DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BARİYERLERE ÇARPIP YAN YATAN KAMYONET, METROBÜS SEFERLERİNİ ENGELLEDİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul

D-100 Karayolu'nda, Ankara istikameti Okmeydanı mevkiinde bir kamyonet önce metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı, ardından da çarpmanın etkisi ile yan yattı. Kamyonetin sürücüsü yaralanırken, D-100 Karayolu'nda iki, metrobüs hattında da bir şerit kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde, Zeynel Akman'ın kullandığı 16 NPM 75 plakalı kamyonet, saat 06:20 sıralarında Okmeydanı mevkii Ankara istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü nedeniyle önce metrobüs yolundaki bariyerlere çarptı. Ardından da D-100 Karayolu'na devrildi.



SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Devrilen kamyonette hafif yaralanan Akman'ın yardımına diğer sürücüler koştu. Kamyonetin hemen arkasında bulunduğu öğrenilen taksici Şükrü Kabadayı, devrilen kamyonetten Akman'ı çıkarılmasına yardım etti. Akman'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra tedbir amaçlı olarak Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kamyonetin devrilmesi nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı. Bu sırada sabah saatleri olması nedeniyle de trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüs yolunu ayıran bariyerlerin zarar görmesi ve yola devrilen direk sebebiyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından devrilen kamyonetin olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Metrobüs yolundaki bariyerler

-Elektrik direği

-D-100 Karayolunda oluşan trafik

-Polis, ifaiye ve sağlık ekipleri

-Kamyonet sürücüsünün ambulans aracında tedavisi

-Metrobüs araçları ve tek şeritten ilerlemesi

-Belediyeye ait vinçle kamyonetin kaldırılması

-Görgü tanığıyla röp.

-Genel ve detaylar

29.12.2017 - 07.26 Haber Kodu : 171229005

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2- ÜMRANİYE'DE PTT ŞUBESİ'NDE MASKELİ SOYGUN



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ /İstanbul

Ümraniye'de, Aşağı Dudullu Mahallesi'nde bulunan PTT Şubesi, yüzleri maskeli ve silahlı kişiler tarafından soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Caddesi Kuyu Sokak'ta bulunan PTT Şubesi'ne saat 05:00 sıralarında gelen silahlı ve yüzleri maskeli kişiler, şubenin kapısını zorla açarak içeri girdi. Hırsızlar içinde yaklaşık bin lira bulunduğu öğrenilen bozuk para kasasını alarak kayıplara karıştı.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından deliller tek tek toplanırken, şubenin güvenlik kameraları da polis tarafından saniye saniye incelemeye alındı. Polis kaçan zanlıların bulunması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü

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-PTT Şubesi

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-İçeride delil araştırması yapan polisler

-Dışarıda bekleyen polis memuru

-Genel ve detaylar

29.12.2017 - 06.29 Haber Kodu : 171229003

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3- ABD VATANDAŞLARINA VİZE YASAĞI KALDIRILDI



İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,()

ABD ile Türkiye arasındaki vize krizinin çözülmesinin ardından başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarında ABD vatandaşlarına vize verilmesi konusunda talimat yazısı gönderildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden başladığını duyurmuştu. Bunun üzerine Türkiye ise ABD vatandaşlarına uygulanan vize kısıtlaması kaldırıldı. Yetkililer, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Atatürk Havalimanı başta olmak üzere sınır kapılarına bir yazı göndererek ABD vatandaşlarına vize verilmesi konusunda talimat verdi.

THY'DEN BİLET MÜJDESİ

Türkiye ile ABD arasında Ekim ayında başlayan vize krizinin çözülmesiyle birlikte daha önce bilet almalarına rağmen vize alamadıkları için ABD'ye gidemeyen yolculara bir müjde de Türk Hava Yolları'ndan geldi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 9 Ekim tarihine kadar biletlerini almış olan yolcuların Türkiye ve ABD çıkışlı biletlemeleri için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olmak üzere ücretsiz değişiklik yapılabileceğini duyurdu. Krizden önce vize almak için bilet alan ancak uçamayan yolcuları kapsayan düzenlemede yolcuların rezervasyon ve güzergâh değişikliği ile iade talepleri ve bilet sürelerini herhangi bir ücret farkı ve ceza ödemeden 9 Ocak 2019'a kadar uzatılabileceğini de açıkladı.

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4- BAKAN ÖZLÜ: DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR, RAKİP DEĞİL PAYDAŞTIR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Capital Dergisi tarafından "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nın ödül töreni, bu akşam Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katılımıyla Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi. Bu yıl 20'incisi düzenlenen törene iş dünyasından çok sayıda isim katılırken, ödül almaya hak kazanan şirketlere ödülleri takdim edildi.

"NASIL Kİ, 15 TEMMUZ DARBECİLERİNE GEÇİT VERMEDİYSEK, EKONOMİK SAVAŞTA DA AYNI DİK DURUŞU GÖSTERDİK"

Ödül töreninin açılışında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bir konuşma yaptı. "2016 çok zor bir yıldı" diyen Özlü şöyle devam etti: Neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, ekonomik kartlar açıldı. Türkiye'yi, Finansal yönden sıkıştırmaya çalıştılar. Türkiye'yi güvensiz, yatırım yapılamaz bir ülke olarak göstermek için uğraştılar. Ama nasıl ki, 15 Temmuz darbecilerine geçit vermediysek, ekonomik savaşta da aynı dik duruşu gösterdik, tüm oyunları bozduk. İşte bu oyun bozulurken, en büyük pay sahiplerinden biri de, bugün burada bulunan özel sektörümüzün aktörleridir. Capital 500 listesi, bu bakımdan tüm bu hain ve manipülatif girişimlere verilen güçlü bir yanıttır. Listeye bakınca; tüm bu zorlu şartlara rağmen, özel sektörün Türkiye'nin ortalama büyümesinden çok daha fazla büyüdüğünü görüyoruz. Listeye bakınca; şirketlerimizin cirolarının da, karlılık oranlarının da arttığını görüyoruz. Listeye bakınca; giriş bariyerinin yükseldiğini, yani şirketlerimizin büyüme yolunda yukarı yönlü bir ivme yakaladığını görüyoruz. Bu listenin rakamsal analizleri artırılabilir. Ama ben listeye bakınca asıl gördüğümü söylemek istiyorum. Bu liste; Türkiye'deki özel sektörün her geçen gün güçlendiğinin, tüm çelme takma oyunlarına rağmen, ekonomimizin emin adımlarla büyümeye devam ettiğinin, yatırım ve üretim hevesinin güçlendiğinin, 2023 vizyonumuzda yer alan "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma" hedefimize, bizi taşıyacak büyük bir güce sahip olduğumuzun göstergesidir. Yapılan onca kara propagandaya, heves kırma girişimine inat; üreten tüm arkadaşlarıma, özel sektörümüzün bu kıymetli temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."

"2023 HEDEFLERİMİZE, SİZLERİN VE DİĞER TÜM GİRİŞİMCİLERİMİZİN KATKILARIYLA ULAŞACAĞIZ

Bakan Özlü, "Binlerce kişi istihdam eden, ciddi bütçelerle üretim yapan sizler, ekonominin nasıl belirleyici bir güç olduğunu, herkesten iyi biliyorsunuz. Devlet olarak biz de bunun farkındayız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini 2023 hedeflerinin merkezine bu yüzden koyduk. Ve bunu ancak devlet, özel sektör işbirliği ile yapabiliriz. 2023 hedeflerimize, sizlerin ve diğer tüm girişimcilerimizin katkılarıyla ulaşacağız. Devlet ve özel sektör, rakip değil paydaştır. Ve paydaşlar birbirinin elini güçlendirir. Geleceğimizi inşa ederken, sizlerin bu süreçte oynadığınız ve oynayacağınız rolün öneminin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; 'Çalışan, üreten, yenilik peşinde olan, istihdam oluşturan girişimcilerimiz, yeni dönemin en muteber insanları olacaktır.' Biz asli görevimiz olan düzenleyici ve denetleyici rolümüzü yerine getirmeye devam edeceğiz. Özel sektörün önünü açmak, engelleri kaldırmak ve gerekli destekleri vermek konusunda; üzerimize ne düşerse yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya hazırız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Bakan Özlü'nün konuşması

-Ödül töreninden görüntüler

-Genle ve detaylar

28.12.2017 - 22.38 Haber Kodu : 171228213

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5- AVCILAR'DA DENİZDEN CESET ÇIKTI

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,()

Avcılar'da, deniz açıklarında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirsiz Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, deniz yüzeyinde ceset gördü. Bunun üzerine çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Dalgıç polisler, denize girerek erkek cesedini çıkardı. Ceset daha sonra polis ekipleri tarafından incelendi. Kimliği belirsiz cesedin, uzun süre denizde kaldığı tahmin ediliyor. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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- Deniz kıyısındaki meraklı vatandaşlardan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Deniz polisinden detaylar

-Dalgıç polislerin denize atlaması

-Cesedin çıkarılması

-Polis ekiplerinin cesedi incelemesinden görüntü

-Detaylar



28.12.2017 - 18.09 Haber Kodu : 171228189

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