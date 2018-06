DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BAŞBAKAN YILDIRIM ALEVİ KANAAT ÖNDERLERİ İLE BAYRAMLAŞTI

Başbakan Binali Yıldırım;

"1938 Dersim büyük bir acıdır. Bu ülke Dersim'le yüzleşmelidir. Hiç bir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok."

"Makul olan imkansız olanı değil, makul olanı yapmak açısından elimizde her zaman fırsat var. Bunun için Cemevlerinin statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik."

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, Alevi Kanaat Önderleri ile bayramlaştı. Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programa Binali Yıldırım'ın yanı sıra eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile davetliler katıldı. Başbakan Yıldırım programın başında "Haydar Haydar" türküsünü seslendiren türkücüye eşlik etti.

Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Anadolu toprakları binlerce yıldır vatanımız. Hepimiz biriz. Farklılıklarımız da bizim en büyük zenginliğimiz. Erzincan'da doğup, büyümüş biri olarak bu birlikteliğin ne anlama geldiğini bilenlerden biriyim. Hepimizin yolu, Hak Muhammed, Ali yoludur. Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz birdir." dedi.

"TERÖR BİZİM BAŞIMIZIN BELASIDIR"

Tunceli'ye yaptığı ziyarette edindiği izlenimleri aktaran Yıldırım, "İnsanlar terörden kurtulmuş olmanın rahatlığı içerindeler. Terör bizim başımızın belasıdır. Terör yüzünden bölgelerimizin gelişmesi gecikti. Yatırımlar gitmedi. Gençlerimiz gelecek umutlarını kaybetti. Bunu istismar eden terör örgütleri bu çocuklarımızı dağa yönlendirdi. Kalem tutması gereken ellere silah tutuşturuldu. Binlerce masum insanın hayatı yok edildi. Bölücü terör örgütü PKK'nın aslında 'Kürtler' diye bir sorunu yok. Kürtlerin de, Türklerin de en büyük sorunu PKK'dır." diye konuştu.

"BU KADAR ZALİMLİK OLUR MU?"

Başbakan Yıldırım konuşmasının devamında "Sakarya'da yaşanan olayı görüyor musunuz? Bunu yapanlara ben 'insan' demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu? O da bir can. Bre alçak! Sen onun ayaklarını nasıl kesersin? O cana nasıl kıyarsın? Bizim ecdadımız, geleneğimiz karıncayı incitmeyi bile bir suç görüyor. Bunlar maalesef dönüp, dolaşıp eğitime geliyor. Eğitim işin başı. Mutlaka her yönden eğitimi, her yaşa eriştirmemiz lazım. Toplumda husumet duygularını değil, kardeşlik duygularını çok daha fazla işlememiz lazım. " ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKE DERSİM'LE YÜZLEŞMELİDİR"

Başbakan Yıldırım, "Zaman şimdi artık acıları küllendirme, geleceğe bakma zamanıdır. 1938 Dersim büyük bir acıdır. Bu ülke Dersim'le yüzleşmelidir. Hiç bir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok. O dönem Dersim'i yapanların Bugün bunu bir şekilde özeleştirisini yapmalı, hesabını vermelidir. Devlet yanlış yapabilir. Yapmaması gerekir ama yanlış yapılmıştır. Bir daha bu yanlışların olamaması için bu meselenin de ele alınıp, açık, samimi bir şekilde toplumla paylaşılması gerekir. İdam etmek için yaşını büyütüp, öldürdüğünüz o insanların zihinlerindeki acıları küllendirmenin, bir daha yaşanmaması için açık kalplilikle konuşulması gerekir." şeklinde konuştu

"SORUNU OLMAYAN ÖLÜLER VE DELİLERDİR"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

Toplumun bütün kesimlerinin sorunları var. Sadece Alevi vatandaşlarımızın sorunları yok. Herkesin sorunu var. Sorunu olmayan ölüler ve delilerdir. Sorunları torunlara bırakmayacağız. Hiç bir şeyden çekinmeden cesaretle üzerine gideceğiz. Ama doğru zeminde konuşacağız. Alevi vatandaşlarımızla ilgili aslında meseleleri çözmek için 9-10 tane çalıştay yaptık. Bu meseleyi cesaretle ele aldık. Burada gördüğüm eni konu sorunun tanımında anlaşamamak. Niye anlaşamıyoruz? Öyle bir farklılaşma var ki! Ali'siz Alevilikten tutun yani Aleviliği tek başına din gibi ifade etmeye çalışana kadar değişik görüşler ortaya çıktı. Burada maalesef bir ortak noktayı yakalayamadık. Benim tespitim bu yönde. Ancak makul olan imkansız olanı değil, makul olanı yapmak açısından elimizde her zaman fırsat var. Bunun için Cemevlerinin statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik.

Öte yandan; programın başında sahne alan türkücünün, oturduğu masaya gelerek mikrofon uzatması üzerine Başbakan Yıldırım "Haydar Haydar" türküsüne eşlik etti. Yıldırım'ın türküyü seslendirmesi salondakiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Yıldırım'ın gelişi

-Yıldırım'ın türküye eşlik etmesi

-Yıldırım'ın konuşması

Genel ve detaylar

16.06.2018 - 23.31 Haber Kodu : 180616206

16.06.2018 - 23.01 Haber Kodu : 180616200

16.06.2018 - 23.00 Haber Kodu : 180616199

16.06.2018 - 22.54 Haber Kodu : 180616198

16.06.2018 - 22.50 Haber Kodu : 180616197

=======================

2- MUHARREM İNCE PENDİK'TE KONUŞTU

Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE-Harun UYANIK / İSTANBUL ()

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pendik'te halka seslendi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pendik Plevne Caddesi'nde gece mitingi düzenledi. Bosna-Hersek bayraklarının da yer aldığı mitingde konuşan İnce, "Belki de bu kadar kötü günler geçirirken bu ülke, insanları kamplaştırdılar, böldüler. Her gün ölümler, zulümler... Artık manyaklar hayvanlardan intikamını almaya başladı. Bu kamplaşmış, kutuplaşmış, hayvanlara işkence eden böyle bir toplum olmaktan kurtulacağız. Çocuklarımıza birbirini sevmesini öğreteceğiz" dedi.

YÜN ATKIYA TEPKİ GÖSTERDİ: MAHVOLDUM

İstanbul mitingine katılacakların Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarıyla gelmesini isteyen İnce, "Bu yaz günü bana kışlık yün atkıları takıyorsunuz, terden öldürdünüz beni. Gittiğim yerlere söylüyorum: Hafif olandan getirirseniz takarım. Bu yünlülerden getirirseniz takmam, bak söyleyeyim. Mahvoldum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-------------------

-Muharrem İnce'nin konuşması

-Detaylar

16.06.2018 - 22.46 Haber Kodu : 180616196

16.06.2018 - 21.47 Haber Kodu : 180616178

16.06.2018 - 21.29 Haber Kodu : 180616176

16.06.2018 - 21.31 Haber Kodu : 180616177

================

3- EMİNE ERDOĞAN'DAN MEZARLIK ZİYARETİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, babası Cemal Gülbaran ve annesi Hayriye Gülbaran ile kayınvalidesi Tenzile Erdoğan ile kayınpederi Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Emine Erdoğan'a ziyaret sırasında kızı Sümeyye ile torunu da eşlik etti. Mezarlık çıkışı vatandaşlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

MEZARLIK ZİYARETİNDE CANAN AYBÜKE DE VAR DI

Bu arada, Sümeyye Erdoğan Bayraktar mezarlık ziyaretinde basın mensupları tarafından bebeğiyle ilk defa görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6'ıncı torunu olan ve 12 Ağustos 2017 doğumlu Canan Aybüke, annesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kacağında görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Mezarlığa giriş

-Alına güvenlik önlemi

-Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye'nin görüntüsü

-Torunun görüntüsü

-Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

-Mezarlıktan ayrılması

-Genel ve detaylar

16.06.2018 - 20.48 Haber Kodu : 180616169

=================

4- BEYOĞLU'NDA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Haber- Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İstanbul,

Beyoğlu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri kadın 3 kişi yaralandı. Kaza Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den Dolmabahçe yönüne seyir halinde olan Kemal Özsoy'un kullandığı 34 AN 4976 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 HJ 6937 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 HJ 6937 plakalı otomobilin sol ön tekerliği koptu. Otomobil sürücü ise kaza sonrası kaçtı. Kazada Kemal Özsoy'un kullandığı otomobilde bulunan İra S. ile kazaya karışan diğer otomobilde bulunan Caner Düzyurt ve Tunahan Düzyurt yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın görgü tanığı Bayram Koç, "Biz yukarıdaydık "Güm" diye ses geldi. Aşağıya indik bayan burada yerde yatıyordu. Kafa kafaya çarpıştılar. Kazaya karışan diğer araçta aşağıya sürüklendi . Aşağıdaki arabadan da yaralılar çıktı" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yaralıların yerde yatmasından detay görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yapan araçlarda detay görüntü

-Kaza yapan aracın kopan tekerleğinden detay görüntü

-Bayram Koç ile röportaj

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Ambulansların gidişi

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve yakın detaylar

17.06.2018 - 08.39 Haber Kodu : 180617011

==================

5- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL

İstanbul genelinde akşam saatlerinde birçok bölgede sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde akşam saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanırken trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yağmur görüntüsü

-Zor anlar yaşayan vatandaşlar

-Trafikten görüntü

16.06.2018 - 20.50 Haber Kodu : 180616170