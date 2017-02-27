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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

- MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İÇİN BEYLERBEYİ SARAYI'NDA.. Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine...

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

- MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İÇİN BEYLERBEYİ SARAYI'NDA..

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 17:00'de Beylerbeyi Sarayı'nda Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul edecek. Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüşecek. Fikri Işık saat 16:45 itibariyle Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Aynı davetin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a da yapıldığı, Akar'ın da bu akşam Beylerbeyi Sarayı'na gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi beklendiği öğrenildi.

ÖZBEK MİSAFİR DE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul edeceği Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov da Beylerbeyi Sarayı'na geldi.

Görüntü Dökümü:

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- Fikri Işık'ın konvoyunun Beylerbeyi Sarayı'na gelişi

- Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'un giriş yapması

FEED

27.02.2017 - 17.03 Haber Kodu : 170227149

27.02.2017 - 17.16 Haber Kodu : 170227152

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- ŞİŞLİ'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA...



Haber - Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL

Şişli'de yerinden çıkan kepenk bir vatandaşın üzerine devrildi. Devrilen kepengin altında kalan kişiyi çevrede bulunanlar kurtardı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Osman Artar kaldırım üzerinde yürürken üzerine kepenk düşüyor, Kepengin altında kalan Artar'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor, o anlarda panik yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik Kamerası görüntüleri

-Osman Artarın kaldırımda yürümesi

-Kepengin Osman Artarın üzerine devrilmesi

-Çevredeki vatandaşların Artarın yardımına koşması

-Yaşanan panik anları

27.02.2017 - 17.47 Haber Kodu : 170227165

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- DİE WELT GAZETESİ'NİN GÖZALTINDAKİ MUHABİRİ ADLİYEYE GETİRİLDİ…

Özden ATİK - Hayati KILIÇ, İstanbul,

Hakkında başlatılan bir soruşturma sebebiyle 14 Şubat'ta gözaltına alınan Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel adliyeye getirildi. Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel, İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yücel, avukatıyla birlikte soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz'ın odasına çıkarıldı. Yücel'in ifadesi alınırken, gazeteci arkadaşları ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da adliyeye geldi.

 

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