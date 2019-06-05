DHA İSTANBUL BÜLTEN- 2

(ÖZEL)

1- İSTANBUL SOKAKLARININ "SÜPER" GÜLÜ (Havadan görüntülerle)

Ali AKSOYER-Yılmaz BEZGİN /İSTANBUL, () İSTANBUL'un park ve bahçelerin yanı sıra yol kenarlarını da süsleyen, yılda 700 bin kökün dikildiği "Meyland gülü" -35 dereceden 50 derece sıcaklık arasında yaşayabiliyor, hava kirliğinden ve egzoz gazından etkilenmiyor. Türkiye'de patentli olarak üretilen güller, dikim öncesi yetiştirildiği ve saksılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Alibeyköy'deki fidanlıkta kartpostallık manzaralar oluşturdu. . Bu süper güller fidanlıkta vatandaşlara da satılıyor.

Bugünler de İstanbul'un park ve bahçelerinin yanı sıra yol kenarlarını süsleyen renk renk güllerin İstanbul'daki yetiştirme adresi İBB'ye ait Alibeyköy fidanlığı. Pamukova, Bursa ve Sapanca'da üretimi yapılan güllerin çelik olarak İstanbul'a getirildikten sonra fidanlıkta saksılanarak dikim öncesi büyümeleri sağlanıyor.

SÜPER GÜL

Büyüleyici renkleriyle dikkat çeken "Meyland" güllerinin özellikleri ise oldukça dikkat çekici. Narin bir çiçek olarak bilinen güllerin bir türü Meyland gülleri -35 derece ile 50 derece sıcaklık arasında yaşayabiliyor. Verimsiz ve çorak topraklarda yaşayabildiği öğrenilen bu güller hava kirliliği ve egzoz gazına karşıda oldukça dayanıklı. Ayrıca yılın 8 ayı çiçekli olarak kalıyor.

YILDA 700 BİN ADET DİKİLİYOR

Türkiye'de patentli olarak üretilen Meyland güllerinden yılda 700 bin kökün İstanbul'a dikildiği belirtildi. Her yıl Kasım ayında yapılan derin budamayla birlikte verimliliği artan ve büyüyen Meyland gülleri İstanbul'un her köşesini sarmaya devam ediyor. İBB' ye ait fidanlıkta dikim öncesi sıralanan renk renk güller ise kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Gül bahçelerinin görüntüsü

-Güllerden detaylar

-Gül almaya gelenler

-Röp

-Genel ve detaylar

05.06.2019 - 11.53 - Haber Kodu : 190605053

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2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE GÜNDÜZ KEŞİF, GECE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber - Kamera: İSTANBUL

Küçükçekmece'de bir marketin ana kasasından 74 bin 360 TL çaldığı tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüphelinin hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

74 BİN 360 TL ÇALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Olay Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan bir markette 8 Nisan 2019 tarihinde gece saat 01.49'da meydana geldi. Alarm şirketi, market sorumlusu E.G.'yi arayarak, marketin alarmının çaldığını söyledi. E.G. de mağazaya gitti ve mağazanın depo kapısının açık olduğunu gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve E.G. mağaza içerisini kontrol etti ve ana kasadan 74 bin 360 TL nakit paranın çalındığı tespit etti. Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri kamera kayıtlarını inceledi ve hırsızlık eylemini gerçekleştiren şüphelilerin Ercan A. (20) ve Ferhat A. (19) ve Zeki E. (18) olduğunu belirledi. Ercan A. ve Ferhat A. 16 Nisan 2019 tarihinde Kartaltepe Mahallesi'nde, şüpheli Zeki E. (18) ise 17 Nisan 2019 tarihinde ikametinde yakalandı. 3 şüphelininin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan 3 şüphelinin markete girmesi ve hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 şüpheliden biri gündüz saatlerinde markete girerek keşif yapıyor. Keşfin ardından bir şüphelinin marketin depo kısmından çıkarak uzaklaşması da güvenlik kamerasına yansırken, gece 01.49'da da 3 şüpheli depodan markete giriyor. Şüpheliler, ana kasadan 74 bin 360 TL'yi alıyor ve koşarak kayıplara karışıyor.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerden birinin gündüz markete girmesi

Şüphelilerin gece hırsızılık için markete girmesi

Kasayı açmaları

Koşarak marketten kaçmaları

Şüphelilerin emniyetten çıkarılmaları

Genel ve detaylar

05.06.2019 - 11.57 -Haber Kodu : 190605055

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3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

*Atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta park halindeki

1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı. Yangını gören vatanaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Atık kağıtlarının yanması

-Araçların yanması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

05.06.2019 - 10.32 - Haber Kodu : 190605029



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4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTO YIKAMACIYA YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

*Oto yıkamacıyı uyuşturucu serası yapmış.

Haber-Kamera: İSTANBUL,()

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece'de bir oto yıkamacıya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu serası gibi kullanılan bir odadan 112 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Fatih Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya 30 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Operasyonda oto yıkamacıdaki uyuşturucu serası haline getirilen odada yapılan aramalarda 96 adet saksılara dikili büyük kök hint keneviri, 19 adet saksılara dikili küçük kök hint keneviri, 5 kilo 135 gram hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan aydınlatma ve havalandırma cihazları, ışıkölçer ele geçirildi. Oto yıkamacının sahibi polis tarafından aranıyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Operasyonun görüntüsü

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Seranın görüntüsü

-Genel ve detaylar

05.06.2019 - 11.17 - Haber Kodu : 190605035

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5- MAYIS AYINDA 17 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında Türkiye geneli tüm havalimanlarında toplam 17 milyon 46 bin yolcuya hizmet verildiğini, 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle tarifeli seferlere başlanan İstanbul Havalimanı'nı ilk beş aylık dönemde iç ve dış hatlarda toplam 9 milyon 958 bin 587 yolcunun kullandığı açıklandı.

DHMİ, 2019 yılı Mayıs ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 72 bin 283, dış hatlarda 62 bin 946 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 38 bin 060 olarak gerçekleşti. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 173 bin 289'a ulaştı. Aynı ayda Türkiye geneli havalimanları toplam yolcu trafiği iç hatlarda 7 milyon 736 bin 837, dış hatlarda 9 milyon 286 bin 449 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte 17 milyon 046 bin 148 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise mayıs ayı itibarıyla iç hatlarda 54 bin 467 ton, dış hatlarda 173 bin 856 ton, toplamda ise 228 bin 323 tona ulaştığı bildirildi.

5 AYLIK DÖNEMDE 74 MİLYON YOLCU TRAFİĞİ YAŞANDI

2019 yılı Mayıs sonu itibariyle 5 aylık verilerinin de yer aldığı açıklamada, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 329 bin 909, dış hatlarda ise 236 bin 139 oldu. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği 186 bin 707 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 752 bin 755'e ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 40 milyon 385 bin 204, dış hat yolcu trafiği ise 33 milyon 698 bin 472 oldu. Söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 74 milyon 205 bin 556 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise iç hatlarda 306 bin 760 ton, dış hatlarda 968 bin 494 ton, toplamda ise 1 milyon 275 bin 254 tona ulaştığı açıkladı.

DIŞ HAT UÇUŞ TRAFİĞİ ARTTI

5-6 Nisan tarihinde gerçekleşen büyük göçün ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda Mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 9 bin 157, dış hatlarda 27 bin 017, toplamda ise 36 bin 174 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 305 bin 664, dış hatlarda 3 milyon 922 bin 783 olmak üzere toplamda 5 milyon 228 bin 447 olarak gerçekleşti. 31 Ekim 2018 tarihinde ticari uçuşlara başlayan İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılı 5 aylık dönemde ise iç hatlarda 17 bin 214, dış hatlarda 48 bin 452, toplamda 65 bin 666 uçak trafiği gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 506 bin 369, dış hatlarda 7 milyon 452 bin 218 olmak üzere toplamda 9 milyon 958 bin 587'ye ulaştı.

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6- THY, BAYRAMIN İLK GÜNÜ 1397 SEFER GERÇEKLEŞTİRDİ

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, ()

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 1397 sefer gerçekleştirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Bayramın ilk günü de daha bir heyecanla zamanında kalktık. Tüm operasyonumuzda 1397 seferi yüzde 91 zamanında kalkış ile icra ettik. Bayramın 1. günü görevinin başında özveri ve heyecanla misafirlerimizi emniyet, konfor ile zamanında ulaştıran tüm arkadaşlarımıza kocaman teşekkürler" dedi.