DHA İSTANBUL BÜLTEN - 2

1- CHP'Lİ VEKİLLER TIR SÜREREK ANKARA'YA GİDİYOR (1)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım, TIR sürerek Ankara'ya gidiyor.

Erdoğdu ve Yalım, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan 'kamyon' polemiğinin ardından bu sabah İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere TIR ile yola çıktı. TIR'ı Yalım sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Milletvekillerinin görüntüsü

-TIR'a binmeleri

-TIR'ın ilerlemesi

08.01.2018 - 11.02 - Haber Kodu : 180108029

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2- AYDIN BOYSAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK - İSTANBUL

97 yaşında hayatını kaybeden mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Boysan için ilk tören Mimarlar Odası'nda yapılıyor. Aydın Boysan öğle namazına müteakip Teşvikiye Cami'inde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler

08.01.2018 - 10.53 - Haber Kodu : 180108025

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3- KARAMOLLAOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 100 BİN İMZA YANITI



Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu;

"Bir adam bir aday gösterecekse sen hangi hakla 'para ver' diyeceksin? Bunun için vatandaştan noter masrafı alınmamalı, o da güya bize laf çakıştırarak 'böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın' diyor. Biz gücümüz olmadığından dolayı değil, Allah'ın izniyle kırk takla atsanız 50 lira değil 150 lira olsa yine 300 bin imza toplayacağız."

Çağatay KENARLI, İstanbul

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Fatih İlçesi 6. Olağan Kongresine katıldı. Karamollaoğlu, Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuştu.

15 Temmuz kalkışmasındaki sivillerin o günkü hareketlerini koruyan KHK ile ilgili iktidarın izlediği tutumun yanlış olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Bir KHK çıkarttılar, bu kararname ile 15-16 Temmuz kalkışmasında bir takım sivilleri o günkü hareketlerinden koruyacaklarını söylediler. Ama toplumda bir endişe doğdu. Öyle bir cümle kurulmuş ki, bu cümleden sade geçmiş 15 Temmuz değil ileride de birileri faydalanarak başka şeylere kalkışabilir. Bu bir tereddüt doğurdu. Adalet Bakanı da 'varsa bir yanlışlık düzeltiriz' dedi. Ama 'hayır' dediler. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çıktı, böyle bir tereddüt var, şu da düzeltilsin' gibi bir açıklama yapınca yer yerinden oynadı. Hainlikten başladılar… Nereden aldınız bu usulü, metodu. Bu usul ve metot Avrupa'da da yok ki. Bu usul sadece diktatörlükle yönetilen ülkelerde var. Oralarda fikir ve fikrin kıymeti yok. Sadece bir kişinin söylediği söz herkes ona itibar edecek, bunun dışında kimsenin sözüne itibar edilmeyecek O zaman doğruyu bulamazsınız ve bu ülkelerde kalkınma olmaz" dedi.

"DEVLET ADALETİN VE HAKKIN ÜZERİNE İNŞA EDİLİR"

ByLock ile ilgili haksız yere ceza yatanların çektiği sıkıntıların nasıl ödeneceğine değinen Karamollaoğlu, "ByLock meselesinde, o kadar rahatlar ki, sonunda hak yerini buldu. Hak yerini buldu ama haksız yere yatanın çektiği sıkıntıların karşılığını siz nasıl ödeyeceksiniz? Hiç umurlarında değil, 'bir yerde yanlışlık yaparız sonra düzeltiriz' diyor. Devlet böyle çalışmaz, devlet adaletin ve hakkın üzerine inşa edilir. Burada bir masum insanın ceza görmesi, bütün insanlığın ceza görmesi gibidir" diye konuştu.



"BEN 'İSTANBUL'A İHANET ETTİK' DİYEMEZDİM"

Karamollaoğlu konuşmasında, iktidarın itiraz ve yanlışları kabul etmediğini ifade ederek, "Bunu ancak kendileri görecek ve söyleyecekler o zaman ancak kabul ediyorlar. 'İstanbul'a ihanet ettik' ben diyemezdim ama sonunda kendisi dedi. İhanet çok büyük bir laf. 1994 yılından beri İstanbul sizin elinizde sanki dün başladı bugün bitti. O başlangıçta bu ihanet yoktu sonradan geldi niye, rant aldı başını gidiyor. Kazlıçeşme sahile yapılan büyük binaları gördüm. Hakikatten bu yazık, hakikatten bu ihanet İstanbul'u mahvediyorlar. Geçtiğimiz günlerde de haliçle ilgili bir imar planı çıktı 15 kat diye… Cumhurbaşkanı başka söylüyor, Başbakan başka söylüyor, Bakan başka söylüyor, Belediye başka icraatta bulunuyor o söylemiyor yapıyor. Belediye'de böyle yönetilmez, ülkede böyle yönetilmez" şeklinde konuştu.



BÜTÇE İFLAS ETMİŞ

Bütçede en büyük kalemlerden birisinin 71,7 milyar lira faiz, yatırıma ayrılan paranın ise 42 milyar olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "İMF'den bahseden var mı hiç? Bir zamanlar hep gündemimizdeydi. İMF'ye borcumuz kalmadı tamam ama uçan kuşa borcumuz var şimdi. Devletin borcu 900 milyarı geçti. Onun için önümüzdeki sene bütçeye 86 milyar, ondan sonraki senede 95 milyar faiz koydular şimdiden. İflas etmişsiniz" dedi.



"300 BİN İMZA TOPLAYACAĞIZ"

Temel Karamollaoğlu, 2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar için aranan 100 bin imza için noter masrafının haksızlık olduğuna değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın' söylemine karşılık olarak, "Bir hak kullanılması için noter tasdiki ve ücret isterseniz bu haksızlık olur. Seçmekte, seçilmekte bir haktır. Bir kişi oy vermeye gittiği zaman 'koy şuraya on lira sonra oyunu atarsın' deniyor mu? Çünkü bu bir hak ve vazife bunun için ücret alınmaz. Bir adam bir aday gösterecekse sen hangi hakla 'para ver' diyeceksin? Bunun için vatandaştan noter masrafı alınmamalı, o da güya bize laf çakıştırarak 'böyle bir gücünüz yoksa çıkmayın' diyor. Biz gücümüz olmadığından dolayı değil, Allah'ın izniyle kırk takla atsanız 50 lira değil 150 lira olsa yine 300 bin imza toplayacağız. Bu bizim davamız" diye konuşmasını tamamladı.



Görüntü Dökümü

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-Karamollaoğlu'nun salona gelişi

-Karamollaoğlu'nun konuşması

-Salondan görüntüler

-Genel ve detaylar

07.01.2018 - 21.47 Haber Kodu : 180107158

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4- 2 GÜNDE YERLE BİR OLDU...

- Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımı tamamlandı

- Yerle bir olan nakliyeciler sitesi havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin yıkımı tamamlandı. Yerle bir olan nakliyeciler sitesi havadan görüntülendi.

Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım cumartesi saat 04.00 sıraları başlamıştı. Cumartesi günü yıkım kamerasına havadan yansımıştı. Bugün tekrar havadan görüntülenen nakliyeciler sitesinin yerle bir olduğu görüldü. Hergün yüzlerce kamyonun giriş çıkış yaptığı alanda halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Yıkım en çok hurdacıların işine yaradı. Hurdacılar demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak satmak üzere kamyonetlerine yüklüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan bugün çekilen görüntüler

-Havadan cumartesi günü çekilen görüntüler

-Hurdacıların dün hurda toplaması

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5- İSTANBUL'DA 500 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ



* Operasyonlar polis kamerasında…



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

ALÇIPAN LEVHALARDAN EROİN ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin ilk yaptığı operasyonda bir TIR'da alçıpan panellerin arasına gizlenmiş 150 kilogram eroin ele geçirildi.

MİNİBÜSE BASKIN...

İkinci operasyonda ise bir minibüste 350 kilogram skunk bulundu; 2 kişi gözaltına alındı. Her iki operasyon da polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polis ekiplerinin TIR'da inceleme yapması

-TIR'da dedektör köpeğin inceleme yapması

-Polis ekiplerinin eroinleri bulması

-Polis ekiplerinin minibüsü takip etmesi

-Minibüsün oto yıkamaya girdiği sırada yapılan operasyon

-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alması

-Minibüste ele geçirilen poşetler dolusu skunklardan görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar

08.01.2018 - 10.40 - Haber Kodu : 180108022

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6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAÇAK HAP OPERASYONU

* İran ve Almanya'dan Türkiye'ye kaçak yollarla 25 bin zayıflama hapı getiren şüpheliler, Gümrük Muhafa ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda 25 bin kaçak zayıflama hapı ele geçirdi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda, İran'dan ve Almanya'dan gelen 4 yolcuyu takibe aldı. Ekipler yolcu salonunda buluşan 4 kişiyi durdurup valizlerinde arama yaptı. Yapılan kontroller sonucunda valizlerin içerisinde kaçak 25 bin 200 zayıflama hapı ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, hapların piyasa değerinin 347 bin lira olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçen zayıflama hapları

08.01.2018 - 11.03- Haber Kodu : 180108030

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7- MASLAK'TA KAZA... ÖNÜNDE SEYREDEN ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI

* Trafik akışı uzun bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul

Maslak'ta önünde seyreden otomobile çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralanırken; kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden otomobil, İTÜ metro durağı önünde ilerleyen araca çarparak takla attı. Otomobilin içindeki sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Selahattin Doğru, "Takla atan otomobil en sağ şeritte ilerliyordu. Ben de onun solunda ilerliyordum. O sol şeride geçmek isterken benim arka sağ tarafa vurarak takla attı. Arkadaşlar yaralı sürücüyü otomobilden çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Trafik akışı uzun bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla da trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otomobil

-Takla atan otomobil

-Yoldan görüntü

-Trafikten görüntü

-Kazaya karışan sürücü ile röp.

-Genel ve detaylar

08.01.2018 - 11.19 - Haber Kodu : 180108036





