DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine saat 22.15'te taziyeye geldi. Erdoğan, Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay ve diğer aile üyelerine taziyede bulundu. Erdoğan'ın ziyareti sırasında Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da taziye için eve geldi.

Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan'ı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören uğurladı. Erdoğan'ın ayrılmasından kısa süre sonra da Bakan Arslan ile sanatçı Orhan Gencebay da evden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

-Bakan Arslan'ın gelişi

-Erdoğan'nın uğurlanması

-Konvoyun ayrılışı

-Bakan Arslan'ın ayrılması

-Orhan Gencebay'ın ayrılması

11.06.2018 - 00.01 Haber Kodu : 180611001

10.06.2018 - 23.38 Haber Kodu : 180610233

=======================

2- ERDOĞAN: O AHLARIN, VAHLARIN, KEŞKELERİN HİÇ KİMSEYE FAYDASI OLMAZ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Oy vererek sadece ülkeye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmiyorsunuz. Aynı zamanda geleceğinizin kararını veriyorsunuz. Bunun için mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın."

"Allah göstermesin bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en büyük bayramı hep birlikte inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı mensupları ve İstanbul muhtarları iftar programına katıldı. İftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve muhtarlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramına az kaldığını belirterek "Ramazan bayramını İslam alemi olarak hep beraber kutlamayı nasip eylesin" dedi.

Erdoğan, "İnşallah Salı günü sahurda yeni hizmete açtığımız külliyemizdeki sergi salonumuzda Ankaralı muhtarlarımızla birlikte olacağım" dedi.

"MİLLİ İRADENİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEYE, ANLAMAYA BAŞLADILAR"

Erdoğan, "Benim için 'artık muhtar bile olamaz' dediyseler de, muhtar da olduk, Allah'a hamdolsun Türkiye'ye cumhurbaşkanı da olduk. Çünkü o başlıkları atanlar bu ülkede milli iradenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama şimdi milli iradenin ne olduğunu öğrenmeye, anlamaya başladılar. Muhtar deyip geçme, artık o kişi demokratik sistemde ayrı bir yere gelmiştir. Sıradan birisi değil. İnşallah önümüzdeki dönemde de her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"AMERİKA GERİMİZDE, İNGİLTERE FALAN ÇOK DAHA GERİMİZDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür. Fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası hangi ülke biliyor musunuz? Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha gerimizde. Sizler böyle bir ülkenin evlatlarısınız. Bir defa bunu iyi bilmeniz lazım" diye konuştu.

"SIKIYSA HERHANGİ BİR HASTANE, HASTAYI KAPIDAN GERİ ÇEVİRSİN"

Erdoğan, hükümetleri döneminde yaptıkları sağlık yatırımlarına dikkat çekerek, "Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Böyle bir şey yok. Geri çeviremez. Bakın buna özeli de dahil. Çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Eğer biz devletsek bu ülkedeki bütün bu kurumlar, bu milletin evlatlarına en azından ilk müdahaleyi yapmak zorundadırlar. Ondan sonrası ayrı mesele" diye konuştu.

"BİZİM ONLARDAN DAHA BÜYÜĞÜ NİYE OLMASIN?"

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi yapacaklarını belirterek, "Bizim böyle bir bahçemiz yok denilmeyecek. Gülhane var ama burada da Atatürk Havalimanı muhteşem projeyle, orayı Millet Bahçesi yapıyoruz. Çoluğu, çocuğu hep gelsin oralarda sere serpe yuvarlansınlar. Bu nereden geldi, ya havalimanından çıktık, iftara geliyoruz buraya. Gelirken sahil tabii iftar saatinde her iki taraf tıklım tıklım dolu. Arkadaşlara dedim ki 'şöyle bir kenara çekilin de bir grubun yanına gidelim'. Gittik, hepsi zaten mangal yapmaya başlamışlar, hazırlık yapıyorlar iftara. Şimdi onu görünce dedik ki 'artık İstanbul'a bunların hepsini de kapsayacak devasa bir Millet Bahçesi yapmamız lazım'. Yani İngilizin Hyde Park'ı varsa ki 170 bin metrekare falandır. Bizim onlardan daha büyüğü niye olmasın? Burası 12 milyon metrekare. Burayı yapacağız. Türk milleti için, bu millet için evelallah hepsi haktır, olacak" diye konuştu.

HALİÇ'İN TEMİZLENMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben aslında Haliç'in kenarında, Kasımpaşa'da doğdum büyüdüm. Haliç'in ne olduğunu çok iyi bilirim ama orayı temizlemek de elhamdülillah bize nasip oldu. Haliç'i biz temizledik. Peki bütün bu sorunlar gençler tarafından biliniyor mu? Herhalde sihirli bir değnek geldi İstanbul'a dokundu ama Türkiye'ye dokunmadı. Bütün bu sorunlar bizim ve ekibimizin gayretleriyle, çalışmalarıyla, projeleriyle hamdolsun, yatırımlarıyla çözüldü. Ülkemizi bugünlere getirebilmek için gerçekten çok çalıştık. Önümüze vesayet güçlerinden terör örgütlerine, darbecilerden uluslararası güçlere kadar nice engeller konuldu" dedi.

"O AHLARIN, VAHLARIN, KEŞKELERİN HİÇ KİMSEYE FAYDASI OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi tüm bu yaptıklarımızın adeta taçlandırılması olarak görebileceğimiz yeni bir dönemin eşiğine geldik. İnşallah 24 Haziran'da bugüne kadar olduğu gibi bir kez daha milletimizden icazet alacak, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz bayramı takip eden Pazar günü seçim var. Buradan sizlerle birlikte tüm milletime çağrı yapıyorum; aman ha memleket ziyaretini veya tatili uzatıp da sandıkları boş bırakmayın. Oy vererek sadece ülkeye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmiyorsunuz. Aynı zamanda geleceğinizin kararını veriyorsunuz. Bunun için mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en büyük bayramı hep birlikte inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız. Ama o güne kadar durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Erdoğan'ın konuşması

- Detaylar

11.06.2018 - 00.02 Haber Kodu : 180611002

10.06.2018 - 22.19 Haber Kodu : 180610227

10.06.2018 - 22.18 Haber Kodu : 180610226

10.06.2018 - 22.16 Haber Kodu : 180610225

=========================

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ESENLER'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir."

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de düzenlenen Kadir Gecesi programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Filistin'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler tekerlekli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor. Suriye'de insanlar evlerinde, sokaklarında, çocuklar okullarında başlarına ne zaman bomba yağdırılacağını bilememenin korkusu içinde yaşıyor. Terör örgütleri Suriye'de hala cirit atıyor. Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik baskılar

her geçen gün artıyor. Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur. Bizim itirazlarımız, bizim isyanımız kendimiz için değildir. Biz dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların sesiyiz. Yürekten inanıyoruz ki haklıyız ve kazanacağız. İnanıyoruz, Onun için üstünüz. İnşallah bu defa tarih güçlünün değil, haklının zaferini yazacak. Biz dünyadaki tüm gariplerin, ezilmişlerin dertleriyle dertleniyoruz. Biz bölgemizdeki tüm horlanmışların, sürgün edilmişlerin, yalnız bırakılmışların yanındayız. Şimdi milletimizin önünde yeni bir tercih var. 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecek yarım asrımızın, bir asrımızın istikametini de belirleyecektir.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Erdoğan'ın açıklamaları

11.06.2018 - 03.32 Haber Kodu : 180611023

11.06.2018 - 01.40 Haber Kodu : 180611012

11.06.2018 - 01.33 Haber Kodu : 180611008

=======================

4- BAŞBAKAN YILDIRIM MALTEPE'DE SAHUR PROGRAMINDA TAKSİCİLERE SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım;

"Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz."

"O düzenlemeden sonra, her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine. Bundan sonra bizim görevimiz; yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza (taksiciler), sizin arazinize giren bu teşkilatı (Uber) buradan çıkaracağız."

Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, Maltepe miting alanında taksiciler ile sahur programına katıldı.

Başbakan Yıldırım buradaki konuşmasında, "İnsana hizmet zordur ama bir o kadar da kutsaldır. O yüzden ne diyoruz? Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Düsturumuz budur. Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz. Bakın en son aldığımız karardan sonra, biliyorsunuz bir mevzuat düzenlemesi yaptık. O düzenlemeden sonra, her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine. Bundan sonra bizim görevimiz; yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza (taksiciler), sizin arazinize giren bu teşkilatı (Uber) buradan çıkaracağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz olarak, başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite kalite kalite..." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Şu anda 40 binin üzerinde, Türkiye çapında ÖTV istisnası kullanarak aracını yenileyen taksilerimiz var. İyi bir rakam. Herhalde Türkiye'de bütün taksilerin tamamı, 80-90 bin civarı. Dolayısıyla yarıya kadarı bu imkandan yararlanmış. İş yapmak istiyorsan önce vergi dairesine gideceksin. Orada kayıt yapacaksın. Sana tayin edilen, belirlenen alan neyse orada çalışacaksın. Başka belge alıp başka iş yapmak, bedavadan taksicilerin alanına girmek yok. Böyle bir şey olamaz. Türkiye büyüyor. Bugün 40 milyon turist geliyor bu

ülkeye. 2023'te 50 milyonu aşacağız." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları

11.06.2018 - 03.35 Haber Kodu : 180611024

11.06.2018 - 03.32 Haber Kodu : 180611023

11.06.2018 - 03.28 Haber Kodu : 180611022

11.06.2018 - 03.25 Haber Kodu : 180611021

====================

5- MUHARREM İNCE KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

Mehmet İlkay ÖZER - Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, ()

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Küçükçekmece CHP ilçe binasının önünde düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Endüstri 4.0, gelecek, uzay, kuantum, teknoloji, tasarım diyorum. Benim cumhurbaşkanlığımda hiçbir yargı üyesi benim rakiplerimi eleştiremeyecek. Yargı üyeleri Erdoğan'ı eleştiremeyecek. Çünkü yargı üyeleri siyaset yapamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda generaller beni alkışlamayacak. Benim cumhurbaşkanlığımda valiler benim değil milletin valisi olacak" dedi.

"Yeni bir kan lazım" diyen İnce, "Türkiye bu sıkıntılı günlerden bir yorulmuş adamla çıkamaz. Dünyada bir ülke ne zaman sıkışmışsa o sıkışmışlıkta Türkiye'yi mutlaka bir yeni isim kurtarmıştır" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

--------------------

-Meydandan detaylar

-Binaların balkonlarından mitingi takip edenler

-İnce'nin konuşması

-Genel ve detaylar

10.06.2018 - 19.22 Haber Kodu : 180610176

10.06.2018 - 19.20 Haber Kodu : 180610175

10.06.2018 - 19.18 Haber Kodu : 180610174

10.06.2018 - 19.16 Haber Kodu : 180610173

==========================

6- MUHARREM İNCE BEYLİKDÜZÜ'NDE İFTAR PROGRAMINA KATILDI

İSTANBUL

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada orucunu açan Muharrem İnce, daha sonra kısa bir selamlama konuşması yaptı.

İnce konuşmasında, "Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, kadir geceniz mübarek olsun. İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürenler var, ben onlardan biri değilim. İftar sofralarında siyasi konuşma yapmıyorum. Yeryüzü sofralarına, halk tipi iftarlara gidiyorum ama beş yıldızlı iftar sofralarına gitmiyorum." dedi.

Muharrem İnce daha sonra buradan ayrılarak Silivri'ye geçti.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-İftar programından görüntüler

-Muharrem İnce'nin konuşması

10.06.2018 - 21.40 Haber Kodu : 180610218

==============================

7- MUHARREM İNCE SİLİVRİ'DE KONUŞTU

Mehmet İlkay ÖZER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,()

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Silivri'de gece mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Silivri'de düzenlenen gece mitinginde konuştu. İnce, Silivri Atatürk Meydanı'ndaki yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye bir mutluluk, huzur, barışma, ekonomik büyüme, adil bölüşme vadediyorum. Ben bunları söylerken 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri diyorum" ifadelerini kullandı.

İnce, "Her mahalleye bir kıraathane açacakmış. Kıraathanede çaylar beleşmiş. Kekler de beleşmiş. Oralarda oturacaksınız. Yani ne diyor biliyor musunuz? Ben size iş bulamam' diyor. 'Ben sizi iş sahibi yapamam ancak bir çayla bir kek veririm' diyor" şeklinde konuştu.

DOLAR 8-10 LİRA OLACAK

İnce, "Dünyada Nobel ekonomi ödülünü alan ilk kişi bir fizikçidir. Matematik bilen adam ekonomiyi yönetir hiç merak etmeyin" diye konuştu. Bir Afrika sözünden bahseden İnce, "Eğer zebra, tavşan, kaplan, aslan, geyik hepsi aynı tarafa doğru kaçıyorsa, o ormanda yangın çıkmıştır. Türkiye'de büyük problemler var. Durup dururken ne oldu da erken seçime gittiler? Ne diye erken seçime gittiler? Bir ekonomik kriz kapıda, geliyor. Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olacak" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK

"Türkiye'nin yeni bir umuda, yüze, iddiaya ve cumhurbaşkanına ihtiyacı var" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de tarım alanlarını, meraları, insan kaynaklarını atıl durumdan alıp işlevsel hâle getireceğiz. Türkiye'de hukuku tesis edeceğiz. Bağımsız, güven duyulan mahkemeler olacak. Türkiye'nin eğitimi çağdaş olacak. Geleceğe güvenle bakacak gençlerimiz. Meydanlarda uzay madenciliği, kuantum, endüstri 4.0, üretim ekonomisi, fabrika, gençlere iş diyoruz. Emekliye asgari ücret tutarında Ramazan ve Kurban bayramında maaş diyoruz. Mülakatı kaldıracağız, öğretmene, polise 3 bin 600 ek gösterge vereceğiz. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Özgür gençler yetiştireceğiz."

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Silivri'deki mitingden detaylar

-İnce'nin konuşması

-Mitingi izleyenler

-Alandan detaylar

11.06.2018 - 00.03 Haber Kodu : 180611003

10.06.2018 - 23.42 Haber Kodu : 180610236

10.06.2018 - 23.41 Haber Kodu : 180610235

10.06.2018 - 23.40 Haber Kodu : 180610234

========================

8- VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL SOKAĞI BİRBİRİNE KATTI

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL ()

Beşiktaş'ta, hızla girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil, sokağı birbirine kattı.

Meydana gelen kazada, 4 araç hasar görürken kazaya neden olan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Etiler İncesu Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, İsmail Aksu (37) yönetimindeki 34 L 2057 Plakalı otomobil, sokaktaki viraja hızla girdi. Bu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile o araç da park halindeki bir otomobile çarptı. Ardından Aksu'nun kullandığı otomobil, park halindeki lüks araca çarptı.

Kaza nedeniyle İsmail Aksu otomobil içerisinde sıkıştı. Yolcu koltuğundaki arkadaşı ise otomobilden inerek olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, hemen Aksu'ya yardıma koştu ve sıkıştığı yerden çıkarttı. Mahalle sakinleri durumu bildirmesi üzerine olay yerine; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Araçları zarar gören sürücüler ve yakınları polisten bilgi almaya çalıştı.

Kaza nedeniyle sokak içerisinde kısa süreli korku ve panik yaşandı. Şans eseri sokakta yayanın olması olası bir faciadan dönüldü. 4 araç kullanılamaz hale gelirken sokak savaş alanına döndü.

Mehmet Çakır " Ben içerideydim, beyaz araç hızlı bir şekilde gelerek bizim müşterinin arabasına çarptı. Diğer araba da çöp konteynırına çarpmış. " diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü Dökümü

---------------------

-Yaralının ambulansın içerisinde görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Araç sahiplerinden detay görüntü

-Mehmet Çakır ile röportaj



10.06.2018 - 19.54 Haber Kodu : 180610179

=======================

9- SOYLU: SEÇİMLERDEN GÜÇLENEREK ÇIKMAMIZ LAZIM

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL ()

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da seçim bölgesinde bazı adresleri ziyaret etti. Soylu, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde vatandaşlardan yetki istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Abdurrahman Dursun ile çok sayıda partili eşlik etti. Önce Ak Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'na gelen soylu burada partililere seslendi. Seçime az bir süre kaldığına dikkat çeken Soylu, "Sözlerime gecelerin en güzeli Kadir gecenizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Son iki haftaya girdik. Önümüzdeki Pazar günü geleceğe daha aydınlık bakacağız. 2 hafta sonra milletimiz kalkınmaya daha güçlü bakacak. Bunu sağlayacak olan yine sizlersiniz. Yine önümüzdeki iki haftayı güzel bir nakış gibi örmemiz lazım. Bazılarımız STK'lara gidecek, bazılarımız bir evi ziyaret etmemiz, bazılarımız insanlarla diyalog kuracak kalanlarımızı harekete geçirmemiz gerekecek. Bütün bunlarla ilgili adımlarımızı atmamız lazım. Arkadaşlar bu seçimin şifresi şudur. Biz bu seçimden kazanarak değil güçlü çıkmamız lazım. Bir daha söylüyorum. Biz bu seçimden kazanarak değil, çok güçlü çıkmamız lazım." dedi.

Ardından Sultangazi Samsunlular Derneği ve Sultangazi Sinoplular Derneği'ni de ziyaret eden Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan söz ve yetki istedi.

Daha sonra Sultangazi Merkez Cami meydanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada kendini bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Görüntü dökümü:

----------------

-Genel detaylar

-Kalabalığın Soylu ile fotoğraf çektirmesi

-Soylu'nun parti binasındaki konuşma

-Soylu'nun Samsunlular Derneği'ndeki konuşması

-Merkez Cami'de vatandaşa sesleniş

10.06.2018 - 21.51 Haber Kodu : 180610220

=======================

10- FATİH'TE KORKUTAN YANGIN

Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL ()

Fatih'te, 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şehremini Mahallesi Bestekar Rahmibey Sokaktaki 5 katlı binanın giriş katında bulunan spor salonunda saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Spor salonunda çalışan bir temizlik görevlisi yangına müdahale ederken dumandan etkilendi. Temizlik görevlisine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Spor yapmak için salona giden Can Karabağ "Antrenmana gidiyordum. Dumanların çıktığını gördüm. Sauna filanda var muhtemelen saunadan çıktı yangın. Salonun sorumlusuyla konuştum, eli ayağı titriyordu. Zemin kattan elektrik kaçağı olabileceğini söyledi" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Genel ve Detaylar



11.06.2018 - 02.29 Haber Kodu : 180611017