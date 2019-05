DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1  

1- YILDIRIM: HAL KOMİSYONCUSU TEFECİ DEĞİLDİR TERÖRİST DEĞİLDİR

Binali Yıldırım Bayrampaşa'da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile iftar yaptı. İftar öncesi konuşan Yıldırım, "Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler anlının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır." Dedi.

Binali Yıldırım Bayrampaşa da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile iftar yaptı. İftar programına Ak parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.

"YENİ BİR HAL YASASI YAPILIYOR"

Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, "Yeni bir hal yasası yapılıyor, bir çalışma var. Bu çalışmayla ilgili bazı endişeler var. Bunları ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Her şeyden önce şunun burada milletimizin huzurunda siz hal çalışanları ve buradaki işletme sahiplerinin önünde ifade etmek istiyorum. Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler alnının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır." Şeklinde konuştu.

"YAPILAN HER İŞİN HER HİZMETİN MUTLAKA BİR KARŞILIĞI OLMALIDIR"

Hal esnafını ve komisyoncularını malların semt pazarlarına taşınmasında garantör olduklarını dile getiren Yıldırım, "Buraya üreticiden sebze meyve getirilir, burada komisyoncu veya buradaki satıcıların temsilcisi dediğimiz insanlar, işletmeler yaptıkları hizmetin karşılığında bir ücret alır. Bu da maksimum yüzde 8'dir, vergiyi düştükten sonra yüzde 4 kazancı vardır. Yapılan her işin her hizmetin mutlaka bir karşılığı olmalıdır." diye konuştu.

"TİCARET BAKANLIĞIMIZ GIDA KOMİTESİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR"

Sebze ve meyve fiyatlarında zaman zaman meydana gelen dalgalanmaların mevsim şartlarından, üretim ve arz talep dengesinin bozulmasından kaynaklandığını söylen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Tedarik sistemi yetersizdir. Biz biliyoruz ki, tarladan mal çıkıp buraya gelince 4'e 1 fireye gider. Asıl mesele bu fire miktarını azaltmaktan geçiyor. Bunun için Ticaret Bakanlığımız Gıda Komitesi gerekli çalışmaları yapıyor. Mutlaka bizim fire oranını düşürmemiz, saklama zamanını uzatmamız lazım. Bunlar küçük yatırımlar değildir, bunlar ciddi kaynağı ihtiyaç gösterir. "

"10 DAKİKADA 56 MADDELİK KANUNU GEÇİRDİK"

Yıldırım, "Biz 2002'de iktidara geldiğimizde Kara Yolu Taşıma Kanununu, o zaman iki parti var. AK Parti ve CHP var. Biz çalıştık ve genel kurulda 10 dakikada 56 maddelik kanunu geçirdik. Çünkü AK Parti'de, CHP'de destekledi, 10 dakikada geçti. Demek ki, bir mesele herkesin katıldığı bir ortamda ele alınır ve ortak akılla ele alınırsa, çözülemeyecek bir meselemiz yok. Bunda da vakit geçmiş değil, hal yasasıyla ilgili. Bundan sonraki süreçte gerekli katkıyı yapacağız ve herkesin beklentisini sağlayacak bir yasayı inşallah çıkartacağız." dedi.

2 - ÇİFTLİK BANKIN MÜDÜRÜ: MEHMET AYDIN'IN KARDEŞİ ÇİFTLİKTEN HAYVAN ÇALDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ilk duruşması sona erdi.

Basın mensupları ve izleyicilerin yer olmadığı gerekçesi ile alınmadığı duruşmada 11'i tutuklu 24 sanığın ifadesi alındı.

İnegöl'deki çiftlikte bir süre müdürlük yaptığını söyleyen Umeyr Karakoç, sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın'ın çiftlikten büyükbaş hayvan çaldığını ortaya çıkardığını ancak olayın üstünün örtüldüğünü söyledi.

Savcı, Bulgaristan'ın Türkiye'ye iade ettiği sistemin yazılımcısı Düzgün Genç'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin tahliyesini istedi.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında ilk duruşmaya başlandı.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 11'i tutuklu 24 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşma salonunun bulunduğu koridora tutuksuz sanıklar ve avukatların dışında kimsenin girişine izin verilmedi.

Duruşmaya 24 sanığın kimlik tespiti ile yapıldı. Ardından sanıkların sorgularına geçildi.



YAZILIMCI: TÜRKİYE'DE ŞİRKETLE İLGİLİ HİÇBİR FAALİYETİM OLMADI

Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilen sistemin yazılımcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Düzgün Genç, 2009 yılından beri Bulgaristan'da yaşadığını söyledi. Çiftlik Bank'taki işine diğer tutuklu sanık Cudi Cumhur'un referansı ile onun yardımcısı olarak başladığını söyleyen Genç, "Amerika'daki şirkette çalışacağımı düşünüyordum, Türkiye'deki şirketle ilgili hiçbir faaliyetim olmadı" dedi.

2017 yılı Haziran ayında Cudi Cumhur ve Mehmet Aydın ile Arjantin'e gittiğini söyleyen Genç, "Orada 5 ay kaldım. Sigortamın yatırılmaması ve vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle 2017 Kasım'ında İstanbul'a geldim. Buradan Bulgaristan'a gittim. İddialar nedeniyle Bulgaristan polisi tarafından gözaltına alındım. İsteğimle Türkiye'ye iade edildim. Türkiye'de şirketle ilgili hiçbir faaliyetim olmamıştır. Arjantin'de iken sadece Türkiye'deki Çiftlik Bank bayilerinin sitelerini hazırladım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Cudi Cumhur Yurdakul, bilgisayar yazılım uzmanı olduğunu belirterek, "2016 yılı Aralık ayında internet sitesi üzerinden kendisine ulaşan, önceden tanımadığım Cengiz Samur'un teklifi ile Bursa'ya gidip Mehmet Aydın ile tanıştım. Yazılım geliştirici olarak çalışma konusunda konuştuk. 15 Mayıs 2017 tarihine kadar çalıştım. Çiftlik Bank'ın merkezi Ataşehir'e taşınınca ben IQ Yazılım AŞ isimli şirket kurdum ve Fame Game Hayvancılık AŞ ile yazılım konusunda sözleşme yaptım. Kimseden para almadım. Kimseyi de bu oluşuma para yatırması konusunda yönlendirmedim" dedi.

"MEHMET AYDIN VE SILA AYDIN'IN ÇOK FAZLA KİŞİSEL HARCAMA YAPMALARINDAN RAHATSIZ OLDUM"

Örgüt yöneticisi veya üyesi olmadığını söyleyen Cudi Cumhur, "2017 yılı Kasım ayından itibaren yönetici olarak bilinen Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın ile bir kaç kişinin çok fazla kişisel harcama yapmalarından rahatsız oldum. Bu konudaki şikayet ve endişelerimi de kendilerine bildirmiştim. 2017 yılında resmi kurumlar bilgi ve belge toplamaya başlayınca ben bu konuda bütün yardımımı yaptım. Gerekli olan belgeleri de verdim. Başlangıçta Çiftlik Bank'a ait söz konusu yazılımı oluşturan kişi ben değilim" dedi.

'FATİH AYDIN'IN ÇİFTLİKTE BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÇALDIĞINI ORTAYA ÇIKARDIM'

Can Feza olarak tanınan Orhan Gül'ün menajerliğini yaptığını, Can Feza'nın 2016 yılında 81 ilde konser vermek için Mehmet Aydın ile anlaştığını söyleyen tutuklu sanık Umeyr Karakoç, "Mehmet Aydın da rap şarkıları söyleyen biriydi. Bu şekilde ben de Mehmet Aydın ile tanışmış oldum. 2017 yılı Mart ayında 15-20 gün hayvanların bulunduğu İnegöl'deki çiftlikte müdürlük yaptım. Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın'ın çiftlikten büyükbaş hayvan çaldığını ortaya çıkardım. Ancak olay nedeniyle kurulan konsey Mehmet Aydın'a yanlış bilgi verdi. 2017 Kasım ayında Dubai'de kurulacak çiftlik için oraya gittim. Kurulması düşünülen şirket işi olmadı. Ben de İstanbul'a döndüm. Şirkette yöneticilik yapmadım, dolandırıcılık yapmadım. Örgüt üyesi değilim" dedi.

Müvekkili Cudi Cumhur'un Avukatı Aydın Mollaoğlu, davanın dayanağını oluşturan raporların müvekkilinin yardımları ile düzenlendiğini savunarak tahliyesini talep etti.



SAVCI YAZILIMCININ TAHLİYESİNİ İSTEDİ MAHKEME REDDETTİ

Duruşma savcısı Harun Veli Koçali, tutuklu sanıklar Hakkı Cangül, Faruk Cangül ve Düzgün Genç'in tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme tahliye taleplerini reddetti. Duruşma Pazartesi günü tekrar başlayacak ve Cuma gününe kadar aralıksız sürecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.



132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.



3- MALTEPE'DE REKLAM ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Maltepe'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Hikmet Sokak'ta bulunan bir reklam atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bir anda büyüyen yangında alevler, yakındaki 4 katlı binanın seviyesine kadar yükseldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına tazyikli su sıkarak müdahale etti. Polis ekipleri, yangın çıktığı yerde ve sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de, herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yapıldı. Reklam atölyesinde yanında bulunan dört katlı binada bazı evlerin camları hasar gördü.

Dört katlı binada oturan bir vatandaş "Ben başka bir yerdeydim, telefon geldi bana, bütün eşyaları fırlattım, koşarak geldim buraya. Hiç trafik falan dinlemedim. Yanan iş yerinde tamir yapıyorlardı, kapı pencere falan kendi evimde bir hasarın olmadığını biliyorum. " Dedi.

4- HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU



Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - ŞİŞLİ'de Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında bir otomobilin bariyerlere girmesi sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Sürücü ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli, Bomonti çıkışında sabaha doğru saat 04.15 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen J.İ., iddiaya göre aşırı hızlı kullandığı 34 BIY 007 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel çıkışında bariyerlere vurdu. Kazada ön kısmı parçalanan otomobilin bazı parçaları çevreye savruldu. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü J.İ. şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı olmaması nedeniyle kaza yerinden ayrıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

5- YER HİZMETLERİ PERSONELİNE HAKARET EDEN YOLCU ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Çağatay KENARLI / İSTANBUL

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince, yer hizmeti veren T.S. adlı personele tepki göstererek hakaret eden F.E.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer 26 Nisan günü saat 17.00'de sefer yapması planlanan ve 15 dakika rötar yapan uçağın yolcusu F.F.E., yer hizmeti veren T.S. adlı personele tepki göstermişti. F.F.E. adlı yolcunun, yer hizmeti personeline hakaret etme anları kameralara yansımıştı.

İstanbul emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, hakarete uğrayan yer hizmetleri personeli T.S.'nin şikayeti üzerine F.F.E. hakkında "Hakaret" suçundan işlem yapıldığı ve polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen F.F.E.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

6- 'SARALLAR' OPERASYONUNDA 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul

'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Mayıs'ta 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı.

Organize polisi gözaltına alınan şüphelilerin tutuklu bulunan şebeke lideri Ümit Saral ve şebekenin cezaevindeki elemanlarına bakan kişiler olduğunu, cezaevinden Ümit Saral'ın avukatı aracılığıyla gelen talimatları yerine getirdiklerini ileri sürdü. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 21'i sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

