DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- YOLCU VAPURUNDA TABANCA İLE ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,()

Kadıköy-Eminönü arasında yolcu taşıyan şehir hatları vapurunda tabancayla havaya ateş ettiği iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kadıköy- Eminönü Vapurunda 21.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy'den şehir hatları vapuruna binen bir kişi, denizin ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Yolcuların büyük panik yaşadığı olay polise bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vapur Karaköy İskelesi'ne yanaştırıldı. Bir süre vapurda bekletilen yolcular, özel harekat polisleri eşliğinde vapurdan indirildi. Vapurda yapılan aramanın ardından bir kişi gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Polis, vapurdan detaylar

-Gözaltına alınan şüphelinin

05.06.2019 - 23.57 - Haber Kodu : 190605188

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2- TRENİN ÖNÜNE ATLAYIP YAŞAMINA SON VERDİ



Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - MARMARAY hattı Yeşilköy Tren İstasyonu'nda koşarak trenin önüne atlayan Sinan Ö.(43), feci şekilde hayatını kaybetti.

Bakırköy, Marmaray hattı Yeşilköy İstasyonu'nda gece saat 23.30 sıralarında isminin Sinan Ö. olduğu öğrenilen kişi koşarak trenin önüne atladı. Tren istasyonundaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sinan Ö.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu Sinan Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, intihar olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Tren istasyonundan ve polis araçlarından detaylar

-Polislerin olay yeri incelemesi

-İtfaiye aracı detaylar

-Genel ve detaylar

06.06.2019 - 03.07 - Haber Kodu : 190606009

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3- EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM İZDİHAMI

Uğur CAN - Cemil ÖZDEMİR - Zeki GÜNAL / İstanbul

Bayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı.

Bayramın ilk günü evlerinde ve yakınlarıyla bayramlaşarak geçiren İstanbullular 2'inci gününde kendilerini dışarı attı. İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde izdiham yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı. Araçların arasından geçenleri ile sürücüler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

İstanbullulardan Adalar'ı tercih edenler de fazlaydı. Ada vapurları da dolup taşarken Büyükada'da oldukça kalabalık bir gün geçirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan izdiham görünüleri

-Eminönü'ndeki izdihamdan görüntüler

-Tramvay istasyonundaki kalabalık

-Vapur iskelesindeki kalabalık

-Vapurlardaki kalabalık

-Ada vapuru

-Büyük Ada'dan kalabalık görüntüler

Detaylar

05.06.2019 - 19.30 - Haber Kodu : 190605174

05.06.2019 - 18.40 - Haber Kodu : 190605165

05.06.2019 - 18.04 - Haber Kodu : 190605159

05.06.2019 - 17.22 - Haber Kodu : 190605147

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4- SOYLU: 23 HAZİRAN'I BİR İDEOLOJİK KAVGAYA DOĞRU GÖTÜRECEKLER

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Haziran'ı bir ideolojik kavgaya doğru götürecekler. 23 Haziran'ı Allah muhafaza kazandıklarından sonra da Türkiye'de bir siyasal iç kargaşa, Türkiye'nin iç istikrarını bozmaya yönelik bir hamleye doğru yönelecekler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy Trabzonlular Derneği'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

"BURASI BİR MEDENİYET ŞEHRİDİR"

Bayramlaşmanın ardından bir konuşma yapan Soylu, "Bugün Kılıçdaroğlu'nu bir ara ben televizyonda gördüm. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yanında duruyor. HDP'li Sezai Temelli de orada olmasa da o da o tarafta. İstanbul'un nasıl bir noktaya gelebileceği aşikardır. Burası bir medeniyet şehridir. Burası bir zenginlikler şehridir. Korkum şu, İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarına oyun kurarlar. Endişem odur" ifadelerini kullandı.

"HİLE NEREDE YAPILABİLİR…"

Soylu, "Diyorlar ki; bir zarf var içerisinde 4 pusula var. Birisi iptal ediliyor da diğeri neden iptal edilmiyor? Bizim zarfın içerisindeki 4 tane pusulanın masumiyetine itirazımız hiç olmadı. O pusulaların içerisi doğru. Ne zaman ki bunlar dışarı çıktı, işe o zaman hile karıştı. Arnavutköy'de CHP istediği kadar itiraz etsin sonuç değişir mi? Biz Kadıköy'de itiraz edelim sonuç değişir mi? Biz Bakırköy'de, Beşiktaş'ta itiraz edelim sonuç değişmez. Onlar Bağcılar, Beykoz'da itiraz etsinler sonuç değişmez. Hile nerede yapılabilir, birbirine yakın olan bir yerde. İstanbul'da birbirine yakın olan bir ilçe yok ki, orada oyun kurmaya çalışsınlar." şeklinde konuştu.



"DEVLET ADAMLIĞINA YAKIŞAN BİR YÖNTEM DEĞİLDİR"

Soylu, "Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiği ilk gün attığı imza verilerin kopyalanmasına ilişkin. Ne demek bu? 17-25 Aralık'ta verileri kopyalayanları biz nerede gördük, Amerika'ya gitti o polisler, Halk Banka'sı davası açılınca bizim verilerimizin, bütün dinleme tapelerimizin tamamını orada Halkbank davasında gördük. Bu bir yöntemdir. Bu yöntem doğru bir yöntem değildir. Devlet adamlığına yakışan bir yöntem değildir. Bu başka bir şeyin yöntemidir. Arkadan tuzak kuracaklar, plan yapacaklar ve Türkiye'yi bu tartışmaların içerisine getirecekler. Verileri kopyalayıp başka yerlere servis etmek ne devlet adamı ciddiyetine yakışır, ne de kanunen hakkın değil zaten. Biz istediğimiz veriyi artık istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Uluslararası sözleşmelere attığımız imza karşılığında kişisel verilerin korunma hakkı var. Biz buna devlet olarak riayet etmek zorundayız" diye konuştu.

"BİZ BUNLARI GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAŞADIK"

Bakan Soylu, "23 Haziran'ı bir ideolojik kavgaya doğru götürecekler. 23 Haziran'ı Allah muhafaza kazandıklarından sonra da Türkiye'de bir siyasal iç kargaşa, Türkiye'nin iç istikrarını bozmaya yönelik bir hamleye doğru yönelecekler. Endişem budur. Biz bunları geçmiş dönemlerde yaşadık. Eski Türkiye konularının tekrar gelmesinde imtina ettiğimizi, bundan endişelendiğimizi söylemek istiyorum. Karar sizin kararınız. Başımızın üzerindedir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BUGÜNE KADAR GELMESİNDE BÜYÜK KATKIDA BULUNDU"

Süleyman Soylu, "Binali abinin neyi yaptığını millet biliyor. Bunu anlatmanın bir anlamı yok. Benim için yaptıklarından daha kıymetli bir şey var. 17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a kim ne kadar saldırırsa saldırsın, bu Binali abi hem hizmet yaptı, hem de bütün dünyaya ve bütün Türkiye'ye bir vefanın ve sadakatin ne olduğunu Tayyip Erdoğan'ın yanından bir milim bile ayrılmadan, kendisine ne kadar hücum ederlerse etsinler, onun yanında o mücadeleyi gerçekleştirerek Türkiye'nin bugüne kadar gelmesinde büyük katkıda bulundu" diyerek sözlerini noktaladı.

Görüntü Dökümü:

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-Süleyman Soylu'nun konuşması

-Dernekten detaylar

05.06.2019 - 21.32 - Haber Kodu : 190605186

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5- İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL-)

Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü Beyoğlu İstiklal Caddesi en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Cadde üzerinde adeta insan seli oluşurken, gezmeye gelenler zaman zaman yürümekte zorlandı.

Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Caddesi'nden kalabalık görüntüleri

05.06.2019 - 09.02 - Haber Kodu : 190605168

