Jandarma Kriminal Laboratuvarı, polis kamerasını inceleyerek silinen görüntüleri kurtardı. Kurtarılan görüntülerde, olay sonrasında bir polis memurunun cep telefonuyla amirine bilgi verdiği sırada, "Özel harekat yanlışlıkla bir kişiyi vurdu. Bayağı karıştı ortalık" dediği yer alıyor.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, olay gününe ait polisin el kamerası kayıtlarının ham hallerinin silindiği anlaşıldı. Bunun üzerine Doğan ailesi, tüm görüntülerin tespitini talep etti. Mahkeme polis kamerasını, tüm görüntülerin kurtarılması için Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Jandarma Kriminal de tüm görüntüleri kurtararak mahkemeye sundu. Kurtarılan görüntüler 14 CD halinde mahkemeye yollandı.

"ÖZEL HAREKAT ORADA BİR ŞAHSI VURDU"

Kurtarılan görüntülerden birinde, olay sonrasında Doğan ailesinin evinin hemen dışında bir polis memurunun amiriyle cep telefonundan yaptığı konuşmalar yer alıyor. Görüntülere göre Dilek Doğan'ın babası, "Sen benim kızımı nasıl vurdun? O benim gözbebeğimdi. Nasıl? Yalan söylüyorsun" diye bağırıyor. Bu sırada evden "Dilek" diye feryat sesleri geliyor. Amirine cep telefonundan bilgi veren polis, "Şu an Sarıyer'deyiz. Özel harekat yanlışlıkla bir kişiyi vurdu. Bayağı karıştı ortalık" diyor. 4 el silah sesi duyulduktan sonra polis telefonda konuşmaya devam ederek "Özel harekat orada bir şahsı vurdu. Komiserim sıkıntı. Komiserim bilginiz olsun" diyor. Etraftan bakanlara da "Kapat pencereyi" diyerek uyarıda bulunuyor.

DURUŞMA 8 MART'TA...

Güvenlik nedeniyle izleyiciye kapalı olarak görülen Dilek Doğan'ın öldürülmesi davası 8 Mart Çarşamba günü görülecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde polis memuru Y.M.'nin "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis talep ediliyor.

görüntü dökümü

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olay anına ilişkin dosyaya giren yeni görüntüler

06.03.2017 - 17.41 Haber Kodu : 170306123

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- MARATONDA HAYATINI KAYBEDEN SPORCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İhsan YALÇIN - Akın ÇELİKTAŞ, İstanbul

Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda bitiş çizgisine 500 metre kala yaşamını yitiren 36 yaşındaki Zeynel Murat Batur gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

12. Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'na katılan ve yarı maraton yarışının bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığılırak yaşamını yitiren Zeynel Murat Batur için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Butur'un ailesi, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Zeynel Murat Batur'un babası İsmet Batur cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından sporcunun tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

Zeynel Murat Batur, Yenikavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazına katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Taziyelerin kabulü

-Gözyaşlarına boğulanlar

-Zeynel Murat Batur'un fotoğrafları

-Genel ve detaylar

06.03.2017 - 17.57 Haber Kodu : 170306127

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- CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN: TEŞEKKÜR EDEN BAKAN MI, 'NAZİ' DİYEN CUMHURBAŞKANI MI?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin:

-Sayın Bakan gitti dün toplantısını yaptı, bugün de Almanya'ya teşekkür etti. Kardeşim, bir karar verin. Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Teşekkür eden Bakan' mı, 'Nazi' diyen Cumhurbaşkanı mı? Buna bir karar verin.

-Sayın Cumhurbaşkanı'nı takip eden, aynı zamanda bütün dışarıdaki çalışmasını takip eden muhabirin, 'Bylock'çu çıktığı ve Pakistan'dan dönerken gözaltına alındığı söyleniyor. Bu doğruysa çok vahim bir olay.

- Toplumu ayırıyorsunuz, şimdi şehitleri ayırıyorsunuz. Şehitleri ayıran insanlara teklik verilebilir mi, tek yönetim teslim edilebilir mi?

Haber - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Kağıthane İlçe teşkilatının düzenlediği etkinliklere katıldı. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte İlk olarak CHP Kağıthane İlçe teşkilatını ziyaret eden Gürsel Tekin burada yaptığı konuşmada, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen referandum etkinliğine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi eleştirdi. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki programında Almanya'ya yönelik sözlerini de hatırlatarak,"Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz net bir duruş sergilerken Sayın Cumhurbaşkanı dün Almanlara, 'Nazi alışkanlıklarından vazgeçebilmiş değiller' dedi. Bugün bakıyorum kendi bakanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin protesto edip ertelediği toplantısını Sayın Bakan gitti, dün toplantısını yaptı, bugün de Almanya'ya teşekkür etti. Kardeşim, bir karar verin. Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Teşekkür eden Bakan' mı, 'Nazi' diyen Cumhurbaşkanı mı? Buna bir karar verin" diye konuştu.



"YORMAYIN KENDİNİZİ, AHALİ KARAR VERMİŞ"

Referandum sürecinde 'Hayır' kampanyası yürütenlerin medya organlarında ve bilbordlarda yer bulamadığından da şikayetçi olan Gürsel Tekin, "Anlıyorum sizi. Televizyonlarınızda, radyolarınızda, komiserlerin olduğunu; devletin, iktidarın baskısının olduğunu biliyoruz. Ama bu bir seçim… Tek taraflı konuşturursanız, hiç kimse anlamaz. Anlamıyor zaten. Özellikle bu devlet kampanyasını açanlara önerimi söylemek istiyorum. Yormayın kendinizi; ahali karar vermiş, vatandaş karar vermiş, biliyor. 18 maddeyle ilgili anlatacağınız bir şey var mı? E.. yok! Ne anlatıyorsunuz? Merkel'le kavga edeceğim. Geçin bu numaraları" şeklinde konuştu.



ANADOLU AJANSI MUHABİRİNE 'BYLOCK' GÖZALTISI

Tekin, ayrıca adını vermediği bir Anadolu Ajansı muhabirinin 'Bylock' soruşturması kapsamında gözaltına alındığını da iddia ederek "Anadolu Ajansı muhabiri, Sayın Cumhurbaşkanı'nı takip eden, aynı zamanda bütün dışarıdaki çalışmasını takip eden muhabirin, 'Bylock'çu çıktığı ve Pakistan'dan dönerken gözaltına alındığı söyleniyor. Bu doğruysa çok vahim bir olay. Umut ederim ki en kısa zamanda Anadolu Ajansı böyle bir şeyin olup olmadığını kamuoyuyla paylaşmış olur" dedi.



Daha sonra ilçe binasından ayrılarak esnaf ziyareti yapan Tekin ve beraberindekiler, Referandumda 'Hayır' oyu için destek istedi. Esnaf gezisi sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '15 Temmuz'da şehit olanlar 'Evet'çiydi' sözlerini eleştirerek,

"Son 15 gündür adeta freni patlamış kamyon gibi kampanya götürenler; hele hele iktidar, yönetense daha sağduyulu davranması gerekirken maalesef bu ayrıştırıcı cümleler, toplumun tamamını çok incitiyor. Toplumu ayırıyorsunuz, şimdi şehitleri ayırıyorsunuz. Şehitleri ayıran insanlara teklik verilebilir mi, yek yönetim teslim edilebilir mi? Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Sonuç itibariyle bu anayasa paketini siz getirdiniz. Ne dediniz? Millet iradesi karar versin. E.. bırakın da millet iradesi karar versin. Yani millete hakaret ederek, milleti terörize ederek ki kimle ediyorsunuz? Uzun süre tavuk yumurta ilişkisi içinde olduğunuz bir grupla milleti tehdit etmeye çalışıyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Toplumu böyle ikiye ayırmak, şehitleri ayırmak falan bu vicdani bir iş de değildir. Umut ederim ki bundan sonra en azından daha sağduyulu davranırlar" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 'Atatürk de parti başkanıyken Cumhurbaşkanıydı' ifadelerine de değinerek, "Sayın Yılmaz'ın cümleleri çok talihsiz cümleler. Doğru, yani bir savaş meydanından çıkmış Türkiye'nin kuruluşunda tek partili dönemdi. Ama hemen hızlı bir şekilde, çok partili sisteme geçildi. Bunu görmemezlikten gelirseniz tarihinizi de anlamıyorsunuz anlamına gelir. Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman tekliği kabul etmiş değildir. Tam tersine bugün hepimizin kullandığı 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' cümlesini kullanan Türkiye'nin en önemli kurucu liderlerinden bir tanesidir. Bunu da sayın Bakan'a hatırlatmak isterim" diye konuştu.



Açıklamanın ardından esnaf ziyaretine devam eden CHP'li vekiller düzenlenen bir başka etkinlikte Önlük takarak vatandaşlara lokma tatlısı da dağıttı.



Görüntü Dökümü:

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-Tekin'in CHP ilçe binasındaki açıklaması

-Esnaf ziyareti

-Tekinin gazetecilerin sorularını yanıtlaması

-Tekin ve Berberoğlu'nun lokma tatlısı dağıtılması

06.03.2017 - 16.53 Haber Kodu : 170306110

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- (GENİŞ HABER) KİLYOS PLAJI'NA MOLOZ DÖKTÜLER

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, ()

Yazın İstanbul'un az sayıdaki denize girme alanlarından biri olan Kilyos sahili'ne atılan inşaat atıkları büyük kirlilik yarattı. Yazın vatandaşların denize girdiği, güneşlendiği sahilde kapıdan boruya çuvaldan poşete kadar her türlü atık var. Sebebi henüz bilinmeyen ancak inşaat atığı olduğu görülen kirlilik sebebiyle kumsal da deniz de ileri düzeyde kirlenmiş durumda.

"BIRAKIN DENİZE GİRMEYİ İNSAN BAKMAYA BİLE İĞRENİYOR"

Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilyos'ta bulunan Sarıtepe Kampüsü'nün de bulunduğu sahilde spor yapan öğrenci Eyüp Şamil Çetinkaya, "Burası İstanbul'un temizliğini korumuş sayılı sahillerinden birisi. Burada daha önce denize de girdik. Ama şimdi denize girmeyi bırakın bakmaktan bile iğreniyor insan" diye konuştu. Bir inşaat firmasının kaçak yollarla denize boşaltım yaptığı yönünde duyumlar aldıklarını aktaran Çetinkaya "Bu çevre temizliği bir yana yasalara da aykırı bir işlem. Yapanların bulunup cezalandırılması gerekiyor. Bir an önce temizlenmesi gerekiyor" dedi.

"BİR HAFTADIR YOĞUN BİR KİRLİLİK VAR"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Bengüsu Baş ise, bireysel bir kirlilikten ziyade daha büyük ölçekli bir kirlilik olduğunu söyleyerek, öğrencilerin zaman zaman sahili temizlemek için kendi çabalarıyla çalışma yaptıklarını söyledi. Bir diğer öğrenci Ayşenur Sevinç ise "En fazla bir haftadır böyle. Daha önce bu kadar olmuyordu. Bireysel olarak biz kendi çöplerimizi topluyoruz. Karadan gelen bir kirlilik olduğunu düşünmüyorum, gemilerden geldiğini düşünüyoruz" dedi.

İBB " YAPANLAR ARAŞTIRILIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye ise atıklar ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada sahildeki atıkların sorumlularının araştırıldığı belirterek şunlara değinildi:

"Cumartesi günü (4 Mart) denize atıldığı tespit edilen atıkların Kilyos sahiline vurmasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri dün (5 Mart Pazar) temizlik çalışmalarını başlattı .Sahildeki atıklar 85 kişiden oluşan ekiplerce temizleniyor. Bölgedeki diğer plajlarla birlikte toplam 5 Km'lik alanda temizlik çalışması yapılıyor. Ayrıca, İBB'ye bağlı deniz denetim teknesi ile, deniz yüzeyinde başka atık var olup olmadığı araştırılıyor. Şuana kadar 300 poşet atık toplandı atıklar; strafor, tahta ve poşetten oluşuyor. Atıkların nereden ve kimler tarafından atıldığı araştırılıyor."

Görüntü Dökümü

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-Sahilden ve kirlilikten görüntüler

-Sahilin görüntüsü

-Öğrenci Eyüp Şamil Çetinkaya ile röp.

-Çetinkaya'nın yoga yapması

-Öğrenci Bengüsu Baş ile röp.

-Öğrenci Ayşenur Sevinç ile röp.

-Genel ve Detay görüntüler

06.03.2017 - 15.23 Haber Kodu : 170306084

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- KİLYOS PLAJI'NA DÖKÜLEN MOLOZLARA SARIYER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İSTANBUL

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kilyos Plajı'na dökülen molozlarla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Cuma gününden beri ekiplerimiz sahada fakat olaya denizden müdahale edilmesi gerekiyor. Karadeniz'de yoğun dalga hareketi var. Daha önce yağ atıkları gibi şeyleri gördük ama ilk defa böyle bir şey yaşadık. Kıyıya vuran materyaller çok enteresan. Üç kamyona yakın atık temizlendi. Mutlaka denizden müdahale edilmesi gerekiyor. İBB ile koordinasyon sağlanmıştır. Doğaya zarar vermeden atık problemlerini çözmemiz lazım. Bu durumu yaratanlar acilen bulunup cezalandırılmalıdır."

Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada ayrıca, " Olayın duyulmasıyla birlikte Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Ekibi cumartesi ve pazar günü mesai yaparak üç kamyon atık temizledi. Bugün ise ekipler İBB ile işbirliğiyle gerek Kısırkaya'da, gerekse Kilyos'ta çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte, temizlenen atıkların yeniden ve sürekli yeni atıkları kıyıya vuruyor" denildi.

3.5 TON ATIK TOPLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan ikinci bir açıklamada, temizleme çalışmalarında İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İSTAÇ ve Katı Atık Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 121 kişinin görev aldığı belirtilerek, "Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar; strafor, tahta ve poşetten oluşan 3 bin 500 kg atık toplandı. İBB'ye bağlı deniz denetim teknesi ile, deniz yüzeyinde başka atık var olup olmadığı da araştırılıyor" denildi.

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