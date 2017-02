DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti. Fransa'dan İstanbul'a gelen Barzani planlandığı gibi saat 17:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Mabeyn Köşkü'ne geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Barzani görüşmenin ardından Mabeyn Köşkü'nden ayrıldı.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VİDEOLU DOĞUMGÜNÜ TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğumgünü nedeniyle resmi Twitter hesabı https://twitter.com/RT_Erdogan'dan bir videolu teşekkür mesajı yayınladı.

"Doğum günüm vesilesiyle dualarını esirgemeyen, tebriklerini gönderen tüm vatandaşlarıma gönül dolusu teşekkürler" başlığı altından yayınladığı teşekkür mesajında Erdoğan, "Muhterem büyüklerim, değerli kardeşlerim; bugün doğumgünüm münasebetiyle yaptığınız dualar ve gönderdiğiniz mesajlar için hepinize teşekkür ediyorum. Her duanın, her mesajın bende özle bir yerinin olduğunu özellikle bilmenizi isterim. Allah hepinizden razı olsun. Mevlam hepinize sağlıklı, huzurlu ve millete adanmış bir ömür nasip etsin. Mevlam hepinize ömrünüzün her anını iyilik, güzellik ve doğruluk yolunda harcamayı nasip etsin. Hepiniz saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla." dedi.



- SULTANGAZİ AMBALAJ ATIĞI AKTARMA TESİSLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Sultangazi de bulunan Ambalaj Atığı Aktarma Tesisleri'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince 2,5 saatte söndürülen yangında 2 kişi yoğun dumandan etkilendi.

Yangın, Sultangazi Cebeci Caddesi üzerinde bulunan Ambalaj Aktarma ve Geri Dönüşüm Tesislerinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde bulunan tesisteki yangın geniş alana yayılırken Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Şişli, Başakşehir, Kemerburgaz itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, yaklaşık iki buçuk saatte kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangınla ilgili açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, "Şuan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. İtfaiye ekiplerimiz şuanda soğutma çalışmaları yapıyor. Burası bir kardeşimizin iş yeri. İşyerinin dışında bir alanda yangın başlamış, daha sonra iş yerine aksetmiş. Çalışmalar devam ediyor. Çok büyük hasar var. Can kaybı ya da yaralanma gibi bir durum yok. Maddi hasarlı bir yangın. Burası özel sektöre ait bir işyeri' dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- 'REİS' FİLMİNİN GALASI YAPILDI

* Oyuncu Reha Beyoğlu, "Türkiye Cumhuriyet'nde bir tane reis vardır. Onun da ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben sadece Reis filminde Recep Tayyip Erdoğan'ı oynadım. Taklitçi değilim."

* Oyuncu Özlem Balcı, "Hayatımda zannedersem bana gelen en güzel teklifti. Ben bu rolü kabul ederken hiç düşünmeden kabul ettim."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatından bir kesitinin beyazperdeye aktarıldığı 'Reis' filminin galası yapıldı. Yapımcılığını Kafkasör Film Akademisi'nin, yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un yaptığı filmin galası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününde TİM Maslak Center'da yapıldı. Galaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı dönemlerini canlandıran Reha Beyoğlu, çocukluğunu canlandıran Işık Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı ile filmin diğer oyuncuları ve davetliler katıldı. İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da galaya katılanlar arasındaydı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Reha Beyoğlu yaptığı konuşmada, "Bugün bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. Buradan Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyorum. Rabbim nice güzel senelere çıkmayı nasip eylesin. Başımızdan eksik eylemesin. Güzel bir proje oldu. Severek isteyerek çok detaylı bir şekilde çalışarak bu projede rollerimizi ifa ettik. Elimizden gelenin en iyisini kameranın karşısında oynadık. Bu filmde çocukluğu, belediye başkanlığı süreci ve şiirden dolayı cezaevine giriş süreci ele alındı. Ben de 93 sonrası ve cezaevine giriş sürecini canlandırdım. Türkiye Cumhuriyet'nde bir tane reis vardır. Onun da ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben sadece Reis filminde Recep Tayyip Erdoğan'ı oynadım. Taklitçi değilim. Rabbim inşallah bu emeğimizin karşılığını gişe olarak dönüştürür. Ve bunun nezlinde 2, 3, 4 olarak devam eder." dedi.

"PROPAGANDA YA DA ISMARLAMA FİLM DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın filmin hiçbir etabında müdahalesi olmadığının altını çizen Beyoğlu, "İlk defa Haziran'da iftar yemeğinde karşılaştık. İlk kez orada filmden haberdar oldu. Bizzat kendisinin söylediği, yapımcım, şahsım ve 11 yaşındaki Işık kardeşimle birlikte gittik yanına. Biz ayrıldıktan sonra afiş ve fragmanı görünce "Çok benzerini bulmuşsunuz. Bir an gençliğimi gördüm" gibi bir cümle kurması beni onure etti" ifadelerini kullandı. Siyaset içermeyen bir film yaptıklarını belirten Beyoğlu, "Bugün bir çok yerde özel yorumlar var. Propaganda ya da ısmarlama bir film değildi. Cumhurbaşkanımızın filme hiçbir müdahalesi olmamıştır" dedi.

"HAYATIMDA ZANNEDERSEM BANA GELEN EN GÜZEL TEKLİFTİ"

Oyuncu Özlem Balcı ise, "Hayatımda zannedersem bana gelen en güzel teklifti. Ben bu rolü kabul ederken hiç düşünmeden kabul ettim. İyi ki kabul etmişim, iyi ki böyle bir ortamdayım. Seyircimizin takdirine bırakıyorum. Filmi izleyelim görelim" dedi. Bu rolü canlandırmaktan mutlu olduğunu söyleyen Erdoğan'ın çocukluğunu canlandıran Işık Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın küçüklüğünü canlandırmak çok zor. Onun karekterine girmek onun gibi olmak… Onun gibi olamam da, onun gibi olmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

BURHAN KUZU DA GALAYA KATILDI

Galaya katılan İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "Çocukluk yıllarını bilemiyoruz. Çünkü onun çocukluk yılları başka yerde geçti, benim başka yerde geçti. Merak ediyorum o yıllarını. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen yapımcılarına oynayan tüm oyunculara görev alan tüm arkadaşlara" ifadelerini kullandı. Bir muhabirin "Reha bey, Cumhurbaşkanımıza benziyor mu? " sorusuna ise Kuzu, "Evet çok benziyor" diye cevap verdi. Bu sırada fotoğraf çektiren Beyoğlu ise Burhan Kuzu'ya "Allah razı olsun" diyerek cevap verdi.

- "!F İSTANBUL"UN KAZANANLARI BELLİ OLDU

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin kazananları belli oldu. Bu yıl 10. kez düzenlenen Keş!f Uluslararası Yarışma'nın jürisi, İranlı yönetmen Reza Dormishian'ı "Yılın Keşif Yönetmeni" seçti. "In the Last Days of the City / Şehrin Son Günlerinde" filmiyle Mısırlı yönetmen Tamer El Said, Jüri Özel Ödülü ve SİYAD Ödülü olmak üzere geceden iki ödülle birden ayrıldı. Aşk ve Başka Bi' Dünya Yarışması'nın birincisi, Arap Baharı'nı konu alan "The War Show/Savaş Şovu" seçilirken, Türkiye'den Kısalar İzleyici Ödülü ise Pınar Yorgancıoğlu'nun "Nebile Hanım'ın Solucandeliği"ne gitti.

İş Bankası Maximum Kart'ın 5. kez ana partnerliğinde düzenlenen 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin İstanbul ayağı, dün Soho House İstanbul'da yapılan ödül töreniyle sona erdi. Cemre Ebüzziya'nın sunuculuğunu yaptığı gecede Keş!f Yarışması Ödülleri, Aşk & Başka Bi' Dünya ve Türkiye'den Kısalar İzleyici Ödülleri sahiplerini buldu.

KEŞ!F ÖDÜLÜ İRANLI YÖNETMENİN

Sinema dünyasından usta isimlerin "sinemada cesur hikaye anlatımı ve biçimsel arayış" kriterlerini gözeterek, "En İlham Veren Yönetmen"i seçtikleri Keş!f Uluslararası Yarışma'da bu yıl, ABD, Almanya, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İran, İsrail, Kanada, Katar, Mısır, Peru, Polonya, Tayland'dan toplam 9 film, 10 bin dolar para ödüllü Keş!f Ödülü için jüri karşısına geçti. Yönetmen Richie Mehta, görüntü yönetmeni Florent Herry ve oyuncu Nesrin Cavadzade'den kurulu Keş!f Jürisi, "Davranışta ve inançta, insanlığın en iyisi ve kötüsünü göstermeyi başarması" nedeniyle "Lantouri"nin İranlı yönetmeni Reza Dormishian'ı "Yılın Keşif Yönetmeni" seçti. Jüri ayrıca, "Çirkinlik ve kayıptan yola çıkarak, şiirsel ve güzel bir hikaye anlatmayı başarması" nedeniyle, "In the Last Days of the City/Şehrin Son Günlerinde" filminin yönetmeni Tamer El Said'e Jüri Özel Ödülü'nü verdi.

SİYAD'IN SEÇİMİ DE TAMER EL SAİD'DEN YANA OLDU

Barış Saydam, Janet Barış ve Murat Tırpan'dan oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin seçimi de Tamer El Said'den yana oldu ve jüri gerekçesinde, "Kişisel hafızadan yola çıkarak bir kentin, bir ülkenin, bir coğrafyanın hikayesini anlatması ve bunu yaparken de katı bir gerçekliğin içerisinde şiirsel imgeler yakalamayı başarıyor" denildi.

YILIN EN YARATICI MÜDAHALESİ "SAVAŞ ŞOVU"

!f İstanbul'un üç yıl önce başlattığı ve aktivist filmlerin yarıştığı 10 bin dolar değerindeki Aşk & Başka Bi' Dünya Ödülü için ise ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsrail, Mısır, Polonya, Suriye ve Türkiye'den toplam 7 film yarıştı. Çağdaş sanatçı ve insan hakları savunucusu Ai Weiwei, yazar ve gazeteci Ece Temelkuran ve oyuncu, yönetmen ve yapımcı Khalid Abdalla'dan oluşan jüri, törene katılamadı ama gönderdikleri bir videoda şunları söylediler: "Aşk & Başka Bi' Dünya Yarışması'nın tüm filmleri olağanüstü güçlüydü. Festivale aşk ve değişim teması etrafında programladıkları filmleri seçerken gösterdikleri özen için teşekkür ederiz. Birlikte değerlendirildiklerinde bu 7 film, dünyanın bugününü bizlere cesurca ve çarpıcı bir şekilde anlatabildiler ve karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışırken dünyayı değiştirebilmek için gereken anlayışı yansıtabildiler. Bu filmleri, sevgiyi kendimize kriter ve rehber alarak izlemek, hem kışkırtıcı, hem de sevgiyle yapılan en küçük dokunuşların olağanüstü olumlu etkilerinin olabileceğini hatırlatan bir eylemdi."

Jüri, Danimarkalı Andreas Dalsgaard ile Suriyeli Obaidah Zytoon'ın birlikte yönettiği, Arap Baharı'ndan günümüz Suriyesi'ne uzanan hikayeyi birinci elden tanıklarıyla anlatan, "The War Show/Savaş Şovu" adlı belgeseli "Yılın En Yaratıcı Müdahalesi" seçti. Jüri sonucunu açıklayan Temelkuran ve Abdalla, ödül gerekçesi için şunları söyledi:

"Film, dostlara, vatanlara ve parçalanmışlığını halen yaşadığımız bir zamana adanmış bir aşk mektubu. 'Savaş Şovu', alaycılığa, yılgınlığa ve şüphelere direnerek; kolay cevapları olmayan soruları sorarken en derin yaralarını açık etmekten çekinmiyor. Film, dengelenmesi gereken birçok şeyi bir araya getiriyor, ancak bu zorlu çaba, filmin gücünün bir parçasına dönüşüyor. Hem duygusal hem de politik olarak en karmaşık coğrafyalarda gezinirken, masumiyeti, belirsizlikleri ve yenilgileri açıkça gözler önüne seriyor. Adeta diyor ki; yeni bir gelecek istiyorsak, ekmek için en hassas tohumları aramalıyız."

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ "FARE FİLMİ"NE!

Gecede ayrıca, yarışmaya ABD'den katılan "Rat Film/Fare Filmi"ne Jüri Özel Ödülü verildi. Theo Anthony'nin yönettiği film için de jürinin açıklaması şöyle oldu: "Yapısal şiddetin gerçek farelerin kokularının izini sürerken zarafeti örnek alınacak nitelikte. Eğlendirici, sürprizlerle dolu ve ustaca yapılmış bir film bu. Değiştirmek istediğimiz dünyanın derinlerini kazıyor, kendimize kurduğumuz kapanları sorgulatırken, bu kapanları yok etmek için ne kadar incelikle ve hassasiyetle davranmamız gerektiğini hatırlatıyor."

KISA İZLEYİCİSİ NEBİLE HANIM'I SEÇTİ

Gecede ayrıca, "Türkiye'den Kısalar" bölümü kapsamında verilen İzleyici Ödülleri'nin sahipleri de belli oldu. 27 kısanın gösterildiği bölümde, Pınar Yorgancıoğlu'nun yönettiği "Nebile Hanım'ın Solucandeliği" En İyi Kısa seçilirken, Rûken Tekeş'in kısası "Heverk (Çember)" ikinciliği, Pınar Öğünç'ün "Evbark"ı da üçüncülüğü aldı. Tekintangaç, !f İstanbul'un konuğu olarak yurt dışındaki bir festivale konuk olma hakkı kazandı.

SIRA ANKARA VE İZMİR'DE

İstanbul ayağı bugün sona eren !f İstanbul, bu yıl da dünyanın dört bir yanından ödüllü bağımsızları ve usta yönetmenlerin son filmlerini Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşturdu. Bu yıl 34 ülkeden 146 yönetmenin toplam 126 filminin gösterildiği festivali 80 bin kişi izledi. Festival, 2 Mart'ta Ankara ve İzmir'e doğru yola çıkacak ve 5 Mart'ta sona erecek.

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde ödül alanlar şunlar:

-Keş!f Uluslararası Yarışması-

Birincilik: Reza Dormishian Lantouri / İran

Jüri Özel Ödülü: Tamer El Said In the Last Days of the City/Şehrin Son Günlerinde / Mısır, Almanya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri

SİYAD Ödülü: Tamer El Said In the Last Days of the City/Şehrin Son Günlerinde / Mısır, Almanya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri

-Aşk & Başka Bi' Dünya Yarışması-

Birincilik: The War Show/Savaş Şovu Andreas Dalsgaard, Obaidah Zytoon / Danimarka, Finlandiya, Suriye

Jüri Özel Ödülü: Rat Film/Fare Filmi Theo Anthony, ABD

-"Türkiye'den Kısalar" İzleyici Ödülü-

Birinci Kısa: Nebile Hanım'ın Solucandeliği Pınar Yorgancıoğlu

İkinci Kısa: Heverk (Çember) Rûken Tekeş

Üçüncü Kısa: Evbark Pınar Öğünç

