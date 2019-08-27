DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

(Özel)

1-ÜMRANİYE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL

Ümraniye'de silahlı iki grup arasında gece saatlerinde çıkan çatışmada yoldan geçen biri kadın 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan silahlı çatışma sırasında cadde savaş alanına dönerken yoldan geçen ve çatışmasının ortasında kalan 2 kişi yaralandı. Yaralanan Yusuf Ö.(57) ve Büşra V.(31) ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yusuf Ö.'nün vücuduna iki mermi isabet etiği, Büşra V.'nin ise ayağından vurulduğu öğrenildi.



40 MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan ve her iki grubun da silah kullandığı çatışma sonucu, polis ekiplerinin incelemesi sonucu yaklaşık 40 mermi çekirdeği bulundu.



POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR

Polis, silahlı çatışmaya giren iki gruptaki kişileri de belirlemek için cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Çatışmanın yaşandığı cadde

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Sokakta bulunan mermi kovanları

-Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri

-Polis ve Bekçilerin çalışmaları

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

27.08.2019 -07.00 Haber Kodu : 190827009

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2-KARTAL'DA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Kartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evde yaşadığı 60 yaşlarındaki amcasının tacizine uğrayan genç kız, evden kaçarak kendini sokağa attı. Bir apartmanın bütün zillerini çalan genç kız, kapıyı birinin açmasıyla içeriye girdi. Arkasından amcasının koştuğunu söyleyen genç kız, komşularından yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinleri, genç kızın amcasını darp etti. Yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından darp edilen amca, bir apartmana sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi zırhlı araca bindirerek linç edilmekten kurtardı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Toplanan kalabalık

-Zırhlı araçlar

-şüphelinin zırhlı araçla götürülmesi

-Genel ve Detaylar

26.08.2019 -21.44 Haber Kodu : 190826208

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(ÖZEL)

3-KADIKÖY'DE 3 METREDEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞÜP YARALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL

Kadıköy'de bir binanın arka bahçesine yaklaşık 3 metre yükseklikten düşüp, yaralanan adam itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Teyyareci Sami Sokağı'nda meydana geldi. Binanın arka bahçesinden yardım seslerine uyanan apartman sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın arka bahçesine yaklaşık 3 metreden düşerek yaralandığı anlaşılan Yusuf Köksal'ı kurtarmak için yanına indi. Sağlık ekipleri ise yaşlı adamı ilk müdahalesinin ardından sedyeye aldı. Köksal, düştüğü yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedye ve merdiven yardımıyla çıkarıldı. Ambulansa alınan Köksal, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Görüntü Dökümü:

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-Bahçeye düşen adam

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yaralının sedyeye alınması

-Sedye ile yaralının yukarı çekilmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Genel ve detay görüntüler

27.08.2019 - 07.48 Haber Kodu : 190827010

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4- SANCAKTEPE'DE BANKANIN KLİMA ÜNİTESİNE PATLAYICI ATILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL

Sancaktepe'de bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu alana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlayıcı atıldı. Olayda, ufak çapta hasar meydana gelirken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu bölüme yüzü kapalı ve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlayıcı atıldı. Saldırıda klima ünite alanında ufak çaplı hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Banka şubesinin çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, burada bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma açan polis, saldırgan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Saldırının yapıldığı klima ünitelerinin bulunduğu kısım

-Saldırıda kullanılan patlayıcıdan geriye kalan parçalar

-Genel ve detay görüntüler

27.08.2019 - 04.16Haber Kodu : 190827008

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(ÖZEL)

5-SARIYER'DE FATURASI ÖDENMEYEN 580 DAİRELİ SİTENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL

Sarıyer'de yönetimin 3 aylık elektrik faturalarını ödemediği iddia edilen 580 daireden oluşan sitenin elektriği kesildi. Kendilerine yansıtılan faturaları ödediklerini söyleyen site sakinleri bir an önce sorunun çözülmesini bekliyor.

Ayazağa'da bulunan 580 dairelik lüks bir sitenin elektriği faturanın ödenmediği gerekçesiyle kesildi. Site sakinleri, yöneticilerin 180 bin lirayı bulan faturaları ödemediğini iddia ederek, yaşananları anlattı.



"BİZİM ÖDEDİĞİMİZ FATURALAR 3 AYDIR ÖDENMEMİŞ"

Site sakinlerinden Gürkan Yeşilyurt, "Sitede genel olarak 580 hane var ve tamamı dolu. Ve şu anda tamamımız aşağıdayız. 3 aylık faturalarımız ödenmemiş. Burada merkezi sistem var, pay ölçer. Biz aidatların üzerine faturaları ilave ederek site yönetimine ödüyoruz. Şantiye elektriği olduğu için site yönetimi de kendi hesaplarından faturaları ödüyor. Ama 3 aydır ödenmediği için, bize verilen bilgiye göre 176 bin liralık bir borç görünüyormuş. Bu nedenden dolayı saat 12.00 civarında elektrikler kesilmiş. Bu saate kadar, 'verilecek verilecek' diyerek oyaladılar. 580 tane daire var, belki dairenin içinde fenalaşan insan var bilmiyoruz. Daha ileri gidersen ölen var bilmiyoruz. Site yönetimi her hangi bir kabahatinin olmadığını, sorunun müteahhitten kaynaklandığını, müteahhidin sorunu en kısa sürede çözeceğini söylediler. 180 bin lirayı 3 ayda ödeyemeyenler sabah nasıl ödemesini yapacak?" dedi.



"BUNLAR PARALARI HORTUMLUYOR"

Sitenin 5 yıl önce yapıldığını söyleyen, Asilhan Türedioğlu ise, "Burası 5 yıl önce yapılmış sadece 2 blok olarak. Sonra projeye uygun olmayan kaçak yapılar yapılmış. Burada elektrik, su ortak. Ortak olduğu için bunlar müdahale edebiliyorlar. Ben daha önce arkadaşlara söylemiştim. Bunlar parayı hortumluyor diye" şeklinde konuştu.



"OĞLUMU ZİYARETE GELİNCE BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIM"

Üniversite'de okuyan oğlunu ziyarete gelen Murat Karataş ise, "Ben Bursa'da oturuyorum. Oğluma misafir olarak geldim. Böyle bir olayla karşılaştım. Öğrendiğime göre de borcu ödenmediği için, yüklü miktarda bir borç var. Burada binlerce mağdur insan var. Bu mağduriyeti kim karşılayacak? Bir bardak soğuk su içemedim, bu sıcakta Bursa'dan geldim" diye konuştu.



"BİZ ÖDEMELERİ UYGULAMA ÜZERİNDEN YAPIYORUZ"

Aidat ödemelerini ve diğer ödemeleri uygulama üzerinden yaptıklarını söyleyen Osman Kırmacı ise, "Eğer ödeme yapmazsanız 24 saat içinde yapmazsanız elektriğimizi kesiyorlar bizim. Bakın mesela 257 lira aidat ödemişim. 134 lira elektrik su ödemişim. Bütün ayların ödemesini günü gününe ödediğim halde. Müteahhit bunları devlete ödemiyor. 3 aylık bir ödeme yapılmamış olduğu için elektriklerimiz kesildi. Site yönetiminden bir abi geldi ve 3 saat içinde açılacağını söyledi. Ama 3 saatte açılacağına inanmıyorum. 3 aydır ödenmeyen faturanın, 3 saat için ödemesi mümkün değil. Saat 13.00'ten beri burada mağduruz. Site içerisinde olsun dedik, evi tutarken. Güvenlikli bir yerde oturalım dedik ama kaldığımız durum, bir gecekondudan bile daha beter haldeyiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Siteden görüntü

-Sitenin önünde toplanan vatandaşlar

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

27.08.2019 - 02.37 Haber Kodu : 190827004

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6 - ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İlhami A., kullandığı 34 FB 81 66 plakalı otomobilin hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle Alemdağ Caddesi üzerinde kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 34 SJ 753 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüsü İlhami A. yaralandı. İlhami A. çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İlhami A. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri de kaza alanında hazır bekledi. Arçların kaldırılmasının ardından caddede araç geçişi normale döndü.



Görüntü Dökümü:

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-Yaralının ambulansla götürülmesi

-Kaza yeri

-Kaza yapan araçlar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

27.08.2019 -07.51 Haber Kodu : 190827011

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7 - ŞİLE'DE TERK EDİLEN GEMİDEN YAKIT SIZINTISI İDDİASI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Onur MERİÇ-Murat KORKMAZ-Cemal YURTTAŞ/İstanbul, ()

ŞİLE Karaburun mevkiini siyaha boyayan yakıtın yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı öne sürüldü.

Şile Karaburun mevkiinde yoğun mazot kokusundan rahatsız olan çevre sakinleri, kokunun geldiği yeri tespit ederek Karaburun kıyısına gitti. Sahile sızan yakıt görüntüsüyle karşılaşan çevre sakinleri ve balıkçılar, sızıntının 8,5 ay önce karaya oturan "Natalia" isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığını iddia ettiler. Denizden çıkan yengeçlerin siyah renkli yakıta bulandıkları görüldü.

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı. Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terkedildi. Gemi 8,5 aydır aynı noktada bulunuyor. Şile sahilinde Karaburun mevkii siyaha boyanırken çevre sakinleri bunun nedeninin gemiden sızan yakıttan olduğunu öne sürdü. Balıkçılar da geminin karaya oturduğu tarihten itibaren balık sayısının azaldığını söyledi. Balıkçılar gemiden kimyasal madde sızdığını da iddia etti. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

"BU RESMEN BİR ÇEVRE KATLİAMI"

Çevre sakinlerinden Şaban Cingöz, geminin karaya oturduğu tarihten beri Karaburun mevkiinde balık bulmakta zorlandıklarını dile getirerek, "Resmen bir kıyı faciası. Gemilerden gelen atıkları görüyorsunuz. Kıyılardaki bütün canlıları yok eden atık. Sizden başka kimse de ilgilenmedi şu ana kadar. Siz de gelmeseniz kimsenin belki haberi olmayacak. Büyük ihtimalle kıyıya oturan geminin atıkları. Görüyorsunuz geminin oksijen tüpleri burada. Geminin kendi malzemeleri. Ama ne ilgilenen var, ne bakan var. Burası 2 gündür böyle. Geçen gün büyük bir fırtına olmuştu. Fırtınayla beraber, görmüşsünüzdür geminin bir bölümü batmış vaziyette herhalde oradan içindeki malzemeyi mi patlattı ne olduysa, bütün sahil komple bu şekilde. Müthiş bir koku var. Köylere kadar mazot kokusu geliyor. Gece hanım dedi ki, 'Birisi mazot mu döktü yollara' geldim baktım buralar komple bu şekilde. Artık gemiyi kaldırsınlar. Kaldırmayacaklarsa bir çözüm bulsunlar. İçinde soda var, canlıları yok ediyor. Bu resmen bir çevre katliamı. Sodanın denize bir etkisi var ki, kıyılara balık gelmiyor. Biz de kıyı balıkçısıyız. Bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Gemide çalışmalar sürdüren kişiler

-Kıyıya sızan atıklar

-Çevre sakini Şaban Cingöz ile röp.

-Karaya oturan geminin görüntüleri

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay

26.08.2019 - Haber Kodu : 190826168

26.08.2019 - Haber Kodu : 190826170

26.08.2019 - Haber Kodu : 190826171

26.08.2019 - Haber Kodu : 190826192

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8- ÜMRANİYE'DEKİ VAHŞETTE ÖLEN ANNE VE İKİ KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Ümraniye'de dün akşam şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal; annesini ve ağabeyini silahla vurarak öldürmüş, babasını ise ağır yaralamış ve ardından intihar etmişti. İki kardeşin ve annelerinin cenazeleri bugün toprağa verildi.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şizofren hastası Emre Yaşar Hayal (26), babasına ait ruhsatlı silahla ağabeyi Haluk Hayal'i(31) ve annesi İncilay Hayal (55)'i vurarak öldürmüş, babası İlyas Hüseyin Hayal'i ağır yaralamıştı. Emre Yaşar Hayal, ardından balkondan atlayarak intihar etmişti. Anne ve iki kardeşin cenazeleri bu sabah Adlı Tıp Kurumu'ndan alınarak yakınlarına teslim edildi. Anne İncilay Hayal, Emre Yaşar Hayal ve ağabey Haluk Hayal'in cenazeleri bugün Ümraniye Medine Camii'ne getirildi. Cenazeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda aile yakını katıldı. Son anda evden kaçarak hayatta kalan Doğukan Yunus Hayal de cenaze töreninde yer aldı.

Cenazeler Ümraniye Medine Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Camide bekleyen aile yakınları

-Camideki cenazeler

-Cenazede saf tutan Doğukan Hayal ve cemaat

-Cenazelerin araca taşınması

Genel ve detay

26.08.2019 - 18.29 Haber Kodu : 190826181



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9- ŞİŞLİ'DE LİSENİN DEPOSUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT / İSTANBUL,()

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin depo kısmında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Okul malzemelerinin bulunduğu depo kısmından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okulun giriş kapısının alçak olması sebebiyle itfaiye araçları bahçeye girmekte güçlük çekti. İtfaiye araçları kapının bir kısmının kırılmasının ardından okulun bahçesine girebildi. Yangına su ve köpük ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Depoda bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiyenin yangının çakış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Dumanların uzaktan görüntüsü

-Kırılan kapının önünde duran itfaiye

-Okul bahçesinde bulunan itfaiye araçları

-İtfaiye ekiplerinin depoya müdahale etmesi

-Kullanılamaz hale gelen eşyalar

-Genel ve detay görüntüler

26.08.2019 - 18.10 Haber Kodu : 190826178