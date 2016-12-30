DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

- CUMHURİYET GAZETESİNİN TUTUKLU YAZAR VE YÖNETİCİLERİNİN AİLELERİNDEN SİLİVRİ'DE AÇIKLAMA

* Musa Kart'ın eşi Sevinç Kart,

"Onlar dava açılmadan kamuoyu vicdanında aklandılar. Maalesef ki demokrasi istemenin bedeli bu ülkede çok ağır"

"İddianame biran önce yazılmalıdır. Bizler yakınlarımızı tanıyor ve biliyoruz. Onlara buradan sesleniyoruz; Bizler, sizlerle gurur duyuyoruz"

Haber-Kamera: İstanbul

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yönetici ve yazarlarının aileleri Silivri Meydanı'nda bir araya gelip basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı karikatürist Musa Kart'ın eşi Sevinç Kart okudu.

Sevinç Kart, "İnsan haklarının, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin hakim kılındığı bir 2017'ye girmek istiyoruz. Bunu tüm toplum için diliyoruz. Biz hayatlarının demokrasi arayışına adamış eşlerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin suçsuz olduğunu biliyoruz ve 78 milyona onların arkasında olduğumuzu haykırmak istiyoruz. Onlar dava açılmadan kamuoyu vicdanında aklandılar. Maalesef ki demokrasi istemenin bedeli bu ülkede çok ağır" ifadesini kullandı.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

"Tutuksuz yargılama bir haktır ve gazetecilik suç değildir" diyen Sevinç Kart, "İddianame biran önce yazılmalıdır. Bizler yakınlarımızı tanıyor ve biliyoruz. Onlara buradan sesleniyoruz; Bizler, sizlerle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tutuklu yakınlarından görüntü

-Sevinç Kart'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

30.12.2016 - 17.51 Haber Kodu : 161230177

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- BEDAŞ: 30-31 ARALIK VE 1 OCAK'TAKİ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul

İstanbul Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 30-31 Aralık ve 1 Ocak'ta yapacağı planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının ertelediğini duyurdu.

BEDAŞ'ın daha önce yaptığı açıklamada Çatalca, Sarıyer, Güngören, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Sarıyer ve Beylikdüzü'ndeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi olacağı kaydedilmişti.

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- İSTANBUL'DAKİ VAHŞİ CİNAYET 3 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da 3 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hakan Öner (43)'ün yasak aşk yüzünden vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Baltayla başına vurularak öldürülen daha sonra bir kanepenin içinde başka bir eve taşınan Hakan Öner'in cesedinin parçalanarak torbalar içinde ormanlık alana atıldığı öğrenildi.

Olaya karışan 12 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında cinayete neden olan Hakan Öner'in yasak aşk yaşadığı Nursen E. ile sosyal medyada görüntüleri bulunan "Sofi" lakaplı babası Salim E.'nin de bulunduğu belirtildi. Olayın asıl faillerinden Nursen E.'nin eşi Bilal E.'nin ise eşini bıçaklamak suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN KAYBOLMUŞTU

İstanbul'da Hakan Öner adlı kişi Esenyurt'ta tedavi gördüğü bir hastaneden ayrıldıktan bir süre sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. 2013 yılının Aralık ayında meydana gelen olaydan sonra polis yaptığı soruşturmada Hakan Öner izine rastlamamıştı. Ancak Hakan Öner'in bir süre önce yasak aşk yaşadığı Nursen E. ve ailesi takibe alınmıştı.

3 YIL SONRA TELEFONDA KONUŞUNCA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Şahıslar Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda telefonları teknik takip yapılan şüpheliler arasında geçen bir konuşma cinayeti aydınlattı. E. ailesinden kadın S.E.'nin bir konuşma sırasında "Benim moralimi bozmayın, yoksa işlediğiniz cinayeti polise anlatırımö şeklinde konuşması bir anda soruşturmanın seyrini değiştirdiği öğrenildi.

YASAK AŞKI KENDİSİNİ BIRAKINCA KOCASINI ARAMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bu konuşma üzerine soruşturması dosyasını bir kez daha açarak incelemeye aldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede Hakan Öner'in bir süre aşk yaşadığı Nursen E.'nin kendisini bırakıp başka birine gitmesi üzerine, kızarak kocası Bilal E.'yi telefonla aradığı ve konuşmak istediği tespit edildi. Bu konuşma sırasında Güngören'de bir eve götürülen Hakan Öner'in başına baltayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

BALTAYLA ÖLDÜRÜP KANEPENİN İÇİNDE EVDEN ÇIKARMIŞLAR

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği dedektiflerinin yaptığı incelemede cinayetten sonra şüphelilerin Hakan Öner'in cesedini bir çek yatın içine koyarak sanki taşınıyormuş gibi evden çıkarttıklarını tespit etti. Yeni tutulan bir eve götürülen cesedin baltayla ufak parçalara ayrıldığı, daha sonra 4 ayrı çöp poşetinin içinde bir bavul içinde Arnavutköy bölgesindeki ormanlık alana götürüldüğü ortaya çıktı. Ceset torbalarının burada farklı yerlere gömüldüğü tespit edildi. Güngören'de cinayetin işlendiği yapılan kan izlerini gösteren luminal testin pozitif sonuç verdiği öğrenildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI,BİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Polis olayla ilgili aralarında Nursen E. babası Sofi lakaplı Salih E.'nin bulunduğu 12 kişiyi olaya karıştığı ve yardım yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Salih E.'nin internette dua okurken bir çok görüntüsünün bulunduğu belirlendi. Salih E.'nin cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği ancak olaydan haberi olduğunu söylediği öğrenildi.

ARANAN KOCA 2 YIL ÖNCE EŞİNİ ÖLDÜRMEYE KALKTIĞI İÇİN CEZAEVİNDE ÇIKTI

Öte yandan polis olayın asıl faili Nursen E.'nin eşi Bilal E.'nin 2 yıldır cezaevine olduğunu tespit etti. Bilal E.'nin 2014 yılında eşini Aksaray'da çalıştığı otele çağırarak boşanma işlemlerini konuşacağını söylediği ve genç kadını bıçaklayarak ağır yaraladığı öğrenildi. Öldüğünü düşünen Nursen E.'yi bodrumuna atan Bilal E.'nin kaçtığı, ancak kendisine gelen genç kadının sürünerek dışarı çıkarak yardım istemesiyle ölümden kurtulduğu öğrenildi. O tarihte polis tarafından yakalanan Bilal E.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği tespit edildi.

ADLİYE GÖNDERİLDİLER

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Kayıp Hakan Öner'in cesedini bulmak için çalışmaların sürdüğü, olayla ilgili firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlara devam edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki



30.12.2016 - 16.25 Haber Kodu : 161230147

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- ENERJİ BAKANLIĞI : KESİNTİLERİN, ELEKTRİĞİN YETERSİZLİĞİNDEN OLDUĞU İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR.

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerinin, elektriğin yetersizliğinden kaynaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yazılı açıklamada şöyle denildi,

"Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir.

Yedi hattın tamamında, Sakarya sınırları içerisinde meydana gelen tüm kopma ve arıza noktaları tespit edilmiş olup, 11 farklı ekiple bu noktalarda çalışmalar sürdürülmektedir. Kesintiler İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştirilmektedir. Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir."



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- "ISLAK İMZA KUMPASI" SORUŞTURMASI TAMAMLANDI...(1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Ergenekon davasının delillerinden olan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"ndaki ıslak imza raporu üzerine başlatılan 'kumpas soruşturması' tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 15'i tutuklu 18 şüpheli hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma " suçlarından iddianame düzenledi.

İddianamede, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek ile avukat Serdar Öztürk "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.