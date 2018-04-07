DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

(güvenlik kamerası)

1- BAŞAKŞEHİR'DE TANKER KAYDI; CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ-2

*TANKERİN KAYARAK ARAÇLARA ÇARPMASI KAMERADA

* 12 aracın zarar gördüğü kazada tankerin altında kalan sürücüsü yaralandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. OIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde park halindeki tankerin kayarak yola doğru gittiği görülüyor. Bu sırada sürücü tankerin altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Güvenlik Kamerası

-Tankerin kayması

-Sürücünün çıkması

-Diğer araçlara çarpması

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Caddeden görnütü

-Tankerden görüntü

-Kazaya karışan araçlar

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Polis ekipleri

-Detaylar



07.04.2018 - 08.45 Haber Kodu : 180407005_

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2- PENDİK'TE 5 ÇOCUK ANNESİ KADIN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul

Pendik'te ailevi sorunları olduğu iddia edilen 5 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Üst kattaki komşusunun yanına çıkarak olayı haber veren kadın gözaltına alındı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Ayçiçeği sokakta 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında sürekli ailevi problemler olduğu iddia edilen Betül Filiz ve kocası Sedat Filiz arasında bu akşam bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir müddet sonra kavgaya dönüştü. Betül Filiz evde bulunan av tüfeği ile kocası Sedat Filiz'e ateş açtı. Genç kadın daha sonra üst komşusuna çıkarak olayı haber verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sedat Filiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis sokağı şerit çekerek, kapattı. Ekipler, av tüfeğine el koydu. Evde bulunan Betül Filiz gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde delil aradı.

KOMŞUYA ÇIKIP "KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM" DEDİ

Mahalle sakinlerinden Metin A, "Olay akşam 20.00 sıralarında oldu. Kadın bize geldi ve 'abla ben çok kötü bir şey yaptım, kocamı vurdum' dedi. Polisi aradık haber verdik. Kocası aileye rahat vermiyordu." diye konuştu.

GERİYE 5 ÇOCUK KALDI

Olaydan geriye en büyüğü 14, en küçüğü ise 2 yaşında olan 5 çocuk kaldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği sokak

-Evden detay

-Mahalleliden detay

-Aileden fotoğraflar

-Olay yeri polisleri

-Genel ve detay görüntüler

07.04.2018 - 00.47 Haber Kodu : 180407002

07.04.2018 - 00.35 Haber Kodu : 180407001

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3- ÇİFTLİKBANK'IN SORUŞTURMASINDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI; BİTCOİN TARLASI DA BULUNDU

Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Çiftlikbank soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda aralarında Çiftlikbank'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Çiftlikbank'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan dijital verilerin incelemesinin ardından Çiftlikbank'ın bitcoin tarlası olarak adlandırılan dijital malzemelerin yeri tespit edildi. Ardından Balıkesir KOM Şube ile birlikte düzenlenen operasyonda Çiftlikbank'a ait, bitcoin tarlası olarak adlandırılan çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen bitcoin tarlasının fotoğrafı

06.04.2018 - 19.49 Haber Kodu : 180406220

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4- FURKAN YILDIRIM'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz 2017'de akıntıya kapılarak kaybolan ve 2 gün önce cesedine ulaşılan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın cenazesi memleketine uğurlandı.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da İstanbul Boğaz'ında denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım akıntıya kapılarak kaybolmuştu. 2 gün önce Boğaz'dan bir ceset çıkarılan Furkan Yıldırım'ın cesedi yaklaşık 9 ay sonra bulunarak kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Furkan Yıldırım'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aile yakınları tarafından oturdukları mahallede bulunan caminin morguna kaldırılan cenaze akşam saatlerine memleketine götürülmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından tahsis edilen otobüse taşındı. Yakınlarının da olduğu otobüsün arka tarafına konulan cenaze memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyüne götürülmek üzere yola çıktı. Yıldırım'ın cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ardından defnedileceği öğrenildi.

"ALLAH BU ACIYI BAŞKA KİMSEYE YAŞATMASIN"

Baba Memduh Yıldırım, "9 aya yakın oldu 15 Temmuz'da kaybettiğimiz oğlumuzu cenazesine nihayet ulaştık, rabbime şükürler olsun. Aldık köyümüze götürüyoruz defnedeceğiz. Acının böylesini Allah kullarına veriyor bunu biz yaşadık, Allah bu acıyı başka kimseye yaşatmasın. Çok zor bir acı evlat acısı, bulamamak daha bir zor. Bir insan evladını kaybeder ama en azından cenazesine ulaşır ve götürüp defneder. Rabbim bize yaklaşık 9 ay sonra verdi şükürler olsun. Yoğun bir arama oldu bölgede devletimiz üstün gayretle bir arama yaptı ama bu kadar aramaya rağmen bir şey bulamadık. Atladığı yerle bulunduğu yer arasında 1 kilometre mesafe varmış. 1 kilometre mesafede oğlumu bulamadık. Bu nasıl bir iş hala anlamış değilim. Bu sözlerimi bir isyan olarak değil de bilmiyorum nasıl bulunamaz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze için toplananlar

-Toplananların dualar etmesi

-Otobüse binmeleri

-Otobüsün hareket etmesi

06.04.2018 - 23.34 Haber Kodu : 180406241

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5- SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL -

Bakırköy D-100 karayolunda seyir halindeki bir taksi alev alev yandı. Sürücü ise yanan araçtan canını zor kurtardı.

Olay, Bakırköy'de D-100 karayolu, Şirinevler yan yolda sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TJP 22 plakalı taksiyi kullanan Ahmet Cindemir, Topkapı istikametine doğru seyir halindeyken aracın motor kısmında dumanlar yükseldi. Taksinin yanmaya başladığını gören sürücü aracının durdurarak kendisini dışarı attı. Daha sonra ise taksinin motor kısmından başlayan yangın bir anda tüm aracı sardı. Yoldan geçen diğer taksi sürücüleri meslektaşının yardımına koşarken, bir yandan da durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri de yan yolu bir süreliğine araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yanan otomobil tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları da bir süre daha devam etti. Taksinin neden yandığı yapılacak incelemeler sonrası belirlenecek.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen taksi, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı.

TAKSİNİN YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Alev topuna dönen taksinin yanma anı başka bir taksi sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde aracın motor kısmından alevlerin yükseldiği görülüyor. Yanan araçta zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Alev alev yanan araç

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin yol kapatması

- Taksi sürücüsü ile röp.

- Yardıma gelen sürücü ile röp.

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar

07.04.2018 - 06.32 Haber Kodu : 180407004

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6- AFAD BİNASI İÇİNDE OTOBÜS YANGINI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan AFAD binası bahçesindeki bir otobüs alev alev yandı. Tamamen kullanılamaz hale gelen otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste çıktı. Otobüste başlayan yangın yine AFAD'a bağlı canlı yayın aracına da sıçradı. Canlı yayın aracı personelin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürülen otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk belirlemelere göre, otobüsün elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-AFAD binası önünde yükselen dumanlar

-İtfaiyenin gelişi

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Yanan otobüs

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-Yangının sıçradığı canlı yayın aracı

-Genel ve detay görüntüler



06.04.2018 - 20.07 Haber Kodu : 180406222