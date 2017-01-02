DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- SALDIRGANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Çağatay KENARLI / İSTANBUL



Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kapıdan duran kişilerin ve bir köpeğin kaçıştıkları, saldırganın elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı bir şekilde geldiği ve kapıda bir kişiye ateş ederek içeri girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Saldırganın kulüp girişindeki görüntüsü

01.01.2017 - 20.31 Haber Kodu : 170101193

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Osmanbey Metro Durağı-Pangaltı çıkışı



2- SALDIRGANA AİT POLİSİN ELİNDEKİ EN NET FOTOĞRAF

Çağatay KENARLI / İSTANBUL



Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait polisin elindeki en net fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Saldırgana ait fotoğraf

01.01.2017 - 22.12 Haber Kodu : 170101194

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3- BAŞBAKAN YILDIRIM YARALILARI HASATANEDE ZİYARET ETTİ

İSTANBUL



Başbakan Yıldırım, Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında yaralananları tedavi gördüğü Ulus'taki özel hastanede ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'a yaralıları ziyaretinde, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.



Başbakan Yıldırım ziyareti sırasında yaralı ve aileleriyle sohbet etti. Yıldırım'ın olayın nasıl olduğunu hatırlıyor musun? şeklinde soru sorduğu bir yaralı, "Hepsi çok hızlı geçti, silah sesini duyduk, anında yere indik." şeklinde cevap verdi. Ardında Yıldırım aileye yönelerek, "Allah korusun, beterinden saklasın, hem sizi, hem ülkemizi, hem milltimiz... Bunların üstesinden geleceğiz. Moralimizi bozmayacağız, teröristleri sevindirmeyeceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Yıldırım'ın hastanede yaralı ziyareti



-Yaralı ve aileleriyle olan diyalogları



Detaylar

01.01.2017 - 18.12 Haber Kodu : 170101175

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4- SALDIRIDA ARKADAŞINI KAYBEDEN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haber: Hakime TORUN - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL



Arkadaşını Ortaköy'deki saldırıda kaybeden bir kadın, Reina'nın kapısına karanfil bırakarak gözyaşı döktü. Bensu Gürses, Reina'da saldırının olduğu gece Kenan isminde garson bir arkadaşının da çalıştığını silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini belirterek, "Noel ile yeni yıl kutlamasını ayıralım. Burada yeni yıl kutlaması vardı. Böyle bir saldırının olması çok acı. Artık böyle saldırılar olmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



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Bensu Gürses ile röp



-Detaylar

01.01.2017 - 18.09 Haber Kodu : 170101173

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5- LÜBNAN HEYETİ İSTANBUL'A GELDİ

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL



Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Ortaköy'deki saldırıda ölen ve yaralanan vatandaşların durumunu öğrenmek üzere Türkiye'ye geldi.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan saat.23.30 sıralarında özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 19 kişilik heyet VİP salonun önünde açıklama yaptı.



Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Mira Dagher, "3 ölü var. Durumunu görmek için geldik. Bizler bakanlık temsilcileriyiz ve ailelerle birlikte geldik." dedi. Bir yaralı hasta yakını ise hastaneleri kontrol edeceklerini belirtti.



Heyet daha sonra araçlara binerek yaralıların bulunduğu hastanelere gitti.

Görüntü dökümü:



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-Heyetin VİP salounua giriş görüntüsü



-Heyetin VİP salonundan çıkış görüntüsü



-Mira Dagher'in açıklaması



-Araca biniş görüntüsü



Genel ve detay görüntü

02.01.2017 - 01.43 Haber Kodu : 170102003

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6- TÜSİAD'TAN ORTAKÖY'DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TÜSİAD;

"Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye tüm yüreğimizle destek verdiğimizi, ülkemizi etnik ayrım ya da yaşam tarzları üzerinden ve vahşet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasında olduğumuzu bir kez daha Türkiye kamuoyu ile paylaşırız."

İSTANBUL



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği(TÜSİAD) Ortaköy'de bir eğlence mekanına yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.



Tüm dünyada milyonlarca insanın 2017'ye dair iyi dileklerini paylaştığı dakikalarda Ortaköy'de bir eğlence mekanına yapılan terör eylemi sonucunda masum insanların acımasızca öldürüldüğü bir katliamla yeni yila başlandığının belirtildiği açıklamada, "Türkiye'nin iç barışına ve huzuruna, özgürlüklerine, modern kent yaşamına, küresel potansiyeline zarar vermek isteyenlerin insanlıktan nasipsiz eylemlerine karşı duyduğumuz acımızı, öfkemizi sözlere dökmekte zorlanıyoruz." denildi.

Açıklama şöyle şöyle devam etti:



Bize düşen; teröristler karşısında sabrımızı, metanetimizi, aklımızı, toplumsal irademizi canlı tutmaktır. Ülkemiz ve toplumumuz bu saldırıları karşılayacak güce, terör eylemlerini yapanlardan hesap soracak beceriye sahiptir, olmalıdır. Bunun yanında, farklı düşünceler ve yaşam tarzları üzerinden toplumu ayrıştırıcı her türlü söylem ve eylemden kaçınılması, gerçek anlamda toplumsal huzur, birlik ve beraberlik ortamı için elzemdir.



Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye tüm yüreğimizle destek verdiğimizi, ülkemizi etnik ayrım ya da yaşam tarzları üzerinden ve vahşet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasında olduğumuzu bir kez daha Türkiye kamuoyu ile paylaşırız.



Yeni bir yılın ümitleriyle doluyken trajik bir şekilde yaşamını yitiren Türk ve yabancı tüm kurbanların acılı ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa diliyoruz.



Suçluların, onları bu suçu işlemeye teşvik edenlerin, katliamda payı olan tüm kişi, örgüt ve çevrelerin ortaya çıkarılmasını ve cezalarını çekmelerini yetkililerimizden ısrarla ve tüm gücümüzle talep ediyoruz.

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7- SARIYER'DEKİ SİLAHLI SALDIRIDA HEDEF BABA, SALDIRGAN 17 YAŞINDAKİ OĞUL ÇIKTI

* Camide 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının hedefinin Aytekin Atalay'ın olduğu ortaya çıktı. Pompalı tüfekli saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki oğul G.A, polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeninin yılbaşı gecesi baba ve oğlu arasında yaşanan tartışmanın olduğu ileri sürülüyor.

Ersan SAN, İstanbul



Sarıyer Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde pompalı tüfekli saldırının 17 yaşındaki G.A tarafından gerçekleştirildiği, saldırının hedefinde de ağır yaralanan Aytekin Atalay olduğu ortaya çıktı.

BABA AĞIR YARALANDI, OĞUL KAÇARKEN YAKALANDI



Saldırıdan sonra kaçan G.A metrobüsle uzaklaşmaya çalışırken yakalandı. Aytekin Atalay'ın, oğlunun tetiğini çektiği silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralındığı olayda camide bulunan bir başka kişi de hafif yaralandı. İddiaya göre saldırı yılbaşı gecesi baba ve oğul arasında yaşanan tartışma nedeniyle gerçekleşti. Görgü tanıkları camide, cemaatin de bulunduğu sırada yaşanan saldırının ayrıntılarını anlattı, silah seslerinin selama durulduğu sırada işitildiğini söyledi.





Görüntü Dökümü



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- polis ekipleri,



- camdaki izler



- görgü tanıklarıyla röp

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01.01.2017 - 18.37 Haber Kodu : 170101179

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8- KARTAL'DA ŞÜPHELİ OTOMOBİL POLİSİ ALARMA GEÇİRİDİ

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL



Kartal'da terk edilmiş haldeki otomobil polisi alarma geçirirken bomba imha uzmanlarının araştırması sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.



Kartal Kadıköy İstikameti yan yol üzerinde saat 19.00'da terk edilmiş otomobil bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yan yolu trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları 41 UB 730 plakalı otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, otomobilin çalıntı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Otomobil, çekiciyle emniyete götürüldü.





Görüntü Dökümü:



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-Kapatılan trafikten görüntü



-Polis ekipleri



-Otomoilden görüntü



-Çalışmalardan görüntü

01.01.2017 - 19.16 Haber Kodu : 170101183



01.01.2017 - 19.45 Haber Kodu : 170101184

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