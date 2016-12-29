DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

- İSTANBUL'UN BİRÇOK BÖLGESİNDE ELEKTİRK KESİNTİSİ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Özgür EREN / İSTANBUL

Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerden görüntüler

-Karanlıkta kalan evler

29.12.2016 - 17.42 Haber Kodu : 161229179

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İSTANBUL'DA FIRTINA BİLANÇOSU

* Fırtına nedeniyle İstanbul'da 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D-100 ve TEM'de 3 araç 1 vinç devrildi.

Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , kar önlemlerini açıkladı, bugünki fırtınanın bilançosunu açıkladı.

İBB ekiplerinin dün gece yarısından itibaren tüm ekipleriyle ana arterler ve kavşaklarda tedbirlerini aldığı hatırlatıldı. Tedbirler için 932 araç ve iş makinesi 3437 personel görev yaparken, kritik noktalarda buzlanmayı önlemek için 110 ton tuz kullandı. Saatte hızı 90 km' ye ulaşan fırtına nedeniyle minibüs, kamyon, TIR gibi yüksek kasalı araçların köprü ve viyadüklerden yavaş seyretmeleri uyarısında bulunulurken, uyarılara rağmen meydana gelen kazalara ekiplerin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

İBB'nin açıkladığı bilgilere göre, ana arterlerde 21'i yaralamalı toplam 58 trafik kazası meydana geldi. Fırtına nedeniyle 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D-100 ve TEM'de 3 araç ve 1 vinç devrildi. İstanbul genelinde kritik noktalara vatandaşların kullanımı için 10 bin ton tuz torbası bırakıldı. Ayrıca Zeytinburnu spor salonunda 498 evsiz misafir ediliyor.

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-ASLI ERDOĞAN, NECMİYE ALPAY VE BİLİR KAYA'YA TAHLİYE...

Haber: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul,

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verildi. Heyet, her üç sanığın yurtdışına çıkışının da yasaklanmasına karar verdi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

SAVUNMALARIN ARDINDAN KARAR AÇIKLANDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay'ın savunmalarının alınmış olması, gazetede ifa ettikleri görev, yazı içerikleri dikkate alındığında suç vasfının sanıklar yararına değişme ihtimali bulunduğundan üzerine atılı "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tahliyelerine karar verdi. Tutuklu sanıklardan Bilir Kaya'nın ise savunmasının alınmamış olsa da sanığın genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı zaman dilimi, iddianamede sanığa isnat edilen fiil dikkate alınarak suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tahliyesine karar verdi. Heyet, Bilir Kaya'nın bir dahaki celsede hazır edilmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, her üç sanığın yurtdışına çıkışlarına da yasak koydu.

DURUŞMA 2 OCAK'A BIRAKILDI

Heyet ayrıca tutuklu sanıklardan İnan Kızılkaya'nın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan atılı suçun katalog suçlardan olması, sanığın genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı süre içerisinde gazetede yayımlanan yazı içerikleri, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunması, kaçabileceği şüphesini uyandırır olgular bulunması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar Kemal Sancılı, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut hakkında çıkarılan yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmetti. Heyet, bugün duruşmada hazır edilmeleri için müzekkere yazılmış olmasına rağmen tutuklu sanıklar İnan Kızılkaya ve Bilir Kaya'yı duruşmada hazır etmeyen veya hazır etmekte ihmali bulunan kamu görevlilerinin tespit edilerek haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını kararlaştırdı. Duruşma, 2 Ocak tarihine bırakıldı.

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- YAZARLARIN TAHLİYE KARARI SEVİNÇLE KARŞILANDI

Haber - Kamera: Hayati KILIÇ / İSTANBUL

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ile dilbilimci-yazar Necmiye Alpay'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanması yapıldı. Mahkeme, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesini kararlaştırdı. Karar, mahkemeyi izlemeyen gelenler arasında sevinçle karşılandı.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonu önünde yaşanan sevinç

29.12.2016 - 17.30 Haber Kodu : 161229171

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- (ek bilgi ve görüntüyle) KADIKÖY'DE "KOKULU ZARF" ALARMI

- AFAD inceleme yaptı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Uğur AYAZSIN / İstanbul

Kadıköy'de bir firmaya kargoyla gelen zarf iş yerinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Zarf, özel bir kargo firması tarafından Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokakta bir iş merkezinde faaliyet gösteren medikal firmasına saat 10.00 sıralarında getirildi. İçerisinde fatura olduğu belirtilen zarfı alan firma yetkilisi zarftan kötü kokular geldiğini fark etti.

Kokuyu diğer çalışanlar da hissedince durum polise bildirildi. İhbarı üzerine olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemede zarf içerisinde ve dışında herhangi bir toz bulunamadı.

Detaylı inceleme içi olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı. AFAD ekipleri de yaklaşık yarım saatlik incelemenin ardından ayrıldı.

Öte yandan koku nedeniyle çalışanlardan zehirlenen olmadığı da belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Siteden görüntü

-Resmi ve sivil polis ekipleirnden görüntü

-Ekiplerin siteye girmeleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin siteye girmesi

-Genel ve detay görüntüler



29.12.2016 - 15.22 Haber Kodu : 161229145

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- DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA SIRA TANIKLARDA

* Özel Harekat Amiri :

Cumhurbaşkanı'nın aile fertlerinin Huber Köşkü'nde toplanacağı, bizim de orada tertibat almamız söylendi. Ancak Havacılık Şube Müdürlüğü'nde yaşanan olaylar nedeniyle uçamadık. Daha sonra da Cumhurbaşkanı'nın ailesinin Huber Köşkün'de toplanmasından vazgeçildi"

Ümit TÜRK, İstanbul

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polisin Silivri Cezaevi'nde yargılandığı davanın üçüncü gününde sanık savunmalarının ardından tanık ifadelerine geçildi. Darbe girişiminde Huber Köşkü'ne gitmek için havacılık şube müdürlüğüne giden Özel Harekat amiri, Cumhurbaşkanı'nın ailesinin Huber Köşkü'nde toplanacağını, helikopterin kalkmaması üzerine aile fertlerinin köşkte toplanmasından vazgeçildiğini söyledi.

Özel Harekat Amiri Çağatay Şenol, 15 Temmuz darbe girişiminde kendisi dahil 4 özel harekat polisi ile havacılık şube müdürlüğüne gittiklerini, Huber Köşkü'ne gitmek için talimat aldıklarını buna rağmen sanıklardan Başkomiser Pilot Ender Küçüka'nın, 'Olayları televizyondan izliyoruz. Bu konunun tarafı olmak istemiyorum. Kalkmayacağım' dediğini, kendisinin de 'Bu işin tarafı olmaz. Devletin tarafındaysanız buyrun gidelim' dediğini söyledi. Daha sonra Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok'a 'Durum acil kalmıyor muyuz' diye sorduğunu, Tok'un da kendisine, 'Ben de göndermeye çalışıyorum ama pilotlar uçmuyorlar' dediğini söyledi. Bunun üzerine bota binmek üzere Yeşilköy'e yöneldiklerini anlatan Şenol, yolda şube müdürünün tekrar arayarak uçuşun gerçekleşeceğini söylediğini, kendilerinin de yeniden helikoptere gittiklerini belirtti. Helikoptere bindiklerini ancak bir süre sonra şube müdürünün gelen talimat üzerine uçuşun iptal edildiğini söyledi. Kendilerinin de karayoluyla Huber Köşkü'ne gittiklerini belirtti.

Daha sonra bir soru üzerine Özel Harekat amiri Çağatay Şenol, "Özel Harekat Şube Müdürü beni arayarak, Cumhurbaşkanı'nın aile fertlerinin Huber Köşkü'nde toplanacağını, bizim de orada tertibat almamızı söyledi. Ancak Havacılık Şube Müdürlüğü'nde yaşanan olaylar nedeniyle uçamadık. Daha sonra da Cumhurbaşkanı'nın ailesinin Huber Köşkün'de toplanmasından vazgeçildi" diye konuştu.

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- KALECİ VOLKAN'A FİDYE TUZAĞINDA 2 ŞÜPHELİ BERAAT ETTİ



* Mahkeme hakimi;"Dosya kapsamı itibariyle her ikinizin de ciddi düzeyde kınamayı gerektiren eylemlerde bulunduğunuzdan kuşku yok. Ancak eylemleriniz hazırlık aşamasında kaldığı ve icra gerçekleşmediği için beraat kararı verdim"



Haber: Arzu KAYA / İSTANBUL

Fidye için Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in kızını kaçırma planı yaptığı öne sürülen 2 kişinin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



"VOLKAN'IN KAYINPEDERİNİ KAÇIRMAYI PLANLADIKLARINI, FİKİR DEĞİŞTİREREK KIZINI KAÇIRMAYA KARAR VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ"

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya 2 tutuksuz sanık da katıldı. Duruşmaya katılmayan müşteki Volkan Demirel'i ise avukatı temsil etti. Duruşmada ifade veren sanıklardan Yalçın Çiçek, "Olay tarihinde diğer sanık Mustafa'nın çalıştığı yerde işe başladım. Bir ara ben tuvaletteyken Mustafa ile Şaban isimli bir şahsın Volkan'ın kızını kaçırma muhabbeti yaptıklarını duydum. Durumu kendisine sorduğumda Volkan'ın kayınpederini kaçırmayı planladıklarını, daha sonra fikir değiştirerek kızını kaçırmaya karar verdiklerini söyledi" dedi.



"VOLKAN BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ, GÖRÜŞTÜK"

O sırada kendisinin yüklü miktarda borcu olduğu için zor durumda olduğunun bilindiğini söyleyen Çiçek, "Bana bu işi birlikte yapma teklifinde bulundu. Bunu duyunca kendisini konuyla ilgili konuşturup sesini kayda aldım ve Volkan'ın menajerine ulaştım. Birkaç gün sonra Volkan beni arayarak görüşmek istedi. Volkan ile görüştük" diye konuştu.



"SEN BU İŞİN NERESİNDESİN"

Bunun üzerine mahkeme hakimi Kerim Zafer Bakay, "Sen bu işin neresindesin" diye sordu. Sanık Yalçın Çiçek, "Benim 3 çocuğum var. Olayı duyunca tüylerim diken diken oldu. Olayın aydınlanmasını istedim" diye yanıt verdi. Hakim Bakay tekrar sorarak, "Plan neydi" dedi. Sanık Çiçek, "Ben olayın plan aşamasında bulunmadım. Mustafa, Volkan'ın şoföründen aracın güzergahını ve yavaşladığı yerleri öğrendiğini söyledi" dedi.



"ŞAKALAŞMAK AMACIYLA KONUŞTUK"

Diğer sanık Mustafa Gül ise, "Sanık Yalçın'ın beyanları gerçek dışıdır. Çok yalan konuşuyor. İş yerindeyken şakalaşmak amacıyla konuştuğumuz şeyleri gerçek gibi kurgulayarak müştekiden menfaat talep etmiştir. Beraatımı istiyorum" şeklinde savunma yaptı.



SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme hakimi, sanıklar hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açıldığını ancak sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri yönünde kesin, net ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verdi.



HAKİM: CİDDİ DÜZEYDE KINANMAYI GEREKTİRİR EYLEMLER

Mahkeme Hakimi Bakay kararının ardından ise sanıklarla konuşarak, "Dosya kapsamı itibariyle her ikinizin de ciddi düzeyde kınamayı gerektiren eylemlerde bulunduğunuzdan kuşku yok. Ancak eylemleriniz hazırlık aşamasında kaldığı ve icra gerçekleşmediği için beraat kararı verdim" dedi.



İDDİANAMEDEN...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Volkan Demirel'in kızı Yade Demirel'in suç tarihi olan 5 Ocak 2016 tarihinde 1 yaşında olduğu belirtildi. Şüpheliler Yalçın Çiçek ve Mustafa Gül'ün, Demirel'in maddi imkanlarının iyi olduğunu ve fidyeyi vereceğini düşünerek olay tarihinde mağdureyi kaçırma planı yaptıkları ifade edildi.

Demirel'in şüphelilerden şikayetçi olduğu ve şüphelilerin eylemlerini tamamlayamadan yakalandıkları için suçun teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin üzerine atılı "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçunu işledikleri belirtildi. 2 sanık hakkında 2'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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