DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- VATAN CADDESİ 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI İÇİN TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Bugün sabah saat 07.00 itibariyle polis, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kapatılan bazı noktalarda özel harekat polislerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Kapatılan noktalardan görüntüler

-Tabelalardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Özel harekât polislerinden görüntü

30.08.2019 - 07.53 Haber Kodu : 190830012

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2- TEM'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA TEM Otoyolu'nda özel bir halk otobüsü alev alev yandı. Yangın sonucu otobüs küle dönerken, sefer dışı olması ve içerisinde sürücü haricinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 00.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edirne istikametinde Yaşar Usta yönetimindeki 34 KA 6322 plakalı özel halk otobüsünde, Metris mevkii Hal-Otogar çıkışına geldiği sırada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekip araçtan inerken, alevler büyüyerek kısa sürede otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otobüsten geriye sadece iskeletinin kaldığı görüldü.

Öte yandan, yangın nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının kontrol altına alınması sonrası, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yanan otobüsün trafiğe kapalı alana çekilmesiyle, diğer şeritler de trafiğe açıldı.

Otobüs yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alev alev yanan otobüs

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- Olay yeri

- Otobüs

- Çalışmalar

- Genel ve detaylar

- Cep telefonu görüntüleri

30.08.2019 -00.19 Haber Kodu : 190830005

30.08.2019 - 02.03 Haber Kodu : 190830007

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3- SARIYER'DE KAZA: 5 YARALI

Murat DELİKLİTAŞ-Yılmaz OKUR-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Sarıyer'de, bir otomobil sürücüsünün, önünde ilerleyen pikaba çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Derbent Büyükdere Caddesi'nde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer'den Maslak yönüne ilerleyen Ozan Kaan Karabulut'un kullandığı 34 HR 2563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki Murat Çıdan'ın kullandığı 34 BK 1026 plakalı pikaba çarptı. Karabulut, kazanın şokuyla gaza basmaya devam edince otomobil, pikabı iterek kaldırıma çıkardı. Kontrolden çıkan pikap, kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler Murat Çıdan, Ozan Kaan Karabulut ile yanlarında bulunan Bedirhan Akyıldız, Oğuzhan Akyıldız ve Meliha Yıldız hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında pikapta bulunan Mecnun Özyurt, arkadan gelen otomobilin bir anda kendilerine çarptığını ifade ederek "Arkadan gelen araba bizi sürükleyince buraya kadar geldik. Yanımdaki şoför kafasını vurdu. Diğer arabadaki arkadaşlar da kafasını vurmuşlar, öyle gördüm. Ağzı, burnu kanıyordu." dedi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulanstaki görüntüsü

-Ambulansların gelişi ve gidişi

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Polis ve itfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Yoldan görüntü

-Yaralı yakınlarından detay görüntü

-Mecnun Özyurt ile röportaj

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

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4- ESKİ MAHKUM ÜNLÜ MANKEN JEREMY MEEKS İSTANBUL'A GELDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,

ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'seksi mahkum' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, İstanbul'a geldi. Ünlü mankenin, giyim sektöründe faaliyet gösterecek yeni bir markanın reklam yüzü olacağı öğrenildi.

THY'nin tarifeli seferiyle Los Angeles'ten dün saat 18.30 sıralarında gelen Jeremy Meeks'i İstanbul Havalimanı'nda arkadaşı Burak Karakurt karşıladı. Ünlü model, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Meeks, Karakurt ile birlikte havalimanından konaklayacakları otele gitmek üzere ayrıldı.

TÜRKİYE'YE 15 MİLYON AVRO YATIRIM

Yakışıklı modelin, giyim sektöründe hizmet verecek yeni bir markanın, iki gün boyunca İstanbul'da gerçekleşecek çekimlerinde yer alacağı öğrenildi. Hayata geçirilecek markanın 15 milyon avro yatırım bütçesine sahip olduğu bildirildi.

SABIKA FOTOĞRAFIYLA ÜNLENDİ

2015 yılında ABD'de yasa dışı silah bulundurmaktan dolayı 27 ay hapis cezasına çarptırılan Jeremy Meeks'in sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesiyle "seksi mahkum" olarak üne kavuşmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Jeremy Meeks'in gelişi

-Modelin basın mensuplarından kaçışı

-Arkadaşı tarafından karşılanması

-Havalimanından ayrılmaları

-Genel ve detaylar

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5 - LEO BEBEK TABURCU OLDU

Esma MURAT / İSTANBUL

İzmir'den İstanbul'a ambulans uçakla getirilerek tedavi edilen Leo bebek taburcu oldu.

İzmir Konak'ta 13 Ağustos'ta özel bir hastanede dünyaya gelen Loe bebeğin dudağında ailesi morarma fark etti. Morarmadan endişelenen ve kalbinde sorun olabileceğini düşünen Onur ve Cemran Dalgıç çifti bebekleri Leo'yu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde götürdü. Yapılan muayenede bebeğin kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. Bebeğin acilen ameliyata alınması gerektiği belirtildi. Leo bebek açık kalp ameliyatı için Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla ambulans uçak ile İstanbul'da bulunan SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Leo bebek burada yoğun bakım ünitesine alındı. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından ameliyat 15 Ağustos'ta başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından bugün yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Leo Bebek taburcu oldu.

Baba Onur Dalgıç, "Leo bebeğimizin takip ve tedavi süreci boyunca bizden desteğini esirgemeyen, sürecimizi titizlikle takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali'ye, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Ceyran ve Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile tüm bu süreçte bize çok yakın davranan tüm sağlık personeline sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ailece evimize dönmenin mutluluğunu yaşamamıza vesile olan tüm sağlık çalışanlarına ve bize destek verenlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Ülkemiz doktorları bir çocuğu daha hayata döndürdü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü ( ARŞİV)

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-Bebeğin hava ambulansından alınarak ambulansa konulması

-Ambulansın hastaneye gelişi

-Bebeğin ambulanstan alınarak hastaneye geçirilmesi

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6- DEV PLATFORM BOĞAZ GEÇİŞİNİ 10 SAATTE TAMAMLADI

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTABUL ()

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan 10 saatte geçti.

Bahama Adaları bayraklı 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu dün sabah 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı. Platformun geçişine 5 kurtarma römorkörü ve sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 10 saatte geçişini tamamlayan platform, Karadeniz'e açıldı. Platformun geçişinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü;

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-Geminin geçişi havadan

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7 - ARNAVUTKÖY'DE BARAJA GİREN BİR KİŞİ BOĞULDU

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL

Arnavutköy'de balık tutmak için baraja gelen iki arkadaştan biri, girdiği barajda boğuldu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Arnavutköy Sazlıbosna barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kocaman ve Oğuz Akpınar adlı iki arkadaş, balık tutmak için Sazlıbosna Barajı'na geldi. Bir süre sonra baraja giren 18 yaşındaki Mustafa Kocaman suda çırpınmaya başladı. Arkadaşı Oğuz Akpınar yardım için suya girdi. Çevredekiler Akpınar'ında çırpındığını görünce balık oltası uzatarak kıyıya çekti. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Su altı arama kurtarma ekipleri de olay yerine gelerek barajda arama yaptı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonrası Mustafa Kocamanın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan ceset ambulansla hastaneye götürüldü.

Murat Yiğit "Araçla geçiyordum bir bağırtı duydum. Koşarak geldim. Burada balık tutanların oltasıyla bir kişiyi aldık ama sonradan fark ettik ki bir arkadaşı daha varmış suda. Onu görmedik o suyun dibindeydi" dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Cesedin çıkarılması

-İtfaiye ekipleri

-Arama kurtarma çalışmaları

-Genel ve Detaylar

