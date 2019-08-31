AVCILAR'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki bir binanın girişindeki elektrik sayaçlarının bulunduğu bölümde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın içi dumanla kaplanırken, evinde mahsur kalan yaşlı bir kadın ile bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmara Caddesi'ndeki alt tarafında işyerleri bulunan 11 numaralı binanın girişinde parlama ve küçük patlamaların ardından yoğun duman görüldü. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Sevk edilen ekipler, yoğun duman ile kaplanan binanın özellikle üst katlarında mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı. Binanın üst katında dumandan etkilenen Gülizar Baykara (88) itafiye ve 112 Acil görevlileri tarafından sedye ile merdivenlerde taşınarak indirildikten sonra Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kontrol amacıyla götürüldü.

"KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN ÇABALADI"

Ebru Gülçiçek, annesi Nezahat Gülçiçek ile birlikte evlerinde kalan kedilerinin kurtarılması için itfaiye erlerinden yardım istedi. Ebru Gülçiçek görevlilerle birlikte eve girerek 'Behlül' isimli kediyi çıkardı, Ebru Gülçiçek, "Kapı kilitliydi. Behlül, çok korkaktır. Yabancıya karşı ürkektir. Duman evin içine girmiş biraz. 5 kez denedikten sonra kaba girmesini sağladım. İtfaiye erleri çok yardımcı oldu. Çok şükür Behlül'ü kurtardık" dedi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede kısa sürede çok sayıda meraklı kurtarma çalışmalarını ilgi ile izledi.

Görüntü Dökümü:

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Binaya itfaiye erleri girerken

Güvenlik şeridi çekilirken

İtfaiye aracı merdiveni çatıya uzatırken

Kedi sahibi anne ve kızı binanın dışında endişe ile gelişmeleri izlerken

Ebru Gülçiçek, itfaiye eri ile kedisi 'Behlül'ü binadan çıkarırken

Ebru Gülçiçek ile röportaj

Yaşlı kadın binadan çıkırılırken ve ambulansa alınırken

Genel ve detay görüntüler



31.08.2019 - 10.11 Haber Kodu : 190831035

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5- THY UÇAĞI TAKSİ YOLUNDAN ÇIKTI

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL,

Türk Hava Yolları (THY)'nın İzmir - İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından park pozisyonuna ilerlediği sırada taksi yolundan çıktı.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, 147 yolcusu ve 7 mürettebatıyla İzmir-İstanbul seferini yapan THY'nin TK2307 sefer sayılı uçağı 07.28'de İstanbul Havalimanı pistine teker koydu. TC-JHM kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın, terminaldeki park pozisyonuna doğru ilerlediği sırada taksi yolundan çıktığı belirtildi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve uçaktan tahliye edilerek terminale alındığı öğrenilirken, olayla ilgili havalimanında inceleme başlatıldığı bildirildi. Operasyonların ise sorunsuz devam ettiği açıklandı.

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6- ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI

Taylan ERGÜN - İstanbul - ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonu önce bir otomobile sonra da bariyerlere çarparak devrildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü sıkıştığı araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Caddesi Boğazköy ışıklar mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kayabaşı'ndan Arnavutköy'e doğru ilerleyen Kadir Ö.'nün kullandığı hafriyat kamyonu, aynı yönde seyreden Ferit Kaplan idaresindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kaza anında hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan bir başka minibüs ise başka bir otomobille çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu sürücüsü yaralanırken sıkıştığı araçtan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri sürücü Kadir Ö.'nün 165 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya karışan hafriyat kamyonundaki moloz yığınları yola savrulurken kaza sonrası Kayabaşı - Arnavutköy yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen araç

-Sürücüyü kurtarma çalışması

-Trafikten görüntü

-Kazaya karışan araçların sürücüleri ile röp

31.08.2019 - 10.34 Haber Kodu : 190831039

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7- ASANSÖRDE 1 SAAT MAHSUR KALDI, İTFAİYE VE APARTMAN SAKİNLERİ SEFERBER OLDU



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,