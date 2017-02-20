DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- MHP, İSTANBUL'DA REFERANDUM ÇALIŞMALARININ STARTINI VERDİ

* MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş,

"39 ilçe teşkilatımızla, ülkü ocaklarımızla ve bütün Türk milliyetçiliğine inananlarla birlikte devlet için 'evet', millet için 'evet', cumhuriyet için 'evet', Türkiye'nin bekası için 'evet'..."

İhsan YALÇIN / İstanbul

MHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki referandum çalışmalarının startını Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nden verdi.

MHP İstanbul İl Başkanlığı referandum çalışmalarına başladı. Bu kapsamda da MHP İstanbul il ve ilçe teşkilatları, ülkü ocakları üyeleri ile çok sayıda partili 'Evet' organizasyonuyla Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde bir araya geldi.

Programa MHP İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem ve İsmail Faruk Aksu da katıldı. MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, "Türk milliyetçiliği hareketine 48 yıl ömrünü vermiş Milliyetçi Hareket'in lideri Sayın Devlet Bahçeli anayasanın geçmesi için referandumun başarıyla sonuçlanması adına bütün Türk milliyetçilerine 'evet' vermesi gerektiğini ifade etmiştir. Biz de buradan ifade ediyoruz; 39 ilçe teşkilatımızla, ülkü ocaklarımızla ve bütün Türk milliyetçiliğine inananlarla birlikte devlet için 'evet', millet için 'evet', cumhuriyet için 'evet', Türkiye'nin bekası için 'evet'..." dedi.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİ BİRBİRLERİNE SEVDALIDIRLAR"

Karataş sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk milliyetçileri birbirlerine sevdalıdırlar, koca yürekli cesur insanlardır. Ama bu cesaretimiz ve yürekliliğimizi her daim bozmak, parçalamak, bölmek istemektedirler. Her daim uyanık olmak gerekir. Türk milliyetçileri ne zaman birlik, beraberlik ve bütünlüğünü sağlasa bir yerlerden bir nifak sokulur. İçimize o nifak tohumları zehir olarak saçılır ve bize benzeyenler tarafından da yaygınlaştırılır. 15 Temmuz öncesi ve sonrası bir Türkiye var. 15 Temmuz öncesi 1 Kasım seçim sonuçlarını bahane ederek Milliyetçi Hareket ile hesaplaşmak isteyenlerin, 15 Temmuz'dan sonra da referandumda hesaplaşmak istediklerini görmekteyiz.

Onlara müsaade etmeyeceğiz. Bunlar amellerini ve niyetlerini belli ettiler. Dün bize davamız ve sorumluluklarımızla ilgili değerlendirme yapanlar, dün Ankara'da Nazım Hikmet Salonu'nda toplandılar. O salonda kimleri gördük; 1990'lı yılların başlarında Alparslan Türkeş'siz Türk milliyetçiliği isteyenleri gördük, Milliyetçi Hareketsiz Türk milliyetçiliği isteyenleri gördük."

Program sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve Ali Kınık'ın verdiği konserle devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-İl Başkanının konuşması

-Davetlilerden detay

-Konserden detay

-Genel ve detaylar

19.02.2017 - 21.55 Haber Kodu : 170219152

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2- POLİSTEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL-

Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisi olduğu iddia edilen kişi polisten kaçmaya çalışırken D-100 karayoluna atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabaha doğru saat 05.00 Zeytinburnu D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Güngören'de hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler ile polis arasında bir süre kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında 1 şüpheli yakalanırken diğer 2 şüpheli ise kaçmaya devam etti. Şüphelilerden birisi D-100 karayoluna çıkarak karşıya geçmeye çalıştı. Şüpheliye bu sırada seyir halinde ilerleyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Metrobüs yoluna fırlayan şüpheli şüpheli ağır yaralandı. Üçüncü şüpheli ise yolun karşısına geçerek izini kaybettirdi. Durumu görenlerin ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin hastanede durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Kovalamaca esnasında yakalanan şüpheli ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı şüpheliden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerin görüntü

-Şüphelinin sedyeyle ambulansa taşınması

-Hasar gören araçtan görüntü

-Genel ve detaylar

20.02.2017 - 06.42 Haber Kodu : 170220009

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3- MALTEPE'DEKİ BİR AVM'DE KAVGA PANİĞİ...

Haber: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL

Maltepe Cevizli'de bir alışveriş merkezinin sinema katında yaşanan kavga sırasında panik yaşayanlar, güvenlik görevlileri tarafından tahliye edildi.

Cevizli'deki bir alışveriş merkezinin sinema katında bilet sırasında bekleyen kişiler arasında kavga yaşandı. Kavga edenlerden birinde silah görüldüğünün iddia edilmesi üzerine alışveriş merkezinde bulunanlar arasında panik yaşandı. Güvenlik görevlileri panik üzerine vatandaşları tahliye etti. İhbar üzerine alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kimsenin yaralanmadığı kavgaya karışan kişileri tespit etmeye çalışıyor. Yaşanan kısa süreli paniğin ardından alışveriş merkezindeki hareketlilik sona erdi.

Alışveirş merkezindeki panik anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından;

-Yaşanan panik

-Vatandaşların alışveriş merkezinden çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

19.02.2017 - 20.04 Haber Kodu : 170219145