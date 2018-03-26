DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- METRONUN YÜRÜYEN MERDİVENİN ÇÖKME ANI KAMERADA

* Merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor. Mehmet Ali Erik'in de boşluğa düşerek kaybolduğu kameraya yansıyor.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Özgür EREN/İstanbul

Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

Olay, 27 Şubat'ta İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu bir kişi, oluşan boşluğa düşerek yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Mehmet Ali Erik, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.



SIKIŞMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR

Görüntülerde, çok sayıda kişinin çalışmayan yürüyen merdivenden aşağı doğru yürüdüğü görülürken, duran merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor. Mehmet Ali Erik'in de boşluğa düşerek kaybolduğu kameraya yansıyor.



BİR SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından Erik'i kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kalabalık bir grubun çalışmayan merdivenden yürümesi

-Merdivenin bir anda hızla çalışması

-Yere düşenler

-Bir kişinin düşerek kaybolması

-Olayla ilgili arşiv görüntü

26.03.2018 - 09.10 Kodu : 180326018_

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(GENİŞ HABER)

2- UBER SÜRÜCÜSÜ KADIN YOLCUYU DÖVDÜ İDDİASI ; GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

- YAŞANAN TARTIŞMA KAMERADA

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-Ali AKSOYER- İbrahim YILDIZ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin, sürücü M.Ü.(24)tarafından darp edildiği iddia edildi. Gözaltına alınan M.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birgül Ekinci ve kızı, İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gelmek için UBER uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla, sürücü arasında tartışma yaşandı. Birgül Ekinci'nin, çıkan tartışma sonrası sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi. Burnundan darbe almış halde Ekinci ile kızını gören Atatürk Havalimanı durağında çalışan taksi şoförü Murat Tağu, durarak yardımlarına koştu.

Ekinci, kızının uçağını kaçırmaması için Atatürk Havalimanı'na geldi. Önce ambulansa daha sonra da Atatürk Havalimanı'nda bulunan Port Clinic sağlık birimine götürülen Ekinci'nin, burada ilk tedavisi yapıldı. Konuşmak istemeyen Birgül Ekinci, bu sırada basın mensuplarının "UBER sürücüsüyle tartıştınız?" sorusuna, başını sallayarak "Evet" yanıtını verdi. Ekinci daha sonra polis eşliğinde hastaneye sevk edildi. Uçağına polis eşliğinde giden Ekinci'nin kızı da konuşmak istemedi.

Olayı anlatan havalimanı taksicisi Murat Tağu, Basın Ekpres Yolundan havalimanına geldiği sırada sağda park halinde bir araç gördüğünü söyledi. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettiğini belirten Tağu, "Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. UBER sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye'den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum. Girersem bana ceza uygulayacaklar" demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sivil trafik ekipleri, sürücü M.Ü(24)' yü gözaltına aldı. M.Ü. daha sonra Kanarya Polis Merkezi'ne teslim edildi. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞANAN TARTIŞMA KAMERADA

Sürücü ile Birgül Ekinci'nin tartışması araç kamerasına yansıdı. İkili arasındaki konuşmalarda Birgül Ekinci'nin sürücü M.Ü'ye hitaben istediği paranın yüksek olduğunu söyleyerek polisi aradığı duyuluyor. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında sürücü aracı yol kenarına çekiyor.

UBER'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, UBER tarafından yapılan açıklamada sürücü M.Ü(24)'nün, UBER sistemine erişiminin engellendiği duyuruldu.

Uber'in, konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Bahsi geçen davranış UBER uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız. Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının UBER sistemine erişimi engellenmiştir.

UBER, konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır.



Görüntü Dökümü:

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-Ekinci'nin takside görüntüleri

-Kanayan burnunu tutması

-Taksinin camını kapatarak soruları yanıtlamaması

-Ekinci'ye polisin ve sağlık görevlisinin gelmesi ve ambulansa bindirilmesi

-Ekinci'nin durumunu soruşturan polis ve taksiciler

-Taksici Murat Tağu'nun olayı anlatması

-Ekinci'nin polisle konuşması ve klinikte görüntüleri

-Ekinci'nin polis eşliğinde gidişi ve konuşmaması

-Saldırganın UBER sürücüsü olduğuna dair soruya kafasını sallayarak doğrulaması

-Kızının polis eşliğinde uçağa gidişi ve konuşmaması

-Araç kamerasından tartışma anı

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Detaylar

25.03.2018 - 17.53 Kodu : 180325108

25.03.2018 - 16.44 Kodu : 180325087

25.03.2018 - 14.12 Kodu : 180325045_

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3- YARALININ YARDIMINA İLK YARDIM ÖĞRETMENİ KOŞTU

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadının yardımına o sırada yoldan geçen ilk yardım öğretmeni Banu Turan koştu. Yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmayan Turan, konuşarak moral verdi.

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zincirlikuyu'dan Beşiktaş istikametine giden 41 EU 323 plakalı otomobili kullanan Duygu Engin, önünde seyir halindeki minibüsü sollamak istedi. Engin, sollama yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsevim Satır'a çarptı.

YARALI KADININ YARDIMINA YOLDAN GEÇEN SAĞLIK EĞİTİMCİSİ KOŞTU

Gülsevim Satır, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. O sırada yoldan geçen ilk yardım öğretmeni Banu Turan kazayı görerek yerde yatan yaralının yardımına koştu. İlk olarak yaralı kadının bilincini kontrol eden Turan, daha sonra yaralı kadınla konuşarak ona moral verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralı Gülsevim Satır'a kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Satır, daha sonra ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Vücudunda kırıklar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"KAZAYI GÖRÜNCE HEMEN DURDUM"

Yaralı kadının yardımına koşan ilk yardım öğretmeni Banu Turan, "Kazayı görünce hemen arabamı sağa çekerek yaralıya yardımcı oldum. Yaralının bilincini kontrol ettim. Bilinci açıktı. Sadece belinde ağrıları vardı. Onun için oynatmadan sabit tutmaya çalıştık. İlk yardım eğitimcisiyim" dedi.

"MİNİBÜSÜ SOLLAMAK İSTERKEN ÇARPTIM"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Duygu Engin ise "Orta şeritte ilerliyordum. Önümde minibüs vardı. Minibüs yavaş gidiyordu. Minibüsü sollamak için manevra yaptım. Birden önüme yaya çıktı bende duramadım ve çarptım" dedi.

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yolda yatan yaralı kadın

-Yaralı kadına yardım eden ilk yardım eğitimcisi

-Trafikten görüntü

-Sağlık ekibinden görüntü

-Trafikten görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralı kadını ambulansa alması

-Ambulansın gidişi

-Yaralı kadına yardım eden Banu Turan'la röp

-Kazaya karışan otomobil sürücüsü Duygu Engin ile röp

-Genel ve detaylar



