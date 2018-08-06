DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- KURBANLIKLAR İSTANBUL'A GETİRMEYE BAŞLANDI

- EVRAK EKSİĞİ OLANLARIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde oluşturulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda canlı hayvan taşıyan araçlar tek tek kontrol edildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin bir çok yerinden gelen kurbanlıklar gece yarısından itibaren İstanbul'a giriş yapmaya başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkiinde kurulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda Avrupa Yakası'na geçmek isteyen araçlar tek tek kontrol edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Evrak eksiği bulunan ve Avrupa Yakası'na geçiş izni olmayanlara izin verilmedi. Ekipler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacak olan tüm TIR ve kamyonları tek tek kontrol etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyon ve TIR'ları ekipler tarafından durdurulması

-Evrakların kontrol edilmesi

-Kamyon kasasındaki hayvanların görüntüsü

-Tokat'tan kurbanlık getiren amca ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

06.08.2018 - 04.56 Haber Kodu : 180806016_

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2- CÜNEYT ARKIN HASTANEYE KALDIRILDI

Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri'deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Silivri'deki özel bir hastanede tedavisi süren Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden detay görüntüler

-Cüneyt Arkın'ın arşiv görüntüleri



05.08.2018 - 23.54 Haber Kodu : 180805149

05.08.2018 - 21.18 Haber Kodu : 180805139

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(ÖZEL)

3- AVRASYA TÜNELİ'NE OTOBÜSLE TERSTEN GİRDİ GÖZALTINA ALINDI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Kadıköy'de bir sürücü, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yaptığı otobüsle, Avrasya Tüneli'ne ters yönden girdi. Otobüs tünelin havalandırma sistemine çarparak durabildi. Yaşanan olay nedeniyle Avrupa'dan Asya'ya geçiş trafiğe kapatıldı. Sürücü gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saat 05.40 sıralarında Avrasya Tüneli'nin Avrupa'dan Asya'ya çıkışında meydana geldi. İstanbul'a yolcu getiren Aslan Gök, kullandığı 60 NK 300 plakalı otobüs ile D 100 Karayolu Köşuyolu Mevkii'nde ters yönde ilerleyerek Avrasya Tüneli'ne girdi. Otobüsün ilerlediği ters istikametten araç şans eseri araç gelmedi. Otobüs, bir süre ilerledikten sonra tünelin havalandırma sistemine çarparak durabildi.

Kazada, yaralı ve can kaybı olmazken, otobüs çekici yardımıyla tünelden çıkartıldı. Kazada hasar gören havalandırma sistemleri tünelden söküldü. Olay nedeniyle Avrupa'dan Asya yönü 4 saat trafiğe kapatıldı. Otobüs sürücüsü Aslan Gök, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gök, polis ifadesinde Avrasya Tüneli'ne yanlışlıkla girdiğini söyledi. Gök ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Otobüs şoförü emniyet çıkışında muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı. Otobüs ise, bağlı bulunduğu firmaya teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Avrasya Tünelinin geliş istikameti

-Şoförün götürüldüğü karakol

-Şoförün karakoldan çıkışı

-Şoförün soruları yanıtsız bırakması

05.08.2018 - 19.21 Haber Kodu : 180805123

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4- SANCAKTEPE'DE CİNAYET...

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL

Sancaktepe'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Abdurrahmangazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş bir arazide 23.00 sıralarında, başından silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. 25-30 yaşlarındaki kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yerdeki ceset

-Polisin çalışmaları

Detaylar

06.08.2018 - 01.23 Haber Kodu : 180806011

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(ÖZEL)

5- 11 YAŞINDAKİ BERRAK'IN CENAZESİ BULUNDU

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul

Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.

Ağva'da dün dalgalara kapılarak kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sabah erken saatlerinde yeniden başlamıştı. Berrak Subaşı'nın cenazesine saat 15.30 sıralarında ulaşıldı. Cenazeye denizde kaybolduğu bölgeye yakın bir alanda dalgıçlar tarafından ulaşıldığı öğrenildi. Berrak'ın cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botla Ağva Limanı'na getirildi. Küçük kızın cansız bedeni ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızlarının haberini alan aile yakınları da limana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin çıkarılması

-Ailenin görüntüsü

-Detaylar

05.08.2018 - 16.41 Haber Kodu : 180805095

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6 - SICAKTAN BUNALAN İSTANBULLULAR SİLİVRİ'YE AKIN ETTİ

İSTANBUL

İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonu tatilini fırsat bilerek Silivri'ye akın etti. Silivri sahilleri serinlemek için denize girenlerle doldu.

Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen İstanbullular, Silivri sahillerini doldurdu. Hafta sonu tatillerini Silivri'de geçiren İstanbullular akşam saatlerinde evlerine dönüşe geçti. Bu nedenle, TEM otoyolu Selimpaşa, Büyükçekmece ve D100 Silivri karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk geç saatlere kadar sürdü.

Görüntü Dökümü:

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Sahilden görüntüler

Dönüş trafiğinden görüntüler

05.08.2018 - 19.32 Haber Kodu : 180805126

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7- HALİÇ KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışması yapılan Haliç Köprüsü Metrobüs yolu trafiğe açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapıldı. İki gündür kapalı bulunan D-100 Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti, İBB ekiplerinin çalışmasının ardından bu sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İBB ekiplerinin bariyerleri kaldırması

-Trafiğe akışı

-Genel ve detaylar

06.08.2018 - 06.22 Haber Kodu : 180806017

