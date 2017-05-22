DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 - MEYDANLARDA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Uğur DEMİRKIRDI - Serhan SUFRACI - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ / İstanbul

THY Euroleague'de Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbul'da birçok belediye meydanlarda dev ekranlar kurarak izletti.

Taraftarlar mücadeleyi, Kadıköy, Avcılar, Silivri, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Maltepe, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Zeytinburnu Veliefendi Hipodrumu, Esenler ve birçok ilçede dev ekranlardan izledi. Gün boyu süren hazırlıkların ardından taraftarların bir bölümü yerlerde oturarak karşılaşma saatini beklemeye başladı. Meşaleler yakarak ve takımları lehine tezahürat yapan binlerce kişi karşılaşmanın başlaması ile büyük heyecan yaşadı. Yaşlı-genç her yaştan taraftar, coşkulu bir şekilde maçı izledi.

Sarı-laciverlilerin Olimpiyakos'u yenerek şampiyon olması üzerine meydanlar büyük kutlamalara sahne oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakarak Fenerbahçe ve İzmir Marşı söyledi. Meydanlardan uzun süre ayrılamayan taraftarlar daha sonra araç konvoyları oluşturdu. Sinan Erdem Spor Salonu çevresi, Kadıköy Boğa Heykeli ve Bağdat Caddesi'ndeki kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanarak maçı izleyenler

-Meşale yakarak tezahüratlarda bulunanlar

-Veliefendi'de tribünden maçı izleyenler

-Bağdat Caddesi'ndeki kutlamalar

-Sinan Erdem çevresindeki kutlamalar

-Kadıköy Boğa Heykeli

-Taraftarların araçları sallaması

-Davul çalanlar

-Araçlarıyla konvoy yapanlar

-İzmir Marşı söylenirken

-Taraftarlar Fenerbahçe Marşı söylerken

-Dev ekran önünde heyecanla maç izleyen taraftarlardan genel ve detay görüntüler

-Maç öncesi ve sonrası röportajlar

21.05.2017 - 22.46 Haber Kodu : 170521209

21.05.2017 - 23.14 Haber Kodu : 170521211

21.05.2017 - 23.23 Haber Kodu : 170521212

21.05.2017 - 23.41 Haber Kodu : 170521214

22.05.2017 - 00.11 Haber Kodu : 170522006

22.05.2017 - 00.15 Haber Kodu : 170522008

22.05.2017 - 00.41 Haber Kodu : 170522013

22.05.2017 - 01.11 Haber Kodu : 170522019

22.05.2017 - 01.51 Haber Kodu : 170522022

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2 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZİZ YILDIRIM VE OBRADOVİC'İ KUTLADI

Haber: İstanbul

Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü olarak tarih yazan Fenerbahçe, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Aziz Yıldırım ve Başantrenör Obradovic'i tebrik etti.

Erdoğan maçın hemen ardından Başkan Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak kutladı ve kazanılan şampiyonluktan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Obradovic'i de telefona isteyerek Fenerbahçe ve Türkiye'ye kazandırılan kupadan dolayı teşekkür etti.

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3 - RUSYA BAŞBAKANI MEDVEDEV İSTANBUL'DA...

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı(KEİ) Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Özel uçağıyla dün saat 19.30 sıralarında İstanbul'a gelen Medvedev'i Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Rus yetkililer ve diğer ilgililer karşıladı. Medvedev daha sonra Havalimanı'ndan ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Görüntü Dökümü

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-Rus konvoyonu gidiş görüntüsü

-Medvedev'in aracının gidiş görüntüsü

Genel ve detay görüntü

21.05.2017 - 21.32 Haber Kodu : 170521205

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4- ÇERKESLER 21 MAYIS'TAKİ "BÜYÜK TRAJEDİ"Yİ ANDI

Haber-Kamera: Ozan URAL - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

Çerkes Dernekleri Federasyonu'na bağlı bir grup, "21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı"nın 153. yılında Taksim'de protesto yürüyüşü yaptı.

Çerkes Dernekleri Federasyonu'na bağlı bir grup, "1864 Çerkes Sürgün ve Soykırımı"nın 153. yıl dönümünü protesto etmek için dün akşam saatlerinde Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Meydanda kurulan platform üzerinde trajedi kurbanlarını anan grup, şarkılar söyleyip şiirler okudu. Daha sonra duaların okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında soykırımın tanınması yönünde talepler dile getirildi. Kalabalık, Rusya Konsolosluğu önüne çelenk koymak için yürüyüşe geçti. Çerkes bayrağı ve ellerindeki dövizlerle yürüyüşe geçen grup, "Çerkesya Rus toprağı olmayacak", "Soykırımcı Rusya Çerkeslere hesap ver" Yaşasın Çerkeslerin direnişi", "Soykırım insanlık suçudur" şeklinde sloganlar attı. Rusya Konsolosluğu'na yaklaşan grup, konsolosluk önünde polis barikatıyla karşılaştı. Polisin konsolosluk önüne kadar yürüyüşe izin vermemesinin ardından "Soykırım İnsanlık Suçudur" yazılı siyah çelenk barikatların önüne bırakıldı.

Kalabalık, çelengin bırakılmasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Yerel kıyafetlerle şarkı söylenerek şiir okunması

-Grubun yürüyüşe geçmesi

-Pankart ve dövizler

-slogan atmları

-Dualar edilmesi

-Yapılan absın açıklaması

-Polis önlemleri

-Siyah çelenk bırakılması

21.05.2017 - 23.51 Haber Kodu : 170521217

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5- HAVALİMANI'NDA VALE ÇİLESİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü oluşan yoğunluk bu kez araç tesliminde sıkıntılara yol açtı. Oluşan yoğunluk nedeniyle araç teslim noktasında araçlarını almaya gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Her tatil dönüşü pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşurken, bu kez polisin önlemler alması nedeniyle sıkıntı yaşanmadı.

Pasaport polisi bütün polis kontuar noktalarını açık tuttu. Ve pasaport işlemlerinin kısa süre içinde yapılmasını sağladı. Ancak bu kez tatilden dönen vatandaşlar araç teslim noktalarında sıkıntı yaşadı. Tatile giderken araçlarını valelere bırakarak yurtdışına giden tatilciler, dönüşte oluşan yoğunluk nedeniyle araçlarına alabilmek için vale noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcular araçlarına alamayınca otopark içerisinde bulunan araç teslim odasına yöneldi. Bu arada isimleri okunan araç sahipleri servis araçlarına bindirilerek araçlarının yanına götürüldü. Sıkıntıyı yaşayan yolculardan Yusuf Yaşar "Salı günü aracımı bıraktım. Bugün 8'den beri buradayım. 3 aylık çocuğum var. Annesi ile birlikte dışarıda bekliyor. 2 saat 42 dakikadır. Bekliyorum. Yukarıda 1 buçuk saat bekledim. Sonra buraya geldim. Anahtarı mı şimdi yeni aldım. Maalesef kimse açıklama yapmıyor" dedi.

Gamze Hakyemez ise, "Saat 7 buçukta uçağımız indi. Ve 3 saattir burada bekliyoruz. Sefilliği görüyorsunuz. Aracımı cuma günü sabah bıraktım. 3 saat oldu. Hala aracımız ortada yok" şeklinde konuştu.

Diğer bir yolcu Niyazi Galipoğlu da "Arabayı teslim almaya geldik. Saat 9'dan beri bağırış çağırış arabanın hala nereden alınacağı belli değil. Anahtarlar karıştı. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Söylediklerinden benim anladığım kadarıyla şimdiye kadar böyle yoğunlukla karşılaşmadıkları için daha ileriki günlerde nasıl bir organizasyon yapacaklarını anlayacaklar" ifadesini kullandı.

Oskar Kemal Gerco da, "Ayın 18'de aracımı bıraktım. Fakat o kadar araç almışlar ki hiçbir şekilde teslim edemiyorlar. Burada 3 buçuk saat araç bekleyenler var. Ben yaklaşık 2 saat bekledim. Şans eseri anahtarımı aldım. Şimdi bir daha kuyruk bekliyorum. Açık otoparka gidebilmek için açık otoparka gidip birde araç bulacğız muhtemelen sonra yola çıkacağız. Tahmin ediyorum. Böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Buna karşı bir çözümleri de yok. Bu insanları dönüş tarihleri ve zamanları belli ama şuan yapılacak hiçbir şey yok. Herkes çile çekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Boarddan uçak iniş saatleri görüntüsü

-Yolcuların terminal içinde çıkış görüntüsü

-Yolcuların valiz alma görüntüsü

-Havalimanı trafiğinden görüntü

-Vale anahtar teslim odası görüntüsü

-Vale'nin isim okuma görüntüsü

-Yusuf Yaşar röp

-Araçlarını bekleyenleren kuyrukta görüntüsü

-Gamze Hakyemez röp

-Servis aracı görüntüsü

-Niyazi Galipoğlu röp

-Oskar Kemal Gerco röp.

-Terminal dışında vale noktası görüntüsü

-Terminal içinde vale noktası görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

22.05.2017 - 01.09 Haber Kodu : 170522018



