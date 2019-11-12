DHA İSTANBUL BÜLTEN -2

AVCILAR'da bir mağazanın camını kaldırım taşları ile kırdıktan sonra içeri girip bilgisayar ve cep telefonlarını çalan 5 şüpheli, polis ve bekçilerle çatışmaya girdi. Şüpheliler, işyerinden aldıkları cihazları atarak, lüks bir otomobille kaçtı.Olay, dün saat 05.00 sıralarında ilçedeki en merkezi nokta olarak bilinen araç trafiğine kapalı Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki bir beyaz eşya satış mağazasında meydana geldi. Lüks bir otomobille işyerine gelen maskeli 5 şüpheliden 2'si otomobilde beklerken, 3 şüpheli mağazaya yöneldi. 3 şüpheli mağazanın camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak içeri girdi. Caddede devriye gezen ekipler, alarm sesi gelmesi üzerine harekete geçti. İşyerine doğru gelen güvenlik görevlilerini gören otomobilin yanındaki şüpheli ateş ederek otomobile bindi. Araçla hızla kaçmaya başlayan 2 şüpheli polisin dur ihtarına uymadı. Güvenlik güçleri araca doğru birkaç el ateş etti. Ancak, sürücü ve polise ateş eden suç ortağı kaçtı. İşyerinden çıkan maskeli 3 şüpheli kaçtıkları yönde polisi görünce hemen geri dönüp ters yönde koşmaya başladı. Şüpheliler ellerindeki cihazları atarken, biri güvenlik güçlerine tek el ateş ederek ara sokaklara kaçtı. Bölgeyi kontrol eden güvenlik güçleri çeşitli markalarda 7 cep telefon ve dizüstü bilgisayarın yere atıldığını belirledi.

HIRSIZLARIN İÇERİ GİRMESİ VE KAÇMALARI BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İşyerinin karşısındaki, apartmanda yaşayan bir vatandaş olayları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde polislerin gelişi hırsızların kaçmasına kayda yansırken, silah sesleri de duyuluyor. Hırsızların kaçarken ellerindeki elektronik eşyaları yere atmaları da görülüyor.

SOYGUN KAMERALARDA

İşyerinin güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedilen yaklaşık 1 dakika süren olayda, iki kaldırım taşı ile oldukça kalın vitrin camının kırıldığı, daha sonra yüzleri kapalı şüphelilerin işyerine girdiği görülüyor. İşyerine giren ve sokakta bekleyen soyguncuların polis gelince kaçmaları göze çarpıyor. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve yaya kaçan 5 şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla kapsamlı soruşturma ve operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU KAMERASI

-Alarm sesleri

-Dışarıdaki hırsızların kaçışı

-Silah sesleri

-Mağazadan çıkan hırsızlar

-Polisi görünce geri dönmeleri

-Elektronik eşyaları yere atmaları

-Polislerin görüntüsü

-GÜVENLİK KAMERASI (DIŞ GÖRÜNTÜ)

-Hırsızlar biri işyerinin önünde

-hırsızların işyerine girerken ve elektronik cihazları alırken

-Soygunculardan 3'ü kaçarken

-GÜVENLİK KAMERASI (MAĞAZA İÇİ)

-Hırsızlık anları

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-İşyerinin kırık camları

-Camların kırıldığı kaldırım taşları vitrinde

-Yoldan geçenlerin bakışları

-Detaylar



4- BOĞAZ'I ÖRTEN SİS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()

İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Boğaz'ı örten sis havadan da görüntülendi.



Görüntü dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE BOĞAZ(ek görüntü)

-Kız kulesi

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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5- PAZARA GİDİYORDU; KAMYONET ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()

Fatih'te pazara gitmek için evinden çıkan yaşlı kadın geri manevra yapan kamyonetin altında ezilerek hayatını kaybetti.

Kaza 9.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Mevlanakapı Caddesi'nde bulunan 57 numaralı dükkanın önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre mahallede salı günleri kurulan pazara gitmek için evden çıkan yaşlı kadın, M.T. isimli sürücünün kullandığı 34 FA 5241 plakalı bir nakliyat firmasına ait kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Mevlanakapı Caddesi'nde kamyonetin geriye doğru manevra yaptığı sırada kamyonetin arkasında bulunan yaşlı kadına çarpan kamyonet kadını altına alarak sürükledi. Durumu fark eden şoför araçtan inerek kamyonetin altını kontrol etti. Kamyonetin altında yatan kadını gören şoför şoka girerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunanlardan yardım istemesi üzerine esnaf ve vatandaşlar kamyonetin altında kalan kadını kurtarmaya çalıştı. Kaza 112 ve itfaiye ekiplerine de ihbar edildi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yük taşımada kullanılan transpalet yardımı ile kamyonet ön tarafından havaya kaldırıldı ancak hareketsiz şekilde yatan yaşlı kadına müdahale edilemedi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri kamyonetin altında kanlar içinde yatan kadının öldüğünü tespit etti. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesinin ardından yaşlı kadının cenazesi kamyonetin altından çıkarılarak ambulansa taşındı.Kazanın ardından uzun süreli şok yaşayan kamyonet sürücüsü M.T. polis gözetimine alınarak karakola götürüldü.

POLİS UZUN SÜRE KİMLİK TESPİTİ YAPMAYA ÇALIŞTI

Yaşlı kadının cenazesinin ambulansa taşınmasının ardından kimlik tespit çalışmaları başladı. Kadının çantasından kimlik çıkmaması üzerine polis ekipleri hayatını kaybeden kadının fotoğrafını mahalle sakinlerine gösterip kimlik bilgisi öğrenmeye çalıştı. Mevlanakapı Mahallesi ve çevresinde bulunan bazı mahallelerin muhtarları kaza yerine çağrıldı. Muhtarlara da gösterilen fotoğraf sonucu kimlik tespiti yapılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza caddede bulunan bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde cadde üzerinde geri manevra yapan kamyonet sürücüsü önce yaşlı kadını altına alıp eziyor sonra ileri doğru manevra yaptıktan sonra kamyoneti durdurup aşağı iniyor. Kamyonetin altına baktıktan sonra da ellerini havaya kaldırarak yardım istiyor.

Görüntü dökümü:

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-Kazanın güvenlik kamerası

-Kamyonet altındaki ceset

-Kamyonetten görüntü

-112 ve itfaiyenin cesedi çıkarması

-Görgü tanığı röp

-Polisin kimlik tespit çalışması

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6- (Havadan görüntülerle) TARİHİ GARIN RESTORASYONU; ÇATISI BİTTİ SAATI ÇALIŞIYOR

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

İSTANBUL'un simgelerinden Haydarpaşa garında 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında 2010 yılında yanan tarihi binanın çatısı aslına uygun olarak yenilendi. Temel, çevre, bodrum kat taşıyıcıları ve dış cephelerinde çalışmalar ise eş zamanlı olarak sürüyor. Tarihi gar 2012 yılından bu yana kapalı

ÇATI TAMAMEN YANMIŞTI

Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısının hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün tarihi Garı'nın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

HER YERİ ELDEN GEÇİRİLİYOR

111 yıldır ayakta olan tarihi binada öncelikle koruyucu bir çatı ile kaplanarak koruma altına alınmıştı. Ardından tahta kazıklar üzerine inşa edilen demir konstrüksiyonlarla birbirine kenetlenmiş binanın, zaman içinde ne kadar zarar gördüğünün tespit edilmesi için jeoradarlarla görüntü alınmıştı. Hasarın tespitinin ardından yapılan planlamayla başlayan çalışmalarda temel, bodrum, kat taşıyıcıları ve dış cephe ile yangında hasar gören çatıdaki çalışmalar eş zamanlı olarak başlamıştı.

ÇATI TAMAM, SAAT ÇALIŞIYOR

Bu güne kadar yapılan çalışmalarda yangında büyük hasar gören çatı, aslına uygun olarak yenilendi. Çatının tamamlanmasıyla birlikte binanın dış cephesine ağırlık verildi. Bu bölümdeki çalışmalar şu anda dekoratif bir örtünün altında devam ediyor. Binanın girişindeki saat ise artık çalışıyor ve yıllar öncesinde olduğu gibi zamanı gösteriyor.

BİNANIN TARİHİ..CEPHANELİK OLARAK KULLANILIRKEN HASAR GÖRMÜŞTÜ

Haydarpaşa Garı, 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edildi. Garın ön tarafına tren ile gelen ticari malzemelerin yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek üzere mendirek inşa edilmişti. Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1.Dünya savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerden yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1983 yılında binanın iki kulesinin de tamiratı yapılmıştı.

Görüntü dökümü:

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-Garın havadan görüntüleri

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7- (ÖZEL) GİZEMLİ HAYIRSEVER BU KEZ TUZLA'DA ORTAYA ÇIKTI BANA 'ROBİN HOOD' DEYİN

Müslim SARIYAR- Kubilay ÖZEV İSTANBUL,