DHA İSTANBUL BÜLTEN - 2

- YILDIRIM AİLESİNDEN SURİYE'YE YARDIM

* Başbakan Binali Yıldırım'ın ailesi, İdlib'e yardım kampanyasına katıldı. Yardım TIR'ları Suriye'ye ulaştı. Kampanya dahilinde Halepli yetim çocuklara süt dağıtıldı.

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ailesi tarafından Suriyeli çocuklar için hazırlanan 3 TIR dolusu süt ve gıda yardımı İdlib'e ulaştı. Yardımlar, yetimhaneler başta olmak üzere bölge halkına dağıtıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım Köylübay ile kardeşi İlhami Yıldırım, Suriye'de yaşanan drama dikkat çekmek ve Halep'teki çocuklara yardım etmek için harekete geçti. Suriye rejiminin saldırıları sonucu Halep'ten tahliye edilen ve İdlib'teki yetimhanelere yerleştirilen çocuklara süt ve gıda yardımı yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da hazırlanan gıda kolileri ve süt paketleri Kızılay'a bağışlandı. Yıldırım Ailesi adına hazırlanan 3 TIR dolusu süt ve gıda malzemesi, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi aracılığı ile İdlib'e ulaştırıldı. Çocuklar için özel hazırlanan yardım TIR'larından sade, meyveli ve kakao aromalı uzun ömürlü mini süt paketleri dağıtıldı. İdlib merkezi ve civarında yaşayan aileler için ise litrelik tam yağlı süt ve gıda malzemesi yardımı yapıldı.

KIZILAY DAĞITTI

Süt ve gıda paketi dağıtımı bölgede bulunan Kızılay ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Dağıtımın, yetimhanelerin yanı sıra diğer bölgelerde de devam ettiği bildirildi. Yıldırım Ailesi'nin bu tür kampanya ve yardım faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yardım dağıtımından fotoğraflar

25.12.2016 - 13.46 Haber Kodu : 161225045

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- İSMET İNÖNÜ 43. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI...

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43'üncü yıldönümü nedeniyle, Beşiktaş Maçka'daki İnönü Anıtı önünde anma töreni düzenledi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal ile Beşiktaş Belediye Başkanı ve İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü, Beşiktaş Beledi Başkanı Murat Hazinedar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat ve İnönü Ailesi anıta çelenk bıraktı.

'SEÇİMİ KAYBETTİK AMA DEMOKRASİ KAZANDI'

Bir konuşma yapan Canpolat, İnönü'nün kurtuluş savaşı ve sonrası milli mücadeleye vermiş olduğu katkılara değinerek, İnönü'nün Türkiye'de çok partili sisteme geçilmesindeki rolünü anlattı. Canpolat, "Kendisinin çok önemsediği çok partili döneme geçilmemesini ısrarla söyleyenlere rağmen, çok partili sistemin ülkemiz için çok önemli olduğunu vurgulayarak 53 İslam ülkesi içerisinde çok partili sisteme geçilmesini sağlamaıştır" dedi. İnönü'nün tek başına iktidar olmasına rağmen seçimlere giderek demokrasi ve cumhuriyete olan inancını gösterdiğini belirten Canpolat, seçimi kaybettiğinde herkesin ne diyeceğini merak ettiği sırada İnönü'nün 'Seçimi kaybettik ama demokrasi kazandı' dediğini vurguladı. 1900'lü yılların başlarında yaşanan sıkıntıların bugün de yaşandığını dile getiren Canpolat, "Diz çöktürülmeye çalışılan ülkemizi yeniden ayağa kaldırıp cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği ve onun kurduğu parlamenter düzeni sonuna kadar savunacağımıza onun huzurunda bir kez daha söz veriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Anıt önünde toplanan partililer

- Milletvekilleri ve partililerin törene katılması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Canpolat'ın çelenk bırakması

- Hayri İnönü'nün çelenk bırakması

- Canpolat'ın konuşması

- Genel ve detaylar

25.12.2016 - 13.45 Haber Kodu : 161225044

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- FİDYE İÇİN İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİNİ AİLELERİNE GÖNDERMİŞLER

Haber: Ali AKSOYER / Kamera: İstanbul

Pakistan uyruklu 3 genci kaçırarak, işkence yaparken çektikleri videoları yurt dışında bulunan ailelerine göndererek fidye isteyen şüpheliler yakalandı. 12 gün boyunca zorla tutulan ve türlü işkencelere maruz kalan Pakistan uyruklu gençler, polis tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklandı.

ÖNCE KAYIP OLARAK ARANDILAR

İstanbul'da polise başvuran Pakistan uyruklu Muhammad Shahbaz j, Q.(25), Tekirdağ'dan çalışmak için geldiklerini ancak yanında bulunan 3 arkadaşının ev aramaya gittikten sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Bağcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan müracaat üzerine polis önce gençleri kayıp olarak ararken, gençlerin ailesinin yurt dışından gönderdiği bir video soruşturmanın seyrini değiştirdi.

İŞKENCE VİDEOLARI ORTAYA ÇIKINCA POLİS ALARMA GEÇTİ

Arkadaşlarının kayıp müracaatını yapan Muhammad Shahbazj. Q., bir kez daha polise gelerek kayıp gençlerin ailesinin gönderdiği videoları polise teslim etti. Videolarda kayıp gençlerin elleri ve ayaklarının bağlanarak işkence yapıldığı ve ailelerden 50'şer bin lira fidye istendiği görüldü. Bu gelişme üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada kaçırılan gençleri bulmak için yaralı olma ihtimalleri de gözönüne alınarak adeta zamana karşı bir yarış başlatıldı. Bahçelievler bölgesinde zorla tutuldukları öğrenilen gençleri bulmak için 3 gün içinde onlarca adrese baskın yapıldı. Sonunda Soğanlı Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında gençlere ulaşıldı.

12 GÜN SONRA İŞKENCEDEN KURTULDULAR

Polisin gece yarısı yaptığı baskında kaçırılan Ali Shah(24) , Solat A.(32) ile Vakkar A.(30)'ı elleri, ayakları bağlı, yüzleri bantla sarılmış bir halde bulunarak kurtarıldı. Baskın sonrasında gençlerin başında bekleyen 6 kişi ile bunlarla bağlantılı Afganistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan Pakistan'lı gençler çağırılan ambulanslarla hastaneye gönderildi. Günlerce işkence gördükleri tespit edilen gençlerin vücutlarında çok sayıda bıçak yarası ve sigara söndürme izinin bulunduğu belirtildi.Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin Tekirdağ'dan çalışmak için geldikleri Pakistan uyruklu gençlerle tanıştıkları ev ve işyeri bulma vaadleriyle kandırıp sözde dostluk kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin, Pakistanlı gençleri ev gösterme bahanesiyle kandırarak götürdükleri depoda el ve ayaklarını bağladıkları daha sonra işkence yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler Mohammet S.(18), Mohammet S.(24), Abdullah C.(20), Muhammet T.(20), Ansan K.(23), Marsullah S.(20), Fesik K.(20) ve Semi K.(23) işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar

25.12.2016 - 14.09 Haber Kodu : 161225047

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- YOL TV KARARI VE CEMEVİ BAŞKANI ODABAŞ'IN GÖZALTINA ALINMASI PROTESTO EDİLDİ

* CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran,

"Nerede görülmüştür ki hakaretten dolayı bir kanalın kapatıldığı? Ne Yol TV, ne bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgürlük mücadelesi yolundan vazgeçmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi basın halkın müşterek sesidir. O sesi susturamayacaksınız"

* HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş,

"Alevilerin sesi kısılmaya çalışılıyor. Yol TV kapatılıyor, yöneticileri tutuklanmaya çalışılıyor. Böyle bir ülke gerçekliği içerisinde elbette bizler de sessiz kalamayız. Buna karşı mücadele yürütmemiz gerekiyor"

Haber / Kamera: Arzu KAYA, İstanbul

Alevi Bektaşı Federasyonu, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş'ın gözaltında tutulmasını ve Yol TV hakkında verilen 'yayın durdurma' kararını protesto etmek için Galatasaray Meydanı'nda eylem yaptı.

Galatasaray Meydanı'ndaki polis ekiplerinin bariyerle çevirdiği alana protestocular üzerleri aranarak alındı. Yüzlerce kişinin katıldığı eyleme CHP ve HDP Milletvekilleri ile çok sayıda Alevi derneği destek verdi.

"YAYIN DURDURMA KARARINI DERHAL GERİ ÇEKMELİLER"

"Zeynel Odabaş Serbest Bırakılsın", "Yol susmayacak" yazılı pankart açan grup, "Zeynel Odabaş yalnız değildir", "Yol TV susmadı, susmayacak" şeklinde sloganlar attı. Basın açıklamasında konuşan Yol TV Haber Müdürü Işıl Kurt, kanalın 10 yıl önce Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından kurulduğunu ifade ederek, "Buradan o kararı veren RTÜK yetkililerine söyleyelim. Kin ve düşmanlıktan bu ülkede en çok etkilenen kesim Alevilerdir. Bu hukuksuz yayın durdurma kararını açıklamaya çalışmak yerine derhal geri çekmelidirler" dedi.

"BU ALEVİLERE YAPILAN BİR BASKIDIR"

Zeynel Odabaş'ın eşi Figen Odabaş ise eşinin gözaltına alınma gerekçesinin kendilerine söylenmediğini ifade ederek, "Barıştan başka hiçbir amacı olmayan bir insan 13 gündür gözaltında. Gecenin bir saatinde, çocuklarım korkutularak, evim basılarak eşim gözaltına alındı. Ama hepimiz biliyoruz ki bu süreçte bu, Alevilere yapılan bir baskıdır" diye konuştu.

"O SESİ SUSTURAMAYACAKSINIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Yol TV hakkında verilen 'yayın durdurma' kararı ve Zeynel Odabaş'ın gözaltında bulunmasına karşı çıkmak için eyleme destek verdiklerini ifade ederek, "Nerede görülmüştür ki hakaretten dolayı bir kanalın kapatıldığı? Ne Yol TV, ne bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgürlük mücadelesi yolundan vazgeçmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi -basın halkın müşterek sesidir-. O sesi susturamayacaksınız" şeklinde konuştu.

"MÜCADELE YÜRÜTMEMİZ GEREKİYOR"

HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş ise Alevilere yapılan saldırıların sistematik olarak devam ettiğini ifade ederek, "Alevilerin sesi kısılmaya çalışılıyor. Yol TV kapatılıyor, yöneticileri tutuklanmaya çalışılıyor. Böyle bir ülke gerçekliği içerisinde elbette bizler de sessiz kalamayız. Buna karşı mücadele yürütmemiz gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Sloganlar ve pankartlardan görüntü

-Işıl Kurt'un konuşması

-Figen Odabaş'ın konuşması

-Yasemin Öney Cankurtaran'ın konuşması

-Erdal Ataş'ın konuşması

-Genel ve detaylar



25.12.2016 - 16.22 Haber Kodu : 161225075

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- KOŞUYOLU GÖNÜLLÜLERİ'NDEN AVRASYA TÜNELİ EYLEMİ



Haber: İstanbul,

Avrasya Tüneli düzenlemesi nedeniyle Koşuyolu'ndaki otobüs durağının kaldırıldığını ve Kadıköy'e giden E-5 bağlantı yolunun kapatıldığını belirten Koşuyolu Çevre Gönüllüleri eylem yaptı. Koşuyolu'nda toplanan gönüllüler, Avrasya Tüneli bağlantı yoluna kadar yürüdü. "Durağımızı da, yolumuzu da geri ver, Koşuyolu'nu hapsetme" yazılı pankart ile "Mahalleme, parkıma, durağıma dokunma" , "Avrasya açıldı Koşuyolu kapandıö ve "İBB durağımı geri verö şeklinde sloganlar atan grup, yolu bir süre trafiğe kapattı. Grup adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrasya Tüneli, hiçbir trafik sorununa çözüm olmamış, fakat Koşuyolu'nu ve civar mahalleleri trafiğe gömmüştür. Lambacı Sokak'tan E-5 otoyoluna, oradan da Harem ya da Kadıköy yönüne gidiş, Avrasya Tüneli yüzünden bariyerlerle engellenmiştir. Uzun araba kuyrukları oluşmuştur. Daha 1 ay öncesine kadar 10-15 dakikada gidilebilen Kadıköy, 35-40 dakikada gidilebilir olmuştur. E-5 karayolu üzerinde Kadıköy yönündeki otobüs durağı Avrasya Tüneli yüzünden kaldırılmıştır. Buna rağmen eski durak yerini kullanmaya çalışan vatandaşlar, zorluk ve kaza riski yaşamaktadır. Koşuyolu'na gelen vatandaşlar ya bir durak önce ya da bir durak sonra otobüsten inmektedir. Bu nedenle yaralanmalı kazalar meydana gelmiş, bir öğrencimiz karanlıkta E-5 kenarında tellere takılarak yaralanmıştır. Haftalardır mağduriyetini haykırıp İBB'yi şikayet yağmuruna tutan vatandaşlara, 'Koşuyolu durağı güvenlik sebebiyle iptal edilmiştir. Yeni durak konulmayacaktır' şeklinde cevap verilmektedir. Vatandaş olarak yetkililerden acilen bu soruna bir çözüm bulmalarını bekliyoruz. Yaptığınız bu yanlış düzenleme sonucu çocuklarımızın, ailelerimizin veya yakınlarımızın başına bir şey gelirse, sorumlusu sizlersiniz." Daha sonra sloganlar eşliğinde Koşuyolu Caddesi üzerinden Avrasya tüneli bağlantı yoluna kadar yürüyen gönüllülere yoldan geçen otomobiller de korna çalarak destek verdi. Burada sloganlar atan gönüllüler, yolu bir süre trafiğe kapattıktan sonra dağıldılar.

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan görüntü

-Genel ve detaylar

25.12.2016 - 17.55 Haber Kodu : 161225092

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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANUKA BAYRAMI NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI :

-"Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm musevilerin hanuka bayramını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum"

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle,

"Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Farklılıkları zenginlik telakki eden, din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak bizler, dün olduğu gibi bugün de herkesin kendi

din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine büyük önem veriyoruz. Nitekim, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini hayatlarına yansıtabilmelerinin, karşılıklı saygı ve sevginin, birlik ve beraberliğimiz için de son derece önemli olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Bu duygular eşliğinde, yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka bayramını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum".

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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GAZİANTEP'E KURTULUŞ TELGRAFI...

Haber: İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.



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- BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN RUS MEVKİDAŞINA TAZİYE MESAJI

İstanbul

Başbakan Binalı Yıldırım, Tupolev Tu-154 tipi bir uçağın Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Başbakan Dimitri Medvedev'e dogrudan bir taziye mesajı göndererek, hayatını kaybedenler için taziye ve dayanışma mesajını iletti

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- YAZ SAATİ UYGULAMASINA KARŞI 110 BİN İMZA

İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul

Türkiye'de yaz saati uygulamasına devam edilmesinin olumsuz etkileri olduğu savunularak başlatılan bir kampanyada toplanan imzaların sayısı 110 bini buldu. Bakanlar kurulu kararı ile Avrupa ülkelerinin aksine 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece saatlerde değişiklik yapılmadı. Türkiye'de yaz saatinin devam etmesi sonucu özellikle Batı illerinde yaşayanlar işe gün ağarmadan işe gitmek zorunda kalmaktan yakındı. İstanbul'da toplu ulaşımda önemli merkezlerden biri olan Avcılar, Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonları'nda gün ağarmadan büyük kalabalık görülüyor. İstanbul'da halen sabah ezanı saat 07.20'de okunurken uzak semtlerdeki işlerine gitmek zorunda kalanlar bundan Avcılar'da metrobüse binip işlerine gidebilmek için 1.5-2 saat öncesinden uyanmak zorunda kaldıklarını anlattılar.

İnternetteki sosyal kampanyaların düzenlendiği 'change.org' sitesinde yaz saati uygulamasının kaldırılmasını isteyenler imza kampanyası başlattı. Kampanyada kısa sürede 110 bin imzaya yaklaşılırken, zaman diliminin Türkiye'de dünya saatinden 3 saat ileride olması nedeniyle sorunlar ortaya çıktığı savunuldu.

İmza metninde şöyle denildi: *Türk halkı olarak daha az gün ışığına bağlı birtakım fiziksel (D vitamini eksikliği neticesinde kemik gelişimi ve bağışıklık sistemi) ve ruhsal (depresyon, anksiyete, mutsuzluk, verimsizlik) sağlık bozuklukları

* Daha az gün ışığından dolayı global teknolojinin gözdesi olan güneş enerjisi sistemlerinden faydalanamama

* Globalleşen ekonomide uluslararası ekonomik faaliyetlerde bulunan şirket çalışanlarının dünyanın ticaret, sanayi, bilim, ekonomi ve daha birçok alanda önde gelen ülkeleriyle yaşadıkları iletişim problemi

*Türkiye'nin belirtilen aynı ülkelerle rekabet içerisinde olması gerekirken bu rekabette iletişim ve iş faaliyetlerinin aksaması ve verimsizleşmesi sebebiyle geride kalması gibi daha detaylı araştırmalarla verilerle kanıtlanabilecek olan gibi problemlerle karşı karşıyayız. Bu sebeple çok geç olmadan gerekli araştırmaların yapılması ve bu uygulamanın kaldırılmasını, gün ışığından daha fazla faydalanabildiğimiz önceki uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz.ö

'Enerji tasarrufu' amacıyla sürdürülen yaz saati uygulamasına devam edilmesine karşılık Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verileri kasım ayındaki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 oranında arttığını ortaya koymuştu.



Görüntü Dökümü:

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Sabah işe gitmeye çalışanlar yürürken

Metrobüse binmeye çalışanlar

İleri saat uygulamasından vazgeçilmesini isteyenler

Avrupa'da ileri saat uygulamasına geçilirken uyku sorunu çekenler (Arşiv/Alman Televizyonları)

25.12.2016 - 11.22 Haber Kodu : 161225014

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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSMET İNÖNÜ'YÜ ANMA MESAJI...

İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladığı belirtildi.

Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadeleri kullanıldı.

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