DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

1-ZEYTİNBURNU'NDA HAREKETLİ ANLAR

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL

Zeytinburnu'nda içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Havaya ateş açtıkları belirtilen yaralı 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, otomobilde çok sayıda kurşun izi bulundu.

Olay, Kazlıçeşme Marmaray Durağı yakınında saat 06.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 LR 5600 plakalı otomobildeki iki kişi havaya ateş açarak cadde boyunca ilerledi. Genç Osman Caddesi'ne sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki demir korkulukları aşarak refüje çıktı. Elektrik direğine çarparak durabilen araçtaki 2 kişi, aracı terk ederek kendi imkanlarıyla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri otomobil üzerinde inceleme yaptı. Araçta yapılan incelemede kurşun deliklerine rastlandı. Polis, otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişinin, silahla mı yoksa kaza sonucu mu yaralandıklarını belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili bir minibüsçü, "Sesler geliyordu. Sonra bu araba önümden hızla geçti. Sonra da gelmiş buraya. Orada da patlama sesleri oldu. Bu araba olaya karıştı mı bilmiyorum. Araçta kaç kişi vardı görmedim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Araçtan detaylar

-Araçtaki kurşun girişinden ve çevresinden detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar

-Olayı gören bir minibüsçü ile rop

-Genel ve detaylar

02.09.2019 - 08.35 Haber Kodu : 190902017

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2-ZAMLI TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, TAKSİCİLER MEMNUN

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL

Taksimetre ücretlerine yapılan zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Daha önce 4 lira olan taksimetre ücreti 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı. Taksi şoförleri yapılan zamdan memnun olduklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından taksimetre açılış ücretine yapılan yüzde 25'lik zam, yürürlüğe girdi. Daha önce taksimetre açılış ücreti 4 lira iken yeni zamla birlikte 5 liraya yükseldi. Önce 10 lira olan taksi kısa mesafe ücreti de zamla birlikte 13 liraya çıktı. Zam öncesi 2.50 lira olan kilometre başı ücret ise zamla birlikte 3 lira 10 kuruşa çıkmış oldu. Yeni tarifelerin yürürlüğe girmesi ile ilgili konuşan taksici Fuat Arslan, "Gece 12'den sonra fiyatlarımız yüzde 25 civarında artmıştır. Açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi bindi 10 liradan 13 liraya çıkmıştır. Fiyatlar bizim için normal olmuştur. Enflasyona karşılık ücretler hala daha geridedir. Bu fiyatlar vatandaşa da uygundur. Henüz müşteri almadan şimdi siftah edeceğim" dedi. Taksici Özgür Ünal ise, zamla ilgili olarak, "Vatana millete hayırlı olsun. Eski ücretler pek karın doyurmuyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksilerden detaylar

-Taksimetrenin 5 lira yazması

-Fuat Arslan ve Özgür Önal ile röp.

-Genel ve detaylar

02.09.2019 - 04.26 Haber Kodu : 190902014



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3- FATİH'TE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL

Fatih'te iki katlı bir binanın boş olan birinci katında yangın çıktı. Yangında üst katta mahsur kalan 7 kişi kişi itfaiye tarafından kurtarılırken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Mevlanakapı Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın boş olan birinci katında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede yaşlı bir kadının yaşadığı ve olay esnasında tatilde olduğu öğrenildi. Duman ve alevler kısa sürede binayı sararken binanın ikinci katında yaşayanlar dairede mahsur kaldı. Yangını fark edenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Daireden 7 kişinin kurtarılırken 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi. Yangını görerek itfaiyeye haber veren Mustafa Bilgiç, "Balkonda yemek yerken dumanları gördüm. İtfaiyeye haber verdim. Bir teyze vardı. Yangında burada yokmuş tatile gitmiş. Dairede 80 yaşlarında bir teyze yaşıyordu. Allah'tan tatildeymiş. Binada üst katlarda mahsur kalan 3-4 kişi vardı" dedi. Uğur Öksüzler ise, "Yangını arkadaşım haber verdi. Dumanlar bizim evi sarmıştı. Mahsur kalanlar oldu. 5 kişi kurtarıldı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından detaylar

-Kurtarılan kişiden detaylar

-İtfaiyenin çalışması

-Yangının cep telefonu kamerasıyla çekilmesi

-Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenen kişiye müdahalesi

-Genel ve detaylar

02.09.2019 - 02.01 Haber Kodu : 190902008

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4-KAĞITHANE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ YOLCU ÖLDÜ

Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

Kağıthane'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana glen kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, 34 FZ 3529 plakalı otomobil ile 34 BA 3617 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, arkasında oturan Muhammet Bozkurt 22 ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayı öğrenip olay yerine gelen Bozkurt'un yakınları, cenaze aracına alınan Bozkurt'un tabutu başında uzun süre ağladılar. Bozkurt'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yeri

Toplanan yakınları

Polis ekipleri

Sağlık ekipleri

Olay yeri inceleme polisleri

Kazaya karışan araçlar

Cenazenin kaldırılması

Genel ve detaylar

01.09.2019 - 23.15 Haber Kodu : 190901202

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5- ÜSKÜDAR VE MALTEPE'DE TRAFİK KAZALARI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

Üsküdar ve Malytepe'de meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Üsküdar'daki kaza saat 03.00 sıralarında Harem Sahil Yolu'nda meydana geldi. 10 HS3 793 plakalı motosiklet sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, motosiklet önce refüje çarptı daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, motosiklette bulunan biri kadın 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Maltepe'de de bir trafik kazası meydana geldi. 34 BSV 081 plakalı otomobil sürücüsü Muharrem Emre Er, D-100 Bostancı istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybedince yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin iki kazayla ilgili de soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Motor kazası olay yeri

Polis ekipleri

Yaralının ambulansa bindirilmesi

Maltepe'deki kaza yeri

Kazaya karışan otomobil

Röportaj

Polis ekipleri

İtfaiye ekipleri

Genel ve detaylar

02.09.2019 - 05.15 Haber Kodu : 190902015

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6- HALİÇ KÖPRÜSÜ ALTINDA SU BORUSU PATLADI; YOL SULAR ALTINDA KALDI

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL

Haliç Köprüsü altında, şebeke suyuna ait ana hat borusu patladı. Göle dönen yol, bir süre Eyüp'ten Eminönü yönüne trafiğe kapatıldı.

Eyüpsultan Yavedut Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre, şebeke suyuna ait ana hat borusunun altındaki toprak göçtü. Göçmenin bulunduğu alandaki boru ağırlığa dayanamayarak kırıldı. Su borusundan çıkan sular caddeyi göle çevirdi. Eyüpsultan'dan Eminönü yönü, polis tarafından araç trafiğine kapatıldı. Trafik polisleri, Eminönü yönüne gidecek olan araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, boruya giden suyu kestikten sonra kırılan borunun tamiri için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Duran trafik

Detaylar

01.09.2019 - Haber Kodu : 190901129

01.09.2019 - Haber Kodu : 190901134

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7- ESENYURT'TA OTOMOBİLİN BİR KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

Ersan SAN / İSTANBUL

Esenyurt'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, 30 Ağustos Cuma günü saat 17.30 sıralarında, Mehter Çeşme Mahallesi 1814.Sokak üzerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada; akraba ziyaretine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Necife Taşdemir'i otomobil çarptı. Taşdemir, çarpmanın etkisiyle havaya uçarak yere düştü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Taşdemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA

-Kadının yolda yürümesi

-Otomobilin çarpma anı

-Otomobilin çarpmasıyla kadının havaya uçması

-Yere düşmesi

-Çevredekilerin toplanması

-Sağlık ekipleri

AKTÜEL

-Olay yeri

-Görgü tanığı

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01.09.2019 - Haber Kodu : 190901175