DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

1-TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Haber: Ersan SAN / İSTANBUL

Bağcılar'da sokak ortasında tartıştığı eşi S.D.'yi silahla ateş ederek öldürün A.D. aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Martı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 40'lı yaşlarda olan S.D. ile A.D. çifti, sokakta kaldırım üzerinde yürürken aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. adlı koca silahla eşi S.D.'ye birkaç el ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Her ikisi de yere yığılırken bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının da incelemelerinin ardından her iki cenaze, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

2- SULTANBEYLİ'DE ASKER UĞURLAMASINDA TÜNELDE ATEŞ AÇAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

Sultanbeyli'de konvoyla geldikleri bir alt geçitte asker uğurlayanlar ellerindeki silahlarla tünelde havaya ateş açtı. Araçlarla gelip yolu kapatarak ortalığın birbirine katıldığı asker uğurlaması anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 2 kişi 2 kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanırken 3 araca da trafik cezası uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki tünele geldi. Burada tüneli ulaşıma kapatan konvoydakiler bir süre bu şekilde eğlendi. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahla defalarca havaya ateş açtı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek alt geçitten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, kimlikleri tespit edilen M.D ve F.K. 2 kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, asker uğurlama konvoyuna dahil oldukları belirlenen 3 otomobile de, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" tan trafik cezası uygulandı.

Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son Afrika ziyaretine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Doğu Guta'daki insani dram ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 nolu kararı doğrultusunda Doğu Guta'da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldılar. Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran'ın Nisan ayı başında İstanbul'da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi'nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi'nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti. İki lider, Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verdiklerini vurguladılar. Afrin'de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlanacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü Burkina Faso'da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi'ni hedef alan terör saldırılarını da kınadığı kaydedildi.

===================

4- JANDARMADAN LÜKS VİLLALARA "TOMBALA" BASKINI

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri, Çatalca ve Şile'de kumar oynatıldığı belirlenen lüks villalara operasyon düzenledi.

4 villaya yapılan baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 327 kişiye ise yaklaşık 100 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri , Silivri, Çatalca ve Şile'de lüks villalarda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri villaları yakın takibe aldı.

Villalara çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen Jandarma ekipleri, çevrede çok sayıda aracın da park halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine villalara baskın düzenledi. Jandarmanın yaptığı operasyonlarla 4 oyun makinası çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Baskın esnasında kumar oynadığı belirlenen 327 kişiye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin etiği tespit edilen 8 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında Glock marka ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Bu arada yapılan incelemelerde baskını önlemek için villaların çevresine güvenlik kamera sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.



