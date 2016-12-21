DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

- YENİ VIP UÇAK İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Haber - Kamera: MURAT ÇAKIR / İSTANBUL

VIP uçuşlarında kullanılmak üzere devlet uçak filosuna alınan Airbus A340-500 tipi uçak Atatürk Havalimanı'na saat 16.40'ta indi. Uçak, boyanmak üzere THY Teknik hangarına çekildi. TC-TRK tescili verilen uçak VIP uçuşlarında kullanılacak.

THY tarafından işletilen devlet uçakları filosuyla ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 6 Aralık 2016 tarihinde açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY), VIP uçuşlarda kullanılmak üzere devlet filosuna Airbus A340-500 tipi uçak satın alındığını bildirmişti.

UZUN MENZİLLİ

Airbus tarafından 2008 yılında uçak Hintli Kingfisher Havayolları için 902 seri numarasıyla imal edildi. Ancak A340-500 imalat hattından çıktıktan sonra Tunus Hükümeti tarafından satın alındı. Yaklaşık bir yıl süren modifikasyon çalışmalarının ardından uçağın kabini VIP donanımlı hale getirildi.

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin uçağı bir kez gördüğü ve Fransa'da test uçuşuna katıldığı öğrenildi. Uçak 5 yıldır Fransa'nın Bordeaux kentinde alıcı bekliyordu.

77,8 MİLYON DOLARA SATILDI

Uçak 2011'den bu yana satıştaydı. Konuyla ilgili açıklama yapan işletmeci Tunus Havayolları, 'Adı açıklanmayan bir havayolu şirketine A340-500 tipi VIP uçağın 181 milyon Tunus Dinarı'na (yaklaşık 77,8 milyon dolar) satıldı' açıklaması yaptı.

MENZİLİ 17 BİN 700 KİLOMETRE

Dört adet Rolls Royce imalatı Trenk 556-69 serisi motora sahip uçağın en önemli özelliği menzili. 17 bin 700 kilometre menzile sanip A340-500'ün İstanbul kalkışlı dünyadaki tüm noktalara duraksız ulaşabiliyor. Uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 380 ton.

56 KOLTUKLU

Uçağın toplam kabin alanı 140 metre kare. Koltuk kapasitesi ise 56. Kabin 6 bölümden oluşuyor. İlk bölüm, toplantı salonu veya çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Hemen arkasında ikramın yapıldığı bir sosyal alan yer alıyor. Kabinde ayrıca bir yatak odası da var. İki ayrı salonun hemen arkasında biri 26, diğeri de 25 koltuklu iki ayrı kabin bulunuyor. Uçakta ise 12 kabin memuru görev yapabilecek.



Görüntü Dökümü:

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-Uçağın Atatürk Havalimanı'nda görüntüleri

-Uçağın teknik hangarlara gidişi

-Uçağın teknik hangarın önüne park etmesi

21.12.2016 - 17.45 Haber Kodu : 161221149

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- SAVCININ KORUMA ARACINA ATEŞ AÇAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta TEM Otoyolu Sultangazi mevkii'nde makam otomobiliyle giden Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın makam aracına eskortluk yapan koruma aracına ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla G.K., R.Ö., U.G.A.'yı operasyonla gözaltına aldı.

SAVCIYI DEĞİL, POLİS ARACINI HEDEF ALMIŞLAR

Polis ekipleri, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde detaylı olarak incelediği şüphelilerin DHKP-C üyesi olduğunu tespit ettiği ileri sürüldü. Polis, saldırıda Savcı Çalışkan'ın hedef olmadığını belirleyerek, saldırıyı konvoydaki polislere yönelik yapıldığını öne sürdü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli G.K., R.Ö., U.G.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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- YENİKÖY'DE KURU YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU (4)

Baş Kılavuz kaptanı Saim Oğuz Ülgen; "Gemi kaptanının tecrübesizliği, İstanbul Boğazı'nın mevcut şartları ile ilgili tecrübe kazanmamış olması ve sonuçta klavuz kaptanı almaması, bu işin en önemli sebeplerden birisidir"

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - İdris TİFTİKÇİ / İstanbul

Yeniköy'de sabah saat 08.20'de Ukrayna Odessa Limanı'nda harekete ederek Mısır'a giden Panama bandıralı kuru yük gemisi sahile metreler kala kayaya oturdu.

Olay yerine gelen Baş Kılavuz kaptanı Saim Oğuz Ülgen, basın mensuplarına geminin neden karaya oturmuş olabileceğine dair teknik bilgiler verdi.

"KILAVUZ KAPTAN OLMAMASI EN ÖNEMLİ SEBEPLERDEN BİRİDİR"

Ülgen'in verdiği bilgiler şöyle: "Ana akıntı Karadeniz'den girer Marmara'ya iner. Anafor Akıntı da İstanbul Boğazı'nı kıvrımlarındaki burunlara çarpar ve geri döner. Arkama bakarsanız; hiç akıntıyı görmezsiniz, akıntı yokmuş gibi. Ama bu anafor akıntı alttan işliyordur. Onu hiçbir gemi kaptanı bilmez. Ana akıntıyla inen gemi kaptanı ki, bu gemi kuvvetle muhtemel öyle. Yeniköy dönüşünü yapmak istediğinde dümenini sancağa basmıştır. Biraz da Yeniköy sığlık şamandırasını yakın dönmüşse o dümen açısıyla gemisini döndürmeye başlamıştır. Kuvvetle muhtemel anafor akıntısının nerede içine girdiğini ve ne zaman dümeni iskeleye basması gerektiğinin tecrübesi olmadığından dolayı o anafor akıntısı dümenden daha fazla gemiye kumanda eder ve geminin provasını İstinye, daha sonra bizim bulunduğumuz yer, sonra Eski Başbakanımız Tansu hanımın yalısı, sonra Yeniköy Vapur İskelesine çevirmeye başlar. İşte 'sahile gidiyorum' diye korkan gemi kaptanı, 'Ben sahile gitmeyeyim stop' dediği anda kurtulmasına imkan yoktur. Çünkü, bu geminin boyuna ve ataletine göre durabileceği mesafe en az 5 gemi boyudur. 1 kilometreye yakın. Geminin dönüş yeri ile sahil arasında 1 kilometrelik mesafe olmadığı için karaya oturması takdiri ilahinin vecibesidir. Ama bu olay Allah'tan değil, kullardan gelen bir sonuçtur. Dolayısıyla gemi kaptanının tecrübesizliği, İstanbul Boğazı'nın mevcut şartları ile ilgili tecrübe kazanmamış olması ve sonuçta kılavuz kaptanı almaması, bu işin en önemli sebeplerden birisidir. Kılavuz kaptan olsaydı ödeyeceği miktar belki 3 birimdi. Ama şimdi gemi eğer kendi imkanlarıyla buradan kurtulamazsa gemi armatörünün ödeyeceği birim belki 300 birim veya 400 birim gibi büyük miktarlara patlayacak.

Görüntü Dökümü:

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- Kılavuz kaptan Saim Oğuz Ülgen'in açıklamaları

21.12.2016 - 16.20 Haber Kodu : 161221122

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- CHP'DEN RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA TAZİYE ZİYARETİ

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul /

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile il teşkilat mensuplarından oluşan bir heyet, Ankara'da Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından bugün Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Saat 14.20 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu'na gelen CHP heyeti burada çelenklerin bulunduğu alana karanfil bıraktı. İl Başkanı Cemal Canpolat ve beraberindekiler, Rus Başkonsolosu Andrey Podelyshev'e taziyede bulundu. Bir süre Başkonsolos ile görüşen Canpolat, daha sonra taziye defterini imzaladı.

"BÜYÜKELÇİYE SAHİP ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLEDİK"

Cemal Canpolat, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de uzun dönem görev yapan Karlov için başsağlığı ziyaretine geldiklerini ifade etti. Yaşanılan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Canpolat, "Ülkemizde büyükelçiyi koruyamadığımız için üzgünüz. Ülke adına özür dilemek gerekiyor. Özür diledik, kendi ülkemizdeki bir büyükelçiye sahip çıkamadığımız için. Özellikle Ortadoğu'da ve son olarak Suriye'de artık barış mesajlarının etkili olmaya başlayacağı bir dönemde bu ölümün gerçekleşmesi, Suriye'de barış istemeyenlerin, barıştan yana olmayanların etkili olduğunu gösteriyor. Son dönemlerde terör olaylarının hızla artığı bir süreçte CHP olarak terör nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin her türlü teröre karşı olduğumuzu ve terörle mücadele edeceğimizi; barışın, demokrasinin ve özgürlüğün yanında yer alacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

TAZİYE ZİYARETLERİ DEVAM ETTİ

Öte yandan Rusya Başkonsolosluğu'na ziyaretler gün boyu devam etti. Taziyeye gelenler arasında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile çok sayıda ülkenin başkonsolosları yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-CHP heyetinin Rusya Başkonsolosluğu'na gelişi

-Cemal Canpolat'ın karanfil bırakması

-Heyetin içeri girişi

-Canpolat'ın basın açıklaması

-Taziyeye gelen ziyaretçiler

-Konsolosluğa giren araçlar

-Genel ve detaylar

21.12.2016 - 15.55 Haber Kodu : 161221109

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- AHMET BEBEĞİ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ATANA TAHLİYE

Haber: Arzu KAYA / İstanbul

4 aylık Ahmet bebeğin kaçırılıp havalandırma boşluğuna atılması olayına ilişkin 4 sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan yargılanmasına devam edildi.

AHMET BEBEK ADLİYEDE

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3.duruşmaya tutuklu sanık Nazan Vaykı(24) ile tutuksuz sanıklar Mehmet(37) ve Hülya Vaykı(27) katıldı. Duruşmada kaçırılan bebeğin babası Lokman ve annesi Münevver Davulcu da hazır bulundu.

Öte yandan, ailesinin adliyeye getirdiği Ahmet bebek ise duruşma salona alınmadığı için adliye koridorunda duruşma bitene kadar güvenlikler tarafından bakıldı.

HAFİF NİTELİKTE YARALANMA

Mahkeme Başkanı, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından mağdur bebek Ahmet Davulcu ile ilgili düzenlenen raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Raporda, Davulcu'nun yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

ANNE DAVULCU DURUŞMADAN ÇIKARILDI

Duruşmada söz alan Ahmet bebeğin babası Lokman Davulcu, "Çocuğumun kaçırıldığını görmedim. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Anne Münevver Davulcu da şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Çocuğumu kaçırıp öldürmeye teşebbüs ettiler" diye konuştu. Tutuklu sanık Nazan Vaykı'nın konuşmaya başladığı sırada anne Münevver Davulcu, sanıklara olay nedeniyle bağırıp üzerlerine yürümeye çalıştı. Davulcu bu nedenle güvenlik görevlilerince duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.

BEBEĞİ ATAN SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, Ahmet bebeği havalandırma boşluğundan attığı iddia edilen sanık Nazan Vaykı'nın, tutuklu kaldığı süre ve dosya kapsamına göre tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bağcılar'da Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş yapan ailesinin mağaza önüne bıraktığı bebek arabasından 4 aylık Ahmet Davulcu'nun kaçırılmasına ilişkin olayda 4 şüpheli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüse yardım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 5,5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Nazan Vaykı'nın Ahmet bebeği havalandırma boşluğundan attığı belirtilirken davanın 2. celsesinde 3 tutuklu sanık tahliye edilmişti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

-Olaya Bebeğin bulunduğu ana ilişkin

-Şüphelilere ilişkin görüntüler

-Bebeğin kurtarılma anı görüntüleri

21.12.2016 - 17.35 Haber Kodu : 161221143

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- SİLİVRİ'DEKİ FUAT SEZGİN FEN LİSESİ'NDE 'COĞRAFYA DERSLİĞİ VE DOĞA MÜZESİ'NDE YOK YOK

Haber: Hakime TORUN - Kamera: Boğaçhan ÖZER / İSTANBUL

Silivri'de bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Coğrafya öğretmeni Aşir Yaman, coğrafya dersliğini dersi destekleyen materyallerle donatttı. Coğrafya dersliği ve doğa müzesinde, hava istasyonu, 81 ilin plastik kabartma haritaları, manyetik küreler, 3 boyutlu minyatür yeryüzü şekilleri, fosil, kayaç, maden, deniz kabuğu, bitki tohumu örnekleri mevcut.

OKULDA HAVA İSTASYONU

Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Coğrafya öğretmeni Aşir Yaman, coğrafya dersliğini ve doğa müzesinin öğrencilerin, velilerin, okulun, okul aile birliğinin ve Fuat Sezgin Vakfı'nın katkıları ile oluşturulduğunu belirterek, öğrencilerin öğrenimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Aşir Yaman, okulda oluşturdukları coğrafya dersliği ve doğa müzesi çalışmalarının diğer okullara da örnek olması temennisinde bulunarak, "Şu anda Türkiye'de hiçbir ortaöğretim kurumunda hatta coğrafya bölümünde olmayan hava istasyonumuz var. Bu öğrencilerimizin günlük hava durumu bilgisini öğrenmesini sağlıyorö diye konuştu.

OKULDA UYGULAMALI TARIM BAHÇESİ PROJESİ

Okulda, uygulamalı tarım bahçesini oluşturmayı düşündüklerini de kaydeden Aşir Yaman, "Oluşturacağımız bu bahçede kaybolan sebze tohumlarının gen kaynaklarının korunmasına katkı sunmayı amaçlıyoruzö dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN ZAMANLARI TEST VE TOST ARASINDA GEÇMESİNö

Lisenin müdürü İbrahim Muslu da coğrafya dersliği ve doğa müzesinin öğrencilerin öğrenmesine büyük katkı sunduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın test ve tost arasında zamanları geçmesin, bunları da yapabiliyorlar. Çok yetenekli çocuklar. Çocuklarımızın öğrenimine katkı sunmak için okul yönetimi olarak elimizden gelen her türlü desteği veriyoruzö ifadelerini kullandı.

KONULAR DAHA EĞLENCELİ VE KALICI

Birçok materyal ile donatılmış coğrafya dersliğinde konuları daha iyi anladıklarını belirten okulun öğrencileri, derslik sayesinde konuların daha eğlenceli ve kalıcı olduğunu ifade ederek öğretmenlerine ve katkı sunanlara teşekkür etti. Coğrafya dersliğinde hava istasyonu, 81 ilin plastik kabartma haritaları, manyetik küreler, 3 boyutlu minyatür yeryüzü şekilleri, fosil, kayaç, maden, içi doldurulmuş kuşlar, deniz kabuğu, bitki tohumu örnekleri bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntler

-Coğrafya dersinden görünler

-Öğrenci ve öğretmenlerle röp.

-Detaylar

21.12.2016 - 17.09 Haber Kodu : 161221134

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- İDO BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

-Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti.

İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22 Aralık Perşembe günü ise 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot sefer de iptal edildiği bildirildi.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etiği kaydedildi.