DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: BUGÜN İTİBARIYLE ASKERİMİZ MENBİÇ'TE GÖREVE BAŞLADI - 1

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar" dedi.

Başbakan Yıldırım, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle biraya geldi.

"Size bir haberim var" diyen Yıldırım, "Az önce konuştum Genelkurmay Başkanımızla. Biliyosunuz Fırat Kalkanı'nı yaptık. O bölgeyi DEAŞ'ten, YPG -PYD'den temizledik. Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i temizledik. Bakın 'Bunları niye yapıyorlar?' diyorlar. Niye yapıyoruz biliyor musunuz? El -Bab'ta, Cerablus'ta Afrin'de bu PKK uzantısı PYD-YPG teröristleri oradaki Arapları, Kürtleri, Türkmenleri, Ezidilere ceza veriyorlar. Evlerini ellerinden alıyorlar. Çocukları askere alıp küçük yaşta ellerine silah veriyor. 350 bin kişi evini terk edip bir kısmı Türkiye'ye bir kısmı Ürdün'e geçti. Biz bu hareketa yaptıktan sonra Türkiye'den 180 bin Suriyeli kardeşimiz gittiler, evlerine geçtiler, yerleştiler. Normal hayatlarına döndüler. Şimdi soruyorlar. Suriyeliler ne olacak? Ne olacağını Fırat Kalkanı'nda Afrin Harekatın'da görüyoruz. Bugün itibarıyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar. Suriye'den ülkemize gelen insanlar keyif için gelmedi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

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(aktüel görüntülerle)

2- BAŞBAKAN YILDIRIM BAĞCILAR'DA KONUŞTU

*Başbakan Binali Yıldırım,

"Aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapisteki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadelede bir şey duyamazsınız"

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, "Aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapisteki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadelede bir şey duyamazsınız" dedi

Başbakan Yıldırım Bağcılar'da halka seslendi. Bağcılar'dan rekor oy istediğini söyleyen Yıldırım, "Bu güzel ilçemizde bu coşku, bu heyecan zaten diyor ki biz pazar gününü iple çekiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugünden sonra kaç günümüz var? 5 günümüz var. 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Boş yok. Durmak yok. Maşallah Bağcılar işi bitirmiş. Bağcılar kararını çoktan vermiş. Şurada caddeden buraya 1 saatte gelemedik. Sağ olun var olsun. Belediye başkanımıza, milletvekillerimize sevgi seli. Herkesle sohbet ettik. Çok mutlu olduk. Bu coşkunun heyecanın bize sorumluluk getirdiğini biliyoruz. Biz bu sorumluluğu 15 yıldır liderimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile taşıyoruz" diye konuştu.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'nin aydınlık yarınları için kararlı şekilde bizimle yürümeye var mısın Bağcılar?" diye soran Yıldırım, "Birliğimiz için dirliğimiz için kardeşliğimiz için durmak yok. Güçlü meclis için güçlü hükümet için güçlü Türkiye için durmak yok. Son 16 senede cumhurbaşkanımız ile beraber Türkiye'nin aydınlık yarınları için gece gündüz çalışıyoruz. Bu sürede en büyük desteği sizden gördük. Her zaman yanımızda oldunuz. Darbelerde de kumpaslarda da sıkıntıda da güzel günler de de yanımızdaydınız. Allah sizden razı olsun. Sağ olun var olun." diye konuştu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I İNDİREBİLİRLER Mİ?"

Yıldırım şöye devam etti: Seçime çok az bir süre kaldı. Seçim üzeri adayları çıktı meydana. Aman yarabbi ne vaatler ne vaatler. Öyle vaatler veriyor ki şaşıyoruz. Fakat diyoruz ki bu vaatleri verenlerin geçmişine bakalım. Bakıyoruz tek bir eserleri yok. Bu memlekette tek çivi çaktıkları yok. Tek taş üstüne taş koymuş değiller. Ancak bunlar AK partinin yaptığı işlere taş koymuşlardır. Onlara rağmen AK parti bu işleri yaptı. Bu başarıları yaptı. Vatandaş söylenen söze bakar ondan sonra da kimin söylediğine bakar ona göre de kararını verir. Ak partinin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. 15 yıl boyunca dağ gibi hizmetleri kazandıran AK partidir. Dünyada son 10 yılda 10 büyük proje yapıldı. Bu 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Türkiye böyle bir ülkedir. Yavuz Sultan Selim köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-Ankara hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanı, Marmaray, Avrasya geçidi… Daha sayayım mı? Kanal İstanbul. Çanakkale 1915 köprüsü. Dünyanın en uzun köprüsü. Bu projeleri yapan ekiptir AK parti ekibi. Ak parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var. Unutmayın. Bunlar bu seçim yapım ekibiyle yıkım ekibi arasında geçecek. Yapım ekibini siz biliyorsunuz; Cumhur ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan, AK parti. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan'ı Bağcılar'dan rekor oyla seçecek misiniz? Maşallah. Cumhur ittifakını AK partiyi güçlü şekilde milletvekillerimizi meclise gönderecek misiniz? Güçlü Türkiye için evet mi? Kalkınma için evet mi? Birlik için evet mi? Beraberlik için evet mi? Terörü yok etmek için evet mi? Muasır medeniyetlere çıkarak için evet mi? Maşallah. Fazla söze ne hacet. Bağcılar çoktan kararının vermiş. İstanbul'da rekor Bağcılar'da diyor. Birinci olacak mısınız İstanbul'da? O halde daha çok çalışacağız. Her anı değerlendireceğiz. Sadece kendiniz değil etrafınızdaki bütün kardeşlerimize gideceğiz anlatacağız. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız. Bu yıkım ekibinin muhalefet adaylarının söylediklerinde bir tane ortak nokta var. Çok şey söylüyorlar çok boş konuşuyorlar. Ama bir tane söyledikleri şey var. Biz iktidar olursak amacımız iktidar olmak değil Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Bağcılar soruyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı indirebilirler mi? O halde ne diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyoruz.

"MUHARREM İNCE'DEN BU ÜLKEDE TERÖRLE MÜCADELEDE BİR ŞEY DUYAMAZSINIZ"

İnce'nin Demirtaş'ı ziyaretini eleştiren Yıldırım " Bunların hiç terörle mücadele, FETÖ'yle mücadele diye bir şey ağızlarından çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapisteki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadelede bir şey duyamazsınız. Terörle mücadele terörü sevenlerle kol kola giderek yapılmaz. Terörle mücadele Kandil'de yapılır. Fırat Kalkanı'nda yapılır. Afrin'de yapılır. Bayrakla, devletle, vatanla yapılır, milletle yapılır. Dostu düşmanı bileceğiz. 53 masumun ölümünün vebali olan birisine siz giderseniz onu ziyaret ederseniz ondan sonra bu millet size hoş geldin demez. Bu ülke terörden çok çekti. Çok bedel ödedi. 40 yılda binlerce insanımızı yok etti. En büyük zararı da Kürt kardeşlerimize oldu. Kürtler diye bir derdi yok. Türklerin de Kürtlerin de PKK gibi bölücü derdi var. Bu sorunu da ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Çok büyük mesafe aldık. Bayrağımız ülkenin her köşesinde dalgalanıyor. Dağlarında meralarında kuzular yayılıyor. İşte Türkiye bu hale geldi. Bu kazanımları kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yok yüce milletimiz buna müsaade etmez. Plan çok açık. Güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor. Böylelikle terbiye edeceklerini zannediyorlar. Bu planın önündeki en büyük engeli de Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorlar. Onun için uyanık olacağız. Düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz. Birlik beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar



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3- BAŞBAKAN YILDIRIM DONDURMA İKRAM ETTİ, SİMİT VERDİ...

İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, halka hitap ettiği Bağcılar Meydanı'na gelirken esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım, çocuklara gül

ve oyuncak verdi. Yıldırım, bir çocuğu da kucağına alıp sevdi . Bir dondurma tezgahına geçerek vatandaşlara dondurma da ikram eden Başbakan Yıldırım, kalabalığa simit verip gül dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın esnaf ziyareti

-Dordurma vermesi

-Simit dağıtması

-Detaylar

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(ÖZEL)

4- 15 DAKİKA YAĞDI; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Ataşehir'de aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksi bozulunca sürücüsü mahsur kaldı.

Ataşehir'de aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ataşehir Dereyolu Caddesi yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Yoldaki su birikintisini gören bazı sürücüler hızlı bir şeklide geçmeye çalışırken, kimi sürücü ise başka güzergaha yöneldi. Biriken suya rağmen yola devam eden bir taksi yağmur sularıyla doldu. Bozulan aracın sürücüsü Hamit Altun mahsur kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur dindikten sonra su çekilmeye başladı. Aracından inen sürücü kendi imkanlarıyla araçtaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

-Sağanak yağmurdan görüntü

-Göle dönen yoldan görüntü

-Sürücülerin zor anları

-Sudan hızlı bir şekilde geçmeye çalışan araçlardan görüntü

-Geri manevra yapan araçlardan görüntü

-Suda mahsur kalan aracın görüntüsü

-Araç sürcüsü ile röp

-Sürücünün araçtaki suyu tahliye etmeye çalışması

-Genel ve detay görüntüler



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5- KAZIM KARABEKİR'İN KIZI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber - Kamera: Enver ALAS -İSTANBUL,

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu (91) İstanbul'da ailesi ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kazım Karabekir'in 3 kızından biri olan Hayat Karabekir Feyzioğlu bayramın birinci günü hayatını kaybetti. Feyzioğlu için bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende cami avlusunda taziyeleri Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun kız kardeşi Timsal Karabekir, kızları İclal Cankorel, Hülya Bulak, Pınar Akkoyunlu olmak üzere torunları ve diğer aile üyeleri kabul etti. Cenaze törenine aile üyelerinin yanı sıra yakınları ve sevenleri de katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği törene Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin de katıldı.

"TÜRKİYE'NİN BİR DEVRİNİN BÜYÜK HANIMEFENDİSİ OLARAK ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun kızı İclal Cankorel büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi. Cankorel, "Hem anne olarak hem Türkiye'nin bir devrinin büyük hanımefendisi olarak çok büyük bir kayıp. Ailemizin temel direği, Karabekir ruhunu yaşatan bizlere de nakleden ve biz de çocukları ve torunları olarak ilelebet sürdüreceğimiz Karabekir ailesinin ruhunu bugün buradaki herkesin üstünde. Memleketimizi bu zor günlerde onlardan yardım diliyorum" diye konuştu.

METİN FEYZİOĞLU: AİLEMİZİN BÜYÜĞÜ YENGEMİZİ KAYBETTİK

Cenazeye katılanlar arasında yer alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise "Türkiye, çok çok önemli bir kahramanının kızını kaybetti. Allah sıralı ölüm versin tabi ancak her ölüm zor ve acıdır. Ailemizin büyüğü, yengemizi kaybettik. Rahmetli Feyzi Feyzioğlu, Türk hukukunun en önemli değerlerinden biriydi. Kazım Karabekir Paşa, bizzat Mustafa Kemal'in söyleyişiyle 'İstiklal Harbi'nin gidişatını verdiği tek bir kararla değiştirmiştir' dediği bir isimdir. Dolayısıyla öyle bir büyük ismin kızı öyle büyük bir ismin eşi sonsuzluğa uğurlanıyor. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Öğle namazına müteakip düzenlenen törende Hayat Karabekir Feyzioğlu için helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Feyzioğlu Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun kızlarından görüntüler

-Kız kardeşi Timsal Karabekir'in taziye kabulü

-Kılıçdaroğlu'nun çelengi

-Törene katılanlar

-Tabuttan görüntüler

-İclal Cankorel'in konuşması

-Metin Feyzioğlu'nun açıklamaları

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Genel ve detaylar



