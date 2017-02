DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: ASIL ÇÖZÜM BUNLARIN MEMLEKETLERİNE GERİ DÖNÜP, YAŞAMLARINI SÜRDÜRMELERİ

- BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİ KARŞILIKSIZ KALMAMALI

* Başbakan Binali Yıldırım:

" AB'nin mülteci akımını önlemek için bizimle yaptığı bir anlaşma var. Bu ağır aksak da olsa yürüyor. Asıl çözüm, bu mültecilere bakmak değil. Asıl çözüm bunların memleketlerine geri dönüp, yaşamlarını sürdürmeleri"

* BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:

" Türk halkının cömertliğini gördüm. Suriyeli mültecilere sınırlarını, evlerini açtılar. Bu cömertlik karşılıksız kalmamalı"

Başbakan Binali Yıldırım, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Heyetler halinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. BM Genel Sekreteri olarak ilk ikili ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini, ziyaret için bundan daha iyi bir ülke olmayacağını söyleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, mülteciler konusundaki çalışmalarından dolayı hükümeti ve Türk halkını övdü. Birçok ülkenin mültecilere sınırlarını kopartarak sorumluluk almaktan kaçtığını söyleyen Guterres, Türk halkına ve hükümetine müteşekkirim. Daha önce 10 yıla yakın Mülteciler Yüksek Komiserliği yaptım. O zaman da Türk halkının cömertliğini gördüm. Mültecilere, sınırlarını, evlerini açtılar. Bu cömertlik karşılıksız kalmamalı" diye konuştu.

İLK İKİLİ ZİYARET TÜRKİYE'YE

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım,"Uluslararası barış ve refahın tesisi için en kapsayıcı platform, hala BM olmaya devam etmektedir. Ülke olarak BM ile ilişkilere önem veriyoruz" dedi.

BM'DE REFORM

Türkiye olarak BM'nin yapısında reform yapılması gerektiğinin en kuvvetli savunucularından biri olduklarını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Dünyadaki karışıklıklar, bölgesel anlaşmazlıkların sona erdirilmesinde, BM'nin daha etkin rol alması için böyle bir reformun kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin çabalarının sonuç vermeye başladığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Türkiye birçok konuda BM'nin barış ve kardeşlik çabalarına katkı sağlamaktadır. Suriye ve Iraktaki yaşanan gelişmeleri, DEAŞ, PKK, YPG, PYD gibi terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetlerini, ülkemizin hassasiyetlerini paylaşma fırsatı bulduk. Bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için atılması gereken adımlar konusunda da görüşlerimizi ifade etme fırsatı bulduk" diye konuştu.

ADİL YAPI OLMAZSA OLMAZ

Türkiye'nin Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu sonuca ulaşması için her zaman yapıcı bir tutum izlediğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Buradaki ince nokta, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması. Beklenmedik bir tatsız olayın yaşanmamasıdır. Güvenlik ve garantörlük, Türkiye için vazgeçilmez hususlardır. Adada kurulacak yeni yönetimde, her iki tarafın temsil edileceği adil bir yapının oluşturulması da olmazsa olmaz hususların başında gelmektedir" dedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ

Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, "Türkiyenin BM'deki rolünü de görüştük. Türkiye uluslararası sistemin önemli ayaklarından biri. Türkiye çok aktif olageldi. Diğer yandanda da yapıcı ve önemli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.



KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkelerden biri olduğunu anımsatan Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, "Gayretler devam ediyor. Onların çabalarıyla devrim niteliğinden bir değişimi yakın gelecekte görürüz. Kıbrıs Türklerinin güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılır diye umuyorum. Şuanda çözüme ulaşmamış konulara çözüm bulabilir. BM iki tarafın ve garantör ülkelerin hizmetindedir" diye konuştu.

TÜRKİYE POZİTİF ROL OYNADI

Türkiye'nin Suriye konusunda özellikle Astana görüşmelerinde çok önemli rol oynadığını söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, "Gerçekleşen ateşkesin başarıya ulaşması için çabaladık. Türkiye, Astana'nın ardından Cenevre konferansının gerçeklemesini sağladı. Çok pozitif bir rol oynadı. Beklentimiz, Cenevre'de meselenin özüne dokunan bir çözüme ulaşılması" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, darbeyle mücadelede, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının gözetilmeli gerektiğini de sözlerine ekledi.

MÜLTECİLER ORTAK SORUN

Mülteciler konusunda yük paylaşımı konusunda somut bir görüşme olup olmadığı şeklindeki soruya yanıt veren BM Genel Sekreteri Guterres, "Elzem olan iki husus var. Yükün paylaşılması, ilk sığınılan ülkelerin yükünün paylaşılması. İstihdamla, eğitimle, alt yapıyla ilgili yükün paylaşılması" dedi. Guterres, mültecilerin yeniden yerleştirilmesi meselesinin uluslararası camianın ortak sorunu olduğunu da söyledi.

BİZE YAKIŞANI YAPTIK

Dünyadaki mültecilerin toplam sayısının birçok ülkeden daha büyük olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bunu en yakın gören ülke Türkiye. Türkiye asla cimri olmadı. Biz insanlığımızın gereğini yaptık. Komşularımız bize sığındı. Biz bize yakışanı yaptık. AB'nin mülteci akımını önlemek için bizimle yaptığı bir anlaşma var. Bu ağır aksak da olsa yürüyor. Asıl çözüm, bu mültecilere bakmak değil. Asıl çözüm bunların memleketlerine geri dönüp, yaşamlarını sürdürmeleri" diye konuştu.

"GÜVENLİ BÖLGEYİ AMERİKALI DOSTLARIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Güvenli bölge önerisinin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, " Bunu Amerikalı dostlarımızla görüşüyoruz. Terörden arındırılmış bölgeler olmalı. Bu konuda BM'ye de önemli görevler düşüyor"dedi.

KIBRIS'TA İLERLEME

Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres Kıbrıs konusunda somut ilerleme olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Her iki lider bir araya geliyor. İlerleme kaydediyorlar. Konular üzerinde detaylıca görüşüyorlar. Garantör ülkelerle müzakere edilmesi gereken maddeler var. Beraber çalışmaya devam ederek, başarıya ulaşmak için gayret sarf edeceğimizden emin olabilirsiniz" karşılığını verdi. Suriye sorununun çözümü için Cenevre görüşmelerine Suriyeli hangi muhalif grupların katılacağı konusundaki bir soruya da Guterres," Bu benim vereceğim bir karar değil. Muhalefetin her seviyesine yer vermemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

2- İSTANBUL'DA ŞAFAK VAKTİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

- Özel Tim destekli operasyonda açılmayan kapılar "koçbaşı" ile kırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'daki 16 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekât polisleri de katıldı. Yıldıztabya Mahallesi Söğütlü sokağında bulunan bir apartmanın birinci katındaki daireye baskın yapan ekipler dairenin kapısını koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Dairede aramalar sürerken, binanın dışında ise Özel Harekât polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Aynı mahalledeki başka bir adrese de baskın yapan polis ekipleri bir binanın bodrum katında da arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların da olduğu öğrenildi.

3- İSTANBUL'DA JANDARMA VE POLİSTEN ASAYİŞ DENETİMİ

İstanbul'un 39 ilçesinde, 5 bin polis ve bin 35 jandarma ile birçok noktada asayiş denetimleri gerçkleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın "Huzur ve güven" adı verilen ortak uygulamasında oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar aranırken içinde bulunanlar da kimlik kontrolünden geçirildi. Çeşitli mekanlarda aramalar ve kimlik kontrolü yapıldı. Kadıköy iskelesinde vapurdan inen vatandaşlar tek tek kimlik kontrolünden geçirildi. Deniz polisinin de denizde tekneleri denetlediği uygulamada bir çok noktada polis helikopterleri de destek verdi.

Jandarma 52 kontrol noktasında, 16'sı kadın bin 35 personel, 2'si zırhlı 195 araç, 9 köpek ile katıldı. Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı destek birliği olarak görev yaptı.

Jandarmanın Çerkezköy Gişeler'deki uygulaması, İçişleri Bakanlığı'na 3 G teknolojisiyle canlı aktarıldı.

AYNI NOKTADA POLİS VE JANDARMADAN ORTAK DENETİM

Sarıyer Bahçeköy Kemerler Mevkii'nde polis ve jandarma ortak denetimde bulundu. Kurulan uygulama noktalarında kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı. Jandarmanın arama kurtarma, narkotik ve bomba arama uzmanı köpek de aramalara katıldı. Köpekler araç içi ve bagajlarda arama yaptı. Buradaki denetimlerde, durdurularak "Avcı" adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada, ön paspasın altına poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.



UYGULAMANIN POLİS BİLANÇOSU

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda, 26 bin 436 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında arama kararı bulunan 407 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 7 silah, 5 kurusıkı tabanca, 128 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 553 işyerinden 68 hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 6 bin 605 araçtan 309'na işlem yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 174 bin 308 lira para cezası uygulandı.

UYGULAMANIN JANDARMA BİLANÇOSU

Jandarmanın kaynaklarından alınan bilgiye göre de, jandarma ekiplerinin 10 ayrı noktada yaptıkları uygulamada, 3 bin 959 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken şüpheli 9 kişi ve aranan 11 kişi olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. 2 bin 284 araç kontrol edilirken 63 araç şoförüne 3 bin 3791 lira para cezası işlemi yapıldı. Aranan 1 araç ele geçirilirken 29 araç ise trafikten men edildi. Kontrol edilen umuma açık yerlerden 2 sine 2 bin 656 lira para cezası işlemi uygulandı. Yapılan aramalarda 2 ateşli silah, 1 kuru sıkı tabanca , 210 gram esrar ele geçirildi. Uygulama sırasında ayrıca kayıp bir çocuk da bulundu.

4- KADIKÖY'DEKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kadıköy'de 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı çatışma bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırganların birbirine ateş etmesi ve çevrede yaşanan panik görülüyor..

Kadıköy Kızıltoprak Cami sokakta silahlı iki kişi arasında yaşanan çatışmada iki saldırgan ve yoldan geçen bir kadın yaralanmıştı.Yaşanan çatışma bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, silahlı iki kişinin birbirine ateş ettiği görülüyor. Silahlı kişiler, daha sonra koşarak sokaktan ayrılıyor. Görüntülerde, sokakta yaşanan panikte görülüyor.



5- KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ'NE SALDIRI

-Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU'nda, gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar'ın toplatılan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabını basan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne kar maskeli iki kişi tarafından çekiçli saldırı gerçekleşti. Yayınevinin camlarını kıran saldırganlar, yaya olarak kaçtı.

Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi Beytül Malcı Sokak 19A numaradaki Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saat 16.00 sıralarında gelen yüzü maskeli iki kişi, çalışanlara, mahkeme kararıyla toplatılan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabın yazarı Sabahattin Önkibar'ı sordu. Yazarın yayınevinde bulunmadığını öğrenen maskeli kişiler, iddiaya göre 'Sabahattin Önkibar akıllı olsun' diye bağırarak çekiçle yayınevinin camlarını kırdı. Saldırganlar daha sonra Kabataş yönüne doğru yaya olarak kaçtı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

Saldırı sırasında yayınevinde bulunmadığını belirten satış müdürü Salih Yavuz, "Zannediyorum öğlen de keşfe gelen iki vatandaş, ön kapıyı açmak suretiyle 'Sabahattin Önkibar akıllı olsun' diye bağırmış. Biri de çekiçle camları kırıp, aşağıya doğru kaçmışlar. Sabahattin Önkibar'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili son yazdığı kitabı hakkında toplatma kararı çıkmıştı; sanıyorum o kitapla ilgili bir saldırı oldu.

Daha önce bir uyarı olmamıştı. Ama zaten mahkemeye yansıyan bir olay. Biz toplatma kararına itiraz ettik. Mahkeme tarafından itirazımız kabul görmedi. Dolayısıyla kitabın satışını şu an zaten yapmıyoruz. Ama, herhalde, kitabın çıkması yeterince rahatsızlık vermiş" diye konuştu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maskeli iki kişinin kitabevine geliyor, biri kapıdan içeri doğru bakarken diğeri çekiçle camları indiriyor, ardından kaçarak uzaklaşıyorlar. Bunun üzerine çalışanlar dışarı çıkıyor, çalışanlardan biri yere düşünce arkadaşları tarafından kaldırılıyor.

KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ'NDEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Kırmızı Kedi Yanınevi'nden çekiçli saldırı olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Saldırıyı bir terör saldırısı olarak niteleyen Kırmızı Kitap Yayınevi açıklamsında, "Bugün yazarımız Sabahattin Önkibar'ın toplatılan kitabını bahane ederek Kırmızı Kedi Yayınevi'ne yapılan saldırı açık bir terör saldırısıdır. Yüzlerini maskeyle gizleyen iki teröristin bir yayınevine saldırması Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi açısından önemlidir. Kitaplar ve fikirler yasaklanarak, toplatılarak yok edilemez. Çalışanlarımıza ve binamıza çekiçlerle saldıranlar aslında yayınevimize değil ülkemizin aydınlanma ve demokrasi birikimine saldırmışlardır. Korkudan yüzlerini gizleyen bu iki zavallı terörist hakkında yapılacak tahkikatın takipçisi olacağız." denildi.



6- BEŞİKTAŞ'TA 2023'E GİDEN YOLDA "ANAYASA" PANELİ DÜZENLENDİ

Sonsuztürk Stratejik Araştırmalar Merkezi (SONSAM), Beşiktaş'ta bulunan Bahçeşehir Üniversitesi'nde 2023'e giden yolda 'Anayasa' isimli bir panel düzenledi. Panele Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yanı sıra siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

SONSAM, referandum süreci öncesinde "2023'e giden yolda Anayasa" adı altında bir panel düzenledi. Panel'de Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak yeni Anayasa ile ilgili konuşma yaptı.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ İDDİA ETMEK YALANDAN BAŞKA HİÇ BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Panelde ilk olarak MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak söz aldı. Yeni Anayasa teklifi paketine yapılan rejim değişikliği iddialarına tepki gösteren Parsak, "21 maddelik bir Anayasa teklifi arz edilmiştir. Ama bunda anayasamızın ilk dört maddesine ilişkin değişiklik yoktur. Türk Milleti rejim tercihini 1923 yılında yapmıştır. Bunu Cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Buna ilişkin siyasi değerlendirmenin çok ötesinde Anayasamızın birinci maddesi, 'Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir' Rejimin adı Cumhuriyet ise, Anayasamızın birinci maddesinde 'Türkiye Devleti Cumhuriyettir' diye açıkça yazmışsa ve buna ilişkin bir değişiklik teklifi yoksa rejimin değişikliğini iddia etmek yalandan başka hiç bir şey değildir" şeklinde konuştu.

"TÜRK MİLLETİNİN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA BU ÇALIŞMALARIN İÇİNDE BULUNDUK"

Mehmet Parsak sözlerine şöyle devam etti: "Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak süreçte, seyirci kalmayarak Türk Milletinin birliği, bütünlüğü, Türk Devleti'nin geleceği söz konusu olduğunda seyirci kalan değil, insiyatif alan bir yaklaşımla devam etmekte olan sürece Türk Milletinin menfaatleri doğrultusunda bu çalışmaların içinde bulunduk. Yaptıklarımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Milletimizin bu yönde takdir edeceğine eminiz. Milletimizin kararı ne yönde olursa olsun, başımızın üstünedir. Kararınız şimdiden uğurlu olsun. Bize göre de 'evet'ten yana olsun."

"BİZ KİŞİLERE GÖRE BİR ELBİSE BİÇMİYORUZ"

Parsak'ın ardından Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül söz aldı. "Halka karşı siyasi sorumluluğu olan bir Cumhurbaşkanı'nın, hukuki, cezai sorumluluğunun olmaması bir sistem adına eksiklik" diyen Gül konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün Ak Parti her istediğini yapabiliyor. Ak Parti'nin genel başkanı Başbakan. Ak Parti'nin lideri, kurucu genel başkanı Cumhurbaşkanı. Bu anlamda alabildiğine geniş yetkileri var Cumhurbaşkanımızın. Mesele Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, mesele Ak Parti, MHP meselesi değil. Mesele memleket meselesi. Fani olan şahıslardır. Baki olan Türk devleti ve aziz milletimizdir. Biz kişilere göre bir elbise biçmiyoruz. Biz bu kadim devlete, bu kadim milletin ihtiyaçlarına göre bu bedene dar gelen bir elbise var. Bu patlayacak. Başbakanımızın ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu bu siyasi akılda tam olarak budur."

"CUMHURBAŞKANINA HER SUÇTAN DOLAYI CEZAİ SORUMLULUK GETİRİYORUZ"

Gül yeni Anayasa teklifi ile Cumhurbaşkanlığı makamının yargısal açıdan denetime açılacağına değinerek, "Eğer kişisel bir mesele olarak bakılsa, hiçbir meselede cezai sorumluluk yok. Hukuki sorumluluk yok. Attığınız hiç bir imza yargıya gitmiyor. Hibiriniz bunun değişmesini istemezsiniz. Burada bir devlet meselesi söz konusu. Bu teklifte Cumhurbaşkanı'nın tek başına imzalamış olduğu işlemler mevcut anayasaya göre yargı denetimi dışındadır. Biz bunu kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı bir kararname imzaladığında yargıya gidebileceksiniz. Yeni sistemde Cumhurbaşkanına her suçtan dolayı cezai sorumluluk getiriyoruz. Hemen yargıya gidebileceksiniz. Bu yeni sistem kabul edildikten sonra" ifadelerini kullandı.

Gecenin devamında panele katılanlar, Gül ve Parsak'a yeni anayasa ile ilgili sorularını iletti.

7- 3. ÜSKÜDAR KİTAP FUARI AÇILDI

Üsküdar Belediyesi'nin "İyi ki kitaplar var" sloganıyla hayata geçirdiği Üsküdar Kitap Fuarı, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde

üçüncü defa okurlara kapılarını açtı. Fuarın açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve fuarın onur konuğu "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi yazar Rasim Özdenören ile davetliler katıldı.

Bakan Avcı, açılıştaki konuşmasına, Üsküdar Belediyesine teşekkür ederek başladı. Türkiye'nin 15 yıldır yerel yönetimlerin kültür ve sanat alanındaki faaliyetleriyle "sessiz bir devrim" yaşadığını vurgulayan Avcı, "Üsküdar Belediyesi, gündemini bile takip etmekte zorlandığımız çok güzel etkinlikler düzenliyor. Fuarın hayırlara vesile olmasını ve bütün yerel yönetimlere örnek olmasını diliyorum." dedi.

Rasim Özdenören'in "onur konuğu" olmasının ayrı bir önemi olduğunu belirten Avcı, Özdenören'le hukuklarının çok eskiye dayandığını, kendisinin Kültür Bakanlığında memuriyete müşavir Rasim Özdenören'in yanında Fethi Gemuhluoğlu'nun tavsiyesiyle başladığını anlattı.

Törende Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış kitap tutacağı takdim etti.

Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezinde 100 yayınevinin katılımıyla 19 Şubat'a kadar açık olacak fuarda, 200'ün üzerinde yazarın söyleşi ve imza etkinliği gerçekleşecek.

