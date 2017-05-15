DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 

1- SULTANGAZİ'DE ÇIKAN OLAYLARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

- Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL / İSTANBUL

Sultangazi'de kızlara laf attıkları iddia edilen Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada Ramazan Şahin (24) bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından mahallede çıkan olaylara polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti. Polis, Afgan ve Suriye uyruklu kişileri kamyonete bindirerek mahalleden çıkardı.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 85.Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Afgan ve Suriye uyruklu kişilerin olduğu gruptan mahalledeki kızlara laf atıldı. Bunun üzerine mahallenin gençleri toplanarak yabancı uyruklu bu kişilerle kavgaya tutuştu. Büyüyen kavga sırasında Ramazan Şahin bıçaklanarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet üzerine olaylar daha da büyüdü. Mahalleli Suriye ve Afgan uyrukluların kaldığı binaları bastı. Polis mahallede bulduğu Afgan ve Suriye uyruklu kişileri mahalleden çıkardı. Polisin, bazı Afgan uyruklu kişileri kamyonete bindirerek olay yerinden uzaklaştırdığı kameraya yansıdı. Olay yerine daha sonra çok sayıda özel harekat polisi ve zırhlı araçlar da sevk edildi. Kalabalıklaşarak olayı protesto eden gruba, çevik kuvvet polisleri TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti. Polis, saat 02.30 sıralarında grupları tamamen dağıtarak olayları yatıştırdı.

Olayların çıktığı 85. Sokak çevik kuvvet polislerince her iki taraftan kapatıldı. Ekiplerin buradaki bekleyişi sürüyor. Özel harekat polisleri, bazı adreslere girerek çok sayıda yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Özel harekat polislerinin mahalledeki operasyonları sürüyor.

"BU TÜR VAKALAR SÜREKLİ YAŞANIYOR"

Ölüm haberini alana Ramazan Şahin'in yakınları hastane önünde toplandı. Ölen Ramazan Şahin'in dayısı Salih Arslan, "23.00 sıralarında Afgan ve Suriyeliler'in mahalledeki kızlara laf atması sonucu meydana geliyor. Ramazan Şahin benim yeğenim. Gürültüye aşağı iniyor, mahalledeki gençlerle Suriyeli ve Afganlılarla kavga ediyorlar. Aşağı yukarı 50-60 Suriyeli ve Afganlı mahalledeki gençlerle kavga ediyorlar. Bunlardan birinin bıçaklaması sonucu Ramazan Şahin 24 yaşında hayatını kaybediyor. Özellikle İsmetpaşa mahallesinde bu tür vakalar sürekli yaşanıyor. 10-20 liraya fazla vermek için evlerine Afgan ve Suriyeli insanları dolduranları şiddetle kınıyoruz. Yarın cenazeden sonra da protestolarımızı en demokratik şekilde yapacağız. bu acıyı yaşıyoruz, bize bu acıyı yaşatanları mahallemizde barındırmayacağız. bu olaylar sürekli oluyor şikayet etmemize rağmen maalesef kimse müdahale etmiyor. Pazar günleri ailemizle parklara gidip oturamıyoruz. 20-30 kişilik gruplar halinde oluyorlar, geldiğinizde sanki bir Arap ülkesinde kendinizi buluyorsunuz. Gencecik yeğenimin kalbine bıçak sapladılar. vuranların yanında kar kalıyor, çünkü bu insanların kayıtları bile yok." dedi.

Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz hastaneye gelerek taziyelerde bulunurken burada bekleyen Ramazan Şahin'in yakınlarıyla bir süre konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Kavga sonrasında mahallinin Suriye ve Afganların olduğu evleri basması

-Sokakta yaşanan hareketlilik

-Yaralının ambulansa konulması

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Grubun slogan atarak eylem yapması

-Polisin tazyikli su ile müdahale etmesi

-Afgan uyruklu kişilerin kamyonete bindirilerek uzaklaştır.

-Yapılan röportajlar

-Mahalleden görüntüler

-Gözaltına alınanlar

-Özel harekatçılar

-Güvelik önlemi alan çevik kuvvet

-TOMA ve zırhlı araçlar

Detaylar

15.05.2017 - 01.20 Haber Kodu : 170515002

15.05.2017 - 01.36 Haber Kodu : 170515003

15.05.2017 - 03.09 Haber Kodu : 170515011

15.05.2017 - 03.15 Haber Kodu : 170515012

15.05.2017 -03.23 Haber Kodu : 170515013

================================

2- KARTAL'DA POLİSLE KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ: 6 YARALI 3 GÖZALTI

* Olay yerine Özel harekat polisleri de sevk edildi.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL

Kartal'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 kişinin bulunduğu araç yoldan geçen başka araca çarparak durdu. Kazada, 1'i polis 6 kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaza Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak üzerinde meydana geldi. Pendik'te devriye gezen Yunus ekipleri, 3 kişinin olduğu otomobili şüpheli bularak içerisindekilere 'dur' ihtarında bulundu. Şüphelilerin durmayarak araçlarıyla kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı. Uzun süren kovalamaca, kaçanların içinde olduğu araçın yoldan geçen başka bir araca çarpmasıyla sona erdi. Kazada, 1 polis memuru, kaçanların olduğu araçtaki 3 kişi, bunların çarptığı aracın sürücüsü ve yoldan geçen bir kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Hafif yaralanan 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Diğer yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine Özel harekat polisleri de sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Mahalleden bazı kişiler, polisin gözaltına aldığı şüphelilere tekme atmak istedi. Polis şüphelileri güçlükle olay yerinden çıkardı. Ekipler, şüphelileri olay yerinden çıkarırken özel harekat polisleri tedbir aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ruhsatsız 1 pombalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin aracının çalıntı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Görgü tanıkları, polisle kovalamaca halindeki aracın yoldan geçen başka bir araca çarptığı, meydana gelen kazada yaralananların olduğu ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirdiler.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Cep telefonu kamerasından

-Olay yeirnden görüntüler

-Yaşanan hareketlilik

-Yaralıların araçlardan çıkarılması

-Mahallelinin şüphelilere tekme atmak istemesi

AKTÜEL

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Kaza yapan araçlar

-Ele geçirilen pompalı tüfek

14.05.2017 - 20.00 Haber Kodu : 170514180

14.05.2017 - 20.15 Haber Kodu : 170514181

14.05.2017 - 21.54 Haber Kodu : 170514193

==========================

3- ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

Şişli'de sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay Şişli Merkez Mahallesi İskete Sokak'ta saat 06.00 sıralarında gerçekleşti. Silah sesi üzerine sokağa bakan çevre sakinleri yerde yatan bir kişiyi gördü. Durum hemen 112 Acil Servis ve polise haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Remzi Erdoğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Yerdeki yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Yaralının ambulansla taşınması

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polisleri

-Röportaj

-Genel ve detaylar



15.05.2017 - 07.24 Haber Kodu : 170515014

===============================

4- ANNELER GÜNÜ'NDE 'ZÜBEYDE HANIM' HEYKELİ AÇILDI



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Anneler Günü nedeniyle Silivri'de yaptırılan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın heykeli CHP ve AK Parti Milletvekilleri ile çeşitli siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile açıldı. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Atatürk gibi böyle bir evlat yetiştiren bir annenin Anneler Günü'nde heykelini açmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Anneler Günü ile anlamlandırmak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çay Bahçesi yanında açılan Zübeyde Ana Heykeli'nin, Atatürk Anıtı'nı gören bir noktaya kaidesiyle birlikte ilerleyen günlerde yerleştirileceğini söyledi.

Son dönemde Mustafa Kemal Atatürk ve annesine yapılan saldırılara karşı tepki gösteren Başkan Işıklar, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"BİRKAÇ MECZUP"

"Bütün çocuklar için dünyanın en güzeli aneleleridir. Büyük Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile ilgili bu son dönemde birkaç meczubun çıkması, bütün toplumu tarif edemez. Bu olay hepimizin yüreğini yaralamıştır, hepimizi derinden üzmüştür. Bu toplumda bugün 7 düvele, emperyalizme karşı verilen mücadelenin boşuna verilmediğini görüyoruz. Ne anlama geldiğini yaşadıkça daha iyi görüyoruz. Büyük bir öngörü ve tarihi bir deha… Tüm dünyanın konuştuğu bir dehayı, o evladı dünyaya getiren bir anne. Bu dehanın oluşmasında, bu büyük bir kurtarıcının vatan, millet aşkıyla bu görevi yapmış olmasının eğitiminde annenin payı bence çok daha fazla. Büyük Atatürk'ün, bundan sonra büyük Atatürklerin, bilim adamlarının, büyük devlet adamlarının çıkmasında annelerin rolü var, annelerin büyük bir önemi var. Atatürk gibi böyle bir evlat yetiştiren bir annenin Anneler Günü'nde heykelini açmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm annelerimize armağan olsun. Anneler Günü kutlu olsun."

Heykel açılışına; CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, Silivri Belediye Meclis Üyeleri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Silivrili katıldı. Heykele yoğun ilgi gösterilirken çok sayıda kişi fotoğraf çekmek için çaba harcadı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Açılıştan görüntüler

-Heykelden görüntüler

-Belediye Başkanı konuşurken

14.05.2017 - 22.49 Haber Kodu : 170514199

