DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞBAKAN YILDIRIM'I TARABYA KÖŞKÜ'NDE KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı dün saat 15.00'de Tarabya Köşkün'de kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme saat 19.30'da sona erdi. 4,5 saat süren görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım Tarabya Köşkü'nden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım'ın konvoyundan görüntü

-Genel ve detaylar

05.02.2017 - 19.40 Haber Kodu : 170205128

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2- İKİ ÇOCUĞUNU BOĞARAK ÖLDÜREN ANNE TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Bağcılar'da, biri 6 aylık diğeri 5 yaşındaki çocuklarını yastıkla boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 26 yaşındaki Hatice Tiryaki çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre; olay, Cumatesi günü saat 22.00 sıralarında 100 Yıl Mahallesi, 2165 Sokak'taki 4 katlı binanın üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Tiryakı (26) henüz bilinmeyen bir nedenle 5 yaşındaki Muhammed ve 6 aylık Rabia adlı iki çocuğunu yastıkla boğdu. Ardından bir akrabasını arayarak çocukları boğduğunu bildirdi. Eve gelen akrabası, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuğun boğularak öldürülmüş oldukları tespit edildi.

Bağcılar Asayiş ekipleri, Hatice Tiryaki'yi evinde gözaltına aldı. Sorgulaması yapılan Hatice Tiryaki, iki çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf ederken olayın nedeni hakkında polise bilgi vermedi.

Adliyeye sevk edilen Hatice Tiryaki, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından baba Murat Tiryaki tarafından alınan çocukların cenazelerinin, Kozlu Mezarlığı'na defnedildikleri öğrenildi.

Komşuları Zehra Demir, "Camdan babaanne bakıyordu. Gülüp konuştu karşı komşumla yarım saat sürmedi, bir 10 dakika sürmedi, 'Bak bir ambulans gelmiş' dedim. 'Bunlarda hasta yok bir şey yok bu niye geldi akıl hastası komşunun kızana geldi herhalde' dedim. Ondan sonra geçiştirdim. Biraz sonra baktım, saat 22.00 gibi millet toplandı. Murat'ın teyzesini gördüm, bizim Hatice'nin çocukları ölmüş, biri erkek biri kız. Ben bunları 20 seneden fazladır tanıyorum. Kardeşleri buradaki binaya taşındı, o da üst kata taşındı, hiçbir sorunları yok. Bunların maddi durumları çok iyi. Cinnet getirmiştir herhalde" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hatice Tiryaki'nin fotoğrafı

-Muhammet Tiryaki fotoğrafı

-Binadan görüntü

-Komşusu Zehra Demir Röp.

06.02.2017 - 01.50 Haber Kodu : 170206011

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3- İSTANBUL POLİSİNDEN TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ / İstanbul

İstanbul polisi, PKK terör örgütü üyelerine yönelik Maltepe, Tuzla, Sancaktepe'de bulunan 10 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Saat 01.00'de Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden çok sayıda zırhlı araçla hareket eden ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde girilen evlerde aramalar yapıldı.

Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona giden zırhlı araçlar

-Polislerin adreslere girmesi

-Sokakta önlem alınması

-Genel ve detaylar

06.02.2017 - 02.46 Haber Kodu : 170206013

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4- ATAŞEHİR'DE BİR ATÖLYEDE YANGIN...

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Ataşehir'de bir demir doğrama ve pimapen atölyesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Ataşehir Barbaros Mahallesi Apaydın Sokak'ta bulunan demir doğrama ve pimapen atöylesinde dün saat 17.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede 2 katlı atölye binasını sardı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangına atölyenin 4 yanından müdahale etti. İtfaiye erleri tarafından alevlerin arka kısımdaki hurda deposuna sıçraması önlendi. Yanan atölyede küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bina kullanılmaz hale geldi.

İÇERİDE KİMSE YOKTU

Görgü tanıkları yangının elektrik trafosundan çıktığını iddia ettiler. Olay yerine gelen polisler yangını izleyen vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve güvenlik önlemi aldı. 112 Sağlık ve AKOM ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Yangın sırasında atölyede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan atölye binası

-Çıkan dumanlar

-İtfaiyenin olay yerine gelişi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çevredeki vatandaşlar

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Duman nedeniyle ağzını kapatan vatandaşlar

-Evlerinin balkonlarından yangını izleyenler

-Polis, sağlık ekibi

-AKOM aracı

-Genel ve detay



05.02.2017 - 17.41 Haber Kodu : 170205107

05.02.2017 - 18.12 Haber Kodu : 170205113

05.02.2017 - 18.34 Haber Kodu : 170205118

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5- (ÖZEL)

BEYOĞLU'NDA İKİ KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA...

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Cihangir'de, kurusukıdan bozma saçma atar tabanca ile bıçağın kullanıldığı ve iki kişinin yaralandığı kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Cihangir Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hamza İnç ile 3 kişi birbirleriyle kavga etti. Kavga sırasından Hamza İnç, belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma saçma atar tabancayı çıkarıp gençlere ateş etti. Gençlerden biri isabet eden saçmalardan yaralandı. Bunun üzerine gençlerden biri bıçak getirip İnç'i bacağından ve kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Aralarında saçmalardan yaralanan kişinin de olduğu 3 genç, İnç'in elindeki silahı alıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamza İnç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kavga anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniya saniye yansıdı. Görüntülerde, Hamza İnç'in 3 genç ile kavga ettiği, elindeki silahı doğrulttuğu gençlerin kaçtıkları, daha sonra tekrar gelerek İnç'i bıçakladıkları ve elinden tabancayı alarak kaçtıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının yerde yatması

-Vatandaşların yaralının başında toplanmaları

-Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri

-Yaralının ambulansa taşınması

-Yerdeki boş kovanlar

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

Güvenlik Kamerası

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-Kavga etmeleri

-Silah doğrultması

-Gençlerin kaçmaları

-Yaralanan gençlerden birinin topallaması

-Bıçakla peşinden koşmaları

-Bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçmaları

05.02.2017 - 20.02 Haber Kodu : 170205130