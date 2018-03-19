DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ŞİŞLİ'DE CİNAYET: MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE ÖLDÜRÜLDÜ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL -

ŞİŞLİ'de misafir olarak gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan Akın Şahin hayatını kaybetti.

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Yaşarbey Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, halı yıkama fabrikası işleten Akın Şahin eşinin arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Daha sonra binadan silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, binadan koşarak çıkan üç kişi bir otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Akın Şahin'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Şahin hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri ise olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, silahlı 3 saldırganı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın olduğu sokak

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sokakta alınan önlemler

-Toplanan vatandaşlar

-Sağlık görevlileri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenaze aracının gelişi

-Genel ve detay görüntüler



19.03.2018 - 02.44 Haber Kodu : 180319004

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2- - İBB BAŞKANI UYSAL'DAN METRO YATIRIMLARINDA ÖNCELİK AÇIKLAMASI

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'un, cumartesi günü AK Parti Arnavutköy olağan kongresinde, "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah." şeklinde yaptığı konuşma tartışıldı.

Tartışmaların ardından dün AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Kadıköy'e Bakırköy'e, Şişli'ye yaptığımız gibi belediyesi CHP'de olan Beylikdüzü'ne de Sultanbeyli ve Arnavutköy'e de metro götüreceğiz" dedi.

Konuşmasında İstanbulluların tamamına hizmet etmek için görevde olduğunu, hizmeti bütün ilçelere eşit dağıtacaklarını, bunu yaparken de bugüne kadar ihmal edilen ilçelere öncelik vereceklerini söylediğini vurgulayan Mevlüt Uysal, "Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız. Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler varsa oraya kadar da gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal'ın açıklamaları



18.03.2018 - 22.39 Haber Kodu : 180318218



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3- İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oldu.

Gece yarısı etkili olan sağanak yağmura, İstanbullular, hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olmasıyla bazı vatandaşlar, Fatih Aksaray Meydanı ve Yenikapı Marmaray Durağı'nda bekleyerek korunmaya çalıştı. Bazılarının ise taşıdıkları şemsiye ile korundukları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yağmurdan görüntü

-Yenikapı Marmaray İstasyonu

-Aksaray meydanı

-Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

19.03.2018 - 00.58 Haber Kodu : 180319001

