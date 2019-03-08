DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ESENYURT'TA BİR İŞ YERİNDE PATLAMA (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()

Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta iddialara göre bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-İş yerinin görüntüsü

-Hasar gören araçlar

-Genel ve detaylar

08.03.2019 - 08.00 - Haber Kodu : 190308011

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(ÖZEL)

2- DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜN İLK SAATLERİNDE KADIN CİNAYETİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde Beyoğlu'nda bir kadın cinayete kurban gitti. Moğolistan uyruklu K.L. erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İdris Ç. tarafından başından vurularak öldürüldü.

Olay, Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan bir binada saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Moğolistan uyruklu K.L. ve İdris Ç., binaya girdikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında binadan silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde K.L'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İdris Ç. ise olay yerinde ağır yaralı olarak bulundu. İdris Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin 3 kez durduğu öğrenilen İdris Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNCE KADINI BAŞINDAN VURDU, SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Polis olayda, İdris Ç.'nin tartışma sırasında üzerinde bulunan silahı çekerek, önce K.L'yi başından vurduğu, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bina girişinde bir süre delil araştırması yaptı. Polis de olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.



K.L.'NİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın, olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



KOMŞULARI O ANLARI ANTATTI

Olayın yaşandığı sırada evde olduklarını belirten bir kişi, silah seslerini duyup dışarı çıktıklarını ifade etti. Polisin olay yerine gelmesiyle olayı öğrendiklerini söyleyen kişi, olayda bir kadının öldüğünü ve bir kişinin de intihar ettiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması

-Olay yerine çekilen güvenlik şeridi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazenin çıkarılışı

-Cenaze aracının olay yerinden ayrılması

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

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3- EMİNÖNÜ'NDE ARAÇ DENİZE UÇTU; 2 KİŞİ KURTARILDI

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL

Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Araç denizden çıkarıldı.

Olay, saat 19.15 Eminönü Arabalı Vapur iskelesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, arabalı vapur için bekleyen bir sürücüsü, bir anda aracını hareket ettirdi. Vapur sırası için konulan dubaları da önüne alan sürücü, direksiyonu bir anda sağa kırarak araçla denize uçtu. Çevredeki iki genç denize atlayarak batmakta olan araçtan çekip bir çocuğu kurtarırken, sürücüsünün bir süre sonra su yüzeyine çıktığı, ardından kurtarılarak kıyıya çıkarıldığı belirtildi. Olay yerine polis, sağlık, deniz polisi, itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan 1'i çocuk iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kıyı emniyeti ekipleri ve deniz polisi dalgıçları araçta yaptıkları araştırmada başka kimsenin olmadığını belirledi. Dalgıçların bağladığı iple vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Araç çekiciye bağlanarak polis otoparkına götürüldü. Sürücü ile çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, çocuğun kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, bir gencin batmakta olan araçtan çocuğu çekip aldığı, daha sonra denize atlayan başka bir gencin ondan çocuğu alıp kıyıya çıkardığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekipleri

-Ambulanslar

-Polis ve kıyı emniyeti ekipleri

-Çocuğun kurtarılma anı

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4- ELEKTRİK PANOSU YANDI: İTFAİYE 16 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - GÜNGÖREN'de 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Aralarında 6 aylık bir bebek dahil çocuk ve kadınların da olduğu 16 kişiyi itfaiye tahliye etti. İtfaiye ekipleri, hem sokakların darlığı hem de araçların hatalı park etmesi nedeniyle yangına güçlükle müdahale eti.

Güneştepe Mahallesi Buket Sokak'taki 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda saat 01.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri oturdukları apartmanın girişinden dumanların yükseldiğini görünce bir süre panik yaşadı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hem sokakların darlığı hem de araçların hatalı park etmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, olay yerinde çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri, bina yanan elektrik panosunu söndürürken, üst katlarda bulunan ve panik yaşayan 16 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler arasında 6 aylık bir bebek ve çocuklar ile kadınların da bulunduğu öğrenildi. Tahliye edilenler, olay yerinde bulunan ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Bu sırada itfaiye erleri de yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle bina girişinde hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Meraklı kalabalık

- Kadın ve çocukların kurtarılması

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Yanan elektrik saatlerinden görüntü

- Genel ve detaylar

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5- CEZAYİR UYRUKLU GENÇ 30 EURO İÇİN BIÇAKLANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Fatih'te gece saatlerinde Cezayir uyruklu bir kişi cebindeki 30 Euro için kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak gasp edildi. Yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed İslem Belabed isimli genç, iddiaya göre Yusufpaşa tramvay durağının yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurdu. Belabed'den para isteyen şüpheli ya da şüpheliler cebindeki 30 Euro'yu vermek istemeyen Muhammed'i bıçakla yaraladı. Genç adam kanlar içinde kaldı, bıçaklı gaspçı ya da gaspçılar ise kayıplara karıştı. Bu sırada Belabed olay yerinden yaralı halde uzaklaştı. Zeytinburnu'nda devriye gezen polis ekipleri, Davutpaşa Caddesi üzerinde kanlar içinde yürüyen Belabed 'i görünce hemen durdu. Polis ekipleri, bir yandan geç adamdan bilgi alırken bir yandan da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sağ bacağından yaralanan Muhammed'e ilk müdahaleyi burada yaparak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayın faili veya faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Yaralanan gencin görüntüsü (ÖZEL)

- Polis ekiplerinden görüntü

- Gencin ambulansla hastaneye kaldırılması

- Olayın meydana geldiği bölgeden görüntü

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detaylar

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(havadan görüntülerle)

6- REGAİP KANDİLİ'NDE ÇAMLICA CAMİİ'NE AKIN ETTİLER

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Yılmaz BEZGİN - Ramazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL()

İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii, dün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı. Akşam düzenlenen Regaip Kandili programı için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne akın etti.

İbatede açılan Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Akşam namazı öncesinden itibaren vatandaşlar, camiye akın etti. Bir grubun, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla camiye geldikleri görüldü. Vatandaşların caminin içi ve avlusunda hatıra fotoğrafları çektirdikleri görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da akşam namazından sonra Çamlıca Camii'ne geldi. Akşam namazı ile Yatsı namazı arasında camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Görüntü Dökümü:

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Camiden havadan ve yerden görüntüler

-Namaz kılanlar

-Kur'an okuyan imam

-Camiye gelenler

-Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan grubun gelişi

-Fuat Oktay ve beraberindekilerin camiye girişi

07.03.2019 - 19.32 - Haber Kodu : 190307263

07.03.2019 - 21.14 - Haber Kodu : 190307279

07.03.2019 - 21.49 - Haber Kodu : 190307280

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