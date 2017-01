DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA SU ALAN KURUYÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU

-Zeytinburnu açıklarında 2014 yılından beri demirli bulunan geminin hacizli olduğu öğrenildi.

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi bu akşam saatlerinde su almaya başladı, ardından bulunduğu yerde karaya oturdu.

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su aldığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, bir kısmı suya gömülen "Bereket" adlı geminin çevresinde önlem aldı.

2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin, hacizli olduğu için 2014 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirlediği tespit edildi.

Kuruyük gemisi, su almasının ardından büyük bir kısmı suya gömülerek bulunduğu yerde karaya oturdu. Ekiplerin gemi çevresindeki önlemleri sürüyor.

2- CHP GENÇLİK KOLLARI ÜYESİNE SALDIRIDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL

İstanbul Maltepe'de CHP Gençlik kolları üyesi M.D.'nin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin olayın failleri olduğu iddia edilen 3 kişiden biri gözaltına alındı.

Maltepe Zümrütevler'de CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi M.D.'nin silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasına ilişki yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Üç şüpheliden firari olan iki kişinin ise kimlikleri belirlendi. Bu kişilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ogrenildi. Olaya karıştığı ileri sürülen firari iki kişinin M.D.'nin arkadaşı olduğu öğrenildi

3- SİLİVRİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU...



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL

Silivri'de, bir tekne ile kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

Silivri Merkez Mahallesi'nde bulunan iskeleye otobüslerle gelip tekneye binen kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler iskelede 3'ü çocuk 5 kişilik bir aileyi yakaladı. Polis, bir teknenin bazı kaçak göçmenleri alarak yoluna devam ettiği bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik ve Deniz polisiyle irtibata geçti. Deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerinin tekneyi arama çalışması başlattı.Yakalanan 5 kişiden iki çocuğunun epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Kaçak göçmenler, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Emin İpşir Polis Merkezine götürüldü.

"350-400 KİŞİ VARDI"

Bir yazlık sitede gece bekçiliği yapan Burhanettin Özkurt, "Mülteciler buradan binmeye çalıştı tekneye. Yaklaşık 350-400 kişi vardı. Otobüslerle buraya gelip kapıdan içeri girip iskelenin oraya gittiler. Gemide buraya yanaşmıştı. Alabildiklerini aldılar, alamadıkları da sağa sola kaçtılar. " dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4- İLKER AYCI: THY 2017 YILINDAN KARLI ÇIKACAK



Haber - Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL

Türk Hava Yolları'nın, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan gazetecilerle bir araya geldiler. İlker Aycı, 2016 yılını, yaşanan krizlere rağmen başarılı kapattıklarını, 2017 yılından da karlı çıkacaklarını söyledi.

"BU ZOR YILI TELAFİ EDEREK KAPATTIK"

Atatürk Havalimanı Basın Odası'nda gerçekleşen toplantıda İlker Aycı, 2017'de beklenen büyümenin devam edip etmeyeceği konusunda sorulan bir soru üzerine, "2016 çok zor bir yıldı. Ülkemiz için de öyle oldu. Aldığımız tedbirlerle, tasarruf tedbirleriyle hem de planladığımız kapasite kalkınma ile uygulamalarımızla Genel Müdürümüzle birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerimizle yaptığımız çalışmalarla, bu zor yılı telafi ederek kapattık. İnşallah, Mart'ta açıklayacağımız bilanço ile bunu en iyi şekilde göreceksiniz. Çok zor bir dönemde neleri yaptığımız daha iyi anlaşılacak. Aynı şekilde 2017 yılına da çok daha ümitli ve çok daha ümit var giriyoruz. Tasarruf tedbirlerimizi ve gardımızı hiçbir şekilde açmadan aklı başında ayağımızı yorganımıza göre uzatarak, yaralarımızı sarmış olarak 2017'ye girdik. 2017'ye girerken çalışanlarımızın bu noktada şirketlerine olan bağlılığı, desteği, sendikamızın da bu şekilde attığı olumlu adımlar birlikte yönetimimiz tarafından olumlu karşılandı. Böylece, çok anlamlı bir şekilde yola çıktık. Bir duruş anlamında, bir prensip anlamında, iş barışı, iş güvencesi birlikte şirketine sahip çıkma anlamında THY çalışanları ve THY Hava-İş Sendikası inanılmaz takdire şayan bir tavır gösterdiler. Bundan çok mutluyuz. 2017 yılına da iyi başladık. Kar hızımızı kesene kadar. Ama 2017'nin 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacağına inanıyoruz. Planlamalarımızı buna göre yaptık. Tasarruflarımızı adımlarımızı buna göre atıyoruz. Ama büyümeyi çift haneli olarak planlamadık. Yurdumuzun şartlarını, bölgemizin şartlarını, sektörümüzün şartlarını, havacılık ve turizm sektöründeki gelişmeleri ve trendleri göz önüne alarak planlamayı yaptık. İnanıyorum ki seneyi de karlı bitireceğiz. İnanıyorum ki THY bir kez daha gücünü, marka olarak değerini, pazara payını büyütmüş olarak pazardan çıkacaktır." dedi.



"EKLAM BÜTÇESİ CİRONUN BİRBUÇUĞU"

İlker Aycı, reklam yapılan bütçe konusunda sorulan soru için, rakiplerinin çok altında bir rakam olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dünyada bu işleri yapan, küresel operasyonları yapan şirketlerin, bunların dünyadaki reklam bütçeleri cirolarının yüzde 10 ile yüzde 20'si arası değişiyor. THY bugün bu dev bütçeler karşısında reklam yapan, mesajını yayınlayanlara karşı, bütçesinin yüzde 1 ile 2 arası 1,5 gibi bir rakamla, bunlarla mücadele etmeye çalışıyor. Yani bu anlamı ile baktığınız zaman biz sadece reklam bütçesini büyütmek yerine giderek daha tasarruf yapar durumdayız. Ama bizde belli oranda, belli reklamları yapmak zorundayız. Çünkü belli rakamların altına düştüğünüz zaman sahada küresel operasyon yapan şirketler arasında havacılık sektöründe 4'ncü büyük network'a sahibiz. Aynı zamanda dünyada en çok noktaya uçan hava yolu şirketiyiz. Bu anlamıyla küresel pozisyonumuzu korumak mecburiyetindeyiz. Küresel olarak da bu reklamları yapmak zorundayız. Ama bizim ciromuzun içeresinde bunlar 1,5 civarına tekabül ediyor. Rakipler ile karşılaştırıldığında çok çok altlarda kalan bir rakam. Burada önemli olan sadece harcadığınız rakamın niceliği değil, niteliği. Maksata hizmet ediyor mu, maksat hasıl oluyor mu? Buna bakmak lazım. Aldığımız ödüller bunun ispatı. Eleştiriler her zaman olacaktır. Her zaman birileri yaptığınız işlerle ilgili bir şeyler söyleyecektir. Ama aslolan biz kendi vicdan muhasebemizde doğru kararları alıp doğru işleri yapıp bu markayı ve bu bütçeyi doğru yönetiyor muyuz? Sonuçlara baktığımız da hamd olsun doğru yönettiğimizi görüyoruz."

"SON KAR YAĞIŞI HIZIMIZI KESTİ"

THY'nin Genel Müdürü Bilal Ekşi ise, son yaşanan kar yağışı krizi ile ilgili olarak tüm kurumların bir yıldız daha atlamaları gerektiğini belirtti. Bilal Ekşi, "Son kar yağışı hızımız kesti " dedikten sonra şöyle konuştu:

"Bütün kurumlarımız, Sivil Havacılığın gelişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Tüm paydaş kurumlar, hepsinin daha iyi yapması gerekir. Biz nasıl 4 yıldızsak 5 yıldızı hedefliyorsak, Meteorolojimizin de bir yıldız daha atlaması gerekiyor. DHMİ'nin de bir yıldız atlaması gerekiyor. Dolayısıyla yıldızlarımızı arttırmamız gerekiyor. Meterolojimizin günlük yaptığı tahminler yeterli olmayabilir. Bunu saatlik bazda yaparsa biz daha az iptal yaparız. Planlamaları daha düzgün yaparız. Onlar da bu konuda gayretliler. Çalışıyorlar, ama dediğim gibi hepimizin bir yıldız daha atlamasına ihtiyaç var."



"YERDE SADECE 8 UÇAK SORUNLU"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaşanan kriz nedeniyle filoda 40 uçağın yerde yattığı şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "THY'nin filosunda tam 330 uçak var. Bunun 25 adeti her yıl yaptığımız gibi kış koşulları nedeniyle her an kalkışa hazır olacakmış gibi bekletilmektedir. Ancak 8 adet uçağımızı bunun dışında tutuyoruz. Arkadaşlarımız çalışma halinde. Ya kiralanacaklar ya da satılacaklar. Sonuç olarak bazı yayın organlarında çıktığı gibi THY yerde yatan 40 uçağı yok. Sadece 8 uçak ile ilgili kiralama ve satış için bekletilme var" dedi.

Sendika ile yapılan son anlaşma için de tüm çalışanlarına ve sendika yetkililerine teşekkür edene Ekşi, önümüzdeki günlerde Teknik çalışanları için yapılacak görüşmelerde de olumlu sonuç alınacağını bildirdi.



