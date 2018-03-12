DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İRAN'DA TÜRK JETİ DÜŞTÜ: UÇAKTA 11 KİŞİ BULUNUYORDU

Haber: Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Başaran Holding'e ait özel jet, İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı, uçağın kaptan 2 pilotu, 1 hostesi olmak üzere 11 kişi bulunuyordu.

(BAE)'nin Sharjah (Şarika) Havalimanı'ndan kalkan Başaran Holding'e ait olduğu TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul'a gelirken İran'ın Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunuyordu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

ÖZEL UÇAKTA YER ALAN İSİMLER BELLİ OLDU

2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle:

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu.

Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gittikleri öğrenildi.

Uçakta bulunan yolculardan birinin, ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu belirtildi.

UÇUŞ EKİBİ

Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 filosunda uçtu.



MELİKE KUVVET İLK KADIN PİLOTLARDAN

Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet daha sonra özel sektöre geçti



KABİN MEMURU EDA USLU

Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'te kabin memuru olarak görev yapıyordu.

Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Mina Başaran'ın Dubai'den paylaştığı fotoğraflar

-Düşen uçağın fotoğrafı

-Pilot Melike Kuvvet ile hostesin fotoğrafı

11.03.2018 - 20.06 Haber Kodu : 180311156

============================

2- BEYOĞLU'NDA VAHŞET: LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

* Metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili Köksal'ın babası gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Beyoğlu'nda İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde akşam saatlerinde bir binada ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cesediyle karşılaştı. Cesedin yakıldığı da tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BABASINI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın babası Hasan Bostancı Beyoğlu İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bostancı ifadesinde, "Oğlum tiner bağımlısıydı, onu bu bağımlılıktan bir türlü kurtaramadım, Beyoğlu sokaklarında kaçıp kaybolmasın diye olaydan 3,5 saat önce sandalyeye ben zincirledim. Ancak onu kesinlikle yakmadım" dedi.



Görüntü Dökümü:

---------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-İtfaiye ekibi

-Olay yeri inceleme ekibi

-Mahalleli ile röp.

-Öldürülen gencin fotoğrafları

11.03.2018 - 20.43 Haber Kodu : 180311161

11.03.2018 - 21.31 Haber Kodu : 180311162

=============================

3- CELAL ADAN: MİLLİ İTTİFAK ŞU ANDA 70'LERE DAYANMIŞ DURUMDA



Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Murat DİKİLİTAŞ / İstanbul

MHP'liler, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'Ağıtlarla Şehitlerimizi Anıyor, Dualarla Kızıl Elma'ya Gidiyoruz' etkinliğinde buluştu. Etkinliğe katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın hedefinde Cumhur İttifakı'na karşı olanlar vardı. Adan, ittifakın oyunun şu an yüzde 70'lerde olduğunu söyledi. Toplantı sonunda partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kağıthane Yahya Kemal Beyatlı Spor Kompleksi'nde 'Ağıtlarla Şehitlerimizi Anıyor, Dualarla Kızıl Elma'ya Gidiyoruz' etkinliği düzenlendi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ve MHP İstanbul İlçe başkanları katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan toplantıda Celal Adan bir konuşma yaptı.



"MHP BİTTİ' DİYENLERE ŞAMAR VURDUNUZ"

Salonda bulunanlara seslenen MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "MHP bitti' diyenlerin kirli yüzüne büyük bir şamar vurdunuz. Türkiye'yi iki başkentli düşünenler vardı. Bir tarafta 'Diyarbakır', bir tarafta 'Ankara' diyenler vardı. Onlar hüsrana uğradılar. Ama ben size, şu tarihe tanıklık yapan, şu salondan bir şey daha söylemek istiyorum. Siyaseti 15 Temmuz öncesinin gelenekleriyle devam ettirenlerin sonu hüsran olacaktır. Millet iradesiyle seçilmiş bir iktidarı, dışarıyla iş birliği yaparak, aldattıkları, kandırdıkları subaylar marifetiyle düşürmek isteyenlere karşı millet iradesinin yanında saf tutmayanlar ihanetle eş değer politika üretmişlerdir" dedi.

Adan, "O gün 'Milliyetçi Hareket Partisi demokrasiyle, milliyetçilik ruh ikizidir' diyen düşüncesine uygun bir şekilde milletin seçtiği; dışarıdaki iş birlikçileriyle, Özle Harekat'ı bombalayarak, meclisi bombalayarak, asker vurarak, polis vurarak, Cumhurbaşkanı'nı öldürmeyi planlayarak ortaya çıkmış olan güce karşı; üç hilalli bayrağın altında, Türk milletinin sözcüsü olmuş, yüreğini koymuş, o gün millet iradesini düşürmek üzere yabancılarla iş birliği yaparak olgunlaştırılan düşüncenin bir tarafında biz milletin iradesinin yanındaydık. Bir taraftaysa alçakça, onursuzca 15 Temmuz alçaklığını, şerefsizliğini 'kontrollü darbe' diyerek FETÖ terör örgütüne yardım etmek isteyen siyasi görüşler vardı" diye konuştu.



"CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 70'LERDE"

Celal Adan sözlerine şöyle sürdürdü:

Milli İttifak şu anda 70'lere dayanmış durumdadır. Sokakta gördüğümüz budur. Bu birlikteliği kıskananlar 15 Temmuz öncesi siyaseti devam ettirerek fesat, fitneyle bu işi sabote etmek istiyorlar. Bu salonu dolduranlar Milli İttifak'ın ne kadar güçlü olduğunun işaretini vermektesiniz. Siz kısacası Türkiye'yi bölmek isteyenlere, Türkiye'deki siyaseti tanzim etmek isteyen alçaklara, onursuzlara ders veriyorsunuz. Mahalli seçimlerde, hem de genel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde onlara gerekli dersi milletimiz verecektir. Biz koltuk peşinde değiliz. Biz, milletimizin birliğinden yanayız, beraberliğinden yanayız. O endişeye gittiği zaman, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapacağı tek görev, onun üzerinden silindirler geçmeden, tanklar geçmeden Türkiye'yi kimse bölemez. Ezanı hür, bayrağı hür Türkiye'yi kimse söndüremez.



PARTİYE KATILANLARA ROZETLERİ TAKILDI

Adan'ın konuşmasının ardından İstanbul'da partiye yeni katılan isimlere rozetleri takıldı. Partiye katılanların ağırlıklı olarak gençler olduğu gözlemlenirken rozetlerini Celal Adan ve İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş taktı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Salonda detaylar

-İstiklal marşı

-Kur'an tilaveti

-Celal Adan'ın konuşması

-Rozet töreni

11.03.2018 - 23.15 Haber Kodu : 180311175_

=============================

4- TARİHİ SARNIÇTA CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK /İSTANBUL,()

Küçükçekmece'de tarihi sarnıçta 25 yaşlarında, kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 10 gündür kuyuda olduğu düşünülen ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Küçükçekmece Teyfikbey Mahallesi Seçkin Sokak'ta oyun oynayan çocuklar, tarihi sarnıç kuyusunda hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Çocukların söylemesiyle kuyuda ceset olduğunu gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ekipleri ile birlikte vinç yardımıyla kuyuya inerek cesedi çıkardı. Cesedin, 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mahalle sakini Murat Yalçınkaya, "Mahallemizde 20-25 yaşlarında bir ceset bulundu. Çocuklar tarafından bulundu. Sonra mahallenin büyükleri telefon etti. Polisler geldi. Şuan da cesedi çıkarmaya çalışıyorlar. Cesedin bulunduğu yer, çok eski bir mahzen kuyusu" dedi.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Cesedin kuyudan çıkartılması

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Röpler

-Genel ve detaylar

11.03.2018 - 19.18 Haber Kodu : 180311150



